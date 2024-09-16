Махачкалинский маяк – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Махачкалинский маяк» в Махачкале, цены от 2 550 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Колоритная Махачкала
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
2 550 за человека
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
10 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое удобное время для клиентов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Махачкала старинная и современная
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно в 07:00
27 сен в 07:00
4 окт в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 сентября 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к
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    Дому правительства. Всю дорогу наш гид рассказывал нам об истории Петровска (ныне Махачкала), о жизни в городе ранее, о нравах, обычиях, и о современной Махачкале. Интересно, познавательно, многих фактов не знали. Постоянно задавали вопросы, потому что экскурсия захватила, и хотелось узнать все больше и больше. Время пролетело незаметно. Наш гид -очень образованный, знающий историю человек, любящий свой край и город. Спасибо огромное. Экскурсию заказывали спонтанно, в последний день нашего пребывания в Дагестане, и попали прямо в точку. Смело рекомендую эту экскурсию и гида. Все получилось просто на отлично.

  • Л
    Лилия
    15 сентября 2024
    Колоритная Махачкала
    Прекрасная экскурсия! гид Магомед-супер!
  • И
    Иван
    5 сентября 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Мы узнали всю историю Махачкалы какая есть у этого молодого динамичного города!
  • Г
    Гульзида
    29 августа 2024
    Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
    Гид Гасан знаток города Махачкала,все подробно рассказал,показывал исторические места. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Махачкалинский маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Колоритная Махачкала
  2. Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
  3. Махачкала старинная и современная
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Махачкалинский маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 2 550 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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