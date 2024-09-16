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Дому правительства. Всю дорогу наш гид рассказывал нам об истории Петровска (ныне Махачкала), о жизни в городе ранее, о нравах, обычиях, и о современной Махачкале. Интересно, познавательно, многих фактов не знали. Постоянно задавали вопросы, потому что экскурсия захватила, и хотелось узнать все больше и больше. Время пролетело незаметно. Наш гид -очень образованный, знающий историю человек, любящий свой край и город. Спасибо огромное. Экскурсию заказывали спонтанно, в последний день нашего пребывания в Дагестане, и попали прямо в точку. Смело рекомендую эту экскурсию и гида. Все получилось просто на отлично.