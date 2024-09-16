2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
2 550₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Город у моря: история Махачкалы и Дагестана
Начало: Площадь Ленина
Расписание: В любое удобное время для клиентов.
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Махачкала старинная и современная
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно в 07:00
27 сен в 07:00
4 окт в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 сентября 2024Увидели Махачкалу с высоты птичьего полета, прогулялись по Набережной, и старинным улочкам Петровска до Маяка, далее спустились в центр к
- ЛЛилия15 сентября 2024Прекрасная экскурсия! гид Магомед-супер!
- ИИван5 сентября 2024Мы узнали всю историю Махачкалы какая есть у этого молодого динамичного города!
- ГГульзида29 августа 2024Гид Гасан знаток города Махачкала,все подробно рассказал,показывал исторические места. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Махачкалинский маяк»
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