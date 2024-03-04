Расположенный на высоте 1750 метров, аул Кубачи впечатлит вас горными видами и ощущением застывшего времени.
Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах.
Я расскажу богатую историю этого колоритного села, познакомлю вас со златокузнецами, покажу кубачинские ювелирные изделия, украшенные сложными узорами, и известные далеко за пределами Дагестана.
Здесь ничего не напоминает о движении веков: местные занимаются древними ремеслами и живут в «налепленных» друг на друга домиках на крутых склонах.
Я расскажу богатую историю этого колоритного села, познакомлю вас со златокузнецами, покажу кубачинские ювелирные изделия, украшенные сложными узорами, и известные далеко за пределами Дагестана.
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Описание
Путешествие сквозь столетия Гуляя по старой части Кубачи, вы поймете, как устроен традиционный дагестанский аул. Рассмотрите живописные террасы и внутренние дворики домов и заблудитесь в беспорядочном лабиринте улиц с узкими проходами, лестницами и галереями. Кроме того, вы подниметесь на сторожевую башню XII-XIV веков и посетите музей народного писателя Ахмедхана Абу-Бакара. Мир древних ремесел Кубачи — не просто высокогорный дагестанский аул. Здесь издревле живут творческие люди: великолепные резчики по камню и дереву, мастера по изготовлению ювелирных изделий и оружейному производству. Созданные ими узоры известны не только в Дагестане: кубачинские мастера веками ковали великолепные мечи, шашки, кинжалы, кольчуги и другие доспехи, которые пользовались популярностью далеко за пределами Кавказа и России. Вы узнаете, как называлась первая местная кузница и где заготавливали уголь для плавки металла, а также посетите домашний музей мастера-златокузнеца!
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Услуги гид-экскурсовода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
4 мар 2024
Приезжаю в Дагестан третий раз и третий раз ездила с Мухтаром в Кубачи, наверное не хватит слов чтоб описать слова благодарности Мухтару человек который может найти ключ к любому человеку, изначально когда бронировала были очень много сомнений так как ездила одна и было честно не по себе, но мой друг меня спас и дал понять что в Дагестан можно ездить и одной и там ничего боятся 🙂 вообщем буду и дальше бронировать у моего друга.
Девочки мои дорогие если вы едете в Дагестан одни и хотите найти самого лучшего гида то рекомендую всем Мухтара.
Девочки мои дорогие если вы едете в Дагестан одни и хотите найти самого лучшего гида то рекомендую всем Мухтара.
К
Ксения
4 фев 2024
Ну что дорогие гости которые будут посещать Дагестан а именно Кубачи, мы с мужем давно хотели посетить этот поселок а так же заброшенный поселок Кала-Корейш и наш гид-экскурсовод Мухтар нам во всем этом очень помог за что мы ему очень благодарны ❤️ рассказал всю историю поо Кубачи, про Кала-Корейш, про те башни которые есть в поселке Кубачи.
Познакомил нас с хорошими людьми, нам показали мастер класс по изготовлению серебряных украшений, ну что Мухтар молодец 👍 дальнейших успехов тебе наш дорогой друг!!!
Познакомил нас с хорошими людьми, нам показали мастер класс по изготовлению серебряных украшений, ну что Мухтар молодец 👍 дальнейших успехов тебе наш дорогой друг!!!
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