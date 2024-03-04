Приезжаю в Дагестан третий раз и третий раз ездила с Мухтаром в Кубачи, наверное не хватит слов чтоб описать слова благодарности Мухтару человек который может найти ключ к любому человеку, изначально когда бронировала были очень много сомнений так как ездила одна и было честно не по себе, но мой друг меня спас и дал понять что в Дагестан можно ездить и одной и там ничего боятся 🙂 вообщем буду и дальше бронировать у моего друга.



Девочки мои дорогие если вы едете в Дагестан одни и хотите найти самого лучшего гида то рекомендую всем Мухтара.