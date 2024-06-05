Необычные экскурсии по Махачкале

Найдено 44 экскурсии в категории «Необычные» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
83 отзыва
Путешествие на джипе по Сулакскому каньону: живописные места и дагестанская кухня
Приглашаем в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону. Откройте для себя изумрудные воды и секретные места в компании опытного гида
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1300011 700 за всё до 5 чел.
Настоящая Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Настоящая Махачкала: Глубокое погружение в историю и культуру
Познайте душу Махачкалы, города с богатой историей и культурой, через уникальные места и рассказы о знаменитых личностях
Завтра в 17:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
236 отзывов
Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы
Начало: По договорености
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
128 отзывов
Путешествие из Махачкалы: аул Гамсутль и Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 340 за всё до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
44 отзыва
Горный Дагестан: путешествие в Аракани, Хунзах и Матлас с гидом
Откройте для себя уникальный Дагестан: древние села, величественные водопады и душевное гостеприимство в гостях у моего дяди
Начало: В вашем отеле в Махачкале
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 820 за всё до 4 чел.
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
41 отзыв
В Гамсутль из Махачкала: путешествие к аулу-призраку с местным гидом
Индивидуальная экскурсия в Гамсутль: уникальные виды и исторические рассказы от местного жителя
Начало: У северного автовокзала Махачкалы
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
13 400 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в Дербент - самый древний город России
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
53 отзыва
Путешествие в Дербент - самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000 за человека
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
🚗 На машине
🚤 На катере
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Сулакский каньон, Аракани, Харачи - два незабываемых дня в Дагестане
Насыщенное путешествие по туристическим и малоизвестным местам республики - в дружеской компании
Начало: в Махачкале или Каспийске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
28 000 за всё до 4 чел.
Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Тур 2 в 1: Дагестанская природа и мастерства
Откройте для себя дух Дагестана, погрузитесь в мир горных вершин и искусства местных мастеров
Начало: у места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь Махачкалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000 за всё до 3 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Главный Сулакский каньон. По следам Дюма
Увидеть популярные места Дагестана с нового ракурса и открыть нетуристические локации
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1 час
22 отзыва
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
10 отзывов
Конные прогулки в пригороде Махачкалы
Начало: Город Махачкала улица Магомеда Ярагского 126
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 000 за человека
Жемчужина Дагестана - село Гуниб и аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Жемчужина Дагестана: Гуниб и Гамсутль - Путеводитель по горам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Гуниба и загадочному аулу Гамсутль
Начало: Только после бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Бархан Сарыкум и ущелье Марковых: авторский маршрут
Загадки памятника природы, нетривиальные ракурсы и исторические поселения - в окрестностях Махачкалы
Начало: Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Южный Дагестан за один день
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Южный Дагестан за один день
Начало: Только после бронирования
Расписание: Все дни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Озеро Казеной-ам, Ботлих, город Шали и древнее село Хой
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Жемчужина Дагестана СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
Начало: Пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
«Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля
Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12
Расписание: Все дни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Кубачинские узоры: погружение в мир настоящего Дагестана
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кубачинские узоры: погружение в мир настоящего Дагестана
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 500 за всё до 7 чел.
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Унцукуль - восхитительные виды и старинное ремесло
Посетить малоизвестные уголки Дагестана и пройти мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон на комфортабельном джипе
Начало: Махачкала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 300 за всё до 4 чел.
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Древний аул Урахи: с экскурсией от местного жителя и мастер-классом
Добраться по живописной дороге до аутентичного поселения и погрузиться в местный быт
Начало: На ул. Буганова 14
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
24 000 за всё до 6 чел.
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дагестанская Швейцария + мастер-классы (кулинарный и ткацкий)
Посетить живописный Табасаранский район, полюбоваться природой и прикоснуться к местным ремёслам
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 300 за всё до 5 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил показал нам множество красивых
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    локаций, причем как популярных, так и менее известных, куда доезжают далеко не все туристы. Мы покатались на катере по самому сердцу каньона из села Зубутли. Посмотрели с горы на плотину Чиркейской ГЭС. И даже поели шелковицу прямо с дерева! На обед Исмаил нам предложил несколько кафе, мы выбрали кафе в селе Зубутли около стоянки катеров. Были приятно удивлены ценами, огромными порциями и качеством блюд. Ребята огромное спасибо всей вашей семье за то, что вы делаете! Путешествие было не забываемо!!!!!!! Я долго думала как лучше посетить каньон, долго выбирала гидов. И очень рада, что выбор остановился именно на Вас! . Отдельно спасибо Исмаилу, это прекрасный душевный человек. Отдельное спасибо Исмаилу от нашей дочки, которая за день успела подружится с ним))))

    4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил4 июня посетили Сулакский каньон с гидом Исмаилом. Мы в восторге. Это место необычайной красоты. Исмаил
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
  • A
    Aleksandra
    2 июня 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в конце отвез на водохранилище
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    искупаться ☺️ а от видов которые он нам показал, просто захватывает дух. Другие гиды этих мест либо не знают, либо не смогут туда проехать. Однозначно рекомендую!!

    Экскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже вЭкскурсию нам провел дядя Исмаил! Очень добрый и душевный человек. Удовлетворил все наши запросы, даже в
  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Отличная экскурсия, спасибо Абдулу за организацию и проведение поездки. Несмотря на дождь поездка получилась супер
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Тур 2 в 1: невероятная природа Дагестана и аутентичные мастерские
    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас у отеля с тортом,
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    который испекла его жена, что было ну очень приятно, а потом еще и очень вкусно))) По дороге Магомед очень увлеченно рассказывал про Дагестан, интересные истории и события. С легкостью нашел нам маковое поле для фотографий, которое не могли найти 2 предыдущих гида, которые были у нас))) Красота Дагестана впечатляет, конечно, но гостеприимство семьи Магомеда и обед у его мамы это ни с чем не сравнить, все было нууу ооочень вкусно! Мы с мужем, пока находились в Дагестане успели побывать в нескольких ресторанах, но если нас сейчас спросить "где вкуснее всего?", мы в один голос ответим с уверенностью, что у мамы Магомеда!!! Нам с мужем очень хотелось окунуться в местный колорит, посмотреть все изнутри, но мы и представить не могли бронируя эту экскурсию, что Магомед окунет нас так насыщенно и глубоко)))) В итоге за один полный день мы увидели очень много красивых мест, слушав истории этих мест, сделали много красивых фотографий, немного подурачились с мужем под дождем (боялись, что не посадят нас в машину, а в итоге нам даже носки с обувью выдали, чтобы мы не заболели), вкусно пообедали, еще и с собой в самолет нам упаковали еды. Но и это еще не все! Магомед привел нас в местный клуб, где меня поздравили с днем рождения, подарили цветок ручной работы, переодели нас с мужем в костюмы и началось незабываемое веселье (национальные песни, танцы). Спасибо большое за эти эмоции!

    Ездили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил насЕздили на данную экскурсию с мужем в мой день рождения 23 мая 2024г. Магомед встретил нас
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • Г
    Геннадий
    30 мая 2024
    По Сулакскому каньону - на комфортабельном джипе
    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану! Наш водитель-экскурсовод Абубакар очень приятный и интересный человек, знает хорошо историю
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    Дагестана и с удовольствием рассказывал нам много новых и познавательных фактов. Так же отлично водит машину, соблюдая все скоростные ограничения и имеет хороший вкус на музыку)) Так же в конце был приятный бонус от Абдула, показал огни ночной Махачкалы и прогулялись по местным Патрикам)) Теперь мы узнали к кому обращаться за интересными экскурсиями в Дагестане Огромная благодарность 🙏🏼 Удачи и успехов вам!

    Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!Хотим выразить благодарность за интересную и познавательную экскурсию по Дагестану!
  • К
    Катя
    30 мая 2024
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника. Что понравилось. 1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я
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    бы сказала, что мы путешествовали в доме на колесах. За окном горные хребты. За рулем -увереный штурман с рассказами о религии Дагестана, национальных особенностях, взаимоотношениях людей. 2. Увлекательная подача информации. Казалось что едешь и слушаешь своего друга, с которым вы встретились просто попить кофе. 3. Юмор. В нужный момент Тимур шутил и с улыбкой отвечал на любопытные вопросы)

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  • В
    Владислав
    27 мая 2024
    Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
    Лучшая экскурсия! Которая подарит не только море впечатлений, но еще и много историй о здешних местах и их традициях. Однозначно лучший гид, рекомендую! После поездки останется море приятных эмоций, а также завораживающих фотографий.
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Необычные»

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  3. Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
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  5. История Махачкалы и Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
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