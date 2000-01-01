Марианна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дагестанский Гранд-Каньон

Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых 🤩 пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую «змеиную» ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы ⛰️, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами.

«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли: земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце», — так описывал свои ощущения в каньоне А. Дюма, путешествовавший в 1858 г. по Дагестану.

Мир дюн, или где снимали «Белое солнце ☀️ пустыни»

Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум. Это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых «декорациях», где, к слову, проходили съемки культового фильма «Белое солнце ☀️ пустыни», вы услышите легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможете прогуляться 👣 по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

А будут ли истории?

Эта программа полностью посвящена прекрасной природе, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы, касающиеся Дагестана: проживающих здесь народов, языков, культуры и истории 📖, а также знаменитых личностей, прославивших наш край и приезжавших сюда в качестве гостей.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается обед (около 500 руб. /человека), дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере — 6000 руб. /группу и плюс 3 часа к продолжительности экскурсии; поездка к бархану — 2000 руб. /группу и плюс 2 часа к продолжительности экскурсии 🧭

Желателен ранний выезд. Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви.

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.