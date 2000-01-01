Марианна проводит ещё 4 экскурсии

Дагестанский Гранд-Каньон
Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых 🤩 пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую «змеиную» ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы ⛰️, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами.
«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли: земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце», — так описывал свои ощущения в каньоне А. Дюма, путешествовавший в 1858 г. по Дагестану.
Мир дюн, или где снимали «Белое солнце ☀️ пустыни»
Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум. Это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых «декорациях», где, к слову, проходили съемки культового фильма «Белое солнце ☀️ пустыни», вы услышите легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможете прогуляться 👣 по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.
А будут ли истории?
Эта программа полностью посвящена прекрасной природе, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы, касающиеся Дагестана: проживающих здесь народов, языков, культуры и истории 📖, а также знаменитых личностей, прославивших наш край и приезжавших сюда в качестве гостей.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.