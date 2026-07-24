Марианна проводит ещё 4 экскурсии

Лучшее время для посещения Сулакского каньона и бархана Сарыкум - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.

Всего в полутора часах езды от Махачкалы расположены два удивительных природных объекта, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника. Сулакский каньон, называемый дагестанским Гранд-Каньоном, поражает своими масштабами и красотой.Вы увидите

бирюзовую реку, прорезающую каменные отвесные стены, и сможете прокатиться по каньону на катере, любуясь водопадами и возможно даже увидите диких животных. Затем путешествие продолжится в уникальную пустыню, где вы встретите бархан Сарыкум - самую большую песчаную дюну Евразии. Это место, где были сняты кадры знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». Вы узнаете множество интересных фактов о данном природном явлении и его значении для региона. Экскурсия подходит как для любителей природы, так и для тех, кто желает узнать больше о культуре и истории Дагестана

Описание экскурсии

Дагестанский Гранд-Каньон

Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую «змеиную» ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами.

«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли: земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце», — так описывал свои ощущения в каньоне А. Дюма, путешествовавший в 1858 г. по Дагестану.

Мир дюн, или где снимали «Белое солнце пустыни»

Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум. Это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых «декорациях», где, к слову, проходили съемки культового фильма «Белое солнце пустыни», вы услышите легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможете прогуляться по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

А будут ли истории?

Эта программа полностью посвящена прекрасной природе, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы, касающиеся Дагестана: проживающих здесь народов, языков, культуры и истории, а также знаменитых личностей, прославивших наш край и приезжавших сюда в качестве гостей.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят в первую очередь полюбоваться горными пейзажами, а не погружаться в историю с датами и именами

Взрослым и юным путешественникам старше 12 лет

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.

Желателен ранний выезд. Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви.

Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени

Дополнительные расходы