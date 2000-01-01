Марианна проводит ещё 4 экскурсии

Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана

Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире

Марианна
Марианна – представитель из Махачкалы
В полутора часах езды от Махачкалы, в долине реки Сулак вы откроете место, от которого захватывает дух.

Оцените картинные виды одного из глубочайших каньонов планеты и сможете прокатиться на катере.

А после побываете в единственной на территории России пустыне, где услышите факты и легенды об уникальном бархане, самом большом на континенте.

Дагестан умеет удивлять!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана

Что вас ожидает

Дагестанский Гранд-Каньон
Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых 🤩 пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую «змеиную» ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы ⛰️, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами.

«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли: земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце», — так описывал свои ощущения в каньоне А. Дюма, путешествовавший в 1858 г. по Дагестану.

Мир дюн, или где снимали «Белое солнце ☀️ пустыни»
Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум. Это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых «декорациях», где, к слову, проходили съемки культового фильма «Белое солнце ☀️ пустыни», вы услышите легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможете прогуляться 👣 по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.

А будут ли истории?
Эта программа полностью посвящена прекрасной природе, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы, касающиеся Дагестана: проживающих здесь народов, языков, культуры и истории 📖, а также знаменитых личностей, прославивших наш край и приезжавших сюда в качестве гостей.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед (около 500 руб. /человека), дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере — 6000 руб. /группу и плюс 3 часа к продолжительности экскурсии; поездка к бархану — 2000 руб. /группу и плюс 2 часа к продолжительности экскурсии 🧭
  • Желателен ранний выезд. Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви.

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.

Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Марианна
Марианна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
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Марианна проводит ещё 4 экскурсии

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