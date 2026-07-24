Марианна проводит ещё 4 экскурсии

Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Всего в полутора часах езды от Махачкалы расположены два удивительных природных объекта, которые не оставят равнодушным ни одного путешественника. Сулакский каньон, называемый дагестанским Гранд-Каньоном, поражает своими масштабами и красотой.
Вы увидите читать дальшеуменьшить
бирюзовую реку, прорезающую каменные отвесные стены, и сможете прокатиться по каньону на катере, любуясь водопадами и возможно даже увидите диких животных.
Затем путешествие продолжится в уникальную пустыню, где вы встретите бархан Сарыкум - самую большую песчаную дюну Евразии. Это место, где были сняты кадры знаменитого фильма «Белое солнце пустыни». Вы узнаете множество интересных фактов о данном природном явлении и его значении для региона.
Экскурсия подходит как для любителей природы, так и для тех, кто желает узнать больше о культуре и истории Дагестана
Лучшее время для посещения Сулакского каньона и бархана Сарыкум - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа раскрывается во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к возможным переменам погоды. Зимой, с ноября по март, посещение возможно, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сулакский каньон
Бархан Сарыкум
Плачущие горы
Водопады
Описание экскурсии
Дагестанский Гранд-Каньон
Сам путь из Махачкалы, включая подъем по серпантинной дороге, принесет немало красивых пейзажей. А прибыв в место назначения, вы вдоволь насладитесь открывающимися панорамами. Рассмотрите со всех ракурсов бирюзовую «змеиную» ленту, прорезающую вдалеке каменные отвесные стены. Сможете прокатиться по каньону на катере, увидите «плачущие» горы, водопады и, если повезет, диких козлов с гордыми орлами.
«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли: земля словно жила, двигалась, билась подо мною — на самом же деле так билось мое сердце», — так описывал свои ощущения в каньоне А. Дюма, путешествовавший в 1858 г. по Дагестану.
Мир дюн, или где снимали «Белое солнце пустыни»
Если вам не захочется потратить все время на красоты каньона, двинемся дальше, к еще одному чуду природы — Бархану Сарыкум. Это вторая по величине одиночная песчаная гора в мире и первая в Евразии. Оказавшись в совершенно новых «декорациях», где, к слову, проходили съемки культового фильма «Белое солнце пустыни», вы услышите легенду о бархане, соперничающем с барханом в Сахаре. Сможете прогуляться по гребню и познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны.
А будут ли истории?
Эта программа полностью посвящена прекрасной природе, однако, по ситуации, мы побеседуем в удобном месте и в удобное время на общие темы, касающиеся Дагестана: проживающих здесь народов, языков, культуры и истории, а также знаменитых личностей, прославивших наш край и приезжавших сюда в качестве гостей.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые хотят в первую очередь полюбоваться горными пейзажами, а не погружаться в историю с датами и именами
Взрослым и юным путешественникам старше 12 лет
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды.
Желателен ранний выезд. Позаботьтесь об удобной для прогулок обуви.
Просим соблюдать «исламский дресс-код» для мужчин и женщин: прикрытые плечи и колени
Дополнительные расходы
Обед — около 700 руб. /чел.
Полет на зиплайне — от 1000 руб. /чел.
Песчаный бархан +2000 руб. за группу + 200 руб. /чел. за вход + 2 часа к продолжительности экскурсии
Пещера Нохъо +2000 руб. за группу + 500 руб. /чел. за вход (700 руб. в выходные)
Дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере (по желанию) — от 8000 руб. /группу и плюс 3 часа к продолжительности экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в черте города или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7232 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марианна, более 30 лет я преподавала в Дагестанском университете. Также много путешествовала, посетила около двадцати стран и еще больше городов. С радостью покажу вам родную Махачкалу и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 288 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
280
4
5
3
3
2
–
1
–
Ю
Юлия
Спасибо большое за замечательную экскурсию по Дагестану) Поездка прошла в прекрасной доброжелательной атмосфере и оставила самые тёплые воспоминания. Особенно хочется отметить профессионализм гида. Во время осмотра одного их объектов началась метель и поднялся сильнейший порывистый ветер. Гид смог скорректировать план поездки и познакомил нас с замечательными гостеприимными людьми, которые очень тепло и душевно нас приняли. Большое спасибо за волшебный день!)
Вам был полезен этот отзыв?
И
Инна
Марианна, выражаем огромную благодарность вашей команде за прекрасную экскурсию «Сокровиша Дагестана». Нам очень повезло, что обратились именно к вам. Экскурсия нам очень понравилась и украсила наше путешествие по республике. Особую читать дальшеуменьшить
благодарность выражаем экскурсоводу Муртузу. Комфортный автомобиль, безопасное вождение, что было для нас очень важно, так как моя подруга очень боится с кем либо ездить, но здесь она чувствовала себя спокойно и без капли страха. Очень интересные рассказы про историю и народ республики Дагестан. Помощь в выборе локации для фото. Благодарим Муртуза за доброжелательное отношение, терпение и такт. Желаем вашей команде успехов, процветания и благодарных туристов))) Спасибо!)
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Все прошло на высшем уровне. Нас встречал и сопровождал весь день Эбрагим. Забрал с отеля в 7.20 утро и поехали по обговоренному маршруту. Все рассказал,ответил на задаваемые вопросы. Замечательное построение читать дальшеуменьшить
маршрута,на опережения всех имеющихся групп экскурсий. Куда бы мы не приехали были одни,все вокруг наше для фото. Как только мы шли к машине приезжали автобусы с людьми и так везде. Все места просто шикарные,рассказы про них на высоте, обед просто изумительный на форелевом хозяйстве и не пакетный, а то что ты захотел! Все оч вкусно! Останавливались и там где мы хотели! Мы были семьей:супруг,я и дочь 15 лет. Все под впечатлением,все оч понравилось. Спасибо, обратимся еще не раз!!!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Одна из самых ярких и позитивных экскурсий! Мы ездили с Казбеком, очень приятным, вежливым и интеллигентным человеком, который показал нам необыкновенные локации и рассказал много интересных фактов о традициях дагестанцев. читать дальшеуменьшить
Дополнительно взяли прогулку на катере, очень советую всем. По горной дороге к катерам нас вез Абдурахман, настоящий горец, энергичный и темпераментный, жизнерадостный и супер гостеприимный, с кавказским чувством юмора)). Перед поездкой мы наелись абрикосов и черешни в саду Абдурахмана, а его жена Ума, очень милая, приветливая и душевная женщина, напоила нас вкуснейшим травяным чаем и накормила лепешками с сыром собственного приготовления. Мы провели незабываемый день - потрясающие виды, острые ощущения и общение с замечательными людьми.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Рамазан
Экскурсия замечательная! Нашим гидом был Казбек на Мицубиши. Было ощущение, что мы с нашим дядей из Дагестана катались, всё душевно было. Край свой знает досконально, рассказ интересный и по делу, читать дальшеуменьшить
если надо историческую справку, также ответит. Так же помогал нам до и после экскурсии с местами для посещения и бытовыми вопросами за что отдельное спасибо!
Допов не брали, где хотели сами остановиться, Казбек останавливал. Даже когда сами опаздывали, гид встречал с улыбкой. Как нам показалось такой формат наиболее оптимальный по времени, можно успеть ещё в городе погулять. Маршрут: Сулакский каньон - чиркейская ГЭС - форелевое хозяйство - комплекс пещер Нохъо.
В конце апреля уровень воды во всех водоёмах ниже, что ничуть умаляет красоты Сулакского каньона, но цвет воды менее насыщенный. Посетили все классные смотровые площадки, некоторые из которых были проигнорированы групповыми авто. Побывали так же в пещерах с подвесными мостами и зиплайном и форелевое хозяйство с очень вкусной форелью.
Экскурсию и гида рекомендую!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Станислав
Это одна из лучших экскурсий за мои 15 лет поездок по миру. Природа Дагестана совместно с национальной кухней и интересными рассказами гида - ТОП! По организации, всё продумано до мелочей, читать дальшеуменьшить
заранее сами позвонили, договорились о времени, за нами заехали на авто класса люкс, проехались по всем точкам, куда мы хотели и привезли обратно в удобное место. Отдельная благодарность Муртузу, его интеллигентность, спокойный стиль вождения, знание множества фактов - что ещё нужно для поездки в горах! Надеюсь, с нами тоже было не скучно!) В общем рекомендую. Марианна, приедем ещё - возьмём остальные ваши экскурсии. Спасибо!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана»