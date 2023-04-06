Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро

Хунзахский район

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Хунзхаский район расположен в горном регионе Дагестана и является уникальным местом для любителей активного отдыха и туризма. Мы покажем тебе его с лучших ракурсов!
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Забираем тебя из Махачкалы/Каспийска
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Каньон Цолотль
  • Матлаский водопад
  • Ханский водопад
  • Каменная чаша
  • Озеро Мочох
  • Возвращаем тебя в Махачкалу/Каспийск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Природа, экстрим и культурное наследие.
  • Хунзхаский район богат на разнообразную природу и водные ресурсы. В районе расположено несколько горных озер, Ирганайское водохранилище, а также множество водопадов — Тобот, Итлятляр Матлаский и Ханский водопады. Всё это не только создаёт красивые пейзажи, но и предоставляют возможность для купания.
  • Здесь можно прогуляться по живописным маршрутам и насладиться прекрасными видами горных вершин и долин. Хунзхаский район также является домом для множества народов, включая аварцев, агулов, даргинцев, кумыков и других.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможна корректировка маршрута, исходя из ваших пожеланий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный трансфер
  • Проводник
  • Помощь в съемке
  • Эко-сборы
  • Прекрасное настроение
Что не входит
  • Прыжок возле водопада Тобот — 6000 руб.
  • Катание на лощади в Матласе — 500 руб.
  • Обед — 600 руб. за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас откуда вы скажите
Завершение: Привезем вас куда вы скажите
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможна корректировка маршрута, исходя из ваших пожеланий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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