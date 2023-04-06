Хунзахский район
Хунзхаский район расположен в горном регионе Дагестана и является уникальным местом для любителей активного отдыха и туризма. Мы покажем тебе его с лучших ракурсов!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Забираем тебя из Махачкалы/Каспийска
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Каньон Цолотль
- Матлаский водопад
- Ханский водопад
- Каменная чаша
- Озеро Мочох
- Возвращаем тебя в Махачкалу/Каспийск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Природа, экстрим и культурное наследие.
- Хунзхаский район богат на разнообразную природу и водные ресурсы. В районе расположено несколько горных озер, Ирганайское водохранилище, а также множество водопадов — Тобот, Итлятляр Матлаский и Ханский водопады. Всё это не только создаёт красивые пейзажи, но и предоставляют возможность для купания.
- Здесь можно прогуляться по живописным маршрутам и насладиться прекрасными видами горных вершин и долин. Хунзхаский район также является домом для множества народов, включая аварцев, агулов, даргинцев, кумыков и других.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возможна корректировка маршрута, исходя из ваших пожеланий.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортный трансфер
- Проводник
- Помощь в съемке
- Эко-сборы
- Прекрасное настроение
- Что не входит
- Прыжок возле водопада Тобот — 6000 руб.
- Катание на лощади в Матласе — 500 руб.
- Обед — 600 руб. за человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем вас откуда вы скажитеЗавершение: Привезем вас куда вы скажите
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Возможна корректировка маршрута, исходя из ваших пожеланий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Село Хунзах
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