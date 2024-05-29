1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от 3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах, Матлас - альпийские луга Дагестана
Начало: Пр-т Акушинского 16 (супермаркет Груша, Махачкала)
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье - 8 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Хунзахское плато, водопады, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Величественный горный Хунзах, Гимры, Матлас и Каменная чаша на джипе
Начало: По договорённости с туристом
Расписание: Ежедневно по запросу.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Красоты горного Хунзаха: Водопад Тобот, Матлас, Каменная чаша
Начало: По договорённости
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Едем в Хунзах - на родину поэтов
Начало: После бронирования
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
15 часов
Поездка на Хунзахское плато и Мочохское озеро
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие к водопадам Хунзаха и горному озеру Мочох
Вас ждет незабываемое приключение: величественные водопады, скальные лабиринты и горное озеро с обедом
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к горцам
Начало: Махачкала
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исландские пейзажи Дагестана: Хунзах, Тобот, Матлас и Каменная чаша
Начало: Махачкала
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хунзахский район: водопады, Каменная чаша, озеро
Начало: Заберем вас откуда вы скажите
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гуниб и Карадахская теснина за 1 день
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно в 8
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гостим у дяди и изучаем горный Дагестан: Аракани, Хунзах, Матлас
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Нагорный Дагестан и плато Хунзах - групповой тур из Махачкалы
Начало: Просп. Али-Гаджи Акушинского, 16
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 мая 2024Очень классная экскурсия, гид Екатерина очень интересно рассказывает, виды просто шикарные, есть на последней локации -водопады Тобот, можно прыгать с
- ДДмитрий22 мая 2024Мне очень понравился данный тур!!! Кроме непосредственно самих великолепных, фантастических, причудливых, завораживающих пейзажей и ландшафтов, сопровождающих в данном путешествии, хочется
- ААнастасия20 мая 2024Гид Курбан очень увлекательно и заинтересованно всё рассказывает. Эрудированный и приятный человек, может ответить почти на любой вопрос и задать хорошее настроение поездке. Также большое спасибо водителю Абдулл-Хафизу, также периодически шутил в поездке, поднимал настроение, дополнял сказанное гидом.
- ТТатьяна16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Магомедом! Все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы) С большим удовольствием вернемся в Дагестан и посетим экскурсии с этим гидом))
- ССергей2 мая 2024Экскурсию нам проводил Джамал на комфортном автомобиле Hyundai Sonata. С самого начала он нас кратко ознакомил маршрутом, а потом более
- ИИлья29 апреля 2024Все очень понравилось, комфортная поездка, фантастические паейзажи, Сулейман - отличный гид!
- ООльга20 апреля 2024Красоту гор нужно видеть своими глазами, никакие фото не передадут впечатление от потрясающих горных пейзажей и природы Дагестана. Огромное спасибо
- ИИрина20 апреля 2024Интересная экскурсия. Насыщенная программа. Отличный гид Магомед. Красота гор завораживает. Рекомендую.
- ННаталия6 апреля 2024Отличные виды на каньон и водопад. Очень красиво. Хоть я была и в не самый водный сезон в апреле, но
- ДДмитрий22 марта 2024Всё было отлично! Магомед - человек с большой буквы. Экскурсия прошла на ура! Дагестан удивительное место, хочется возвращаться и возвращаться, дух перехватывает от его красоты. Советую всем именно эту экскурсию и именно у Магомеда. 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Село Хунзах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Село Хунзах" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 2 700 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «Село Хунзах», 423 ⭐ отзыва, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август