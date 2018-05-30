Из Махачкалы - на Хунзахское плато

Горы, каньоны, озера, водопады и древние селения на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю раскрыть красоту горного Дагестана в путешествии по Хунзахскому плато.

Вы оцените знаменитое Ирганайское водохранилище, в изумрудных водах которого отражаются черные скалы.

Устроите пикник с видом на каньон Цолотль, впечатлитесь Матласским водопадом и озером Мочох.

А в колоритных селах прикоснетесь к местным традициям и обычаям.
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Из Махачкалы - на Хунзахское плато
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Высокогорные перевалы и селения

Вы прокатитесь по Буйнакскому перевалу, построенному еще при Романовых, и увидите посвященный им монумент. А также проедете через самый длинный в России Гимринский тоннель. По пути мы посетим три аутентичных высокогорных села: Хунзах, Матлас и Цада. Погрузимся в их богатое прошлое, погуляем по старинным улицам и понаблюдаем за жизнью местных. Я раскрою, почему Хунзах называют «родиной воинов и поэтов» и о каком событии напоминает памятник Белые журавли.

Фантастическая природа Дагестана

Я покажу вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль. На краю каньона мы устроим небольшой пикник: отдохнем и насладимся величественными пейзажами. На этом путешествие не закончится! Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох. Я расскажу, как и когда образовались эти волшебные места.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт и пикник включены в стоимость
  • По дороге будет много кафе с национальной кухней. Еда и напитки в них оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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