Приглашем раскрыть красоту горного Дагестана в путешествии по Хунзахскому плато. Вы оцените знаменитое Ирганайское водохранилище, в изумрудных водах которого отражаются черные скалы и впечатлитесь Матласским водопадом и озером Мочох. А в колоритных селах прикоснетесь к местным традициям и обычаям.

Описание экскурсии

Высокогорные перевалы и селения

Вы прокатитесь по Буйнакскому перевалу, построенному еще при Романовых, и увидите посвященный им монумент. А также проедете через самый длинный в России Гимринский тоннель. По пути мы посетим три аутентичных высокогорных села: Хунзах, Матлас и Цада. Погрузимся в их богатое прошлое, погуляем по старинным улицам и понаблюдаем за жизнью местных. Мы раскроем, почему Хунзах называют «родиной воинов и поэтов» и о каком событии напоминает памятник Белые журавли.

Фантастическая природа Дагестана

Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр. На краю каньона мы отдохнём и насладимся величественными пейзажами. На этом путешествие не закончится! Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох и узнаете, как и когда образовались эти волшебные места.

Организационные детали