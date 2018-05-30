Приглашаю раскрыть красоту горного Дагестана в путешествии по Хунзахскому плато. Вы оцените знаменитое Ирганайское водохранилище, в изумрудных водах которого отражаются черные скалы. Устроите пикник с видом на каньон Цолотль, впечатлитесь Матласским водопадом и озером Мочох. А в колоритных селах прикоснетесь к местным традициям и обычаям.

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Что вас ожидает

Высокогорные перевалы и селения

Вы прокатитесь по Буйнакскому перевалу, построенному еще при Романовых, и увидите посвященный им монумент. А также проедете через самый длинный в России Гимринский тоннель. По пути мы посетим три аутентичных высокогорных села: Хунзах, Матлас и Цада. Погрузимся в их богатое прошлое, погуляем по старинным улицам и понаблюдаем за жизнью местных. Я раскрою, почему Хунзах называют «родиной воинов и поэтов» и о каком событии напоминает памятник Белые журавли.

Фантастическая природа Дагестана

Я покажу вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль. На краю каньона мы устроим небольшой пикник: отдохнем и насладимся величественными пейзажами. На этом путешествие не закончится! Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох. Я расскажу, как и когда образовались эти волшебные места.

Организационные детали