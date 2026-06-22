Горы, каньоны, озера, водопады и древние селения на авто-пешеходной экскурсии
Приглашем раскрыть красоту горного Дагестана в путешествии по Хунзахскому плато.
Вы оцените знаменитое Ирганайское водохранилище, в изумрудных водах которого отражаются черные скалы и впечатлитесь Матласским водопадом и озером Мочох. А в колоритных селах прикоснетесь к местным традициям и обычаям.
Вы прокатитесь по Буйнакскому перевалу, построенному еще при Романовых, и увидите посвященный им монумент. А также проедете через самый длинный в России Гимринский тоннель. По пути мы посетим три аутентичных высокогорных села: Хунзах, Матлас и Цада. Погрузимся в их богатое прошлое, погуляем по старинным улицам и понаблюдаем за жизнью местных. Мы раскроем, почему Хунзах называют «родиной воинов и поэтов» и о каком событии напоминает памятник Белые журавли.
Фантастическая природа Дагестана
Гид покажет вам Ирганайское водохранилище с изумрудной водой, живописное Хунзахское плато на высоте 2000 метров и «раскалывающий» его каньон Цолотль, куда низвергаются два водопада: Тобот и Итлятляр. На краю каньона мы отдохнём и насладимся величественными пейзажами. На этом путешествие не закончится! Вы также увидите Матласский водопад, теснину Каменная чаша и озеро Мочох и узнаете, как и когда образовались эти волшебные места.
Организационные детали
Экскурсию можно организовать для большего количества человек (до 7). Доплата — 1000 ₽/чел.
Комфортабельный транспорт включен в стоимость
По дороге будет много кафе с национальной кухней. Еда и напитки в них оплачиваются дополнительно.
Экскурсию для вас проведёт я один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 460 туристов
Я родился и вырос в Дагестане. Люблю свою родину и с радостью покажу вам как популярные локации, так и малоизвестные, но не менее красивые места моего края. Работаю с коллегами-гидами. Вместе мы поможем вам получить незабываемые впечатления, окунуться в национальный колорит и отдохнуть на все 100 %. До встречи в Дагестане!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
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Роман
Путешествие в горы это нечто)))) горы завораживает, а если с вами и отличный гид, то это двойной восторг)))) с нами был гид Хазбулат))) путествие было на высшем уровне: автомобиль, гид, потрясающие виды и сама экскурсия))) Большое спасибо вам Хазбулат)))
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Наталья
Вчера семьей совершили увлекательное путешествие на Хунзахское плато в сопровождении Мурада. Несмотря на "капризы" погоды, считаем, что наше 12-часовое путешествие удалось, и большая заслуга в этом принадлежит гиду! Время в читать дальшеуменьшить
дороге за разговорами пролетело незаметно, при чем, назвать дорожные условия простыми было бы нечестно (дождь, туман, горные серпантины и пр.). Мурад очень аккуратный и опытный водитель, знает дорогу; автомобиль комфортный, подходит для длительных поездок. Останавливались в интересных (и не всегда известных широкому кругу) местах, любовались суровыми горными пейзажами (зелени в апреле ещё мало, хотя абрикосовые деревья в низинах уже в нежно-розовом цвету)), пили вкусный кофе с видом на водопад, шутили… На обратном пути Мурад показал две красивые локации, что только усилило положительные эмоции от поездки. В город вернулись уставшие, но довольные. Большое спасибо гиду!
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д
дмитрий
очень интересная и увлекательная экскурсия! Мурад - профессионал в своем деле. все локации очень понравились! и национальная еда была очень вкусная! чувствовался настоящий дагестанский колорит! рекомендую данную экскурсию! 1000000/10!🔥
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В
Виктория
Прекрасный экскурсовод! Очень рекомендую! Все было четко, интересно и посмотрели даже больше, чем планировали! Все предпочтения и интересы учли, показали всю красоту горной местности! Спасибо❤️
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igor
Хотелось бы поблагодарить Мурада за прекрасную экскурсию. Мурад - замечательный, очень колоритный экскурсовод, влюблённый в свой Дагестан, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с читать дальшеуменьшить
которым нам было легко и весело путешествовать по Хунзахскому району, в котором находятся водопад Тобот и Матласская каменная чаша, побывали на родине Расула Гамзатова в п. Арани. Благодаря Мураду, мы открыли для себя Дагестан совершенно с необычной стороны. Увидели живописные каньоны, пещеры, красоту горных аулов. Увидели как делают и продегустировали различные сорта качественного вкуснейшего урбеча, а ещё порадовала радуга, которая нависла между двух ущелий. Напробовались чуду с мясом и зеленью. Пунктуальность, вежливость, знание истории и двенадцать часов пролетели незаметно.
+2
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Олеся
Наше знакомство с Дагестаном началось сразу по прилёту. Мурад встретил нас в аэропорту и мы поехали в эту красоту! Восторг просто переполнял, а я не переставая повторяла:"как же красиво!!!!" После читать дальшеуменьшить
восхищения мощью и силой водопадов и полёта на зиплайне через ущелье очень приятно попить вкусный травяной чай с мятными конфетками на горе с видом на живописное ущелье! Мурад вежливый, внимательный, дружелюбный человек! Учитывает пожелания. Всегда останавливался, если я просила, чтобы сфотографировать. А фотографировать я люблю, поэтому это было часто))) еще Мурад устроил пикник, что было особенно очень приятно после долгого перелёта. И угощал нас вкуснейшим сыром, который мы всей семьёй до сих пор вспоминаем) В следующее посещение Дагестана обязательно запланирую путешествие с Мурадом!
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