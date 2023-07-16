Посетить три главных города Чечни и полюбоваться песчаными дюнами за 1 день
Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие в Чеченскую республику — на комфортабельном транспорте в группе до 19 человек. Вы побываете в трёх городах: Грозный, Аргун и Шали. Оцените главную мечеть в каждом из них и получите представление о чеченской жизни. На обратном пути заедете в царство песчаных дюн — на бархан Сарыкум!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аргун. Вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена.
Шали. Здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть — «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита — узнаете на экскурсии.
Грозный. Приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть — «Сердце Чечни». А также прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева и главному проспекту города.
Бархан Сарыкум. Мы покажем вам второй по величине бархан в мире, где снимали «Белое солнце пустыни». Вы полюбуетесь инопланетными дюнами и сделаете шикарные фото на их фоне.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды.
- В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Буганова, 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагир — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Луиза, я представляю нашу семейную команду гидов — с мужем Тагиром мы проводим экскурсии по всему Дагестану. По профессии я учитель филологии и краевед, стаж работы более 5 лет. Давно и активно занимаюсь туризмом, основала туристическую компанию. Тагир — гид-экскурсовод, а по первому образованию актёр театра и кино. В путешествия мы познакомим вас с местными достопримечательностями, захватывающей природой горного края и гастрономией, а также расскажем о культуре и традициях нашего народа.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
16 июля 2023
Все было очень хорошо красивые места гид отлично рассказал о традициях и жизни людей. Даже помимо экскурсии нас завезли в красивое место
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