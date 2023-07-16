Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум

Посетить три главных города Чечни и полюбоваться песчаными дюнами за 1 день

5
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Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие в Чеченскую республику — на комфортабельном транспорте в группе до 19 человек. Вы побываете в трёх городах: Грозный, Аргун и Шали. Оцените главную мечеть в каждом из них и получите представление о чеченской жизни. На обратном пути заедете в царство песчаных дюн — на бархан Сарыкум!
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику и на бархан Сарыкум
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аргун. Вы осмотрите современную мечеть «Сердце Матери», выполненную в стиле хай-тек. Наш гид расшифрует её архитектурные особенности и расскажет, кому она посвящена.
Шали. Здесь вы увидите ещё одну великолепную мечеть — «Гордость мусульман». Это самая крупная мечеть во всей Европе, вмещающая до 30 тысяч человек. Чем она ещё знаменита — узнаете на экскурсии.
Грозный. Приготовьтесь посетить третью поражающую размахом мечеть — «Сердце Чечни». А также прогуляться по бульвару Махмуда Эсамбаева и главному проспекту города.
Бархан Сарыкум. Мы покажем вам второй по величине бархан в мире, где снимали «Белое солнце пустыни». Вы полюбуетесь инопланетными дюнами и сделаете шикарные фото на их фоне.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей семейной команды.
  • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Буганова, 14
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Антон
16 июля 2023
Все было очень хорошо красивые места гид отлично рассказал о традициях и жизни людей. Даже помимо экскурсии нас завезли в красивое место

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На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
На весь день
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Популярные места
Чечня
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