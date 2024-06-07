1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
9 часов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000₽ за человека
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600₽ за человека
Групповая
13 часов
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600₽ за человека
скидка
5%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
Посетить три главных города Чечни за 1 день
Начало: На ул. Буганова, 14
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
33203 154₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Фотопрогулка
10 часов
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999₽ за человека
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Махачкале
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
3 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Поездка на багги по горе Тарки-тау
Научиться управлять багги и полюбоваться видами в окрестностях Махачкалы
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 июня 2024Очень классно, весело, красивые виды на горы, если хотите адреналина обязательно посещайте!
- ААнастасия7 июня 2024Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял, забрал нас. Приехали сначала
- ККсения7 июня 2024Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
- ААнтон7 июня 2024Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
- ДДарья6 июня 2024От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть, комфортабельный автомобиль, тайминг). Шикарный
- ННаталья6 июня 2024Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного о традициях. Показал много красивых мест создал доброжелательную атмосферу в коллективе. Угостил чаем, мороженым. Это просто так. Так что рекомендую данного туроператора.
- ААндрей6 июня 2024Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
- ЭЭльвира6 июня 2024Добрый день, нашим гидом был Азим, он просто чудо. И рассказывает интересно и шутит в меру. Мы даже не заметили
- ООксана6 июня 2024Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
- ЛЛейла6 июня 2024Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать вне экскурсии. Много желающих).
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Для пенсионеров»
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