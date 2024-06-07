Неспешные экскурсии Махачкалы для пенсионеров

Найдено 37 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Махачкале, цены от 1 944 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
В тренде
Конные прогулки на горе Тарки-Тау: путешествие и фотосессия
Погрузитесь в мир природы и красоты на конной прогулке в Махачкале. Откройте для себя великолепие гор и Каспийского моря с высоты птичьего полета
Начало: Улица Магомеда Ярагского, 126
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27771 944 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
200 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 700 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
29 отзывов
В тренде
Дербент и каспийский монстр «Лунь» (всё включено) из Махачкалы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и откройте для себя уникальный экраноплан «Лунь». Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: Ул. Ирчи Казака, 51В, Махачкала
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500 за человека
Сулакский каньон - всё включено
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
541 отзыв
Сулакский каньон - всё включено: от ГЭС до бархана Сарыкум
Погрузитесь в захватывающее путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут не только величественные ГЭС, но и уникальный бархан Сарыкум
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30, 07:45 и 08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 900 за человека
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
252 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за человека
Фотопутешествие на Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
9 часов
25 отзывов
Фотоэкскурсия по Сулакскому каньону и достопримечательностям Махачкалы
Погрузитесь в красоту Дагестана с уникальной фото-прогулкой. Откройте величие Сулакского каньона, Чиркейской ГЭС и бархана Сарыкум в один день
Начало: В удобной для вас точке
Расписание: ежедневно в 08:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 339 за человека
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Популярное предложение
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
Сегодня в 06:00
12 июня в 06:00
3 600 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
176 отзывов
Дагестанский Мачу-Пикчу: экскурсия в сердце республики
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Начало: В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 600 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
68 отзывов
Грозный, Шали и Аргун: групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 850 за человека
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
51 отзыв
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
147 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь» - групповая экскурсия из Махачкалы
Увидеть главные достопримечательности самого древнего и южного города страны
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 600 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую республику
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
173 отзыва
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: Грозный, Аргун, Шали
Путешествие из Махачкалы в сердце Чечни: исследуйте современность и традиции Грозного, Аргуна и Шали
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека
Четыре века Махачкалы: полное погружение
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия Четыре века Махачкалы: погружение в историю и культуру
Откройте для себя историческое и культурное наследие Махачкалы в нашей увлекательной экскурсии с опытным гидом
Начало: Проспект. Расула Гамзатова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер по Дагестану на авто бизнес-класса
Быстро и с комфортом доехать до любой точки страны
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за всё до 6 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Популярное предложение
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана (сытный обед включён в стоимость)
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
3 000 за человека
Фотопутешествие в Дербент из Махачкалы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Групповая фото-экскурсия в Дербент: погружение в историю и культуру
Вас ждет путешествие по Дербенту, где история сочетается с уникальными фото-моментами. Познакомьтесь с древними традициями и современной жизнью города
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
37993 610 за человека
Знакомьтесь, Махачкала
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Махачкала: культурное путешествие по дагестанской столице
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Невероятный Дагестан
Горное село Гуниб, бирюзовое Ирганайское водохранилище и прогулка по Карадахской теснине за 1 день
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
15 июня в 06:45
3 600 за человека
Самурский лес и Хучнинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Самурский лес и Хучнинский водопад
Открыть дикую природу Южного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в воскресенье в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
16 июня в 06:45
4 000 за человека
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и аул Ботлих за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Дагестана и познакомиться с местными традициями
Начало: на ул. Ирчи Казака, 2
Расписание: в субботу в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
5 000 за человека
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
110 отзывов
Хунзахское плато: путешествие по краю ущелий и водопадов в Махачкале
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Хунзахскому плато, где вас ждут невероятные горные пейзажи, водопады и адреналиновые аттракционы
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 600 за человека
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
13 часов
3 отзыва
Кубачи и Кала-Корейш: поездка в мини-группе
Побывать в самобытном мире кубачинских мастеров и прикоснуться к загадкам дагестанской Атлантиды
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: в воскресенье в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
4 000 за человека
Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство. Групповое путешествие из Махачкалы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Групповое путешествие в Нагорный Дагестан и Хунзахское ханство из Махачкалы
Вас ждет захватывающее путешествие по горам Дагестана, где история и природа переплетаются в уникальный культурный узор
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох: поездка на микроавтобусе
Побывать в колоритном селе на краю ущелья и собрать коллекцию ярких природных достопримечательностей
Начало: В Махачкале, на ул. Буганова
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40003 600 за человека
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
12 часов
11 отзывов
Из Махачкалы - в Чеченскую Республику
Посетить три главных города Чечни за 1 день
Начало: На ул. Буганова, 14
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
33203 154 за человека
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Гамсутль + мастер-класс по лезгинке
Групповая поездка по дивным горам с танцами и застольем по-дагестански
Начало: На улице Буганова в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
39003 510 за человека
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999 за человека
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Парящий в небесах Гуниб и Салтинский водопад: групповая экскурсия
Открыть самобытное село с богатой историей и красоту природных памятников края
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
3 500 за человека
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Кубачи: ювелирная столица Дагестана
Узнать о народном художественном промысле на групповой экскурсии по знаменитому аулу мастеров
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за человека
Выгодный трансфер в Махачкале
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Махачкале
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
3 200 за всё до 3 чел.
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
🏄 SUP-прогулки
Групповая
10 часов
Сап-прогулка в горах Дагестана (в группе из Махачкалы)
Покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу и попробовать местную кухню в душевной компании
Начало: На пр. Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 600 за человека
Поездка на багги по горе Тарки-тау
🚗 На машине
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Поездка на багги по горе Тарки-тау
Научиться управлять багги и полюбоваться видами в окрестностях Махачкалы
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 июня 2024
    Поездка на багги по горе Тарки-тау
    Очень классно, весело, красивые виды на горы, если хотите адреналина обязательно посещайте!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Поездка на багги по горе Тарки-тау
    Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял, забрал нас. Приехали сначала
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    на конях, потом на баггах сразу. Очень приятные бодрые люди, по пути рассказал о городе. Мне супер понравилось на баггах, я в восторге. На горе пофоткались. Всё объясняли. Едете вы за гидом сами. Дают сверху вашей одежды экипировку, чтобы одежда не пачкалась. Она всё равно пачкается, но есть, где умыться, потом пришлось сразу домой ехать в душ, рассчитывайте на это. Не пожалеете.

    Первый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснялПервый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснялПервый раз с мужем в Махачкале. Гид был на связи несколько дней до поездки, всё объяснял
  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Фотопутешествие на Сулакский каньон
    Нур, отличный гид и человек. Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию именно с Нуравом. Интересный маршрут, шикарные виды, очень вкусный национальный обед в фантастическом месте в персиковом саду. Фото получились отличные благодаря профессионализму Нурава. Однозначно рекомендуем.
  • А
    Антон
    7 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
    Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!Все просто прекрасно, как и описывали много раз до меня. Невероятные виды, вкуснейший обед, интересные рассказы о Дагестане!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть, комфортабельный автомобиль, тайминг). Шикарный
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    очень сытный обед! Всю дорогу слушали очень интересные рассказы про традиции в Дагестане, Магомед с удовольствием и легко отвечал на все вопросы, очень внимательно относился к нашему комфорту. Обязательно будем рекомендовать всем друзьям, это чудесная экскурсия и безумно красивые виды ❤️ фото прилагаем, чтобы вы убедились

    От экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая частьОт экскурсии остались только самые приятные впечатления! Отличный гид Магомед, отличная организация экскурсии (маршрут, теоретическая часть
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного о традициях. Показал много красивых мест создал доброжелательную атмосферу в коллективе. Угостил чаем, мороженым. Это просто так. Так что рекомендую данного туроператора.
    Экскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересногоЭкскурсия изумительная. Действительно, красоты. Экскурсовод, он же и водитель сам житель этих мест. Рассказал много интересного
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
    Крутые ребята,все по делу и с юмором экскурсия тоже на уровне. Даже не сомневайтесь стоит брать эту экскурсию. Спасибо!!!
  • Э
    Эльвира
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Добрый день, нашим гидом был Азим, он просто чудо. И рассказывает интересно и шутит в меру. Мы даже не заметили
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    как пролетело время. Вам хочу посоветовать чтобы все гиды такие были. А конкретно для вашей фирмы есть совет: приобретите всем гидам микрофоны, потому что кто сидит на задних местах, тому ничего не слышно. Потом, кто на задних сиденьях сидит должна быть скидка, очень неудобно. А в остальном все замечательно. АЗИМ СУПЕРРРРРРР!!!!!

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Экскурсия отличная, гид и водитель великолепны. Ехать было безопасно, водитель очень аккуратный. Гид с потрясающим чувством юмора, очень динамичный, интересный.
  • Л
    Лейла
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
    Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать вне экскурсии. Много желающих).
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    Кухня великолепная. Обед входит в стоимость, стол был роскошный. Если Вы едете вдвоём, советую заказать оба блюда, чтобы попробовать всё))). Каньон и барханы бесподобны.

    Много впечатлений. Великолепные виды. Если Вы решите прыгать с тарзанки в каньоне, то лучше это делать

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Для пенсионеров»

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