Грозный может похвастаться богатой историей, и наша экскурсия станет настоящим путешествие в прошлое. Не забудем и о современности — вы оценить мечеть «Сердце Чечни» и высотный комплекс «Грозный-Сити». А после мы посетим еще два города республики — Аргун и Шали с их грандиозными мечетями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Грозный
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Шали
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Грозный-сити
- Проспект В. В. Путина
- Бульвар М. Эсамбаева
- Город Аргун
- Мечеть «Сердце Матери»
- Город Гудермес
Описание
Что вас ждетГрозный — город со славной историей. В XIX веке Грозный был не только административным центром Чеченского округа, но и крупнейшим промышленным центром на Северном Кавказе, центром нефтедобычи и нефтепереработки, а позже — столицей Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. Грозный — это еще и центр становления чеченского этноса, где с древнейших времен обитали предки чеченцев. Долина среднего течения реки Сунжи, в которой расположен город, была издревле привлекательна. Мы осмотрим главные достопримечательности Грозного — от мечети «Сердце Чечни» до современного комплекса «Грозный-Сити». А после нас ждет путешествие в два близлежащих города — Аргун и Шали, в которых вы увидите впечатляющие взор мечети.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- С гидом можно связаться по номеру телефона 89640222080.
- Звонки/WhatsApp
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
30 ноя 2023
Нам очень понравилась поездка в город Грозный. Магомед очень хороший гид, все показал и рассказал. А в конце поездки сделал нам подарок,отвез нас на гору Тарки - Тау, где лткрывается вид на весь город. Самое главное Магомед на экскурсию забирает от дома и привозит куда вам надо. Магомед вы лучший
И
Ирина
28 окт 2023
Мне понравилось все! Четкая организация по времени, комфортная машина, что очень немаловажно при длительной поездке, интересный маршрут и, конечно, сам Магомед. Везде все показал, посоветовал где погулять, где пообедать в свободное время, на обратном пути завез в магазин за продуктами, подождал и доставил до дома, откуда и забирал. И замечательных фотографий масса! Поездка пролетела незаметно, хотя длилась целый день! Огромное спасибо за новые впечатления.
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