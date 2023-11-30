Грозный может похвастаться богатой историей, и наша экскурсия станет настоящим путешествие в прошлое. Не забудем и о современности — вы оценить мечеть «Сердце Чечни» и высотный комплекс «Грозный-Сити». А после мы посетим еще два города республики — Аргун и Шали с их грандиозными мечетями.

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