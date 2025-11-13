Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Чечню во всём многообразии — от современных небоскрёбов до величественных минаретов и горных пейзажей. В поездке вы посетите три мечети в разных стилях — османском, персидском и хай-тек. Увидите Грозный с высоты птичьего полёта. Узнаете о прошлом Чечни и её обычаях. И конечно, вас порадует местная кухня.
Описание экскурсии
Город Шали. Посетим самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». По архитектуре она напоминает знаменитый Тадж-Махал в Индии.
Город Грозный. Поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса» и на 31-й этаж комплекса «Грозный-Сити». Зайдём в мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики после военного периода. А ещё прогуляемся по цветочному парку, уютному месту для отдыха и фотосессий.
Город Аргун. Осмотрим мечеть имени Аймани Кадыровой — первую в России мечеть в стиле хай-тек.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz
- Входные билеты на смотровую площадку «Грозный-Сити» оплачиваются дополнительно — 150 ₽/чел.
- Обед не входит в стоимость
- По желанию всей группы можем проехать через родовое село главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Южной автостанции»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамерлан — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 457 туристов
Ас-саляму алейкум! Меня зовут Тамерлан, я представляю команду гидов в Дагестане. Мы специализируемся на индивидуальном и групповом туризме, предлагаем разнообразные маршруты по Дагестану. Гарантируем вам хорошее настроение и море эмоций!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
13 ноя 2025
Все было отлично 👌. Рекомендую!
Ю
Юлия
8 окт 2025
Гид был Али. Всё очень понравилось
О
Олеся
6 окт 2025
Все супер
Г
Гульшат
28 сен 2025
Великолепная экскурсия в Грозный. Думала, что будет просто проходная поездка между горами, а получилось очень интересное путешествие! Гид Арина создала неожиданно душевную атмосферу в туре. Чувствовалась её забота и личная
