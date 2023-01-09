По пути к каньону посетите Чиркейское водохранилище, бирюзовые воды которого подарят вам необыкновенные снимки.
Во время экскурсии по Дербенту увидите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Цитадель Нарын-Кала, Древнюю Джума-мечеть, «Девичьи бани», прогуляетесь по улочкам Старого города. А колоритные кавказские блюда и дегустация на частной винодельне надолго останутся в вашей памяти!
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище
Встреча в аэропорту Махачкалы до 12:00.
Выезд на Сулакский Каньон.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище для восхитительной фотосессии на фоне бирюзовых вод и прогулки на быстроходном катере (при подходящих погодных условиях; за доп. плату).
После это поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане эко-комплекса «Главрыба».
После обеда мы посетим загадочные пещеры «Нокъо», пройдем по подвесному мосту через р. Сулак и сделаем самые сногсшибательные фото.
Трансфер в Дербент.
Ночевка в отеле.
Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Знакомство с городом начнем с экскурсии в Цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите Древнюю Джума-мечеть (733 г п), комплекс «Девичьи бани».
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с видом на море.
После обеда посетим место последней стоянки легендарного каспийского монстра «Лунь» и сделаем потрясающие фото на бескрайнем пляже.
Возвращение в отель. Отдых.
Ханагский водопад, частная винодельня
Завтрак в отеле.
Экскурсия к Ханагскому водопаду и Крепости семи братьев и одной сестры.
По возвращении в город экскурсия на частную винодельню с дегустацией.
После дегустации законный обед — и опять с видом на море, конечно же.
Возвращение в отель.
Свободное время для самостоятельного изучения города.
Ночевка в Дербенте.
Махачкала, Тарки-Тау
Завтрак в отеле.
Трансфер в Махачкалу и обзорный тур по городу с посещением значимых достопримечательностей, заездом на рынок и смотровую площадку Тарки-Тау.
Обед в кафе с национальной кухней.
Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
Алые Паруса
Гостиница располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент.
В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшая кофейня, медицинский центр и частная пляжная зона.
Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.
В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание, указанное в программе тура
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты
- Что не входит
- Курортный (муниципальный) сбор
- Питание, не указанное в программе тура
- Прогулка на катере
- Медицинская страховка
- Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ), 1
- Где собирается группа?
В аэропорту Махачкалы до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка включена в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.