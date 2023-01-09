Майские праздники на берегу Каспийского моря

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
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Ответы на вопросы
В этом туре вы почувствуете себя словно на вершине мира, созерцая Сулакский каньон со смотровой площадки «Дубки».

По пути к каньону посетите Чиркейское водохранилище, бирюзовые воды которого подарят вам необыкновенные снимки.

Во время экскурсии по Дербенту увидите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Цитадель Нарын-Кала, Древнюю Джума-мечеть, «Девичьи бани», прогуляетесь по улочкам Старого города. А колоритные кавказские блюда и дегустация на частной винодельне надолго останутся в вашей памяти!
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Майские праздники на берегу Каспийского моря
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает:

Чиркейское водохранилище
Чиркейское водохранилище
Сделаем фото на фоне бирюзовых вод и при желании прокатимся на быстроходном катере
Глубочайший каньон Европы
Глубочайший каньон Европы
Ощутим себя на вершине мира, увидев Сулакский каньон с высоты орлиного полета
Непреступная цитадель
Непреступная цитадель
Посетим древний оборонительный комплекс Нарын-Кала и услышим его историю
Каспийский монстр «Лунь»
Каспийский монстр «Лунь»
Навестим легендарный экраноплан на месте его последней стоянки
Старинные магалы Дербента
Старинные магалы Дербента
Неспешно прогуляемся по атмосферным улочкам Старого города
Дегустация на частной винодельне
Дегустация на частной винодельне
Узнаем, как производят вино, и примерим на себя роль сомелье

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча в аэропорту Махачкалы до 12:00.

Выезд на Сулакский Каньон.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище для восхитительной фотосессии на фоне бирюзовых вод и прогулки на быстроходном катере (при подходящих погодных условиях; за доп. плату).

После это поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане эко-комплекса «Главрыба».

После обеда мы посетим загадочные пещеры «Нокъо», пройдем по подвесному мосту через р. Сулак и сделаем самые сногсшибательные фото.

Трансфер в Дербент.

Ночевка в отеле.

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, Чиркейское водохранилище
2 день

Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Знакомство с городом начнем с экскурсии в Цитадель Нарын-Кала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите Древнюю Джума-мечеть (733 г п), комплекс «Девичьи бани».

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане с видом на море.

После обеда посетим место последней стоянки легендарного каспийского монстра «Лунь» и сделаем потрясающие фото на бескрайнем пляже.

Возвращение в отель. Отдых.

Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»Цитадель Нарын-Кала, магалы Дербента, «Лунь»
3 день

Ханагский водопад, частная винодельня

Завтрак в отеле.

Экскурсия к Ханагскому водопаду и Крепости семи братьев и одной сестры.

По возвращении в город экскурсия на частную винодельню с дегустацией.

После дегустации законный обед — и опять с видом на море, конечно же.

Возвращение в отель.

Свободное время для самостоятельного изучения города.

Ночевка в Дербенте.

Ханагский водопад, частная винодельняХанагский водопад, частная винодельняХанагский водопад, частная винодельняХанагский водопад, частная винодельня
4 день

Махачкала, Тарки-Тау

Завтрак в отеле.

Трансфер в Махачкалу и обзорный тур по городу с посещением значимых достопримечательностей, заездом на рынок и смотровую площадку Тарки-Тау.

Обед в кафе с национальной кухней.

Трансфер в аэропорт.

Махачкала, Тарки-ТауМахачкала, Тарки-Тау

Варианты проживания

Алые Паруса

3 ночи

Гостиница располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент.

В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшая кофейня, медицинский центр и частная пляжная зона.

Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.

В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.

Алые ПарусаАлые ПарусаАлые ПарусаАлые ПарусаАлые ПарусаАлые ПарусаАлые Паруса

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на объекты
Что не входит
  • Курортный (муниципальный) сбор
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Прогулка на катере
  • Медицинская страховка
  • Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ), 1
Где собирается группа?

В аэропорту Махачкалы до 12:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка включена в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
9 янв 2023
Тур понравился! Гид Рамзан превзошёл все ожидания))) супер вежливый, внимательный и чуткий к туристам! Пожалуй не было ни одного вопроса, на который бы он не дал развёрнутый ответ) В целом очень хорошее впечатление от региона, 4 дня даже как-то маловато) можно ещё приезжать)
Е
9 янв 2023
Большое спасибо за организацию тура в Чечню и Дагестан, гид Рамзан поразил энциклопедическими знаниями и мастерством великолепного рассказчика, виды горной Чечни и Дагестана прекрасны
В
18 дек 2022
Здравствуйте. Отношение персонала к туристам на высшем уровне. Гиды подобраны великолепно, со знанием природных и исторических особенностей республики. Всё просто чудесно.

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Многодневные туры
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Чиркейское водохранилище
Набережная
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