1 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча в аэропорту Махачкалы до 12:00.

Выезд на Сулакский Каньон.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище для восхитительной фотосессии на фоне бирюзовых вод и прогулки на быстроходном катере (при подходящих погодных условиях; за доп. плату).

После это поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане эко-комплекса «Главрыба».

После обеда мы посетим загадочные пещеры «Нокъо», пройдем по подвесному мосту через р. Сулак и сделаем самые сногсшибательные фото.

Трансфер в Дербент.

Ночевка в отеле.