Туры по набережной Махачкалы

Найдено 3 тура в категории «Набережная» в Махачкале, цены от 39 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Вы сможете самостоятельно погулять по Дербенту: пройтись по старинным улочкам, выйти на набережную или увидеть мультимедийный фонтан»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
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    по всему маршруту! Ребята, вы крутые! Незабываемое путешествие, только самые положительные эмоции, вкуснейшие национальные блюда, сногсшибательные виды. Все продуманно до мелочей, не пропустили ни одной заявленной локации. Хочется от всего сердца пожелать вам процветания и путешественников, готовых покорять новые вершины! Пока для нас это лучшее путешествие по России❤️

  • Г
    Гульнара
    6 мая 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
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    рассказов про культуру, обычаи и традиции народов Дагестана. Наш гид (Курбан) и водитель(Гирей) с удовольствием отвечали на наши вопросы, а их было немало. Мудрейший аксакал (заслуженный учитель Дагестана и России) рассказал историю древних сооружений и познакомил с легендами аулов, расположенных высоко в горах. Восхитительная Гюльшат провела нас по древним районам Дербента. Нас возили на комфортном автобусе, брутальных авто, экстремально прокатили на катерах и водили пешком по горным тропам. Отдельно нужно поблагодарить за завтраки, обеды и ужины. Всё очень вкусно, обильно, сытно и калоритно. А свежесваренный кофе на зеленных террасах выше всех похвал. Большое удивление и восторг вызвал торт, подаренный имениннице от имени туристической компании. Спасибо за отлично проведённый отдых. Эти дни надолго останутся в нашей памяти. Впечатления не забываемые! Величие гор несравнимо ни с чем и не оставило равнодушным никого из нас! Если вы давно хотели поехать в горы, то Вам в Дагестан!

  • Е
    Екатарина
    10 марта 2024
    В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
    Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в ресторане на берегу реки,
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    адреналин от катания на катерах - все это оставило незабываемые впечатления."Язык Тролля" оказался удивительным местом, а экраноплан "Лунь" поразил своей необычностью. Крепость Нарын-Кала просто завораживает своей древностью, а проживание в барнхаусах с видом на горы дарит положительный заряд эмоций каждое утро. Отличная компания, интересные люди, восхитительная еда - все это сделало путешествие незабываемым! Спасибо организаторам за такой отлично проведенный отдых!

    Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель вПутешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в
  • А
    Александр
    26 октября 2023
    Майские праздники на берегу Каспийского моря
    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
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    можно включить громкую запись об истории Дагестана, Махачкалы, Дербента, обычаях и нравах местного населения и др. В Махачкале (7 день) 1. Экскурсию по «старому» городу убрать – прогулка ни о чем (неинтересно, трата времени). 2. Организовать посещение: Центральная Джума-мечеть Исторический парк «Россия – моя история» Памятник Русской учительнице Музей Дружбы народов России рынок В Дербенте 1. Сменить гостиницу (неудобно, рядом ни кафе, ни магазина). Находится на краю города, выйти в город неудобно, нет тротуара, идти приходится по дороге. Стоимость номера - 4 500р., в городе можно снять. Берут деньги за бассейн, которым никто не пользуется. Обслуживание плохое. 2. Организовать экскурсию в ДЗИВ. В Гунибе Организовать экскурсию в кузницу. 6 день В «Орлиное гнездо» на ночевку не возвращаться, лучше выехать в Махачкалу. Лишние км и трата времени вечером 6 дня и утром 7 дня. Вечером в «Орлином гнезде» делать нечего, кафе нет, «светской» жизни нет.

    Впечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристовВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов
  • С
    Светлана
    25 сентября 2023
    Майские праздники на берегу Каспийского моря
    Очень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
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    благодарность нашему водителю Муслиму, дорога с ним была абсолютно безопасной и спокойной, все дни с ним провели в приятном общении и радушии. Уровень гостиниц немного хромает, завтрак в Махачкале был чересчур скромен. Для знакомства с Дагестаном и Чечней достаточно достопримечательностей к осмотру, ну а дальше уже надо приезжать отдельно, что заинтересовало.

  • Е
    Евгений
    14 сентября 2023
    Майские праздники на берегу Каспийского моря
    Впечатления о туре положительные, претензий по организации не имею. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    8 августа 2022
    Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
    Очень все понравилось, спасибо! Дагестан очень красивый, отель классный, Муратхан просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
  2. Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
  3. Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Набережная" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Махачкале, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Махачкалы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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