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Авторский тур
5 дней
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в барнхаусе в горах и на берегу моря
Устроить посиделки у костра, сделать кадры в национальной одежде и научиться готовить чуду
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
«Вы сможете самостоятельно погулять по Дербенту: пройтись по старинным улочкам, выйти на набережную или увидеть мультимедийный фонтан»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна26 мая 2024Супер тур по Дагестану! Хочется выразить слова благодарности организаторам, нашему замечательному водителю Тимуру и очаровательной, заботливой Инге, которая сопровождала нас
- ГГульнара6 мая 2024Потрясающий тур в Дагестан! Это прекрасно продуманное и организованное путешествие, максимум положительных эмоций, восторг, восхищение. Много интересных историй, легенд и
- ЕЕкатарина10 марта 2024Путешествие в Дербент стало для меня настоящим открытием! Фотосессии на фоне песчаных дюн, свежая форель в ресторане на берегу реки,
- ААлександр26 октября 2023Майские праздники на берегу Каспийского моряВпечатления от тура великолепные! Сопровождающий Ага молодец. Все вопросы решал быстро и оперативно в пользу туристов. Предложения: 1. При переездах в микроавтобусе
- ССветлана25 сентября 2023Майские праздники на берегу Каспийского моряОчень понравился тур с историческими и природными достопримечательностями Кавказа. Спасибо организаторам за составленную программу и четкую организацию. Отдельное спасибо и
- ЕЕвгений14 сентября 2023Майские праздники на берегу Каспийского моряВпечатления о туре положительные, претензий по организации не имею. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
- ЛЛюдмила8 августа 2022Очень все понравилось, спасибо! Дагестан очень красивый, отель классный, Муратхан просто супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Набережная»
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