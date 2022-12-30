Новый год по-дагестански

Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански
Новый год по-дагестански

Что вас ожидает 🤩

  • Унцукуль (центр художественной насечки металлом по дереву)
  • Аварское ханство - Хунзах
  • Аул с целебным воздухом - Гуниб
  • Подземный водопад Салта
  • Древний город Дербент
  • Жемчужину Дагестана - Сулакский каньон и единственную пустыню на Кавказе - бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пятидневное путешествие по живописным горам и долинам, старинным крепостям и таинственным аулам, историческому городу Дербент и главным достопримечательностям Дагестана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Квалифицированный гид-проводник
  • 4 завтрака, 5 обедов и 2 ужина
  • Проживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Перелёт
  • Личные расходы
  • 3 ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: просп. Гамидова, 67А отель «Усадьба»
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Брать очень удобную и теплую одежду
  • Удобную нескользящую теплую обувь
  • Теплый головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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