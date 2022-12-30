Унцукуль (центр художественной насечки металлом по дереву)
Аварское ханство - Хунзах
Аул с целебным воздухом - Гуниб
Подземный водопад Салта
Древний город Дербент
Жемчужину Дагестана - Сулакский каньон и единственную пустыню на Кавказе - бархан Сары-Кум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пятидневное путешествие по живописным горам и долинам, старинным крепостям и таинственным аулам, историческому городу Дербент и главным достопримечательностям Дагестана.
Ответы на вопросы
Что входит
Комфортабельный транспорт
Квалифицированный гид-проводник
4 завтрака, 5 обедов и 2 ужина
Проживание
Входные билеты
Что не входит
Перелёт
Личные расходы
3 ужина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Завершение: просп. Гамидова, 67А отель «Усадьба»
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Брать очень удобную и теплую одежду
Удобную нескользящую теплую обувь
Теплый головной убор
Дождевик и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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