Туры в Дагестан из Махачкалы

Найдено 7 туров в категории «Дагестан» в Махачкале, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Майский Дагестан - пятидневный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
43 000 за человека
Дагестан на максималках с Максом
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000 за человека
Индивидуальный тур по Дагестану
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000 за человека
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500 за человека
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🚤 На катере
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    2 мая 2024
    Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
    Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
    Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
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    полном восторге 🤩Такой дружелюбный и гостеприимный народ здесь проживает, что даже не хочется уезжать 🥲 Горы 🌄, которые покорили наши сердца 💞Расцветающая сейчас природа 🌸 - от всего этого просто захватывает дух 😌Ну, а местную кухню мы точно никогда не забудем. P.S. чуду и кюрзи от вашего учителя были самыми вкусными 😉Очень благодарны вам за интересные рассказы, легенды о самой республике и её народах. Это было очень интересно и увлекательно. У нас телефоны забиты фотографиями и видео, которые мы наверно и к следующему отпуску не разберём 📷 😅 Хотим пожелать конечно же сил и здоровья вам и вашим близким, чтобы хватало энергии проводить такие замечательные туры 🧳🗾И очень, надеемся, что это не последняя наша встреча 🙂Как вы сказали: «Мы не прощаемся, а говорим - до новых встреч!» ❤️

  • А
    Антон
    27 апреля 2024
    Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»
    Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
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    и вопросы. Гид Мухтар профессионал в своём деле, сказал нам ни о чём не беспокойтесь, только приезжайте и привезите хорошее настроение, так и сделали. Мухтар в свою очередь взял в свои руки всю организацию нашего путешествия и всё было сделано ИДЕАЛЬНО. Всё путешествие прошло без всяких проблем, в аэропорту встретил, все отели забронировал, в ресторанах завтраки, обеды, ужины заказал(всё было очень вкусно и много). Экскурсии отдельная тема, всё очень интересно и познавательно, Мухтар всё грамотно спланировал и рассказал. Большое спасибо гиду Мухтару!!! Процветания желаю и успехов во всём

  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
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    и, конечно, самые лучшие локации. Чтобы это было адекватно по цене и желательно уложиться в несколько праздничных дней. И, считаю, мне реально повезло, увидев в сети контакт организатора джип-туров по Дагестану- Мухтара! Я как опытны турист с многолетним стажем. И, мне реально не к чему придраться! Тур спланирован идеально! За несколько дней я увидела наверное, the best локации! Питалась в ресторанчиках очень вкусными местными и не только блюдами в огромных порциях, 3 раза в день. Кухня - от Бога! Ночевала в достойных гостевых домах, ни в чем не нуждаясь. Каталась в комфортных джипах, останавливаясь там, где считала необходимым сделать фото. А сами достопримечательности, их так много и все такие особенные, впечатлительные, что теперь можно полгода смело выклалывать новые фото, смакуя каждую локацию с удивительно-интересной историей. При том, что сами горы поражают своим величием! Хотелось бы отметить еще раз нашего гида в горах Мухтара. Очень впечатлили его осведомленные рассказы с множеством деталей на каждой локации. Столько ущелий, водопадов, каньонов, ГЭС, теснин, исторических аулов, даже экстрим на лодках! Множество историй о традициях, обычаях разных наций Дагестана. Знание местностей изнутри. Нам было очень интересно, познавательно, что-то в новинку! В целом, огромная благодаоность Мухтару!!

  • А
    Андрей
    13 декабря 2023
    Зимний тур по Дагестану
    Спасибо организатору и компании, что консультировали по всем вопросам по поводу поездки.
  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2023
    Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный тур
    Это было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
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    посоветовать: где остановится, как добраться, куда пойти вечером. Я ехала в тур одна и немного переживала, но очень зря. Компания у нас собралась потрясающая! А наш гид Магомед - я просто восхищена! Человек с прекрасным чувством юмора, у нас было полное погружение в культуру и красоту Дагестана, и все это так легко, живо, интересно и красочно) Никаких скучных экскурсий, только увлекательные живые истории. При этом Магомед настолько хорошо понимает туристов, что наши желания он угадывал казалось ещё до того, как мы успевали о них подумать)) Моя поездка была спонтанной, но все прошло настолько классно, что я просто в восторге! Очень красиво, при этом в конце ноября совсем немного туристов. Мы были на экскурсии в Дербенте, видели Лунь, а потом жили в горах в Гунибе (безумно красивое место) и каждый день ездили в разные места, любовались горами, водопадами, горными аулами, рассветами и закатами, пробовали вино, срывали с дерева хурму, а вечером даже могли посидеть с гитарой)) А ещё нам очень вкусно и очень-очень-очень много кормили! Мы удивлялись кавказскому гостеприимству. Я бы хотела ещё приехать в Дагестан, тур получился действительно душевный и очень веселый!

  • Т
    Татьяна
    26 ноября 2023
    Зимний тур по Дагестану
    Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!
    Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!Полное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!
  • А
    Александр
    15 ноября 2023
    Зимний тур по Дагестану
    Спасибо организаторам принимающей стороны и гиду Осману за великолепную организацию тура - каждый день, как отдельное приключение. И база Aydin El - очень уютная, с приветливым и отзывчивым персоналом и вкусной едой.
  • З
    Зульфия
    23 октября 2023
    Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный тур
    Всем доброго дня. Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие. Гиды- Султанмурад и Магомед-
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    чудесные люди, знающие и любящие свою республику, супер водители. Путешествовали в комфортабельных автомобилях, жили в Гунибе. Местная кухня выше всяких похвал, а Мадина встречала нас как родных. Всем от души рекомендую. Ребятам всех процветания, много туристов и всех благ!

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходные
    Три насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дагестан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
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  8. Карадахская теснина
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