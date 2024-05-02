1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Майский Дагестан - пятидневный тур
Начало: Ирчи Казака 2, музей «Россия - моя история»
Расписание: согласно календарю
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Южном Дагестане: отдых с восточным колоритом
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27 500₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
4-дневный гастрономический авторский джип-тур по Дагестану
Начало: После бронирования
15 июня в 12:00
16 июня в 12:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина2 мая 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Мухтарчик мы благодарим тебя ещё раз за компанию, организацию! Увозим с собой много впечатлений! Вернёмся думаю теперь осенью и очень надеюсь что ты сможешь нам снова покажешь свои изюминки ☺️
- ВВиктория30 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Хотим сказать вам и Хасану за наше невероятно волшебное ✨, безумно красивое 😻и оооочеееень вкусное путешествие 😋Я и муж в
- ААнтон27 апреля 2024Удивительный Дагестан: авторский 5-дневный тур «все включено»Были в Дагестане с 21 по 25 апреля вчетвером, прилетели из Казани. Заранее связались с гидом Мухтаром, обсудили все моменты
- ММария3 марта 2024Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
- ААндрей13 декабря 2023Зимний тур по ДагестануСпасибо организатору и компании, что консультировали по всем вопросам по поводу поездки.
- ТТатьяна6 декабря 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турЭто было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
- ТТатьяна26 ноября 2023Зимний тур по ДагестануПолное и своевременно информировали, искали и находили ответы на все вопросы. Молодцы - одним словом, спасибо!
- ААлександр15 ноября 2023Зимний тур по ДагестануСпасибо организаторам принимающей стороны и гиду Осману за великолепную организацию тура - каждый день, как отдельное приключение. И база Aydin El - очень уютная, с приветливым и отзывчивым персоналом и вкусной едой.
- ЗЗульфия23 октября 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турВсем доброго дня. Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие. Гиды- Султанмурад и Магомед-
- ММарина13 сентября 2023Горы, закаты и заброшенные аулы Дагестана - едем в горы на выходныеТри насыщенных дня, рекомендую всем, гид Магомед знает все места и тропки, жильё на ночёвку интересное, и не повторяется, мы в восторге! Своих денег точно стоит, спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дагестан»
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