Приключение в Грозном: дельфины и торговый рай

Приключение в Грозном
Погрузитесь в уникальное путешествие по Грозному, сочетая волшебство морской жизни и современные достижения города. Вас ждет захватывающий день, наполненный открытиями, впечатлениями и новыми знаниями.
Приключение в Грозном: дельфины и торговый рай
Приключение в Грозном: дельфины и торговый рай
Приключение в Грозном: дельфины и торговый рай
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Дельфинарий Увидите захватывающие шоу-программы с участием дельфинов и морских львов, посетите залы для индивидуального плавания и тренировочные залы. Узнаете о пользе дельфинотерапии и как она помогает детям и взрослым. Особенности: Здание дельфинария выполнено в виде раковины, а зрительный зал вместимостью 665 человек обеспечивает комфортный просмотр шоу. Этно-деревня и контактный зоопарк Прогулка по этно-деревне, знакомство с традициями чеченского народа, посещение контактного зоопарка, где можно пообщаться с домашними животными. Особенности: Этно-деревня включает элементы местной культуры и архитектуры, создавая уникальную атмосферу погружения в традиции региона. Грозный Молл Осмотр современного торгово-развлекательного центра с его инновационной архитектурой, шопинг в более чем 200 магазинах мировых и отечественных брендов, посещение кинотеатров, игровых площадок и ресторанов. Особенности: Грозный Молл является символом возрождения и модернизации Чеченской Республики, что делает его значимым культурным и экономическим центром региона. Обзорная экскурсия по центру Грозного Что вас ждет: Прогулка по центральным улицам города, посещение ключевых достопримечательностей, таких как мечеть "Сердце Чечни", памятники и современные архитектурные объекты. Особенности: Узнаете о богатой истории Грозного и его современном развитии, увидите контраст между историческими зданиями и новыми архитектурными жемчужинами города. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду.

По четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (8+)5 500 ₽
Детский (0-7)4 950 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дельфинарий
  • Грозный Молл
  • Центр Грозного
Что включено
  • Транспорт из Махачкалы и обратно
  • Вход в дельфинарий, шоу
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала, ул. Времена года 13
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям в 10:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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