В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали

Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики. Вы зайдёте в роскошные мечети, которые построены в разных архитектурных стилях. В нашей программе — «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». В Грозном полюбуетесь панорамными видами города со смотровых площадок. А также попробуете местную кухню и узнаете о развитии региона.
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
В Чечню из Махачкалы: Аргун, Грозный и Шали
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Город Аргун

И его символ — мечеть «Сердце матери». Мы покажем вам архитектурные чудеса мечети, построенной в современном стиле хай-тек, с 55-метровыми минаретами и огромной люстрой-полумесяцем. Расскажем о нюансах её строительства и о том, кому она посвящена.

Город Грозный

Современные здания плюс традиционное зодчество создают неповторимый колорит города. На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке. Подниметесь на смотровую бизнес-центра «Грозный-Сити» и посмотрите на городские кварталы с ещё одного ракурса — площадки «Лестница в небеса».

Город Шали

Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая в Европе. Вы услышите, почему её название соответствует действительности. Увидите изумительный белоснежный шедевр с мраморными стенами. Узнаете о её особенностях и прогуляетесь по живописному парку.

Примерный тайминг экскурсии:

  • дорога от Махачкалы до Аргуна — 2 часа
  • время в Аргуне — от 30 мин. до 1 часа
  • дорога из Аргуна до Грозного — 30 мин.
  • в Грозном проведём около — 3-4 часов
  • дорога из Грозного до Шали — 30 мин.
  • в Шали — от 30 мин. до 1 часа
  • дорога из Шали до Махачкалы — 2 ч. 30 мин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry 70, Toyota Land Cruiser Prado, Cadillac Escalade
  • Дополнительные расходы: билет на площадку «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел., билет на смотровую площадку «Лестница в небеса» — 200 руб. /чел., обед по желанию — 500-700 руб. /чел.
  • По запросу можем провести экскурсию и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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