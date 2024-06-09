Посетить три чеченских города и увидеть их основные достопримечательности за один день
Мы расскажем вам о религиозной жизни и покажем знаковые места республики. Вы зайдёте в роскошные мечети, которые построены в разных архитектурных стилях. В нашей программе — «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». В Грозном полюбуетесь панорамными видами города со смотровых площадок. А также попробуете местную кухню и узнаете о развитии региона.
И его символ — мечеть «Сердце матери». Мы покажем вам архитектурные чудеса мечети, построенной в современном стиле хай-тек, с 55-метровыми минаретами и огромной люстрой-полумесяцем. Расскажем о нюансах её строительства и о том, кому она посвящена.
Город Грозный
Современные здания плюс традиционное зодчество создают неповторимый колорит города. На обзорной экскурсии вы посетите мечеть «Сердце Чечни» и храм Михаила Архангела, возведённый в 19 веке. Подниметесь на смотровую бизнес-центра «Грозный-Сити» и посмотрите на городские кварталы с ещё одного ракурса — площадки «Лестница в небеса».
Город Шали
Мечеть «Гордость мусульман» — самая большая в Европе. Вы услышите, почему её название соответствует действительности. Увидите изумительный белоснежный шедевр с мраморными стенами. Узнаете о её особенностях и прогуляетесь по живописному парку.
Примерный тайминг экскурсии:
дорога от Махачкалы до Аргуна — 2 часа
время в Аргуне — от 30 мин. до 1 часа
дорога из Аргуна до Грозного — 30 мин.
в Грозном проведём около — 3-4 часов
дорога из Грозного до Шали — 30 мин.
в Шали — от 30 мин. до 1 часа
дорога из Шали до Махачкалы — 2 ч. 30 мин.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry 70, Toyota Land Cruiser Prado, Cadillac Escalade
Дополнительные расходы: билет на площадку «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел., билет на смотровую площадку «Лестница в небеса» — 200 руб. /чел., обед по желанию — 500-700 руб. /чел.
По запросу можем провести экскурсию и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 612 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.