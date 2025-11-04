Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем познакомиться с богатой культурой и историей Чечни. Для этого мы отправимся в путешествие по трем городам республики.



За один день вы сможете оценить главные достопримечательности Грозного и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А еще мы заедем в Аргун и Шали и попробуем аутентичные блюда чеченской кухни.

Групповая экскурсия
Длитель­ность 12 часов
Размер группы 1-19 человек
На чём проводится На автобусе
Когда пн, ср, пт, вс в 08:00
3000 ₽ за человека

Описание экскурсии Экскурсия Шали - Грозный - Аргун предлагает увлекательное путешествие по Чеченской Республике, знакомя с её культурой и историей. 1. Шали: Начало экскурсии в этом городе, известном своей архитектурой и местными достопримечательностями. Посещаем мечеть "Гордость мусульман" 2. Грозный: Переезд в столицу Чечни, где вас ждёт осмотр современных зданий, мечеть Сердце Чечни, Цветочного парка, а также памятников и исторических мест. Грозный сочетает в себе современность и богатую историю. Посещаем Храм Архангела Михаила в Грозном - православный храм, построенный в 2008 году. Он расположен в центре города и является важным религиозным и культурным объектом. Архитектура храма сочетает традиционные элементы и современный стиль, а также служит местом для проведения богослужений и церковных мероприятий. 3. Аргун: Завершение экскурсии в Аргуне, где знакомимся с мечетью "Сердце Матери" имени Аймани Кадыровой, в стиле хай - тек. Экскурсия предлагает глубокое погружение в культуру и природу региона, а также возможность насладиться красивыми видами и узнать больше о жизни местных жителей. Важная информация: В Чечне рекомендуется одеваться скромно и уважительно. Женщинам лучше носить длинные юбки или платья, а мужчинам — брюки и рубашки с длинными рукавами. Обувь должна быть удобной.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть «Гордость мусульман» в Шали

Проспект Путина в Грозном

Мечеть «Сердце Чечни»

Цветочный парк

Грозный-Сити

Храм Михаила Архангела в Грозном

Проспект Эсембаева

Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида-проводника Что не входит в цену Личные расходы

Обед (450-600 руб)

Билеты на Грозный-Сити (200 руб) Место начала и завершения? Махачкала, просп. Акушинского, 16, супермаркет Шеф Когда и сколько длится? Когда: пн, ср, пт, вс в 08:00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация В Чечне рекомендуется одеваться скромно и уважительно. Женщинам лучше носить длинные юбки или платья

А мужчинам - брюки и рубашки с длинными рукавами. Обувь должна быть удобной Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.