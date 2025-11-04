Предлагаем познакомиться с богатой культурой и историей Чечни. Для этого мы отправимся в путешествие по трем городам республики.
За один день вы сможете оценить главные достопримечательности Грозного и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А еще мы заедем в Аргун и Шали и попробуем аутентичные блюда чеченской кухни.
За один день вы сможете оценить главные достопримечательности Грозного и посмотреть на город с высоты птичьего полета. А еще мы заедем в Аргун и Шали и попробуем аутентичные блюда чеченской кухни.
Описание экскурсииЭкскурсия Шали - Грозный - Аргун предлагает увлекательное путешествие по Чеченской Республике, знакомя с её культурой и историей. 1. Шали: Начало экскурсии в этом городе, известном своей архитектурой и местными достопримечательностями. Посещаем мечеть "Гордость мусульман" 2. Грозный: Переезд в столицу Чечни, где вас ждёт осмотр современных зданий, мечеть Сердце Чечни, Цветочного парка, а также памятников и исторических мест. Грозный сочетает в себе современность и богатую историю. Посещаем Храм Архангела Михаила в Грозном - православный храм, построенный в 2008 году. Он расположен в центре города и является важным религиозным и культурным объектом. Архитектура храма сочетает традиционные элементы и современный стиль, а также служит местом для проведения богослужений и церковных мероприятий. 3. Аргун: Завершение экскурсии в Аргуне, где знакомимся с мечетью "Сердце Матери" имени Аймани Кадыровой, в стиле хай - тек. Экскурсия предлагает глубокое погружение в культуру и природу региона, а также возможность насладиться красивыми видами и узнать больше о жизни местных жителей. Важная информация: В Чечне рекомендуется одеваться скромно и уважительно. Женщинам лучше носить длинные юбки или платья, а мужчинам — брюки и рубашки с длинными рукавами. Обувь должна быть удобной.
пн, ср, пт, вс в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
- Проспект Путина в Грозном
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Цветочный парк
- Грозный-Сити
- Храм Михаила Архангела в Грозном
- Проспект Эсембаева
- Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед (450-600 руб)
- Билеты на Грозный-Сити (200 руб)
Место начала и завершения?
Махачкала, просп. Акушинского, 16, супермаркет Шеф
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, вс в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- В Чечне рекомендуется одеваться скромно и уважительно. Женщинам лучше носить длинные юбки или платья
- А мужчинам - брюки и рубашки с длинными рукавами. Обувь должна быть удобной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
4 ноя 2025
Ездили в Чечню 11 октября втроем. У нас оставался один свободный день до самолета. Другие турагентства в субботу в Чечню не возили, и только Спутник сделал нас счастливыми!!!! 😁. Водителем
В
Вера
2 ноя 2025
О
Ольга
1 ноя 2025
Замечательный гид Магомед, веселил всю группу. Общение только в позитивном ключе. Начали экскурсию в неплохом настроении, закончили в восхитительном. Комфортная поездка, красивейшие места, прекрасный рассказ гида. Самые лучшие впечатления!
Л
Людмила
31 окт 2025
Экскурсия понравилась, за один день посетили 3 города Чечни, гид рассказывал по дороге историю Дагестана, историю Чечни, достопримечательности Чечни, про мечети, традиции. Но очень хочу отметить водителя Абдурашида, ас на дороге, быстро доехали.
Все понравилось, все что указано в экскурсии все посетили.
Советую.
Все понравилось, все что указано в экскурсии все посетили.
Советую.
С
Сергей
30 окт 2025
Понравилось всё! Сама Чеченская республика очень красивая! Все города Шали, Грозный и Аргун просто шикарные! Огорчили правда пробки в Хасавюрте, остальное было всё прекрасно!!! Мои мечты сбылись!
А
Анастасия
30 окт 2025
Очень хорошая экскурсия! Понравилось абсолютно всё. Гид отвечал на любые вопросы, всё интересно рассказывал.
Н
Наталья
29 окт 2025
Сегодняшняя поездка в Чечню была сногсшибательна в прямом и переносном смысле 😊. Колорит и аутентичность не передаваем😍. Наш гид-водитель Магомед🔥🔥🔥. Очень много истории о Чечне и Дагестане, море шуток и внимания к каждому человеку группы. Позитив, эмоции и энергетика зашкаливают 😍. Ещё один незабываемый день на Кавказе 🤗👍❤️.
Е
Екатерина
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид-водитель Магомед превзошёл все ожидания. Слушать его можно часами, уж очень интересно и с юмором он ведёт повествование)) Чечня очень красивая, чистая и ухоженная республика. Мечети достойны
М
Миляуша
26 окт 2025
Ездили на экскурсию в Грозный. С нами был водитель гид Ренат. Нам очень все понравилось. Большое спасибо ему. Было очень интересно и познавательно 👍
М
Марина
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Грозный. Благодаря интересному рассказу Патимат, её эрудиции и чувству юмора время в пути пролетело совершенно незаметно. Мечети восхищают своей красотой и величием. Вечерний Грозный - Сити впечатляет современным обликом. Спасибо за чёткую организацию экскурсии.
С
Сергей
22 окт 2025
Все было замечательно. Отличный гид, отличная экскурсия. Красота
Н
Наргиза
22 окт 2025
Мы поехали в город Грозный,по дороге показали мечеть в Шали и Аргун все было хорошо,спасибо гиду за подробную информацию все рассказал показал
Э
Эльвира
17 окт 2025
благодарю за комфортный автобус. хорошее вождение. чудесный гид. очень понравились мечети и прогулка по пешеходной улице Грозного.
Обед был в столовой. все достаточно вкусно. единственный минус. что цены написаны на меню.
Обед был в столовой. все достаточно вкусно. единственный минус. что цены написаны на меню.
Г
Галина
12 окт 2025
Замечательная экскурсия. Водитель-гид Магомед просто бесподобен. Всем рекомендую. Интересно, с юмором.
В
Вадим
10 окт 2025
Очень красиво и чисто, да новодел но все же. Попали на день города, очень колоритно, хотелось подольше посмотреть выступления местных артистов. Танцы вообще отдельная тема. Мечети красивые, но очень жалко
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Грозный, Шали и Аргун
Из Махачкалы - в Чечню, увидеть главные достопримечательности трёх городов
Начало: Обговаривается после бронирования
17 ноя в 16:00
18 ноя в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Чечня во всей красе: поездка из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Познакомиться с историей республики через архитектуру и традиции
Начало: У «Южной автостанции»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
17 ноя в 08:15
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце матери»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
17 ноя в 07:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.