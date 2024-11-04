За один день вы посетите три города Чечни. Увидите современную архитектуру, изучите мечети и познакомитесь с традициями. Узнаете о быте, культуре и исторических событиях, которые здесь происходили. Услышите о том, как республика живёт сегодня. И по желанию попробуете национальную кухню.

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Описание экскурсии

Шали

Мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». Вы полюбуетесь белым мрамором и огромной люстрой, которая украшена чистым золотом и камнями Swarovski. А также погуляете по саду, в котором высажены 140 тысяч разновидностей роз.

Аргун

Вы увидите необычную мечеть «Сердце матери» снаружи и изнутри. Узнаете, почему мечеть построена в стиле хай-тек. И услышите об архитектуре современных религиозных объектов республики.

Грозный

Знакомство со столицей Чечни начнём со смотровой «Лестница в небеса», с которой открывается прекрасный вид на город. Затем насладимся прогулкой по парку с цветочными аллеями и красивыми фонтанами. Зайдём в мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле. И поднимемся на смотровую площадку 30-этажного здания в Грозный-Сити, чтобы сделать эффектные фото на фоне заката.

Примерный тайминг экскурсии

9:00 — выезд

10:30 — остановка на кофе

12:00 — город Шали

13:00 — город Аргун

14:00 — обед

15:30 — смотровая «Лестница в небеса»

16:30 — цветочный парк и мечеть «Сердце Чечни»

18:00 — смотровая в «Грозный-Сити»

19:00 — выезд в Махачкалу

21:00 — Махачкала

Организационные детали