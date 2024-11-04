Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный

Изучить топовые локации Чечни, посетить мечети и познакомиться с местной культурой
За один день вы посетите три города Чечни. Увидите современную архитектуру, изучите мечети и познакомитесь с традициями. Узнаете о быте, культуре и исторических событиях, которые здесь происходили. Услышите о том, как республика живёт сегодня. И по желанию попробуете национальную кухню.
5
1 отзыв
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Шали

Мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». Вы полюбуетесь белым мрамором и огромной люстрой, которая украшена чистым золотом и камнями Swarovski. А также погуляете по саду, в котором высажены 140 тысяч разновидностей роз.

Аргун

Вы увидите необычную мечеть «Сердце матери» снаружи и изнутри. Узнаете, почему мечеть построена в стиле хай-тек. И услышите об архитектуре современных религиозных объектов республики.

Грозный

Знакомство со столицей Чечни начнём со смотровой «Лестница в небеса», с которой открывается прекрасный вид на город. Затем насладимся прогулкой по парку с цветочными аллеями и красивыми фонтанами. Зайдём в мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле. И поднимемся на смотровую площадку 30-этажного здания в Грозный-Сити, чтобы сделать эффектные фото на фоне заката.

Примерный тайминг экскурсии

  • 9:00 — выезд
  • 10:30 — остановка на кофе
  • 12:00 — город Шали
  • 13:00 — город Аргун
  • 14:00 — обед
  • 15:30 — смотровая «Лестница в небеса»
  • 16:30 — цветочный парк и мечеть «Сердце Чечни»
  • 18:00 — смотровая в «Грозный-Сити»
  • 19:00 — выезд в Махачкалу
  • 21:00 — Махачкала

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Lexus RX, Toyota Harrier, Toyota Alphard, Honda Elysion
  • Дополнительно оплачивается перекус и кофе по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
4 ноя 2024
Великолепный и увлекательный тур мы сегодня совершили с Шамилем на комфортабельном авто с необходимым количеством остановок. Порекомендую каждому путешественнику, кто ценит интересного, доброжетельного и отзывчивого экскурсовода для обогащения знаниями о культуре, обычаях и традициях населения этих живописных мест. Спасибо большое за впечатляющую экскурсию, здоровья и процветание Вашей тур фирме!

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