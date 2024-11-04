Описание экскурсии
Шали
Мы посетим самую большую мечеть Европы — «Гордость мусульман». Вы полюбуетесь белым мрамором и огромной люстрой, которая украшена чистым золотом и камнями Swarovski. А также погуляете по саду, в котором высажены 140 тысяч разновидностей роз.
Аргун
Вы увидите необычную мечеть «Сердце матери» снаружи и изнутри. Узнаете, почему мечеть построена в стиле хай-тек. И услышите об архитектуре современных религиозных объектов республики.
Грозный
Знакомство со столицей Чечни начнём со смотровой «Лестница в небеса», с которой открывается прекрасный вид на город. Затем насладимся прогулкой по парку с цветочными аллеями и красивыми фонтанами. Зайдём в мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле. И поднимемся на смотровую площадку 30-этажного здания в Грозный-Сити, чтобы сделать эффектные фото на фоне заката.
Примерный тайминг экскурсии
- 9:00 — выезд
- 10:30 — остановка на кофе
- 12:00 — город Шали
- 13:00 — город Аргун
- 14:00 — обед
- 15:30 — смотровая «Лестница в небеса»
- 16:30 — цветочный парк и мечеть «Сердце Чечни»
- 18:00 — смотровая в «Грозный-Сити»
- 19:00 — выезд в Махачкалу
- 21:00 — Махачкала
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Lexus RX, Toyota Harrier, Toyota Alphard, Honda Elysion
- Дополнительно оплачивается перекус и кофе по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽