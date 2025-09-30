За один день вы посетите три города и узнаете, как традиции в республике переплетаются с новейшей архитектурой.
Увидите мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», прогуляетесь по столичному Грозному и полюбуетесь видами с высоты. Вас ждёт насыщенная поездка, яркие впечатления и открытия.
Увидите мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», прогуляетесь по столичному Грозному и полюбуетесь видами с высоты. Вас ждёт насыщенная поездка, яркие впечатления и открытия.
Описание экскурсии
В первую очередь отправимся в Аргун, где расположена единственная в России мечеть в стиле хайтек — «Сердце матери».
Грозный
В столице республики:
- Мы посетим Цветочный парк
- Осмотрим «Грозный-Сити». По желанию можно будет подняться на смотровую площадку
- Прогуляемся до мечети «Сердце Чечни»
- Вы пообедаете в проверенном заведении
- И увидите проспект Путина
Наконец, заглянем в Шали, где находится самая большая на территории Европы мечеть «Гордость мусульман». После отправимся домой!
Примерный тайминг
- Дорога от Махачкалы до Аргуна — 1 час
- Время в Аргуне — 1 час
- Дорога до Грозного — 20 мин.
- Время в Грозном — 3–4 часа
- Дорога до Шали — 1 час
- Обратный путь — 2 часа
Организационные детали
- Экскурсия пройдет на комфортном автомобиле Если нужны детские кресла — сообщите заранее, пожалуйста
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали узнавайте в переписке
- Дополнительные расходы: обед — 600–700 ₽ за чел., вход на смотровую — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края – Дагестана! Меня зовут Магомед, я провожу однодневные и многодневные туры по Дагестану. Я родился в Дагестане, а именно в селении Кахиб. Безумно люблю свою родину
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петрожицкая
30 сен 2025
Поездка в Грозный очень понравилась. Великолепные мечети, вид на Грозный с высоты 31 этажа-незабываемые впечатления) немного омрачило поездку организация самой поездки: мы заказали индивидуальный тур и о месте встречи с
Дата посещения: 29 сентября 2025
А
Анастасия
14 окт 2025
Экскурсия отличная, все очень понравилось. Гид Зайнудин отличный, все рассказал и показал, много интересных фактов. Очень акуратное вождение. Всем советую брать туры.
Т
Татьяна
4 окт 2025
Экскурсия понравилась! Спасибо Зайнутдину! Объем и содержательность экскурсии выполнил на 100% В отличии от манеры езды местных водителей, с Зайнутдином ехать комфортно и безопасно. Рекомендуем!
Яна
31 авг 2025
Потрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных исторических фактов, историй. Ощущение, что он знает все) Сказать, что мы в восторге, не сказать
Р
Роман
29 авг 2025
Хорошо организованное путешествие на хорошем авто с кондиционером. Гид уверенно вел автомобиль, поддерживал беседу на интересные темы. Было все интересно. Рекомендую
Асият
20 авг 2025
Нам очень понравилась поездка в Грозный! Все самое красивое и интересное мы увидели, комфортно доехали. спасибо! Отдельная благодарность Зайнутдину, очень терпеливый, внимательный, дружелюбный!:)) рекомендую!
И
Иванова
5 авг 2025
Хотим сказать огромное спасибо Зейнетдину за проведенную экскурсию, подъехал и забрал нас вовремя,показал все красивые места городов,рассказал об истории и культуре Чечни. Всем советую посетить данную экскурсию.
Нина
13 июл 2025
Путешествие состоялось. Нашим гидом был Ахмед - доброжелательный, культурный мужчина. Он отлично ориентируется на маршруте, рассказывал интересные истории из своей жизни, из детства. Машина комфортная, новый москвич с кондиционером, в салоне идеальная чистота.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце матери»
Начало: У вашего отеля
15 ноя в 07:00
16 ноя в 07:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия 3 в 1 из Махачкалы: Шали, Аргун и Грозный
Изучить топовые локации Чечни, посетить мечети и познакомиться с местной культурой
Начало: У автовокзала
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 08:30
16 ноя в 08:30
17 ноя в 08:30
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
Завтра в 12:00
15 ноя в 08:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.