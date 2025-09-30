Мои заказы

Путешествие в Грозный, Шали и Аргун

Из Махачкалы - в Чечню, увидеть главные достопримечательности трёх городов
За один день вы посетите три города и узнаете, как традиции в республике переплетаются с новейшей архитектурой.

Увидите мечети «Сердце матери» и «Гордость мусульман», прогуляетесь по столичному Грозному и полюбуетесь видами с высоты. Вас ждёт насыщенная поездка, яркие впечатления и открытия.
5
8 отзывов
Путешествие в Грозный, Шали и Аргун© Магомед
Путешествие в Грозный, Шали и Аргун© Магомед
Путешествие в Грозный, Шали и Аргун© Магомед

Описание экскурсии

В первую очередь отправимся в Аргун, где расположена единственная в России мечеть в стиле хайтек — «Сердце матери».

Грозный

В столице республики:

  • Мы посетим Цветочный парк
  • Осмотрим «Грозный-Сити». По желанию можно будет подняться на смотровую площадку
  • Прогуляемся до мечети «Сердце Чечни»
  • Вы пообедаете в проверенном заведении
  • И увидите проспект Путина

Наконец, заглянем в Шали, где находится самая большая на территории Европы мечеть «Гордость мусульман». После отправимся домой!

Примерный тайминг

  • Дорога от Махачкалы до Аргуна — 1 час
  • Время в Аргуне — 1 час
  • Дорога до Грозного — 20 мин.
  • Время в Грозном — 3–4 часа
  • Дорога до Шали — 1 час
  • Обратный путь — 2 часа

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортном автомобиле Если нужны детские кресла — сообщите заранее, пожалуйста
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали узнавайте в переписке
  • Дополнительные расходы: обед — 600–700 ₽ за чел., вход на смотровую — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за ребёнка

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обговаривается после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края – Дагестана! Меня зовут Магомед, я провожу однодневные и многодневные туры по Дагестану. Я родился в Дагестане, а именно в селении Кахиб. Безумно люблю свою родину
читать дальше

– Дагестан! Кахиб – самое излюбленное и посещаемое место туристов. Недалеко от Кахиба расположено селение Гоор и много известных локаций, например, такие как Язык тролля и другие. Наше село делится на Старый и Новый Кахиб, которые относятся к Шамильскому району. Раньше он назывался Советский. Село находится на высоте почти 1800 метров над уровнем моря. Это очень живописный край с красивыми горами, реками и незабываемым видом на террасы. Я работаю гидом уже очень давно и объездил весь Дагестан. Расскажу вам историю республики, покажу самые красивые места, познакомлю с обычаями и традициями дагестанского народа. Вас ждут интересные и комфортные экскурсии в отличной компании! В наличии комфортные автомобили: Toyota Camry, Hyundai Elantra, Honda Elysion, Kia Rio, Volkswagen Polo. Также есть Tahoe VIP Luxury и Hyundai Sonata.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
П
Петрожицкая
30 сен 2025
Поездка в Грозный очень понравилась. Великолепные мечети, вид на Грозный с высоты 31 этажа-незабываемые впечатления) немного омрачило поездку организация самой поездки: мы заказали индивидуальный тур и о месте встречи с
читать дальше

гидом сообщили только после внесения предоплаты, а именно надо было ехать самим к месту прибытия автомобиля, а не авто приезжало за нами. Но проблема была решена и машина прибыла к месту проживания) Спасибо за приятную поездку в Чеченскую республику!

Дата посещения: 29 сентября 2025
А
Анастасия
14 окт 2025
Экскурсия отличная, все очень понравилось. Гид Зайнудин отличный, все рассказал и показал, много интересных фактов. Очень акуратное вождение. Всем советую брать туры.
Экскурсия отличная, все очень понравилось. Гид Зайнудин отличный, все рассказал и показал, много интересных фактов. ОченьЭкскурсия отличная, все очень понравилось. Гид Зайнудин отличный, все рассказал и показал, много интересных фактов. Очень
Т
Татьяна
4 окт 2025
Экскурсия понравилась! Спасибо Зайнутдину! Объем и содержательность экскурсии выполнил на 100% В отличии от манеры езды местных водителей, с Зайнутдином ехать комфортно и безопасно. Рекомендуем!
Яна
Яна
31 авг 2025
Потрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных исторических фактов, историй. Ощущение, что он знает все) Сказать, что мы в восторге, не сказать
читать дальше

ничего. Очень удобно, что не привязан к плану и времени коллективной экскурсии. Надоело-уедем, не хотим куда-то- не поедем) Посмотрели все локации. Зайнудин везде покажет куда идти, что делать) Лучшая экскурсия 💙 Однозначно рекомендуем!

Потрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных историческихПотрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных историческихПотрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных историческихПотрясающе! Объективно лучше коллективной. Мы ездили с Зайнудином. Машина комфортная, вождение аккуратное))) Послушали много интересных исторических
Р
Роман
29 авг 2025
Хорошо организованное путешествие на хорошем авто с кондиционером. Гид уверенно вел автомобиль, поддерживал беседу на интересные темы. Было все интересно. Рекомендую
Асият
Асият
20 авг 2025
Нам очень понравилась поездка в Грозный! Все самое красивое и интересное мы увидели, комфортно доехали. спасибо! Отдельная благодарность Зайнутдину, очень терпеливый, внимательный, дружелюбный!:)) рекомендую!
Нам очень понравилась поездка в Грозный! Все самое красивое и интересное мы увидели, комфортно доехали. спасибо!Нам очень понравилась поездка в Грозный! Все самое красивое и интересное мы увидели, комфортно доехали. спасибо!Нам очень понравилась поездка в Грозный! Все самое красивое и интересное мы увидели, комфортно доехали. спасибо!
И
Иванова
5 авг 2025
Хотим сказать огромное спасибо Зейнетдину за проведенную экскурсию, подъехал и забрал нас вовремя,показал все красивые места городов,рассказал об истории и культуре Чечни. Всем советую посетить данную экскурсию.
Нина
Нина
13 июл 2025
Путешествие состоялось. Нашим гидом был Ахмед - доброжелательный, культурный мужчина. Он отлично ориентируется на маршруте, рассказывал интересные истории из своей жизни, из детства. Машина комфортная, новый москвич с кондиционером, в салоне идеальная чистота.

