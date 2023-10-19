В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия

Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем окунуться в грузинский колорит, жгучий как аджика и душевный как многоголосое традиционное пение.

В компании местных гидов вы откроете для себя уютный Тбилиси и живописную Мцхету, посмотрите на древние монастыри и узнаете, почему Сигнахи настраивает на романтичный лад.

Как невозможно представить Грузию без вина, так же невозможно вообразить поездку в Кахетию без дегустации — поэтому ей быть! Как и ужину с пхали и хинкали, на котором улыбчивые грузины станцуют для вас ритмичную лезгинку.
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Ближайшие даты:
19
окт
3
ноя
16
ноя
30
ноя
14
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.

Программа тура по дням

1 день

Военно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоу

Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.

Проедем по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидим арку Дружбы народов, символизирующую дружбу народов Грузии и России и расписанную художниками, от которой открывается головокружительный вид на долину. Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом. Вы посмотрите на памятник Вахтангу Горгасали и современный пешеходный мост Мира оригинальной изогнутой формы. Прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала и побываем у памятника «Мать Грузия». Напоследок полюбуемся водопадом Легвтахеви, а после вас ждёт ужин в ресторане грузинской кухни в сопровождении национальных танцев.

Военно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоуВоенно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоу
2 день

Монастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзавода

Сегодня после завтрака отправляемся в Кахетию, край, знаменитый виноделием. Посетим монастырь Бодбе, ставший известным благодаря Святой Нино. Прогуляемся по уютному и романтичному Сигнахи с европейской атмосферой и посмотрим на древнюю городскую крепость. После заглянем на винный завод: вам расскажут о тонкостях производства и дадут продегустировать местные напитки.

Возвращение в Тбилиси, свободный вечер.

Монастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзаводаМонастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзаводаМонастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзаводаМонастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзаводаМонастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзаводаМонастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзавода
3 день

Монастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в Махачкалу

Утром направимся в Мцхету. Полюбуемся панорамным видом на слияние рек Арагви и Куры и посмотрим на монастырь Джвари. Прогуляемся по городу с местным гидом, который расскажет его историю и покажет самые интересные локации. Заглянем и на рынок, чтобы вы могли купить сувениры и гостинцы с собой. Выезд в Махачкалу.

Монастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в МахачкалуМонастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в МахачкалуМонастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в МахачкалуМонастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 22:00
Завершение: Махачкала, 23:00-01:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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