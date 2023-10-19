Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
В компании местных гидов вы откроете для себя уютный Тбилиси и живописную Мцхету, посмотрите на древние монастыри и узнаете, почему Сигнахи настраивает на романтичный лад.
Как невозможно представить Грузию без вина, так же невозможно вообразить поездку в Кахетию без дегустации — поэтому ей быть! Как и ужину с пхали и хинкали, на котором улыбчивые грузины станцуют для вас ритмичную лезгинку.
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Описание
Организационные детали
С собой вам понадобятся: загранпаспорт или свидетельство о рождении (детям до 18 лет), вода и перекус, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги в рублях или долларах, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д., аптечка, зарядное устройство для гаджетов.
Программа тура по дням
Военно-Грузинская дорога, экскурсия по Тбилиси, ужин с танцевальным шоу
Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.
Проедем по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидим арку Дружбы народов, символизирующую дружбу народов Грузии и России и расписанную художниками, от которой открывается головокружительный вид на долину. Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом. Вы посмотрите на памятник Вахтангу Горгасали и современный пешеходный мост Мира оригинальной изогнутой формы. Прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала и побываем у памятника «Мать Грузия». Напоследок полюбуемся водопадом Легвтахеви, а после вас ждёт ужин в ресторане грузинской кухни в сопровождении национальных танцев.
Монастырь Бодбе, прогулка по Сигнахи, посещение винзавода
Сегодня после завтрака отправляемся в Кахетию, край, знаменитый виноделием. Посетим монастырь Бодбе, ставший известным благодаря Святой Нино. Прогуляемся по уютному и романтичному Сигнахи с европейской атмосферой и посмотрим на древнюю городскую крепость. После заглянем на винный завод: вам расскажут о тонкостях производства и дадут продегустировать местные напитки.
Возвращение в Тбилиси, свободный вечер.
Монастырь Джвари, знакомство с Мцхетой, выезд в Махачкалу
Утром направимся в Мцхету. Полюбуемся панорамным видом на слияние рек Арагви и Куры и посмотрим на монастырь Джвари. Прогуляемся по городу с местным гидом, который расскажет его историю и покажет самые интересные локации. Заглянем и на рынок, чтобы вы могли купить сувениры и гостинцы с собой. Выезд в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 22:00Завершение: Махачкала, 23:00-01:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.