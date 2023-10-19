Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.

Проедем по живописной Военно-Грузинской дороге. Увидим арку Дружбы народов, символизирующую дружбу народов Грузии и России и расписанную художниками, от которой открывается головокружительный вид на долину. Остановимся, чтобы позавтракать, а по прибытии в Тбилиси разместимся в отеле и отправимся на обзорную экскурсию с местным гидом. Вы посмотрите на памятник Вахтангу Горгасали и современный пешеходный мост Мира оригинальной изогнутой формы. Прокатимся по канатной дороге до крепости Нарикала и побываем у памятника «Мать Грузия». Напоследок полюбуемся водопадом Легвтахеви, а после вас ждёт ужин в ресторане грузинской кухни в сопровождении национальных танцев.