Перезагрузка – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
8 июля в 08:00
12 июля в 08:00
22 000 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Начало: Махачкала, 22:00
4 июля в 22:00
18 июля в 08:00
15 000 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
18 июля в 08:00
1 авг в 08:00
31 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    19 июня 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Мне понравилось удобство бронирования, взаимодействия, быстрое реагирование на возникающие вопросы. По туру все отлично, не хватило мастер классов, какой-то доп.
    читать дальше

    активити, но в принципе мы все были из одной организации, легко занимали время. Замиру и Гуле - нашим экскурсоводом отдельное спасибо!

  • И
    Иоханна
    27 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Спасибо за отличный отдых и быстрое бронирование. Компанию Трипстер рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
    читать дальше

    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

    Спасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в ДагестанеСпасибо большое за замечательную сказку в Дагестане
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • Л
    Леонид
    5 мая 2024
    В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
    Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!Очень круто провел время с этой замечательной стране. Грузия осталась в моем сердце!
  • Л
    Людмила
    30 июля 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у Абдуллы и остались очень
    читать дальше

    довольны!!! В аэропорту нас встретил его брат Гаджи, который показал невероятной красоты горный Дагестан с шикарными видами, классной ездой по горному серпантину, туннелями и все это под красивую музыку и рассказы о местной культуре и истории. Гаджи, ты потрясающий водитель и гид! Нам все очень понравилось! Ты показал нам Гамсутль с его удивительной историей, узкими тропками, спусками. Мы увидели водопады, ГЭС, Сулакский каньон, на катере мчали по реке Сулак, в Дубках кушали в ресторане с шикарным видом на каньон, посетили башню, делали остановки на смотровых площадках с лучшими видами. У нас масса впечатлений благодаря тебе! Мы ездили с ребенком и Гаджи стал ему настоящим другом. После двух дней в горах мы поехали в Дербент с Абдуллой, братом Гаджи на комфортабельном автомобиле. Он показал нам основные достопримечательности, гибрид Лунь, Дербентскую крепость, где мы смогли ознакомиться с историей и увидеть сохранившиеся ее фрагменты. Побродили по узким городским улочкам. Абдулла, огромное спасибо за интересные истории, комфортное путешествие и презенты для нашей семьи, за что мы очень благодарны. Горный Дагестан покорил наше сердце. Мы обязательно вернемся вновь, чтобы увидеть те места, которые не смогли охватить за одну поездку. Абдулла и Гаджи – вы лучшие! Если в Дагестан, то только к вам!

    Наше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня уНаше путешествие в Дагестан началось с выбора гида и мы выбрали тур на три дня у
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Друзья! Если вы хотите получить незабываемые впечатления, яркие эмоции, узнать древнюю историю - Вам в Дагестан. Гид в этом поможет и усилит замечательные впечатления!!! Абдулла, огромное спасибо за удивительное путешествие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
  2. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  3. Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Каменная чаша
  10. Хунзах
Сколько стоит тур в Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 31 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Перезагрузка», 7 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам