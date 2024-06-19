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довольны!!! В аэропорту нас встретил его брат Гаджи, который показал невероятной красоты горный Дагестан с шикарными видами, классной ездой по горному серпантину, туннелями и все это под красивую музыку и рассказы о местной культуре и истории. Гаджи, ты потрясающий водитель и гид! Нам все очень понравилось! Ты показал нам Гамсутль с его удивительной историей, узкими тропками, спусками. Мы увидели водопады, ГЭС, Сулакский каньон, на катере мчали по реке Сулак, в Дубках кушали в ресторане с шикарным видом на каньон, посетили башню, делали остановки на смотровых площадках с лучшими видами. У нас масса впечатлений благодаря тебе! Мы ездили с ребенком и Гаджи стал ему настоящим другом. После двух дней в горах мы поехали в Дербент с Абдуллой, братом Гаджи на комфортабельном автомобиле. Он показал нам основные достопримечательности, гибрид Лунь, Дербентскую крепость, где мы смогли ознакомиться с историей и увидеть сохранившиеся ее фрагменты. Побродили по узким городским улочкам. Абдулла, огромное спасибо за интересные истории, комфортное путешествие и презенты для нашей семьи, за что мы очень благодарны. Горный Дагестан покорил наше сердце. Мы обязательно вернемся вновь, чтобы увидеть те места, которые не смогли охватить за одну поездку. Абдулла и Гаджи – вы лучшие! Если в Дагестан, то только к вам!