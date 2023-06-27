Влюбиться в головокружительные горы Дагестана или в заснеженный Эльбрус? Отдать предпочтение мощёным улочкам древнего Дербента или Грозному с современными небоскрёбами? Изучить старинные родовые башни в Ингушетии или в Северной Осетии? Выяснить, подъём по какой канатной дороге захватывает больше: на станцию «Гара-Баши» или на гору Мусса-Ачитара в Домбае? Отправляемся в путешествие, в котором не придётся выбирать!

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Описание

Организационные детали

Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

В туре могут участвовать дети с 10 лет в сопровождении родителей.

Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).

В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу.