Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|145 000 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
В туре могут участвовать дети с 10 лет в сопровождении родителей.
Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.
Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).
В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу.
Проживание. Все ночи будем ночевать в гостиницах уровня 3* в двух- или трёхместных номерах с удобствами: 3 ночи — в Махачкале, 2 ночи — в Грозном, 2 ночи — во Владикавказе, 2 ночи — на Поляне Азау, 2 ночи — в посёлке Домбай.
Питание. Включены все завтраки со 2-го по 12-й дни, обеды со 2-го по 10-й дни, ужины в 1-й и 11-й дни.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Махачкалой, ужин в ресторане-музее
Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения отправимся знакомиться со столицей Дагестана. Поднимемся на гору Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама города. Посмотрим на знаковые здания и достопримечательности. Пройдёмся по Родопскому бульвару и площади Республики, осмотрим театры и музеи (обзорно). Вечер проведём за ужином в ресторане-музее, где представлены образцы национальной одежды и традиционных ремёсел.
Старинный Дербент
После завтрака едем в древний город Дербент («Связанные врата»), самый южный город России, расположенный между склонами Большого Кавказского хребта и омываемый волнами Каспийского моря.
Погуляем по территории Старого города, за длинной стеной которого стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тысяч лет. Рассмотрим термы, руины, ранний христианский храм в виде подземного помещения крестообразной формы (4-5 вв.). Пройдёмся по узким мощёным улочкам и современной набережной, подглядим за колоритным бытом местных жителей и сможем представить, будто оказались в прошлом.
Хунзахское плато
Позавтракав, отправляемся в горы, на высоту 2000 метров, на одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское. Полюбуемся водопадами, погуляем по завораживающе красивым местам, насладимся чистым воздухом. Посмотрим на водопад Тобот, срывающийся в головокружительную пропасть. Поговорим об известном дагестанском поэте Расуле Гамзатове, родившимся в этих местах.
А во время обеда в этнодоме вас ждёт мастер-класс по приготовлению лепёшек чуду.
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности Грозного
После завтрака посетим бирюзовое Чиркейское озеро, рукотворное водохранилище, по которому плавают катера — вас тоже ждёт здесь водная прогулка. Полюбуемся одним из самых глубоких в мире каньонов — Сулакским и изящными изгибами яркой реки Сулак.
Затем отправимся в столицу Чечни. Разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с Грозным. Побываем в мечети «Сердце Чечни», посмотрим на город с высоты и пройдёмся по Цветочному парку.
Аргунское ущелье, город Шали
Сегодня направляемся в Аргунское ущелье — одно из самых протяжённых и живописных в Чеченской Республике. Прогуляемся по лесу до Нихалойских водопадов, посмотрим на Ушкалойские башни. Вы узнаете историю замка Пхакоч, после доедем до города Шали, чтобы посетить мечеть «Гордость мусульман».
Памятники архитектуры Ингушетии, переезд во Владикавказ
Едем в Ингушетию, славящуюся сохранившимися родовыми и боевыми башнями, представляющими монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, относящиеся к средним векам.
Посетим комплекс Эгикхал, охранявший в древности Великий Шёлковый путь. Осмотрим уникальный памятник архитектуры Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни в высокогорном Джейрахском районе, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-Хи на фоне впечатляющих скал. Полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам и устроим пикник на свежем воздухе. А к вечеру приедем во Владикавказ.
Осетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущелье
Сегодня вас ждёт Северная Осетия-Алания, край башен и гор. Начнём с поездки в каньон, пробитый рекой Фиагдон. Посмотрим на крепость, словно вырастающую из скалы, и мужской монастырь в высокогорье. Побываем в ставшем визитной карточкой республики «городе мёртвых», где сохранились древние башенки-склепы. В завершении посетим живописное Кармадонское ущелье с печальной историей.
Верхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озеро
Первая цель на этот день — Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии, по дну которого течёт река Черек. Мы пройдём горной дорогой, словно вырезанной в скале над бушующими водами. В селении Верхняя Балкария вы посмотрите на сохранившиеся архитектурные памятники: руины традиционных балкарских поселений, древние оборонительные башни, некоторые из которых установлены на огромных валунах, и склепы.
Затем направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России, окутанному тайнами и легендами. В горной реке, вытекающей из озера, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет! Не зря здесь расположился современный центр глубоководных исследований. Полюбуемся прозрачной изумрудно-голубой гладью в обрамлении изогнутых деревьев, а далее дорога приведёт нас на Поляну нарзанов, известную большим количеством целебных минеральных источников. Вы сможете попробовать воду Приэльбрусья, после отправимся в гостиницу отдыхать после насыщенного дня.
Станция «Гара-Баши»
Покоряем высоты: по канатной дороге поднимемся на станцию «Гара-Баши» (3850 м), где вы насладитесь панорамой Кавказского хребта, ледников и вечных снегов, познакомитесь с историей покорения Эльбруса. Можно зайти в кафе и попробовать выпечку, согреться чаем или глинтвейном, расположившись в помещении или за столиками на улице. А после спуска полакомимся нарзаном, и вы узнаете, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.
Прогулка по Пятигорску, переезд в Домбай
Сегодня погуляем по Пятигорску — главному курорту Кавказских Минеральных Вод. Пройдёмся по парку «Цветник», центру курортной жизни, богатому достопримечательностями, с которым связаны имена многих известных людей. Вы попробуете разные виды минеральной воды. Завершим наш день размещением в уютной гостинице в Домбае.
Подъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк, ужин в форелевом хозяйстве
В этот день будем наслаждаться хвойными и цветочными ароматами, сиянием и журчанием вод в горных речках, бесконечностью лесов и лугов. По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, сверкающими водопадами, белоснежными ледниками и завораживающими ущельями. Посетим местный рынок, где желающие смогут приобрести сувениры, травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек.
Затем вас ждёт Тебердинский национальный парк — настоящая жемчужина региона. Вечер проведём в форелевом хозяйстве, где для нас приготовят вкуснейший ужин.
Шоанинский храм, трансфер в аэропорт
Пора возвращаться, но перед отъездом вас ещё ждёт подъём на гору Шоана и осмотр Шоанинского храма — христианского собора, возведённого в конце 10 века. По одной из версий это уменьшенная копия Свято-Георгиевского храма из Нижне-Архызского городища. Полюбуемся открывающимися с высоты видами и отправимся в аэропорт.
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Что включено
- Работа гида
- Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала Махачкалы в 1-й день и в аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод в 12-й день
- Все переезды по программе
- Проживание в гостиницах по всему маршруту
- Завтраки со 2-го по 12-й дни, обеды со 2-го по 10-й дни, ужины в 1-й и 11-й дни
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до места начала программы и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды в 1-й и 11-й дни, ужины со 2-го по 10-й день
- Доплата за одноместное размещение - 21 000 руб. за весь период тура
- Экологические сборы, входные билеты на термальные источники, объекты культуры и отдыха
- Билеты на канатные дороги (9-й, 11-й дни)
- Дополнительные экскурсии и посещение достопримечательностей вне программы