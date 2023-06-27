За раз весь Северный Кавказ
Авторский тур в Махачкале

Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик

5
1 отзыв
Влюбиться в головокружительные горы Дагестана или в заснеженный Эльбрус? Отдать предпочтение мощёным улочкам древнего Дербента или Грозному с современными небоскрёбами? Изучить старинные родовые башни в Ингушетии или в Северной Осетии? Выяснить, подъём по какой канатной дороге захватывает больше: на станцию «Гара-Баши» или на гору Мусса-Ачитара в Домбае? Отправляемся в путешествие, в котором не придётся выбирать!
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
За раз весь Северный Кавказ
Ближайшие даты:
5
мая
19
мая
2
июн
16
июн
30
июн
14
июл
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет145 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

В туре могут участвовать дети с 10 лет в сопровождении родителей.

Вам понадобятся: удобная одежда и наряды для фотосессий, удобная спортивная обувь, плащ-дождевик, солнцезащитные очки и крем, непромокаемая ветрозащитная куртка и тёплая одежда для подъёма в горы, купальник и принадлежности для бассейна.

Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии (бронирование не позднее 30 дней до даты проведения тура).

В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу.

Проживание. Все ночи будем ночевать в гостиницах уровня 3* в двух- или трёхместных номерах с удобствами: 3 ночи — в Махачкале, 2 ночи — в Грозном, 2 ночи — во Владикавказе, 2 ночи — на Поляне Азау, 2 ночи — в посёлке Домбай.

Питание. Включены все завтраки со 2-го по 12-й дни, обеды со 2-го по 10-й дни, ужины в 1-й и 11-й дни.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с Махачкалой, ужин в ресторане-музее

Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения отправимся знакомиться со столицей Дагестана. Поднимемся на гору Тарки-Тау, откуда открывается завораживающая панорама города. Посмотрим на знаковые здания и достопримечательности. Пройдёмся по Родопскому бульвару и площади Республики, осмотрим театры и музеи (обзорно). Вечер проведём за ужином в ресторане-музее, где представлены образцы национальной одежды и традиционных ремёсел.

Встреча, знакомство с Махачкалой, ужин в ресторане-музееВстреча, знакомство с Махачкалой, ужин в ресторане-музееВстреча, знакомство с Махачкалой, ужин в ресторане-музее
2 день

Старинный Дербент

После завтрака едем в древний город Дербент («Связанные врата»), самый южный город России, расположенный между склонами Большого Кавказского хребта и омываемый волнами Каспийского моря.

Погуляем по территории Старого города, за длинной стеной которого стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тысяч лет. Рассмотрим термы, руины, ранний христианский храм в виде подземного помещения крестообразной формы (4-5 вв.). Пройдёмся по узким мощёным улочкам и современной набережной, подглядим за колоритным бытом местных жителей и сможем представить, будто оказались в прошлом.

Старинный ДербентСтаринный ДербентСтаринный ДербентСтаринный Дербент
3 день

Хунзахское плато

Позавтракав, отправляемся в горы, на высоту 2000 метров, на одно из самых больших плато Дагестана — Хунзахское. Полюбуемся водопадами, погуляем по завораживающе красивым местам, насладимся чистым воздухом. Посмотрим на водопад Тобот, срывающийся в головокружительную пропасть. Поговорим об известном дагестанском поэте Расуле Гамзатове, родившимся в этих местах.

А во время обеда в этнодоме вас ждёт мастер-класс по приготовлению лепёшек чуду.

Хунзахское платоХунзахское платоХунзахское плато
4 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности Грозного

После завтрака посетим бирюзовое Чиркейское озеро, рукотворное водохранилище, по которому плавают катера — вас тоже ждёт здесь водная прогулка. Полюбуемся одним из самых глубоких в мире каньонов — Сулакским и изящными изгибами яркой реки Сулак.

Затем отправимся в столицу Чечни. Разместимся в гостинице и пойдём знакомиться с Грозным. Побываем в мечети «Сердце Чечни», посмотрим на город с высоты и пройдёмся по Цветочному парку.

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности ГрозногоСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности ГрозногоСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности ГрозногоСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, достопримечательности Грозного
5 день

Аргунское ущелье, город Шали

Сегодня направляемся в Аргунское ущелье — одно из самых протяжённых и живописных в Чеченской Республике. Прогуляемся по лесу до Нихалойских водопадов, посмотрим на Ушкалойские башни. Вы узнаете историю замка Пхакоч, после доедем до города Шали, чтобы посетить мечеть «Гордость мусульман».

Аргунское ущелье, город ШалиАргунское ущелье, город ШалиАргунское ущелье, город ШалиАргунское ущелье, город ШалиАргунское ущелье, город ШалиАргунское ущелье, город Шали
6 день

Памятники архитектуры Ингушетии, переезд во Владикавказ

Едем в Ингушетию, славящуюся сохранившимися родовыми и боевыми башнями, представляющими монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения, относящиеся к средним векам.

Посетим комплекс Эгикхал, охранявший в древности Великий Шёлковый путь. Осмотрим уникальный памятник архитектуры Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни в высокогорном Джейрахском районе, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-Хи на фоне впечатляющих скал. Полюбуемся горными вершинами с перевала Цей-Лоам и устроим пикник на свежем воздухе. А к вечеру приедем во Владикавказ.

Памятники архитектуры Ингушетии, переезд во ВладикавказПамятники архитектуры Ингушетии, переезд во ВладикавказПамятники архитектуры Ингушетии, переезд во ВладикавказПамятники архитектуры Ингушетии, переезд во Владикавказ
7 день

Осетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущелье

Сегодня вас ждёт Северная Осетия-Алания, край башен и гор. Начнём с поездки в каньон, пробитый рекой Фиагдон. Посмотрим на крепость, словно вырастающую из скалы, и мужской монастырь в высокогорье. Побываем в ставшем визитной карточкой республики «городе мёртвых», где сохранились древние башенки-склепы. В завершении посетим живописное Кармадонское ущелье с печальной историей.

Осетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущельеОсетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущельеОсетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущельеОсетия: Фиагдон, «город мёртвых», Кармадонское ущелье
8 день

Верхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озеро

Первая цель на этот день — Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии, по дну которого течёт река Черек. Мы пройдём горной дорогой, словно вырезанной в скале над бушующими водами. В селении Верхняя Балкария вы посмотрите на сохранившиеся архитектурные памятники: руины традиционных балкарских поселений, древние оборонительные башни, некоторые из которых установлены на огромных валунах, и склепы.

Затем направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России, окутанному тайнами и легендами. В горной реке, вытекающей из озера, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет! Не зря здесь расположился современный центр глубоководных исследований. Полюбуемся прозрачной изумрудно-голубой гладью в обрамлении изогнутых деревьев, а далее дорога приведёт нас на Поляну нарзанов, известную большим количеством целебных минеральных источников. Вы сможете попробовать воду Приэльбрусья, после отправимся в гостиницу отдыхать после насыщенного дня.

Верхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озероВерхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озероВерхняя Балкария, Черекская теснина, Нижнее Голубое озеро
9 день

Станция «Гара-Баши»

Покоряем высоты: по канатной дороге поднимемся на станцию «Гара-Баши» (3850 м), где вы насладитесь панорамой Кавказского хребта, ледников и вечных снегов, познакомитесь с историей покорения Эльбруса. Можно зайти в кафе и попробовать выпечку, согреться чаем или глинтвейном, расположившись в помещении или за столиками на улице. А после спуска полакомимся нарзаном, и вы узнаете, кто его «производит» и «разливает» по подземным трещинам.

Станция «Гара-Баши»Станция «Гара-Баши»
10 день

Прогулка по Пятигорску, переезд в Домбай

Сегодня погуляем по Пятигорску — главному курорту Кавказских Минеральных Вод. Пройдёмся по парку «Цветник», центру курортной жизни, богатому достопримечательностями, с которым связаны имена многих известных людей. Вы попробуете разные виды минеральной воды. Завершим наш день размещением в уютной гостинице в Домбае.

Прогулка по Пятигорску, переезд в ДомбайПрогулка по Пятигорску, переезд в ДомбайПрогулка по Пятигорску, переезд в ДомбайПрогулка по Пятигорску, переезд в Домбай
11 день

Подъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк, ужин в форелевом хозяйстве

В этот день будем наслаждаться хвойными и цветочными ароматами, сиянием и журчанием вод в горных речках, бесконечностью лесов и лугов. По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, сверкающими водопадами, белоснежными ледниками и завораживающими ущельями. Посетим местный рынок, где желающие смогут приобрести сувениры, травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек.

Затем вас ждёт Тебердинский национальный парк — настоящая жемчужина региона. Вечер проведём в форелевом хозяйстве, где для нас приготовят вкуснейший ужин.

Подъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк, ужин в форелевом хозяйствеПодъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк, ужин в форелевом хозяйствеПодъём на г. Мусса-Ачитара, Тебердинский национальный парк, ужин в форелевом хозяйстве
12 день

Шоанинский храм, трансфер в аэропорт

Пора возвращаться, но перед отъездом вас ещё ждёт подъём на гору Шоана и осмотр Шоанинского храма — христианского собора, возведённого в конце 10 века. По одной из версий это уменьшенная копия Свято-Георгиевского храма из Нижне-Архызского городища. Полюбуемся открывающимися с высоты видами и отправимся в аэропорт.

Шоанинский храм, трансфер в аэропортШоанинский храм, трансфер в аэропорт

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Трансфер от аэропорта или ж. - д. вокзала Махачкалы в 1-й день и в аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод в 12-й день
  • Все переезды по программе
  • Проживание в гостиницах по всему маршруту
  • Завтраки со 2-го по 12-й дни, обеды со 2-го по 10-й дни, ужины в 1-й и 11-й дни
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до места начала программы и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды в 1-й и 11-й дни, ужины со 2-го по 10-й день
  • Доплата за одноместное размещение - 21 000 руб. за весь период тура
  • Экологические сборы, входные билеты на термальные источники, объекты культуры и отдыха
  • Билеты на канатные дороги (9-й, 11-й дни)
  • Дополнительные экскурсии и посещение достопримечательностей вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту города Махачкала (MCX) до 14:30 в зависимости от вашего рейса
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 17:00. При необходимости возможен заезд на ж. - д. вокзал «Минеральные Воды». Мы рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы, следующие после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
27 июня 2023
Тур насышенный и маршрут продуманный, очень много узнала нового о регионе. Качество гидов, трансферов, сопровождения и уровень отелей превзошли мои ожидания.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхЭльбрусПопулярные местаВсе турыГрозныйВыездныеЭгикал

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