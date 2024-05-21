Приглашаю вас поближе познакомиться с удивительной республикой Чечня, где архаичность органично сочетается с современностью.
Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.
Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Грозный
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Описание экскурсии
Что вас ждетПриглашаем вас в прекрасную республику Чечня, чтобы увидеть ее главные сокровища. Вы побываете в столице республики, городе Грозном, и посмотрите на ее небоскрёбы. Перед вами предстанет комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», который выглядит очень футуристично. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Прогуляетесь по Цветочному парку, где можно найти более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. Также мы посетим город Шали, в котором находится мечеть «Гордость мусульман» и много других красивых мест!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Грозный
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с вашего отеля
Завершение: Привезу в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 мая 2024
Лучше ничего не может быть! Спасибо нашему гиду Шамсудину!!! Предложил поехать не с утра, а в обед. В результате мы увидели мечети и Грозный Сити в вечерних огнях. Это невероятная красота!!!
Плюс комфортная спокойная поездка - эмоции только положительные!
Плюс комфортная спокойная поездка - эмоции только положительные!
К
Карина
11 мая 2024
Ездили в Чечню, все очень понравилось. Гид супер
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