1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
96008 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Погружение в историю Дербента: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, экраноплан «Лунь» и виды Каспийского моря. Уникальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
3 июля в 08:00
10 998₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
5 июля в 09:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
5 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
17 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
14 300₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
100009 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
Посетить древний город-крепость и поучаствовать в мастер-классах - по вышивке и выпечке
Начало: У вашего отеля
11 июля в 08:00
13 июля в 08:00
от 16 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнна29 июня 2024Каньон это супер!!! Всем советуем его посетить! Гид так же у нас был прекрасный Мурад! Такие виды - наслаждение для глаз 😍, а
- IIrina27 июня 2024Все было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. Подробно рассказывал о всех достопримечательностях, у которых мы останавливались, по нашей просьбе делал красивые фото и терпеливо ждал на всех пунктах экскурсии. Большое спасибо за тур!
- ВВиталий24 июня 2024Благодарю за общую организацию тура, а так же самого гида, Абдула великолепно показал красоты по выбраному нами маршруту, на локациях
- ННаталья24 июня 202416.06.2024 были на экскурсии Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад, гид Муслим. В эти дни в Дагестане было ооочень жарко,
- ММария23 июня 2024Дербент у меня состоялся с Зауром, гидом-напарником Шамсуддина, экскурсия вышла интересной, динамичной, увлекательной. Я рада, что у меня получилось посетить
- ЕЕлена23 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Посетили экраноплан Лунь, крепость, погуляли в старом городе, заехали на набережную. Машина была комфортная, гид отвечал на все наши вопросы. Поездкой остались очень довольны, спасибо!
- ССергей21 июня 2024Очень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуре и быте Дагестана! Видно,
- ММарина19 июня 2024Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!
- ЕЕлена19 июня 2024Дагестан, с каждой поездкой ты влюбляешь в себя все сильнее. Спасибо огромное за очень хорошо организованную экскурсию Мураду и Амели.
- ВВасилий19 июня 2024Шамсудин очень хороший экскурсовод, огромный багаж знаний по данному направлению, которым он делился с нами всё путешествие. Так же аккуратный водитель. Всё прошло хорошо и мы вернулись наполненные впечатлениями от Дербента и общения с Шамсудином.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "От вашего отеля" можно забронировать 34 экскурсии от 5 500 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 34 экскурсий в Махачкале на 2024 год по теме «От вашего отеля», 666 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь