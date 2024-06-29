Экскурсии от вашего отеля в Махачкале

Найдено 34 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Махачкале, цены от 5 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
57 отзывов
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
83 отзыва
Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
Отправиться в Чеченскую Республику, увидеть главные места столицы и посетить мечеть «Сердце Матери»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
46 отзывов
Гамсутль и Салтинский водопад: путешествие по горному Дагестану
Забытый мир Гамсутля и тайна Салтинского водопада ждут вас. Отправляйтесь в путешествие, полное загадок и красоты горного Дагестана
Начало: Город Махачкала, у вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Экскурсия 3 в 1: Загадочный Гамсутль, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад
Погрузитесь в атмосферу древнего Гамсутля, насладитесь красотой Ирганайского водохранилища и Салтинского водопада
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
166 отзывов
Популярное предложение
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
96008 160 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - с человеком, который живет здесь с рождения
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
115 отзывов
Сулакский каньон - путешествие с местным жителем в Махачкале
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
Погружение в историю Дербента: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, экраноплан «Лунь» и виды Каспийского моря. Уникальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
3 июля в 08:00
10 998 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину
Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
13 340 за всё до 3 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Аул Гуниб и Салтинский водопад за 1 день
Посетить аварский аул, погулять по крепости и пройти по ущелью к подземному водопаду
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение
Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
9 600 за всё до 3 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Хунзах и Матлас - к горам, озерам, водопадам и ущельям
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие из Махачкалы в Хунзах и Матлас: впечатляющие виды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Гамсутль и чудеса Махачкалы: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и природу Дагестана, открывая его самые живописные и загадочные места
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
5 июля в 09:00
13 800 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Аул Гуниб и Салтинская пещера за 1 день
Посетить древнее высокогорное село и увидеть единственный подземный водопад в Дагестане
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.
Три города Чечни: Грозный, Аргун, Шали - поездка из Махачкалы
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Три города Чечни: уникальная экскурсия из Махачкалы
Откройте для себя великолепие Чечни в однодневной экскурсии из Махачкалы. Грозный, Аргун и Шали ждут вас
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:00
5 июля в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь»
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Махачкалы в Грозный - самый безопасный город России
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Начало: Заберем Вас из вашего отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
От подножия бархана Сары-Кум до бирюзовых вод Сулакского каньона
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечней и Грозным
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Знакомство с Чечней и Грозным
Начало: Заберу с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Нетипичный Сулакский каньон и музей Ахульго
Полюбоваться каньоном без толпы людей и посетить необычный музей в горах за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
17 300 за всё до 4 чел.
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
Индивидуальная
2 часа
В Дербент - захватывающая экскурсия в прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в аул Гамсутль: исторические улочки и величественные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Махачкалы - в живописный Гуниб и на Салтинский водопад
Получить двойные эмоции: от древнего горного села и причудливого подземного царства
Начало: У вашего отеля в черте города Махачкала и Каспийск...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 670 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в Гуниб с подъёмом на гору Маяк
Оценить величественную красоту горного края и узнать историю аула в сердце Дагестана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Махачкалы - в древнее селение Кули
Посетить мечеть 8 века, попробовать лакский хинкал и пройти по мосту над пропастью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 500 за человека
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Аул-призрак, «рисовые террасы» и мастер-класс по резьбе по дереву
Открыть Дагестан природный, исторический и гастрономический за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Дагестан изнутри: аулы, бирюзовое озеро и ремесленный мастер-класс
Насладиться горными пейзажами, посетить древние сёла и зайти в гости к потомственному ремесленнику
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
14 300 за всё до 5 чел.
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
Покорить горную реку, отыскать скрытый водопад и полюбоваться закатом на Ирганайском водохранилище
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
100009 500 за человека
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к кайтагам: Кала-Корейш и этномузей
Посетить древний город-крепость и поучаствовать в мастер-классах - по вышивке и выпечке
Начало: У вашего отеля
11 июля в 08:00
13 июля в 08:00
от 16 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янна
    29 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Каньон это супер!!! Всем советуем его посетить! Гид так же у нас был прекрасный Мурад! Такие виды - наслаждение для глаз 😍, а
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    какой там чистый воздух! По пути нас завезли еще в сад, где мы поели спелую вкусную черешню 🍒! Мурад рассказ про историю и ответил на все наши вопросы, мы остались очень довольны!!!! Рекомендуем!

    Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!Каньон это супер!!!
  • I
    Irina
    27 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Все было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. Подробно рассказывал о всех достопримечательностях, у которых мы останавливались, по нашей просьбе делал красивые фото и терпеливо ждал на всех пунктах экскурсии. Большое спасибо за тур!
    Все было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. ПодробноВсе было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. ПодробноВсе было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. ПодробноВсе было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. ПодробноВсе было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. ПодробноВсе было отлично. Наш гид Марат оказался замечательным водителем, отличным экскурсоводом и просто хорошим человеком. Подробно
  • В
    Виталий
    24 июня 2024
    3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
    Благодарю за общую организацию тура, а так же самого гида, Абдула великолепно показал красоты по выбраному нами маршруту, на локациях
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    находились столько времени, сколько нам было нужно, нигде не торопил. В общем очень хорошая экскурсия и великолепный гид в сумме дают незабываемые впечатления.

  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
    16.06.2024 были на экскурсии Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад, гид Муслим. В эти дни в Дагестане было ооочень жарко,
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    но мы доехали до всех локаций с комфортом и кондиционером. Изначально гид был молчалив, но по дороге разговорились. Все места очень красивые и мощные по своей энергетике. По дороге к Гамсутлю гид предложил заехать еще в одном место - Чохские террасы. Тоже очень необычное место со своей историей. Небольшой совет, тем кто будет подниматься до села Гамсутль, не поленитесь, возьмите с собой дождевик. Погода в горах очень быстро меняется)

  • М
    Мария
    23 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Дербент у меня состоялся с Зауром, гидом-напарником Шамсуддина, экскурсия вышла интересной, динамичной, увлекательной. Я рада, что у меня получилось посетить
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    одну экскурсию с Шамсуддином (Грозный), а вторую с Зауром (Дербент), так как люблю и спокойные и драйвовые путешествия. Заур рассказал много интересных особенностей и деталей, не энциклопедических, а тех, которые не прочитать незнающему человеку. Могу описать эмоции, что было «по кайфу», была и прекрасная природа Дагестана и старейший город с культурной программой. Заур обращал мое внимание на интересные мелочи, рассказывал не по заученной программе, а от души. Поездка прошла комфортно и насыщенно. Рекомендую к выбору направление с этими гидами, ни капли не пожалела. Спасибо за эмоции!

  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Махачкалы
    Экскурсия очень понравилась. Посетили экраноплан Лунь, крепость, погуляли в старом городе, заехали на набережную. Машина была комфортная, гид отвечал на все наши вопросы. Поездкой остались очень довольны, спасибо!
  • С
    Сергей
    21 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Очень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуре и быте Дагестана! Видно,
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    что человек увлеченный своей работой, хочет донести до туристов любовь к своей малой Родине! Шамсудин расширил нам маршрут экскурсии и привез в потрясающе красивое место Зизикское ущелье! Это восторг!!! Приятным бонусом стала" кофе пауза", которую он устроил в самом ущелье,с маминым молочным сахаром!!! У Шамсудина продумано все, чтобы было комфортно для гостей, и резиновые тапочки для всех (в ущелье надо идти по реке) и дождевики (в Дербенте нас застал дождь). Спасибо ему за все!!! Рекомендуем всем эту поездку с Шамсудином!!!!

    Очень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуреОчень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуреОчень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуреОчень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуреОчень понравилась поездка с Шамсудином! Много информации почерпнули мы от нашего гида и об истории, культуре
  • М
    Марина
    19 июня 2024
    Призрачный аул Гамсутль, ГЭС, подземный водопад и не только - на групповой экскурсии
    Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!
    Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!Экскурсия очень насыщенная и увлекательная! Совет: на Гамсутле берите лошадей, а также не забываете брать наличные деньги, они там постоянно нужны!
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Путешествие к Сулакскому каньону
    Дагестан, с каждой поездкой ты влюбляешь в себя все сильнее. Спасибо огромное за очень хорошо организованную экскурсию Мураду и Амели.
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    Комфортабельный транспорт. хорошо подобранные локации для просмотра. Не было ограничения по времени. в ходе экскурсии учитывались наши пожелания. Очень надеюсь, что приеду ещё и ещё в эту прекрасную, радушную, гостеприимную республику. Прекрасные, отзывчивые, доброжелательные люди. Процветания Дагестан. До новых встреч.

  • В
    Василий
    19 июня 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Шамсудин очень хороший экскурсовод, огромный багаж знаний по данному направлению, которым он делился с нами всё путешествие. Так же аккуратный водитель. Всё прошло хорошо и мы вернулись наполненные впечатлениями от Дербента и общения с Шамсудином.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
  2. Из Махачкалы - в древний Дербент
  3. Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
  4. Аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и поляна Айвазовского за 1 день
  5. 3 в 1: Гамсутль, Ирганайское водохранилище и Салтинский водопад
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июле 2024
Сейчас в Махачкале в категории "От вашего отеля" можно забронировать 34 экскурсии от 5 500 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 666 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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