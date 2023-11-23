Целый день посвятим изучению Грозного и окрестностей. Вы оцените столицу с её высотными зданиями, широкими проспектами и ухоженными парками. Посмотрите на город с высоты птичьего полёта, полюбуетесь грандиозной мечетью «Сердце матери» и первой копией турецкой Голубой мечети на Кавказе — мечетью «Сердце Чечни». А также услышите интересные истории о каждом месте.

Описание

Что вас ожидает

Аргун. Бизнес-центр «Аргун Сити» и мечеть имени Аймани Кадыровой — те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня. Если «Аргун Сити» — это просто комплекс высоких зданий, которыми не удивить жителей больших городов, то мечеть имени Аймани Кадыровой — это шедевр современного искусства.

Обед. Прежде всего гостей на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где познакомимся с традиционной чеченской кухней.

Аллея Славы и музей Ахмата Кадырова. Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где вы увидите памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников. Также мы дойдём до Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова.

Мечеть «Сердце Чечни». А теперь широкими проспектами и бульварами города мы направимся к знаменитой мечети «Сердце Чечни» — символу возрождения Республики. По пути к ней вы полюбуетесь храмом Архангела Михаила, построенным терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце 19 века и восстановленным на основе исторического облика.

«Парк чудес» и Грозный-Сити. На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк, где высажено более 500 разновидностей деревьев. После прогулки по нему мы поднимемся на смотровую площадку одной из башен БЦ, с которой открывается изумительный вид на город.

«Гордость мусульман». В городе Шали, что в 30 км от Грозного, расположена самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы расшифруете особенности её архитектуры и погуляете по парку с сакурами и платанами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.

Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды

Время экскурсий указано с учётом времени на дорогу и является ориентировочным, т. к. зависят от многих факторов, на которые гид не может влиять: пробки на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Выезд из других городов и районов невозможен из-за дальней дороги

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: транспортные расходы