Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали

Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только

Целый день посвятим изучению Грозного и окрестностей. Вы оцените столицу с её высотными зданиями, широкими проспектами и ухоженными парками.

Посмотрите на город с высоты птичьего полёта, полюбуетесь грандиозной мечетью «Сердце матери» и первой копией турецкой Голубой мечети на Кавказе — мечетью «Сердце Чечни». А также услышите интересные истории о каждом месте.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Аргун. Бизнес-центр «Аргун Сити» и мечеть имени Аймани Кадыровой — те достопримечательности, по которым знают Аргун сегодня. Если «Аргун Сити» — это просто комплекс высоких зданий, которыми не удивить жителей больших городов, то мечеть имени Аймани Кадыровой — это шедевр современного искусства.

Обед. Прежде всего гостей на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где познакомимся с традиционной чеченской кухней.

Аллея Славы и музей Ахмата Кадырова. Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», где вы увидите памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников. Также мы дойдём до Мемориального комплекса Славы им. Ахмата Кадырова.

Мечеть «Сердце Чечни». А теперь широкими проспектами и бульварами города мы направимся к знаменитой мечети «Сердце Чечни» — символу возрождения Республики. По пути к ней вы полюбуетесь храмом Архангела Михаила, построенным терскими казаками в крепости Грозный ещё в конце 19 века и восстановленным на основе исторического облика.

«Парк чудес» и Грозный-Сити. На площади перед бизнес-центром «Грозный Сити» разбит парк, где высажено более 500 разновидностей деревьев. После прогулки по нему мы поднимемся на смотровую площадку одной из башен БЦ, с которой открывается изумительный вид на город.

«Гордость мусульман». В городе Шали, что в 30 км от Грозного, расположена самая большая мечеть в Европе — «Гордость мусульман». Вы расшифруете особенности её архитектуры и погуляете по парку с сакурами и платанами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • Время экскурсий указано с учётом времени на дорогу и является ориентировочным, т. к. зависят от многих факторов, на которые гид не может влиять: пробки на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
  • Выезд из других городов и районов невозможен из-за дальней дороги

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): посещение смотровой площадки Грозный-Сити — 100 руб. /чел., посещение комплекса Славы — 100 руб. /чел., музей Ахмата Кадырова — 160 руб. /чел., обед — от 700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Махачкале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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