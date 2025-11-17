Описание тура
Полюбуемся горными пейзажами, увидим топовые локации Дагестана, насладимся их красотой, узнаем историю и традиции Страны гор.
Программа тура по дням
Аул-призрак Гамсутль
Второй день мы начнём со вкусного завтрака и потом отправимся в новое приключение.
По пути к таинственному аулу-призраку Гамсутль мы увидим спрятанное среди гор Гунибское плато и село Гуниб, которое имеет огромное значение для истории не только Дагестана, но и всего Северного Кавказа. Здесь 25 августа 1859 года закончилась Кавказская война.
Увидим настоящее природное чудо — рукотворные чохские террасы, которые сохранились с древнейших времён. Масштабы террасного земледелия Дагестана поистине впечатляют взор. Интересно, что чохские террасы является частью великой мировой системы.
Вот мы и у главного героя сегодняшнего дня — дагестанский Мачу-Пикчу — заброшенный аулу Гамсутль, точнее у его подножия. Мы предлагаем два варианта: подняться все 4 км к вершине пешком или проехать половину пути на Уазике. Каждая группа выбирает совместным решением.
Кстати, в переводе с аварского слова gamall означает у подножия Ханской крепости. Это древнейшее село Дагестана, примерный возраст которого составляет 2 000 лет. На его территории были найдены артефакты различных эпох и религий, а на фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь.
Покидать село люди начали в 60-х годах Xx века, а с 2015 года, когда умер последний и единственный житель аула, Гамсутль полностью опустел.
Спускаясь вниз, любители острых ощущений могут преодолеть часть пути на zip-line (1500).
После полученных впечатлений и затраченной на подъём энергии, конечно, необходим плотный обед.
Далее мы отправимся на единственный в Дагестане подземный Салтинский водопад. Является уникальным памятником природы регионального значения. К нему ведёт узкая и извилистая Салтинская теснина, которая иногда заполняется водой. Пройдя по руслу реки Салтинка через живописную теснину, перед нами открывается 20-метровый водопад, который буквально проваливается сквозь портал в скале.
Сделав много красивых фотографий, отправляемся в обратный путь в Гостевой дом, где нас уже ждёт горячий и ароматный ужин.
Сулакский каньон
Утром из Махачкалы отправляемся по маршруту (прилетать лучше за день до тура или до 09:00).
Едем в уникальную пещеру Нокъо, где пройдёмся по подвесному мосту над рекой Сулак, выпьем кофе в скале и при желание прыгнем с тарзанки.
Обед проведем в самом крупном форелевом хозяйстве, где нас угостят вкуснейшей рыбой на мангале. Следующим пунктом нашего путешествия станет посёлок Дубки, где расположена самая живописная смотровая площадка на глубочайший каньон Европы — Сулакский. По глубине он превосходит знаменитый Гранд-каньон в Сша. С выступа, нависшего над каньоном, видна бирюзовая река Сулак. Далее ещё одна смотровая на Сулакский каньон и закрытую территорию самой крупной Гэс Северного Кавказа — Чиркейская. Это первая и одновременно самая высокая плотина арочного типа. Кроме того, она имеет двоякую кривизну, т. е. изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Отправляемся на берег крупнейшего на Северном Кавказе Чиркейского водохранилища и с ветерком прокатимся по морю в горах на катере, заплывая в ущелья и любуясь небольшими пещерами. Затем по живописной дороге отправимся в сторону самого длинного в России Гимринского автодорожного туннеля. Он обеспечил транспортную связь между девятью районами. За ним начинается нагорная часть Дагестана. По пути мы увидим суровую оборонительное сооружение — Гимринская башня, которая была построена для обороны села Гимры. Считается, башня является свидетельницей гибели Гази-Магомеда — первого имама Дагестана. Далее наша поездка пройдёт вдоль 20-километрового берега Ирганайского водохранилища. Его изумрудная водная гладь зажата между каменных стен и изрезана многочисленными бухтами. Оно по праву считается одним из самых красивых мест Дагестана. И конечная точка первого дня в селе серебряников Малый Гоцатль. Там мы и проведём спокойный вечер за вкусным домашним ужином.
Хунзах - столица аварского ханства
Третий день и снова вкусный завтрак.
Затем отправляемся на высоту более 2000 над уровнем моря на территорию бывшего Аварского ханства, где ныне расположен административный центр — село Хунзах.
Согласно исследованиям учёных, Хунзах — одно из древнейших поселений Кавказа и насчитывает почти две с половиной тысячи лет.
С раскинувшегося до горизонта Хунзахского плато в Цолотлинский каньон спадает река Тобот, образуя 100-метровый водопад.
Неподалеку от водопада возвышается фортификационное сооружение девятнадцатого столетия — Хунзахская крепость.
Конечно, не забудем вкусно пообедать.
Затем отправимся на живописное плато Матлас. Со смотровой площадки открываются завораживающий вид на ущелье и ярусный Ханский водопад. Чуть в стороне находится небольшая древняя мечеть и мемориальный комплекс Льву Толстому и Хаджи-Мурату.
Скажите, вы в детстве мечтали найти тайных ход в другой мир? Если да, то в этот день детская мечта сбудется! Мы окунёмся в фантастическую атмосферу, зайдя в с виду неприметную теснину. Несколько сводчатых скалистых залов образуют замкнутую систему Каменной чаши. Её пещеры соединены узкими проходами. Кстати, один из них носит название Проход грешников. В нашем туре расскажем почему.
Уникальность Каменной чаши состоит в том, что после сильных дождей всё пространство меж скал заполняется водой.
Совершим красивую конную прогулку.
К третьему дню Вы уже узнаете, что такое урбеч. Именно в Хунзахе у нас будет возможность попробовать дагестанскую нутеллу прямо на мельнице. Её хозяин расскажет и, конечно же, покажет процесс изготовления.
На этой приятной и вкусной ноте наше трёхдневное путешествие подходит к концу и мы возвращаемся в аэропорт Махачкалы. Если кто-то из гостей остаётся, то мы с радостью довезём до Махачкалы или Каспийска.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Безопасный трансфер
- Увлекательное сопровождение
- Комфортабельное проживание
- Национальная кухня (завтраки, обеды, ужины)
- Ароматный чай/кофе со вкусом горного воздуха
- Катер
- Конная прогулка
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Удобную одежду (закрытую) и обувь (желательно треккинговую).
И, конечно, не забудьте хорошее настроение.
Пожелания к путешественнику
Заинтересованные увидеть прекрасные места Дагестана.
Путешествовать по региону нужно с уважением к местным традициям, вере и культуре!
В Дагестане действует дресс-код: просьба не надевать короткие юбки, шорты выше колен, майки, одежду с разрезами!
Девушкам не рекомендуется курить в общественных местах!
P.S. И, пожалуйста, будьте готовы, что Дагестан украдет Ваше сердце! Потом не говорите, что мы не предупреждали.