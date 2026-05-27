Дресс код

Дагестан — это светская республика, но по большей части в ней живут мусульмане, поэтому рекомендуется соблюдать нормы поведения, принятые в исламском обществе, особенно если вы планируете поездки в горную местность.

Одежда не должна сильно оголять руки и ноги.

Шорты нежелательно носить как женщинам так и мужчинам. Несмотря на доброжелательное отношение к туристам, местные жители могут подойти и сделать замечание.

Мужчинам:

Многим мужчинам непривычно ходить в брюках летом, но это часть культуры. Можно взять с собой лёгкую льняную одежду, она особенно пригодится при посещении мечетей и священных для мусульман мест.

Женщинам:

Женщинам на территории Республики можно носить и брюки, и джинсы,к этому относятся совершенно нормально, местные тоже так одеваются, Брючные варианты одежды считаются исконно мужскими. Все эти правила закреплены исключительно моральными нормами. На 100% им следуют религиозные люди. Можно носить и брюки, и джинсы, но лучше отдавать предпочтение юбкам и платьям.