Описание тура
Приглашаем Вас в Большое путешествие по Дагестану!
Дагестан это земля героев и легенд, земля Кавказских гор и Каспия седого!
Это путешествие откроет для вас край глубоких каньонов и бурных водопадов, аулов-призраков и живописных теснин, вкусных угощений и добрых людей.
Программа тура по дням
Сулакский каньон визитная карта Дагестана
Рекомендуемое время прилета — до 8:00.
Групповой сбор:
— в 8:00 аэропорт Уйташ
- в 8:30 г. Каспийск ул. Дахадаева 3 школа (остановка)
—в 9:00 г. Махачкала проспект Амет-хана Султана 346 (южная автостанция)
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Мы отправимся знакомиться с визитной карточкой республики.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской Гэс до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Размещение в гостинице
Хунзах и каменная Чаша
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Дагестан переводится как страна гор, и второй день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.
Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Хунзахский район место рождения Хаджи-Мурата — героя повести Л. Н. Толстого. Памятник им обоим установлен в живописном месте под названием Матлас. Здесь с высоты 1700 м открывается дивный вид на долину, испещренную небольшими горными аулами, рядом с которыми мирно пасутся барашки.
Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане. Это родина великих воинов и поэтов.
Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет своим размахом. Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итля-тляр.
Возращение в отель
Гамсутль и Гуниб
Завтрак. Освобождение номеров.
Сегодня мы продолжим исследовать горный Дагестан и познакомимся с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Гамсутль полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура села погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
На обеде нас ждут уже знакомые национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовая каша.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы движемся в самый южный город России.
Возращение в отель
Южный Дагестан, Лунь и Хучни водопад
Завтрак в отеле.
Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.
Первая остановка будет у экраноплана Лунь — гениального творения советской инженерии. Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Далее вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Это крепость Семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
После этого вы заглянете на обед в Этно-комплекс. Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.
Возращение в отель
Дербент
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду
Окончание программы до 18:00
Время вылета из Дагестана — после 21:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, обеды Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание, свяжитесь со мной и мы обсудим с вами, что вам подойдет
- Мангальный вечер (пожарим шашлык под звездным небом) - 1 ужин
- Национальная одежда для фотосессии (папаха, костюм джигита и костюм горянки, платья со шлейфом)
- Кофе сваренный в турке на топовых локация
- Чаепитие в Горах. Чай из самовара
- Транспорт
- Услуги гида проводника
- Прогулка на катере
- Входные билеты на локациях
- Джиппинг (Пересадка в Кахибе гоор гамсутль Забутли)
- Заселение в отельные номера по 2-3 человека Если вы семейная пара и парень + девушка, у вас будет отдельный номер от группы (сообщить заранее организатору тура)
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же задержаться после тура
Что не входит в цену
- Есть услуги, которыми вы можете воспользоваться за доплату исключительно по вашему желанию
- Ужин (в среднем 650 р комплекс)
- Экстрим развлечения
- Покупка сувениров
- Личные расходы
- Авиа и жд билеты
О чём нужно знать до поездки
паспорт;
наличные деньги;
телефон;
зарядка для телефона + powerbank;
лекарства + таблетки от укачивание - кто тяжело переносит дорогу;
солнцезащитный крем;
солнцезащитные очки;
головной убор;
антисептик;
средства личной гигиены;
купальник;
полотенце;
дождевик;
удобная обувь и шлепки;
удобные вещи по погоде (вечерами в горах может быть прохладно)
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Пожелания к путешественнику
Дресс код
Дагестан — это светская республика, но по большей части в ней живут мусульмане, поэтому рекомендуется соблюдать нормы поведения, принятые в исламском обществе, особенно если вы планируете поездки в горную местность.
Одежда не должна сильно оголять руки и ноги.
Шорты нежелательно носить как женщинам так и мужчинам. Несмотря на доброжелательное отношение к туристам, местные жители могут подойти и сделать замечание.
Мужчинам:
Многим мужчинам непривычно ходить в брюках летом, но это часть культуры. Можно взять с собой лёгкую льняную одежду, она особенно пригодится при посещении мечетей и священных для мусульман мест.
Женщинам:
Женщинам на территории Республики можно носить и брюки, и джинсы,к этому относятся совершенно нормально, местные тоже так одеваются, Брючные варианты одежды считаются исконно мужскими. Все эти правила закреплены исключительно моральными нормами. На 100% им следуют религиозные люди. Можно носить и брюки, и джинсы, но лучше отдавать предпочтение юбкам и платьям.
Визы
не требуется