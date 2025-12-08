1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по г. Махачкала.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.

Главное — вам тут искренне рады.

Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.

Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры.

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в отель, примерно в 20:00.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160