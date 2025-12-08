Мои заказы

Дагестан стал ближе

Увлекательный тур по Дагестану с посещением Сулакского каньона, Джума-мечети, крепости Нарын-Кала, бархана Сарыкум и водопада Тобот.

Мы побываем в этноцентре, где нам расскажут о местных традициях и ремеслах, отправимся на обеды
с национальной кухней, два из которых будут проходить в этнодоме с музейным пространством.

А еще прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу, со смотровой площадки более 900 метров восхитимся красотами Сулакского каньона, а смельчаки смогут прокатиться на аттракционе Зиплайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале

Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Заселение в отель в 14:00.

После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по г. Махачкала.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.

Главное — вам тут искренне рады.

Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.

Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры.

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в отель, примерно в 20:00.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Экскурсия в Дербенте

В 08:00 после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».

Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.

Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с север посмотрим окрестности одной из старейших мечетей России — Джума мечети (8 век).

Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.

Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.

В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.

Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида при посещении крепости Нарын – Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.

Экскурсия в Дербенте
3 день

Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум

В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.

Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.

Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.

После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.

Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.

По дороге осуществим заезд на Бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.

На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.

Неподалёку протекает река Шура-Озень.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено:

Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
4 день

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом

В 07:00 после завтрака вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.

Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.

Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.

Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.

Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.

На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.

Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.

Водопад Тобот — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.

Матлас.

На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.

Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.

На Матласе несколько водопадов.

Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.

Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.

Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.

Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.

Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.

Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.

В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-Доме.

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (доп. плата).

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.

Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием) или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория

Twin

2-местное

Double

2-местное

Singl

1-местное

Triple

3-местное

DBL+CH

3-местное

QuadBreakfast/Завтрак
Jaqueshotel 4*Стандарт117 95082 471165 500157 000по запросуМеню
Hotelmonto 4*Стандарт119 94382 471169 914160 000по запросуМеню

Стоимость тура без проживания, руб:

1 ВЗР2 ВЗР3 ВЗР4 ВЗР2 ВЗР+CH
37 47174 942112 413149 884110 000

Варианты проживания

Jaques hotel 4

4 ночи

Современный отель "Жак" предлагает размещение в Махачкале.

Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.

Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.

В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.

Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.

Jaques hotel 4
Отель «Монто» 4

4 ночи

Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.

Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.

В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.

Отель «Монто» 4
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в Махачкале Jaqueshotel 4* / Hotelmonto 4* одно-/двух-/трехместное, если выбран тариф с размещением
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
  • Авиа-и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.

Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

