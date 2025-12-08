Мы побываем в этноцентре, где нам расскажут о местных традициях и ремеслах, отправимся на обеды
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале
Трансфер с аэропорта и/или ЖД заказывается отдельно при бронировании тура.
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.
Заселение в отель в 14:00.
После заселения, в 14:10 состоится обед в ресторане отеля (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
15:00 Трансфер от отеля на обзорную экскурсию по г. Махачкала.
Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.
Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.
Но главное даже не раритетные находки и старинные сокровища.
Главное — вам тут искренне рады.
Рады рассказать, показать, объяснить, поделиться.
Девушки-консультанты очень любят традиции родного края, причем, что здорово, умеют преподнести их в рамках общемировой культуры.
Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.
Джума-мечеть не только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.
Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).
Мы пройдемся по центральному проспекту столицы спустимся к исторической части города.
По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.
Возвращение в отель, примерно в 20:00.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, обед в ресторане отеля, посещение музея Тахо Годи.
Экскурсия в Дербенте
В 08:00 после завтрака, вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.
Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.
Первая наша остановка у «Каспийского монстра» — Лунь.
Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.
Основное предназначение «Луня» — борьба с надводными кораблями с использованием противокорабельных ракет «Москит».
Высота полета составляла от 1 до 5 м, а дальность — до 2 тыс. км.
Далее экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.
Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с север посмотрим окрестности одной из старейших мечетей России — Джума мечети (8 век).
Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Начало, от которой исламская вера распространилась по Дагестану.
Возвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента.
В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной.
Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида при посещении крепости Нарын – Кала, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.
Экскурсия на Сулакский каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, бархан Сары Кум
В 07:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубочайший в Европе — Сулакский каньон.
Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость 53 километра.
Это самое известное и посещаемое всеми путешественниками мира место в Дагестане.
По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо — Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.
Чиркейская ГЭС имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.
Здесь состоится катание на водных катерах.
Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.
Вас ожидает потрясающий панорамный вид и фотосессия на фоне живописной природы.
После того как вся группа насладится потрясающими видами, мы дружно отправимся к новому туристическому объекту.
В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.
Одна расположена на левом берегу реки Сулак и две — на правом.
Общая длина лабиринтов — несколько сот метров.
Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.
Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.
Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).
Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».
«Главрыба» — это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место быть в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!
Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.
После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.
По дороге осуществим заезд на Бархан Сары Кум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.
Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана.
На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем.
Неподалёку протекает река Шура-Озень.
Прибытие в отель в 20:00.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено:
Трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в пещерный комплекс «Нокхъо», входные билеты на посещение бархана «Сары Кум», обед в ресторане «Главрыба», прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
В 07:00 после завтрака вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.
Хунзах считается древней столицей Аваристана, родиной воинов и поэтов.
Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.
Он построил со своими мюридами среди которых был Шамиль после неудачного похода на Хунзах в 1830 году для обороны родного аула.
Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.
На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.
Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.
Водопад Тобот — самый большой по высоте своей и объему воды, какой только есть в этой части гор.
Матлас.
На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.
Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.
На Матласе несколько водопадов.
Каменная чаша — тайное место, скрытое от посторонних глаз.
Теснина представляет из себя несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.
Пробираться приходиться по узким тропинкам, вдоль стены.
Скальные лабиринты теснины, похожие на огромные и холодные комнаты, простираются на сто метров в длину и смыкаются над головой на такой же высоте.
Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.
Мочохское озеро — горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох. Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря. Возникло озеро только в 1963 году в результате того, что оползень перекрыл ущелье на пути реки Мочохтлар, создав естественную плотину.
В стоимость экскурсии включено: трансфер, гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в этно-Доме.
Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.
Ужин (доп. плата).
Отъезд
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.
Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице (если выбран тариф с проживанием) или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Категория
Twin
2-местное
Double
2-местное
Singl
1-местное
Triple
3-местное
DBL+CH
3-местное
|Quad
|Breakfast/Завтрак
|Jaqueshotel 4*
|Стандарт
|—
|117 950
|82 471
|165 500
|157 000
|по запросу
|Меню
|Hotelmonto 4*
|Стандарт
|119 943
|—
|82 471
|169 914
|160 000
|по запросу
|Меню
Стоимость тура без проживания, руб:
|1 ВЗР
|2 ВЗР
|3 ВЗР
|4 ВЗР
|2 ВЗР+CH
|37 471
|74 942
|112 413
|149 884
|110 000
Варианты проживания
Jaques hotel 4
Современный отель "Жак" предлагает размещение в Махачкале.
Каждый номер отвечает европейским стандартам и располагает всей необходимой мягкой и корпусной мебелью, в некоторых оборудована рабочая зона. Из удобств: ванна или душ.
Свое питание гости могут организовывать в ресторане с прекрасным видом на город и горы.
В гостинице представлены разнообразные сервисы и услуги, которые призваны обеспечить комфорт и уют на время пребывания.
Расстояние до аэропорта - около 25 километров. Для большего постояльцев предоставляется трансфер. Неподалеку расположен Дагестанский Институт Экономики и Политики.
Отель «Монто» 4
Отель «Монто» находится в Махачкале. Для удобства гостей предоставляется круглосуточная стойка регистрации, трансфер, бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться гости могут в комфортабельных номерах разной категории. Каждый номер оснащен всем необходимым, в том числе современной техникой, удобной мебелью, кондиционером, индивидуальной ванной комнатой с набором гигиенических принадлежностей и полотенцами. Приятным бонусом станут сейф и мини-бар.
Пообедать постояльцы могут в ресторане на крыше отеля, либо посетив расположенные поблизости кафе кавказской и европейской кухни, стильные кофейни и кондитерские.
В шаговой доступности от отеля «Монто» находится торговый центр, детский комплекс «Мультиленд», а также множество продуктовых и вещевых магазинов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Махачкале Jaqueshotel 4* / Hotelmonto 4* одно-/двух-/трехместное, если выбран тариф с размещением
- Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
- Питание: завтраки в отеле (если выбран тур с проживанием) + обеды по программе тура
- Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
- Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание и завтраки - если выбран тариф без размещения
- Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
- Экскурсии, входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Туристам, которые приобрели тур «без проживания», следует ориентироваться в места и время отправки автобуса на ту и/или иную экскурсию и добираться самостоятельно до этих мест.