Туры на форелевое хозяйство

Найдено 3 тура в категории «Форелевое хозяйство» в Махачкале, цены от 16 500 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400 за человека
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
«Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500 за человека
Дагестан стал ближе
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник»
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
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    в Дагестане и гида Гамзата. Не было никаких накладок, не считая погоды)), все шло по расписанию и в этом большая заслуга Гамзата. Он сумел сплотить и сорганизовать группу туристов, в т. ч. на предварительном этапе дал очень правильные организационные советы. У него прекрасное чувство юмора и широкий кругозор. Далее на каждую экскурсию у нас каждый раз были разные гиды. В связи с этим также хочется отметить работу гидов Алихана по Ингушетии и Дэвида по Северной Осетии. Они заряжали своей энергией и впечатляли знаниями, юмором и эрудицей. Побольше бы таких гидов, после их экскурсий хочется еще больше узнавать об истории и особенностях соответствующей республики, а главное возникает стойкое желание вернуться в регион за новыми впечатлениями. Гид по Чечне Айза тоже обладала большим объемом знаний истории, традиций и обычаев, а также приводила примеры из собственного жизненного опыта, что существенно облегчает восприятие и запоминание информации. Из недостатков стоит обратить внимание, что в Северной Осетии с обедами происходили накладки, из-за большого числа туристов (3 группы одновременно) хозяева не успевали раздавать еду одновременно, в итоге когда одни поели, другие могли даже еще не получить свою порцию. Но главное, что голодным никто не остался.))) Как предложение на будущее, по возможности определять одного гида на все время экскурсий по соответствующей республике, чтобы они не менялись.

  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
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    горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!

  • Е
    Евгения
    9 ноября 2023
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
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    больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)

    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так
  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Дагестан стал ближе
    Очень понравилась гостиница "Жак". Вкусные завтраки, вкусный кофе и выпечка. Прекрасный вид на город с 10 этажа. Вид на Сулакский каньон
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    впечатляющий, но поразило то, что никакого ограждения не было. Случайное неловкое движение, и головокружительное падение обеспечено. Природные локации интересные и красивые, но есть места красивее этих. Люди доброжелательные и приветливые.

  • Н
    Наталья
    10 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
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    красоты каньона не увидели, а ведь это визитная карточка Дагестана. Из пожеланий хорошо бы заменить автобус по Дагестану на более новый, очень тяжело перемещаться на транспорте, где продавлены сидения, да который еще и сломался, в последний день. Ну и гостиница в Избербаше оставляет желать лучшего. Старое застиранное белье никуда не годится, завтраки всегда были холодные. Вообщем есть над чем работать.

  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
    Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!
  • А
    Александр
    13 августа 2023
    Дагестан стал ближе
    Все бы хорошо. Но кажется сами организаторы поняли в чем недостаток. Тур должен быть дольше и должен быть финальный вечер.
  • А
    Алексей
    17 июля 2023
    Дагестан стал ближе
    Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда! Я служил в
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    Буйнакске и Ботлихе по пол года с 2017 по 2018 и это были две совсем разные для меня локации по своему ландшафту и атмосфере. Эти горы не давали мне покоя - очень тянуло обратно, но уже в качестве туриста))) Это было незабываемое путешествие! Обязательно вернёмся ещё! Наш водитель - Ибрагим - лучший пилот)) Гиды - Самира, Найира и Стелла - каждая со своей изюминкой и мастера своего дела. Чтобы хоть на минутку мы заскучали… Ни в коем случае!)) Чертовски интересно было слушать их и погружаться в богатую историю настолько многоликого Дагестана))) Огромное спасибо организаторам и администраторам! Этот отпуск удался благодаря вам!))))

    Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Форелевое хозяйство»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
  2. По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
  3. Дагестан стал ближе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Форелевое хозяйство" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 53 400 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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