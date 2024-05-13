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Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«В туре с заездом в среду: в 07:30 поедем к Сулакскому каньону, по желанию и за доплату прокатимся по Чиркейскому водохранилищу на катере и посетим пещеры Нохъо, пообедаем на форелевом хозяйстве»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
«Завершим день в форелевом хозяйстве: отведаем вкуснейшую форель и покатаемся на катере»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
5 дней
Дагестан стал ближе
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник»
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 5098849 459₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВера13 мая 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить за интересный, захватывающий, насыщенный впечатлениями тур. Программа была многогранной и очень яркой. Особо хотелось бы отметить организацию экскурсий
- ТТатьяна27 января 2024Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
- ЕЕвгения9 ноября 2023Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
- ООльга17 октября 2023Очень понравилась гостиница "Жак". Вкусные завтраки, вкусный кофе и выпечка. Прекрасный вид на город с 10 этажа. Вид на Сулакский каньон
- ННаталья10 октября 2023Добрый день. Тур очень понравился. Отличные гиды, замечательно составлен маршрут, жаль, что убрали прогулку на катере по Сулакскому каньону, всей
- ЕЕвгения2 октября 2023Отличный насыщенный маршрут для тех, кто не располагает временем, но хочет увидеть много. Организация мероприятия четкая, хороший транспорт, проживание, компетентные гиды, любящие свою профессию. А природа - восторг!!!
- ААлександр13 августа 2023Все бы хорошо. Но кажется сами организаторы поняли в чем недостаток. Тур должен быть дольше и должен быть финальный вечер.
- ААлексей17 июля 2023Я просто поражен организацией и качеством нашего первого с супругой тура))) Принимающая сторона, Дагестан в нашем сердце навсегда! Я служил в
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Форелевое хозяйство»
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