Добро пожаловать в край древних аулов, горных дорог и гостеприимных людей.В этом душевном путешествии вы забудете о суете и с головой погрузитесь в созерцания удивительных мест Дагестана.Вы прогуляетесь по улочкам

старинного Дербента, подниметесь к заброшенному Гоору на краю скал и увидите загадочный аул-призрак Гамсутль. Пройдёте по тропам каньонов, ущелий и плато, увидите мощные водопады и фантастические смотровые площадки, включая Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище. При желании вас ждёт катание на лошадях, сапах и катерах. Вкуснейшая домашняя кухня, ароматный кофе в турке и мастер-классы по урбечу и лепёшкам «чуду» — попробуем Дагестан на вкус! По вечерам вы будете отдыхать за играми, танцами, караоке и кино под звёздным небом.

Описание тура

Организационные детали

Важно знать:

Мы встречаем вас в аэропорту или, по предварительной договорённости, у вашего отеля в Махачкале.

Обязательно иметь при себе паспорт и все необходимые лекарства.

Уведомите нас заранее, если у вас есть хронические заболевания, аллергии или вы придерживаетесь специального питания (например, не употребляете мясо).

Убедительная просьба соблюдать нормы уважения к местной культуре:

Женщинам — носить одежду, закрывающую плечи и колени (шорты недопустимы).

Мужчинам — разрешено ношение шорт, но не выше колен.

Курение для женщин при местных жителях недопустимо.

Употребление алкоголя запрещено на локациях и в транспорте.

Что взять с собой:

Удобная обувь (лучше — кроссовки)

Закрытая одежда

Солнцезащитный крем

Дождевик

Небольшой чемодан или ручную кладь.