В этом душевном путешествии вы забудете о суете и с головой погрузитесь в созерцания удивительных мест Дагестана.
Вы прогуляетесь по улочкам
Мы встречаем вас в аэропорту или, по предварительной договорённости, у вашего отеля в Махачкале.
Обязательно иметь при себе паспорт и все необходимые лекарства.
Уведомите нас заранее, если у вас есть хронические заболевания, аллергии или вы придерживаетесь специального питания (например, не употребляете мясо).
Убедительная просьба соблюдать нормы уважения к местной культуре:
Женщинам — носить одежду, закрывающую плечи и колени (шорты недопустимы).
Мужчинам — разрешено ношение шорт, но не выше колен.
Курение для женщин при местных жителях недопустимо.
Употребление алкоголя запрещено на локациях и в транспорте.
Что взять с собой:
Удобная обувь (лучше — кроссовки)
Закрытая одежда
Солнцезащитный крем
Дождевик
Небольшой чемодан или ручную кладь.
Дербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала
Встреча в аэропорту до 11:00 и отправление в самый южный и один из древнейших городов России — Дербент. Первым пунктом станет обед из национальных блюд — познакомимся с кулинарными традициями региона.
Затем осмотрим инженерное чудо советской эпохи — экраноплан «Лунь», прозванный иностранцами Каспийским монстром. После возвращения в центр города отправимся на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и старые кварталы — магалы, признанные объектами культурного наследия ЮНЕСКО. Наш гид, выросший именно здесь, расскажет о жизни старого города с искренностью и чувством юмора.
После заселения и отдыха в гостинице выйдем на прогулку по вечернему Дербенту. Подсвеченные стены и улочки города создают атмосферу настоящей восточной сказки. Увидим крупнейший поющий мультимедийный фонтан России и завершим день ужином в одном из атмосферных ресторанов.
Салтинская теснина и аул-призрак Гамсутль
После завтрака в Дербенте выезжаем в сторону горного Дагестана (отправление в 8:00, в пути около 3,5 часов). Первой локацией станет Салтинская теснина — живописное ущелье с редким подземным водопадом.
На обед — национальная кухня, а затем отправимся в Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Этот покинутый аул расположен на склоне горы, и именно здесь находятся знаменитые двери, на фоне которых все делают снимки. По пути увидим Чохские террасы — удивительный пример рукотворного ландшафта.
Завершим день заселением в гостевой дом и ужином.
Хунзахское плато, водопады и мастер-классы
Утром отправимся на Хунзахское плато — родину водопадов и поэтов. Нас ждут Цолотльский каньон, мощный водопад Тобот и каскады Итлятляр. Любителям экстрима будет предложен зиплайн и джампинг.
Затем заедем в ювелирную мастерскую в ауле Гоцатль, где работают потомственные мастера. После — прогулка верхом по просторным плато, с которых открываются живописные виды (по желанию). По возвращении — обед с традиционными блюдами.
Далее — экстрим-парк «Матлас» и прогулка под Матласским водопадом. После него посетим природный памятник Каменная чаша. В Хунзахе нас ждёт мастер-класс по приготовлению урбеча на настоящей мельнице.
Вечером возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и продолжаем вечер в дружеской атмосфере с танцами, караоке, настольными играми и беседами.
Аул Гоор и Карадахская теснина
Этот день будет особенно фотогеничным — рекомендуем взять красивые наряды. Первая остановка — смотровая площадка на Гоцатлинское водохранилище. Затем нас ждёт джипинг к заброшенному аулу Гоор — месту, которое называют аулом башен и ветров. Местный гид расскажет об укладе жизни горцев, сравнит дагестанский и норвежский Языки троллей.
Домашний обед у жительницы аула Аминат познакомит нас с исконными вкусами местной кухни. После, по пути к месту проживания, заедем в храм Датуна и Карадахскую теснину — одно из самых впечатляющих природных чудес региона.
Ужин и завершение дня снова в гостевом доме. Вечером — открытый кинотеатр, музыка, танцы и отдых.
Сулакский каньон и прощание с горами
После раннего завтрака покидаем горы и отправляемся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. По дороге проедем через самый длинный тоннель России и сделаем остановку на смотровой площадке Чиркейского водохранилища — самого большого на Кавказе.
В верхней части каньона нас ждут новые панорамные виды. Затем спустимся вниз и прокатимся на катере по бирюзовым водам реки Сулак, любуясь скалами, водопадами и плачущими стенами.
В уютном кафе у воды пообедаем жареной форелью. После прогулки посетим этнокомплекс «Нохъо» с рукотворными пещерами и смотровыми площадками. По желанию можно прокатиться на качелях над пропастью, пройтись по подвесному мосту или попробовать джампинг.
Ближе к вечеру выезжаем в сторону Махачкалы и аэропорта.
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (кроме 1-го завтрака и последнего ужина)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Мастер-класс
- Танцы, игры, караоке, дартс
- Кинотеатр под открытым небом
- Памятная фотосессия
- Перелёт до Дагестана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽ в сутки
- Катание на лошадях (по желанию) - от 1500 ₽
- Экстремальные активности (джампинг, качели над пропастью, зиплайн) - от 1000 ₽
- Рафтинг (по сезону) - от 2500 ₽
- Катание на сапах - 1000 ₽ в час
Это был не просто 5дневный тур, это был действительно МАГИЧЕСКИЙ Дагестан 💔
