Мои заказы

Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)

Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Добро пожаловать в край древних аулов, горных дорог и гостеприимных людей.

В этом душевном путешествии вы забудете о суете и с головой погрузитесь в созерцания удивительных мест Дагестана.

Вы прогуляетесь по улочкам
читать дальше

старинного Дербента, подниметесь к заброшенному Гоору на краю скал и увидите загадочный аул-призрак Гамсутль.

Пройдёте по тропам каньонов, ущелий и плато, увидите мощные водопады и фантастические смотровые площадки, включая Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище. При желании вас ждёт катание на лошадях, сапах и катерах.

Вкуснейшая домашняя кухня, ароматный кофе в турке и мастер-классы по урбечу и лепёшкам «чуду» — попробуем Дагестан на вкус! По вечерам вы будете отдыхать за играми, танцами, караоке и кино под звёздным небом.

5
3 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Важно знать:
Мы встречаем вас в аэропорту или, по предварительной договорённости, у вашего отеля в Махачкале.
Обязательно иметь при себе паспорт и все необходимые лекарства.
Уведомите нас заранее, если у вас есть хронические заболевания, аллергии или вы придерживаетесь специального питания (например, не употребляете мясо).
Убедительная просьба соблюдать нормы уважения к местной культуре:
Женщинам — носить одежду, закрывающую плечи и колени (шорты недопустимы).
Мужчинам — разрешено ношение шорт, но не выше колен.
Курение для женщин при местных жителях недопустимо.
Употребление алкоголя запрещено на локациях и в транспорте.

Что взять с собой:
Удобная обувь (лучше — кроссовки)
Закрытая одежда
Солнцезащитный крем
Дождевик
Небольшой чемодан или ручную кладь.

Программа тура по дням

1 день

Дербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала

Встреча в аэропорту до 11:00 и отправление в самый южный и один из древнейших городов России — Дербент. Первым пунктом станет обед из национальных блюд — познакомимся с кулинарными традициями региона.

Затем осмотрим инженерное чудо советской эпохи — экраноплан «Лунь», прозванный иностранцами Каспийским монстром. После возвращения в центр города отправимся на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и старые кварталы — магалы, признанные объектами культурного наследия ЮНЕСКО. Наш гид, выросший именно здесь, расскажет о жизни старого города с искренностью и чувством юмора.

После заселения и отдыха в гостинице выйдем на прогулку по вечернему Дербенту. Подсвеченные стены и улочки города создают атмосферу настоящей восточной сказки. Увидим крупнейший поющий мультимедийный фонтан России и завершим день ужином в одном из атмосферных ресторанов.

Дербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-КалаДербент: экраноплан «Лунь» и Нарын-Кала
2 день

Салтинская теснина и аул-призрак Гамсутль

После завтрака в Дербенте выезжаем в сторону горного Дагестана (отправление в 8:00, в пути около 3,5 часов). Первой локацией станет Салтинская теснина — живописное ущелье с редким подземным водопадом.

На обед — национальная кухня, а затем отправимся в Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу. Этот покинутый аул расположен на склоне горы, и именно здесь находятся знаменитые двери, на фоне которых все делают снимки. По пути увидим Чохские террасы — удивительный пример рукотворного ландшафта.

Завершим день заселением в гостевой дом и ужином.

Салтинская теснина и аул-призрак ГамсутльСалтинская теснина и аул-призрак ГамсутльСалтинская теснина и аул-призрак ГамсутльСалтинская теснина и аул-призрак ГамсутльСалтинская теснина и аул-призрак Гамсутль
3 день

Хунзахское плато, водопады и мастер-классы

Утром отправимся на Хунзахское плато — родину водопадов и поэтов. Нас ждут Цолотльский каньон, мощный водопад Тобот и каскады Итлятляр. Любителям экстрима будет предложен зиплайн и джампинг.

Затем заедем в ювелирную мастерскую в ауле Гоцатль, где работают потомственные мастера. После — прогулка верхом по просторным плато, с которых открываются живописные виды (по желанию). По возвращении — обед с традиционными блюдами.

Далее — экстрим-парк «Матлас» и прогулка под Матласским водопадом. После него посетим природный памятник Каменная чаша. В Хунзахе нас ждёт мастер-класс по приготовлению урбеча на настоящей мельнице.

Вечером возвращаемся в гостевой дом, ужинаем и продолжаем вечер в дружеской атмосфере с танцами, караоке, настольными играми и беседами.

Хунзахское плато, водопады и мастер-классыХунзахское плато, водопады и мастер-классыХунзахское плато, водопады и мастер-классы
4 день

Аул Гоор и Карадахская теснина

Этот день будет особенно фотогеничным — рекомендуем взять красивые наряды. Первая остановка — смотровая площадка на Гоцатлинское водохранилище. Затем нас ждёт джипинг к заброшенному аулу Гоор — месту, которое называют аулом башен и ветров. Местный гид расскажет об укладе жизни горцев, сравнит дагестанский и норвежский Языки троллей.

Домашний обед у жительницы аула Аминат познакомит нас с исконными вкусами местной кухни. После, по пути к месту проживания, заедем в храм Датуна и Карадахскую теснину — одно из самых впечатляющих природных чудес региона.

Ужин и завершение дня снова в гостевом доме. Вечером — открытый кинотеатр, музыка, танцы и отдых.

Аул Гоор и Карадахская теснинаАул Гоор и Карадахская теснинаАул Гоор и Карадахская теснинаАул Гоор и Карадахская теснина
5 день

Сулакский каньон и прощание с горами

После раннего завтрака покидаем горы и отправляемся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону. По дороге проедем через самый длинный тоннель России и сделаем остановку на смотровой площадке Чиркейского водохранилища — самого большого на Кавказе.

В верхней части каньона нас ждут новые панорамные виды. Затем спустимся вниз и прокатимся на катере по бирюзовым водам реки Сулак, любуясь скалами, водопадами и плачущими стенами.

В уютном кафе у воды пообедаем жареной форелью. После прогулки посетим этнокомплекс «Нохъо» с рукотворными пещерами и смотровыми площадками. По желанию можно прокатиться на качелях над пропастью, пройтись по подвесному мосту или попробовать джампинг.

Ближе к вечеру выезжаем в сторону Махачкалы и аэропорта.

Сулакский каньон и прощание с горамиСулакский каньон и прощание с горамиСулакский каньон и прощание с горамиСулакский каньон и прощание с горами

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (кроме 1-го завтрака и последнего ужина)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Мастер-класс
  • Танцы, игры, караоке, дартс
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Памятная фотосессия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дагестана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽ в сутки
  • Катание на лошадях (по желанию) - от 1500 ₽
  • Экстремальные активности (джампинг, качели над пропастью, зиплайн) - от 1000 ₽
  • Рафтинг (по сезону) - от 2500 ₽
  • Катание на сапах - 1000 ₽ в час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 1836 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
читать дальше

«желание». Этот мальчик стал дипломированным гидом и теперь воплощает мечты путешественников в реальность! Дорогие гости, я и моя команда как искренне влюблённые в свой край люди покажем вам истинную красоту Дагестана. Постараемся сделать так, чтобы он оставил в вашем сердце самые тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Игорь
3 ноя 2025
5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым нашел общий язык, весело и непринужденно вел диалог. Мурад - это не только много
читать дальше

информации о Дагестане, традициях, жителях и культуре. Мурад показал нам нечто большее - сердце и душу Дагестана. Идеально выстроил тур исходя из погодных условий. Показал нестандартные туристические локации и места, куда мало кто попадает. Особенно запомнился свежесваренный кофе на смотровой с видом на Гуниб под парящими орлами, недалеко от места, где написал свою знаменитую картину Айвазовский.

5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым5 дней пролетели незаметно. Отдыхали семьей - двое взрослых и двое взрослых детей. Мурад с каждым
Т
Татьяна
12 авг 2025
Вчера закончилось наше 5-ти дневное путешествие по программе тура «Магический Дагестан глазами горца». Нам повезло, нам достался самый лучший гид - Мурад, профессионал своего дела, влюбленный в Дагестан, человек с
читать дальше

открытым сердцем, гостеприимный, мудрый и очень позитивный. Как сказал Мурад, что программу тура он построил по нарастающей, так оно и оказалось по факту. Безусловно все локации вызвали неподдельные яркие эмоции и впечатления, которые останутся с нами навсегда. Мы с сыном влюбились в Дагестан с первого взгляда, только вернулись домой, но хочется уже назад. В путешествии все было замечательно: красивейшая природа, могущественные горы, реки и водохранилища, на все это невозможно насмотреться, необыкновенные душевные люди, очень вкусная еда (это отдельная тема), атмосфера, безопасность, которую обеспечил наш замечательный гид Мурад. Мурад, спасибо тебе огромное, надеюсь, что встретимся еще!

О
Ольга
22 июл 2025
По горящим следам, пока эмоции внутри кипят, хотим выразить огромную благодарность Мураду!
Это был не просто 5дневный тур, это был действительно МАГИЧЕСКИЙ Дагестан 💔
В 1 день, как только мы познакомились, Мурад
читать дальше

сказал: «Я ваш гид и организатор, и стану вашим другом» - так оно и получилось!
На высоте было всё: мы, локации, сопровождение, подход Мурада к своему делу и к каждому гостю, еда, комфорт!
Каждый день Дагестан удивлял нас снова и снова! Нельзя описать словами в каком восторге мы находились по завершении каждого дня - и это всё благодаря нашему невероятному гиду!
Отдельно хотелось бы отметить и поблагодарить Мурада за его чуткость, юмор, доброту и отзывчивость❤️
Он показал нам Дагестан таким, каким видит сам свой дом - удивительным и прекрасным!
Горы влюбили в себя навсегда!
Природа, животные, а главное - ЛЮДИ - это и есть сердце и душа Дагестана, а Мурад открыл это всё для нас 💔
Обязательно ещё вернемся!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
40 отзывов
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
39 900 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
4 дня
9 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
7 янв в 08:00
31 200 ₽ за человека
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
На машине
5 дней
-
15%
40 отзывов
Виды и вкусы Дагестана: топовые локации и национальная кухня
Увидеть все значимые места региона, побывать в гостях у местных и на производстве урбеча
Начало: Г. Махачкала, 8:00
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
44 200 ₽52 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы