1 день

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

День начнется с посещения Чиркейской ГЭС: мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе — 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.

По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.

Далее мы направимся к Сулакскому каньону — пожалуй, самой известной достопримечательности Дагестана. Глубочайший каньон Евразии длиной 1920 м. вскружит вам голову своей красотой.

Вам может показаться, что вы стоите на краю земли, но нет — внизу простирается река Сулак, отражая солнечные лучи.

После мы отправимся на обед.

Самое первое знакомство с национальной кухней случится в саду Салмановых (в зимнее время Главрыба).

После обеда готовьтесь к лучшему закату в вашей жизни.

Золотое чудо Дагестана, знаменитое место съемок фильма “Белое солнце пустыни” — это все бархан Сарыкум.

Ощутив мощь этого места, вы отведаете кофе или чай, наблюдая как солнце скрывается за горизонтом.

Направляемся в гостиницу, отдыхаем и набираемся сил перед еще одним удивительным днем.

Тайминг дня:

10:00 Встреча.

11:00 Чиркейское водохранилище, прогулка на катере.

12:30 Смотровые площадки на Сулакский каньон.

14:00 Обед в персиковом саду Салмановых/Главрыба (зимой).

15:30 Выезд на бархан.

16:30 Подъем на Бархан Сарыкум.

18:00 Встреча заката с кофе/чаем.

19:30 Размещение в Махачкале.

Размещение: г. Махачкала.

Питание: обед.