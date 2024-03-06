Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Вы хотите отдохнуть, сменить обстановку и увидеть что-то новое и захватывающее? Приглашаем провести выходные в древнем Дагестане.

Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента и насладитесь гостеприимством края.
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Интересные выходные
Интересные выходные
Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента
Национальная кухня
Национальная кухня
Вас ждет вкуснейшая, обильная и разнообразная кавказская кухня
История и архитектура
История и архитектура
Вы своими глазами увидите старинные историко-культурные архитектурные изыски

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум

День начнется с посещения Чиркейской ГЭС: мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе — 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.

По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.

Далее мы направимся к Сулакскому каньону — пожалуй, самой известной достопримечательности Дагестана. Глубочайший каньон Евразии длиной 1920 м. вскружит вам голову своей красотой.

Вам может показаться, что вы стоите на краю земли, но нет — внизу простирается река Сулак, отражая солнечные лучи.

После мы отправимся на обед.

Самое первое знакомство с национальной кухней случится в саду Салмановых (в зимнее время Главрыба).

После обеда готовьтесь к лучшему закату в вашей жизни.

Золотое чудо Дагестана, знаменитое место съемок фильма “Белое солнце пустыни” — это все бархан Сарыкум.

Ощутив мощь этого места, вы отведаете кофе или чай, наблюдая как солнце скрывается за горизонтом.

Направляемся в гостиницу, отдыхаем и набираемся сил перед еще одним удивительным днем.

Тайминг дня:

  • 10:00 Встреча.
  • 11:00 Чиркейское водохранилище, прогулка на катере.
  • 12:30 Смотровые площадки на Сулакский каньон.
  • 14:00 Обед в персиковом саду Салмановых/Главрыба (зимой).
  • 15:30 Выезд на бархан.
  • 16:30 Подъем на Бархан Сарыкум.
  • 18:00 Встреча заката с кофе/чаем.
  • 19:30 Размещение в Махачкале.

Размещение: г. Махачкала.

Питание: обед.

Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан СарыкумВстреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
2 день

Кахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классом

Сегодня вас ждет путешествие в горную часть Дагестана.

Старинные аулы Кахиб и Гоор гостеприимно встретят вас и поведают свою историю.

Оборонительные башни Гоора, улочки Кахиба и несравненная природа этих мест позволит сполна ощутить колорит республики.

В Кахибе вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — настоящего достояния национальной кухни Дагестана.

Заботливая хозяйка расскажет о всех тонкостях приготовления этого блюда, а затем — вкусный и сытный обед в теплой дружеской обстановке.

В Гооре мы посетим дагестанский Язык Тролля.

Здесь у вас будет настоящая фотосессия в национальных костюмах.

Тайминг дня:

  • 8:00 Выезд из гостиницы;
  • 11:30 Аул Кахиб.
  • 13:00 Обед у местных жителей с мастер-классом по приготовлению чуду.
  • 14:30 Гоор, фотосессия в национальных костюмах на Языке Тролля.
  • 16:30 Выезд в Махачкалу.
  • 20:00 Возвращение в Махачкалу.

Размещение: г. Махачкала.

Питание: завтрак, обед.

Кахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классомКахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классомКахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классомКахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классом
3 день

Дербент, Нарын-Кала. Отъезд

Заключительный день тура посвятим прогулке по Дербенту — одному из древнейших городов России.

Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря.

Вы посетите знаменитую крепость Нарын Кала, старейшую в стране Джума мечеть, прогуляетесь по старинным улочками Дербента, прогуляетесь по набережной и напоследок насладитесь морским бризом Каспия.

Сегодняшний обед пройдет в традиционном национальном стиле с полным погружением в быт дагестанцев.

В ходе мероприятия местные жители поведают вам об особенностях и тонкостях дагестанской кухни разделят с вами трапезу и подарят ощущение настоящего кавказского гостеприимства.

Надеемся, вы провели поистине чудесные выходные!

Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 18:30.

Тайминг дня:

  • 8:30 Выезд в Дербент.
  • 11:00 Крепость Нарын-кала.
  • 12:30 Джума мечеть, девичьи бани, магалы.
  • 14:00 Обед в иммерсивном кафе.
  • 15:00 Прогулка по набережной.
Дербент, Нарын-Кала. ОтъездДербент, Нарын-Кала. ОтъездДербент, Нарын-Кала. ОтъездДербент, Нарын-Кала. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение – 5 600 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Метрополь» 3* или аналогичная

2 ночи

Гостиница Метрополь — это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском. Расположение в шаговой доступности от транспортных потоков и пляжной зоны, прямой проезд к аэропорту и помощь квалифицированного персонала помогут вам полноценно провести свой отдых или деловую поездку. К услугам гостей бесплатный wi-fi на всей территории и бесплатная парковка.

Гостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичнаяГостиница «Метрополь» 3* или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки, обеды
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экологические сборы
  • Экскурсии по программе тура
  • Катание по водохранилищу на катере
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, ужины
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 5 600 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • Купальники и наряды для фотосессий по желанию;
  • Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • Удобную одежду по сезону;
  • Бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).

Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут кормить?

Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

На треккинговых и конных маршрутах практически нет связи. На всех экскурсионных маршрутах связь есть. В регионах не работает связь Теле2, ВТБ и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.

Можно ли выбирать отель и питание исходя из предпочтений?

Мы можем изменить отель за дополнительную плату, касаемо питания: при групповых заездах питание идет комплексное, Вы всегда можете заранее до начала поездки сообщить о Ваших предпочтениях, аллергиях и мы обязательно это учтем.

Какая погода на Кавказе?

Погода всегда переменчива. Холод в течение дня может смениться теплом и наоборот. В горах даже в тридцатиградусную жару погода может быть непредсказуема. По ночам случаются заморозки. При ярком солнце может подуть ледяной ветер.

Нужно ли брать с собой дополнительно деньги?

В стоимость тура включено все необходимое для комфортного отдыха. Дополнительные расходы зависят от ваших пожеланий. Дополнительно можно заказать:

  • экскурсии, не включенные в программу тура
  • входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
  • индивидуальный трансфер
Где и в какое время мы будем находиться?
Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из негоНаименование объектов размещенияЗапланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показаВнутримаршрутные перевозки
10:00 Прибытие в Махачкалу
11:00 Прибытие на Чиркейское водохранилище
12:30 Прибытие на Сулакский каньон,
15:30 Выезд на бархан Сарыкум
19:30 Возвращение в Махачкалу		Метрополь 3*, г. МахачкалаЧиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньон, обед в персиковом саду Салмановых/Главрыба(зимой), встреча заката с кофе/чаем на Бархане СарыкумАвтобус - 18/20 местный
8:00 Выезд из гостиницы
11:30 Прибытие в аул Кахиб
14:30 Прибытие в аул Гоор
16:30 Выезд в Махачкалу
20:00 Возвращение в Махачкалу		Метрополь 3*, г. МахачкалаКахиб и Гоор, обед с мастер-классом у местных жителейАвтобус - 18/20 местный
8:30 Выезд в Дербент 16:00 Трансфер в аэропорт Махачкалы Выселение из отеля Метрополь 3*, г. МахачкалаДербент. Крепость Нарын-кала. Обед в иммерсивном кафе, Джума мечеть, девичьи бани, магалы, набережная. Автобус - 18/20 местный
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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Д
6 мар 2024
Очень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливый внимательный гид Абдула. Комфортный транспорт. Все во время, пунктуально.
Очень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливый
Т
7 ноя 2023
Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана, проникнуться культурой и насладиться вкуснейшей национальной кухней.
Организация принимающей стороны заслуживает самой высокой оценки. Гид Магомед очень эрудированный и приятный человек. Делает лучшие фотографии и всегда подскажет хороший ракурс. Передвигались на автомобиле в комфортном для всех режиме без толп и многочисленных сувенирных лавок 😊
Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана,
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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