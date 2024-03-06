Вас ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, вы прогуляетесь по тысячелетним улочкам Дербента и насладитесь гостеприимством края.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, бархан Сарыкум
День начнется с посещения Чиркейской ГЭС: мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе — 233 м!
ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.
По лазурно-голубой воде плавают катера, а летом здесь купаются и отдыхают на пляже.
Далее мы направимся к Сулакскому каньону — пожалуй, самой известной достопримечательности Дагестана. Глубочайший каньон Евразии длиной 1920 м. вскружит вам голову своей красотой.
Вам может показаться, что вы стоите на краю земли, но нет — внизу простирается река Сулак, отражая солнечные лучи.
После мы отправимся на обед.
Самое первое знакомство с национальной кухней случится в саду Салмановых (в зимнее время Главрыба).
После обеда готовьтесь к лучшему закату в вашей жизни.
Золотое чудо Дагестана, знаменитое место съемок фильма “Белое солнце пустыни” — это все бархан Сарыкум.
Ощутив мощь этого места, вы отведаете кофе или чай, наблюдая как солнце скрывается за горизонтом.
Направляемся в гостиницу, отдыхаем и набираемся сил перед еще одним удивительным днем.
Тайминг дня:
- 10:00 Встреча.
- 11:00 Чиркейское водохранилище, прогулка на катере.
- 12:30 Смотровые площадки на Сулакский каньон.
- 14:00 Обед в персиковом саду Салмановых/Главрыба (зимой).
- 15:30 Выезд на бархан.
- 16:30 Подъем на Бархан Сарыкум.
- 18:00 Встреча заката с кофе/чаем.
- 19:30 Размещение в Махачкале.
Размещение: г. Махачкала.
Питание: обед.
Кахиб и Гоор, Обед у местных жителей с мастер-классом
Сегодня вас ждет путешествие в горную часть Дагестана.
Старинные аулы Кахиб и Гоор гостеприимно встретят вас и поведают свою историю.
Оборонительные башни Гоора, улочки Кахиба и несравненная природа этих мест позволит сполна ощутить колорит республики.
В Кахибе вас ждет мастер-класс по приготовлению чуду — настоящего достояния национальной кухни Дагестана.
Заботливая хозяйка расскажет о всех тонкостях приготовления этого блюда, а затем — вкусный и сытный обед в теплой дружеской обстановке.
В Гооре мы посетим дагестанский Язык Тролля.
Здесь у вас будет настоящая фотосессия в национальных костюмах.
Тайминг дня:
- 8:00 Выезд из гостиницы;
- 11:30 Аул Кахиб.
- 13:00 Обед у местных жителей с мастер-классом по приготовлению чуду.
- 14:30 Гоор, фотосессия в национальных костюмах на Языке Тролля.
- 16:30 Выезд в Махачкалу.
- 20:00 Возвращение в Махачкалу.
Размещение: г. Махачкала.
Питание: завтрак, обед.
Дербент, Нарын-Кала. Отъезд
Заключительный день тура посвятим прогулке по Дербенту — одному из древнейших городов России.
Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря.
Вы посетите знаменитую крепость Нарын Кала, старейшую в стране Джума мечеть, прогуляетесь по старинным улочками Дербента, прогуляетесь по набережной и напоследок насладитесь морским бризом Каспия.
Сегодняшний обед пройдет в традиционном национальном стиле с полным погружением в быт дагестанцев.
В ходе мероприятия местные жители поведают вам об особенностях и тонкостях дагестанской кухни разделят с вами трапезу и подарят ощущение настоящего кавказского гостеприимства.
Надеемся, вы провели поистине чудесные выходные!
Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 18:30.
Тайминг дня:
- 8:30 Выезд в Дербент.
- 11:00 Крепость Нарын-кала.
- 12:30 Джума мечеть, девичьи бани, магалы.
- 14:00 Обед в иммерсивном кафе.
- 15:00 Прогулка по набережной.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.
Доплата за одноместное размещение – 5 600 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостиница «Метрополь» 3* или аналогичная
Гостиница Метрополь — это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском. Расположение в шаговой доступности от транспортных потоков и пляжной зоны, прямой проезд к аэропорту и помощь квалифицированного персонала помогут вам полноценно провести свой отдых или деловую поездку. К услугам гостей бесплатный wi-fi на всей территории и бесплатная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки, обеды
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Экологические сборы
- Экскурсии по программе тура
- Катание по водохранилищу на катере
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, ужины
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение: 5 600 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- Купальники и наряды для фотосессий по желанию;
- Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- Плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- Солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- Удобную одежду по сезону;
- Бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте);
- Удобную спортивную туристическую обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!).
Просим вас уважать культуру края и не брать с собой излишне декольтированную одежду / короткие шорты. Женщинам рекомендуется взять легкое платье длиной до колен с закрытыми плечами. Мужчинам обходится легкими спортивными штанами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут кормить?
Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
На треккинговых и конных маршрутах практически нет связи. На всех экскурсионных маршрутах связь есть. В регионах не работает связь Теле2, ВТБ и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.
Можно ли выбирать отель и питание исходя из предпочтений?
Мы можем изменить отель за дополнительную плату, касаемо питания: при групповых заездах питание идет комплексное, Вы всегда можете заранее до начала поездки сообщить о Ваших предпочтениях, аллергиях и мы обязательно это учтем.
Какая погода на Кавказе?
Погода всегда переменчива. Холод в течение дня может смениться теплом и наоборот. В горах даже в тридцатиградусную жару погода может быть непредсказуема. По ночам случаются заморозки. При ярком солнце может подуть ледяной ветер.
Нужно ли брать с собой дополнительно деньги?
В стоимость тура включено все необходимое для комфортного отдыха. Дополнительные расходы зависят от ваших пожеланий. Дополнительно можно заказать:
- экскурсии, не включенные в программу тура
- входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы
- индивидуальный трансфер
Где и в какое время мы будем находиться?
|Населенные пункты, время прибытия в пункт и выезда из него
|Наименование объектов размещения
|Запланированные туристские услуги. Наименования экскурсий, с перечнем основных объектов показа
|Внутримаршрутные перевозки
|10:00 Прибытие в Махачкалу
11:00 Прибытие на Чиркейское водохранилище
12:30 Прибытие на Сулакский каньон,
15:30 Выезд на бархан Сарыкум
19:30 Возвращение в Махачкалу
|Метрополь 3*, г. Махачкала
|Чиркейское водохранилище, прогулка на катере, Сулакский каньон, обед в персиковом саду Салмановых/Главрыба(зимой), встреча заката с кофе/чаем на Бархане Сарыкум
|Автобус - 18/20 местный
|8:00 Выезд из гостиницы
11:30 Прибытие в аул Кахиб
14:30 Прибытие в аул Гоор
16:30 Выезд в Махачкалу
20:00 Возвращение в Махачкалу
|Метрополь 3*, г. Махачкала
|Кахиб и Гоор, обед с мастер-классом у местных жителей
|Автобус - 18/20 местный
|8:30 Выезд в Дербент 16:00 Трансфер в аэропорт Махачкалы
|Выселение из отеля Метрополь 3*, г. Махачкала
|Дербент. Крепость Нарын-кала. Обед в иммерсивном кафе, Джума мечеть, девичьи бани, магалы, набережная.
|Автобус - 18/20 местный
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация принимающей стороны заслуживает самой высокой оценки. Гид Магомед очень эрудированный и приятный человек. Делает лучшие фотографии и всегда подскажет хороший ракурс. Передвигались на автомобиле в комфортном для всех режиме без толп и многочисленных сувенирных лавок 😊