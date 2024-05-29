Туры Махачкалы об истории и архитектуре

Найдено 5 туров в категории «История и архитектура» в Махачкале, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500 за человека
Горы, море и древняя история Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900 за человека
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2024
    Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
    Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
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    с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

  • Д
    Дарья
    6 марта 2024
    Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
    Очень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливый внимательный гид Абдула. Комфортный транспорт. Все во время, пунктуально.
    Очень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливыйОчень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливый
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
    Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана, проникнуться культурой и насладиться
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    вкуснейшей национальной кухней. Организация принимающей стороны заслуживает самой высокой оценки. Гид Магомед очень эрудированный и приятный человек. Делает лучшие фотографии и всегда подскажет хороший ракурс. Передвигались на автомобиле в комфортном для всех режиме без толп и многочисленных сувенирных лавок 😊

    Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности ДагестанаВсего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана
  • О
    Ольга
    14 июня 2023
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил
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    нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
  3. Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
  4. Горы, море и древняя история Дагестана
  5. Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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