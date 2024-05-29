1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Начало: Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
13 июня в 21:00
27 июня в 21:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур в Дагестан «Чудеса на выходные»
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
36 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Начало: Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
11 июня в 21:00
18 июня в 21:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий10 мая 2024Зарина прекрасный гид. Хотелось бы еще несколько дней в Тбилиси, тем не менее эти 3дня прошли за 5. Если кратко, то уставшие, но довольные.
- ЕЕлена27 апреля 2024Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
- ДДарья6 марта 2024Очень насыщенный 3 дневный тур в Дагестан. Понравилась программа, отель, гид. Вкусная еда, красивые локации, вежливый внимательный гид Абдула. Комфортный транспорт. Все во время, пунктуально.
- ТТатьяна7 ноября 2023Всего за 2 дня в туре «Чудеса на выходные» нам удалось посетить все главные достопримечательности Дагестана, проникнуться культурой и насладиться
- ООльга14 июня 2023Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «История и архитектура»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 авторских туров от 15 000 до 79 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Махачкале на 2024 год по теме «История и архитектура», 8 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август