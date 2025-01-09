Трехдневное погружение в настоящую зимнюю сказку, где вас встретят прекрасные пейзажи Домбая, уютные номера с вкусным завтраком и, конечно, национальная кухня! Кроме любования на местные природные красоты, вам будет чем

себя занять: подъём на канатке на гору Муча-Ачитара, катание на лыжах и сноубордах, прогулки на квадроциклах и снегоходе, весёлые покатушки на тюбингах и санях. Конные прогулки и ночной Домбай (дискотеки под открытым небом). Фотосессия с горным быком-Яком, посещение зоопарка и прогулка по Тебердинскому биосферному заповеднику. Игры в дороге и ещё много всего такого, что не даст вам заскучать!

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Описание тура

Добро пожаловать в Домбай

Домбай — это удивительный горный край, о котором восхищенно писали поэты. Этот престижный курорт, расположенный на территории Карачаево-Черкесской республики, манит своей красотой и уникальной природой. В сердце этого живописного региона находится знаменитая Домбайская поляна, являющаяся частью Тебердинского государственного заповедника, занимающего площадь в 85 гектаров.

Природные красоты

Домбайская поляна расположена на высоте 1650 метров над уровнем моря и окружена тремя живописными ущельями: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Последнее из них считается наивысшей точкой курорта, достигая 4046 метров. Это место идеально подходит для любителей природы и активного отдыха.

Организационные детали

Если вы планируете посетить Домбай, обратите внимание на следующие важные моменты:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии.

Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.

Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Наличие посадочных мест в транспорте подтверждается по факту прибытия туристов.

Дресс-код: запрещено появляться в коротких шортах и открытых майках, чтобы соблюдать морально-этические ценности Республики.

Заключение

Домбай — это не просто курорт, это место, где можно насладиться великолепием природы и зарядиться энергией гор. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и увлекательным приключениям!