Горнолыжный комплекс Домбай или три дня в зимней сказке

Трехдневное погружение в настоящую зимнюю сказку, где вас встретят прекрасные пейзажи Домбая, уютные номера с вкусным завтраком и, конечно, национальная кухня! Кроме любования на местные природные красоты, вам будет чем
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себя занять: подъём на канатке на гору Муча-Ачитара, катание на лыжах и сноубордах, прогулки на квадроциклах и снегоходе, весёлые покатушки на тюбингах и санях. Конные прогулки и ночной Домбай (дискотеки под открытым небом).

Фотосессия с горным быком-Яком, посещение зоопарка и прогулка по Тебердинскому биосферному заповеднику. Игры в дороге и ещё много всего такого, что не даст вам заскучать!

Горнолыжный комплекс Домбай или три дня в зимней сказке
Горнолыжный комплекс Домбай или три дня в зимней сказке
Горнолыжный комплекс Домбай или три дня в зимней сказке
Ближайшие даты:
9
янв16
янв23
янв30
янв6
фев13
фев20
фев
Время начала: 21:00

Описание тура

Добро пожаловать в Домбай

Домбай — это удивительный горный край, о котором восхищенно писали поэты. Этот престижный курорт, расположенный на территории Карачаево-Черкесской республики, манит своей красотой и уникальной природой. В сердце этого живописного региона находится знаменитая Домбайская поляна, являющаяся частью Тебердинского государственного заповедника, занимающего площадь в 85 гектаров.

Природные красоты

Домбайская поляна расположена на высоте 1650 метров над уровнем моря и окружена тремя живописными ущельями: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Последнее из них считается наивысшей точкой курорта, достигая 4046 метров. Это место идеально подходит для любителей природы и активного отдыха.

Организационные детали

Если вы планируете посетить Домбай, обратите внимание на следующие важные моменты:

  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии.
  • Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Наличие посадочных мест в транспорте подтверждается по факту прибытия туристов.
  • Дресс-код: запрещено появляться в коротких шортах и открытых майках, чтобы соблюдать морально-этические ценности Республики.

Заключение

Домбай — это не просто курорт, это место, где можно насладиться великолепием природы и зарядиться энергией гор. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и увлекательным приключениям!

Каждый четверг в 21:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горнолыжный курорт Домбай
  • Тебердинский заповедник
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида - проводника
  • 2 ночи в уютном отеле (2х, 3х и 4х местном расселение)
  • Завтраки (2 и 3 день)
Что не входит в цену
  • Аренда инвентаря для катания
  • Обучение катанию на горных лыжах и сноубордах
  • Билеты на канатку
Место начала и завершения?
Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг в 21:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке
  • Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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