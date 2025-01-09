Описание тура
Добро пожаловать в Домбай
Домбай — это удивительный горный край, о котором восхищенно писали поэты. Этот престижный курорт, расположенный на территории Карачаево-Черкесской республики, манит своей красотой и уникальной природой. В сердце этого живописного региона находится знаменитая Домбайская поляна, являющаяся частью Тебердинского государственного заповедника, занимающего площадь в 85 гектаров.
Природные красоты
Домбайская поляна расположена на высоте 1650 метров над уровнем моря и окружена тремя живописными ущельями: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Последнее из них считается наивысшей точкой курорта, достигая 4046 метров. Это место идеально подходит для любителей природы и активного отдыха.
Организационные детали
Если вы планируете посетить Домбай, обратите внимание на следующие важные моменты:
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии.
- Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Наличие посадочных мест в транспорте подтверждается по факту прибытия туристов.
- Дресс-код: запрещено появляться в коротких шортах и открытых майках, чтобы соблюдать морально-этические ценности Республики.
Заключение
Домбай — это не просто курорт, это место, где можно насладиться великолепием природы и зарядиться энергией гор. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и увлекательным приключениям!
Каждый четверг в 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горнолыжный курорт Домбай
- Тебердинский заповедник
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида - проводника
- 2 ночи в уютном отеле (2х, 3х и 4х местном расселение)
- Завтраки (2 и 3 день)
Что не входит в цену
- Аренда инвентаря для катания
- Обучение катанию на горных лыжах и сноубордах
- Билеты на канатку
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке
- Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность