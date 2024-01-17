1 день

Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г. Махачкалы.

Рекомендуемое время прилета до 12.00.

Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал города Махачкалы;

отель «Кэпитал», г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещера «Нохъо», где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.

Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища (доп. плата) зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.

Едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.