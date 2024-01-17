Где лучше всего думается, где человеку легче всего заглянуть в самого себя? Конечно, в горах! Вдали от бешеного ритма городских скачек, от пестроты и навязчивости маркетинговых картинок, среди покоя вековых деревьев и грандиозных картин горного Дагестана вы незабываемо проведете новогодние выходные!
Программа тура по дням
Встреча, форелевое хозяйство, Сулакский каньон
Встреча группы в аэропорту г. Махачкалы.
Рекомендуемое время прилета до 12.00.
Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал города Махачкалы;
- отель «Кэпитал», г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в форелевом хозяйстве, где нам предложат вкуснейшую форель или шашлык на выбор.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане – комплекс пещера «Нохъо», где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за дополнительную плату.
Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.
Катание на катере по водам Чиркейского водохранилища (доп. плата) зарядит нас положительными эмоциями, которыми мы будем делиться по пути в гостиницу.
Едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.
Свободный вечер.
Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!
Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2024 года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной.
Свободное время.
Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс
Поздний завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами: все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «Лунь» — самого большого в мире ракетоносца-экраноплана.
Свободное время.
Хунзах, водопад Тобот
Ранний завтрак по-дагестански.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.
Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Мы посетим село Мочох.
Увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.
И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.
Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.
Relax на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Вечером отъезд в Дербент.
Свободный вечер.
Махачкала. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Сбор группы с вещами.
Переезд в Махачкалу.
Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.
Махачкала — столица молодая: городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.
Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.
Посетим Джума мечеть.
Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.
Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».
Прогуляемся по набережной под звук прибоя.
Посетим знаменитый рынок в Махачкале.
Отправляемся в аэропорт и домой.
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Внимание! В связи с погодными условиями в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дербента.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-, 3-местное размещение
|35 000
|Доплата за1-местное размещение
|8 000
|Ребенок до 12 лет
|31 500
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Волна
Отель «Волна» расположен в Дербенте, менее чем в 1 км от пляжа Дербента.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.
В каждом номере есть кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, в некоторых номерах есть балкон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по программе
- Питание по программе тура (завтраки и обеды)
- Входные билеты в музеи
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Аренда коньков
- Сувениры
- Доп. ночь в отеле при двухместном размещении - 6 000 руб
- Доп. ночь в отеле при одноместном размещении - 5 500 руб
- Доп. ночь в отеле при трехместном размещении - 7 000 руб
- Катание на катере по каньону - от 600 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- наличные деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- средства личной гигиены;
- расческа;
- дезодорант;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, что вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всю информацию преподносит интересно, доступно «новичкам» и не скучно. Хотелось слушать и слушать) С пониманием относилась к нашим просьбам где-то немножко задержаться, чтобы всё посмотреть и попробовать. С удовольствием взяли бы с ней ещё туры 💚