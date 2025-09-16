1 день

Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:

аэропорт «Уйташ»;

ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 руб.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы каньона.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за дополнительную плату 500 руб.

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

Заселение в отель.

