Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по субботам

Гостеприимный Дагестан
От захватывающего Сулакского каньона и комплекса пещер до исторического Дербента и посещения этнодома — погрузитесь в мир древних крепостей, величественных горных пейзажей и богатой культуры народов Дагестана! Свободный день вы можете посвятить себе: взять дополнительную экскурсию, прогуляться по пляжу, наслаждаться жизнью.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
4
апр11
апр18
апр25
апр2
мая9
мая16
мая

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:

  • аэропорт «Уйташ»;
  • ж/д вокзал, г. Махачкала.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 руб.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы каньона.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.

Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за дополнительную плату 500 руб.

Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.

Заселение в отель.

2 день

Дербент и Нарын-Кала. «Лунь»

Завтрак в отеле. Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Далее — застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.

Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Возвращение в отель.

3 день

Свободный день

Завтрак в отеле.

У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за доп. плату на выбор:

  • Хунзах;
  • Гамсутль, Чох;
  • Кахиб, Гоор;
  • Гуниб, Салта;
  • Кубачи;
  • Ахты.

Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.

4 день

Самурский лес

Завтрак в отеле.

Лиановый лес — это уникальный участок земли, расположенный на территории Дагестана, покрытый густыми зарослями субтропических лиан. Этот реликтовый лес находится в дельте живописной горной реки Самур.

В лесу обитает множество редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу РФ и находятся под защитой государства.

В Самурском лесу растет мощное древнее дерево — платан, которое достигает огромных размеров. Исследователи говорят, что это самое старое дерево в Дагестанеи ему около 700-800 лет. Чтобы полностью обхватить его ствол, становясь в круг, нужно от 15 до 19 человек.

Обед, национальная кухня.

Возвращение в отель.

5 день

Экскурсия по Махачкале и отъезд

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой. Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.

Следом мы перейдем к традиционному кавказскому гостеприимству. Обед пройдет в заведении Махачкалы, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Здесь проходит городская набережная, находится пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.

Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Время вылета из Дагестана — после 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимостьДоп. ночь
2-3-местное28 9006000/7000
1-местное36 9005500
Детям до 12 лет26 010

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Релакс

4 ночи

Бутик-отель расположен в Дербенте в 5 км от центра города. В этом отеле 5 номеров.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал говорит на английском и русском.

РелаксРелаксРелаксРелаксРелакс

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание: 4 ночи в отеле
  • Питание:4 завтрака кроме первого дня4 обеда кроме третьего дня
  • 4 завтрака кроме первого дня
  • 4 обеда кроме третьего дня
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Катание на катере по каньону - от 700 руб
  • Прыжок с тарзанки - цена уточняется
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура: завтрак в первый деньобед в третий деньужины
  • Завтрак в первый день
  • Обед в третий день
  • Ужины
  • Страховка по желанию - 200 руб. /чел
  • Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.

Входит ли страховка в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой будет маршрут?

Сулакский каньон — Смотровая площадка Дубки — Комплекс пещер Нохъо — Самурский Лес — Дербент — Крепость Нарын-Кала — Махачкала

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Юлия
16 сен 2025
Все превзошло ожидания, очень понравилось все и цена и комфорт и питание
Н
Наталья
7 июл 2025
Была в туре по Дагестану в начале июля. Чёткая организация тура: трансфер, гостиница, экскурсии.
Прекрасная страна! Каньон, горы, ущелья, древний город Дербент, крепость Нарын-Кала, заброшенные аулы, горные реки - все оставило незабываемое впечатление. Отдельно хочется отметить гостеприимство и радушие местных жителей. Дагестан - это ❤️.
Е
Елена
18 мая 2025
Шикарная поездка, обалденные локации, проживание на высшем уровне, питание национальная кухня-вспоминаешь, как праздник, так было вкусно. Гид Эльмар большая ему благодарность за сопровождении, за интересные рассказы, за места, которые показал.
Шикарная поездка, обалденные локации, проживание на высшем уровне, питание национальная кухня-вспоминаешь, как праздник, так было вкусно.
Д
Диана
16 мая 2025
Добрый день! Все было отлично, нам очень понравилось! Спасибо большое
О
Ольга
10 сен 2024
Тур отличный по тематике, все понравилось.
В
Вера
9 сен 2024
Великолепные локации, качественная еда, внимательный гид и отличный водитель.
В
Виктория
22 авг 2024
С 14.06 по 18.06.24 были в туре "Гостеприимный Дагестан. Экскурсионный тур по пятницам". Посетили Сулакский каньон, пещеры Хонъо, Салтинский водопад, Гуниб, Хунзах, Дербент, Нарын-Кала, Ханагский водопад, Махачкалу. Вкуснейшая национальная кухня, невообразимо красивая природа Дагестана поразили и запали в душу. Проживали в гостиничном комплексе "Кунак". Уютно, чисто, в номере кондиционер. Тур рекомендую. Дагестан 🩷
Л
Любовь
15 авг 2024
Нам с мужем тур понравился. До начала тура были сомнения, немало ли всего 5 дней. Оказалось, немало! Все дни были настолько насыщенными, даже свободный день. О Дагестане остались приятные воспоминания,
достаточно продуманный тур по набору экскурсий. По еде - кормили вкусно и неплохо, национальные традиционные блюда. Но мужчинам может быть малова-то мясного, гарниров, как моему мужу. Один раз даже брали с собой колбасу на завтрак:-) Учитывайте. Какими отзывчивыми оказались принимающая сторона. Всё делалось для нас. Огромное спасибо Руслану, нашему гиду по достопримечательностям Дагестана, за наше безопасное путешествие. Шамилю - гостеприимному хозяину гостиницы, за интересные беседы, чай из самовара и участие в нашем досуге. Ещё одному гиду Али, что нашёл на нас время и интересно рассказал, показал Крепость, старый город. Четвёртый день оказался таким насыщенным, что просто не хватило времени и сил (жара сыграла свою роль) всё спокойно осмотреть. Поэтому предложение - поделить программу этого дня на два. Часть перенести на 3-ий свободный день. Организаторам тура процветания, однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым!

Л
Любовь
15 авг 2024
Тур нам понравился, не разочаровались. Дагестан впечатлил, повезло с погодой. Приятно было с вами работать. Будем ещё искать туры на вашем сайте и другим рекомендовать.
С
Светлана
5 июл 2024
Дагестан это очень красивый край. Рады, что приобрели тур в Большой Стране. Хорошо и слаженно все было организовано и с встречающей стороной. Понравилось, что группа была не большой, комфортно было
передвигаться с малой группой, водителем и гидом в одном лице. Нашему гиду Махаммеду отдельная благодарность, за то гостеприимство и радушие с которым он нас принял. Домашняя еда и насыщенные экскурсии просто супер🫶. Единственно хотелось бы продумать ночлег в разных местах, по мере удаления в горы. Тяжеловато было возвращаться и много времени тратить на обратный путь.

Д
Дмитрий
5 июл 2024
Хорошая организация, прекрасные природные локации с не торопящим гидом Магомедом и достойно организованное питание. Гостиница для ночевок приемлемая.
Д
Данил
5 июл 2024
Советую всем данный тур, моей семье и мне в том числе очень понравилась поездка в Дагестан. Очень красиво и гостеприимно!!!
Советую всем данный тур, моей семье и мне в том числе очень понравилась поездка в Дагестан. Очень красиво и гостеприимно!!!
Н
Надежда
29 мар 2024
Второй раз ездила от турагентства «Большая Страна» и не пожалела. Хорошая организация, претензий нет!
Д
Денис
4 дек 2023
Перемещение по региону отличное, спасибо водителю Мехти. Гостиницы слабые, советское наследие, а больше всего разочаровали завтраки, очень скудный ассортимент. также были отменены некоторые локации по программе и не было замен никаких.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Денис!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе
для улучшения качества организации питания и тура в целом.

Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

