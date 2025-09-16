Программа тура по дням
Сулакский каньон
Сбор группы в аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал, г. Махачкала.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана. Катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за дополнительную плату от 700 руб.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого, под толщей воды, покоится аул Старый Чиркей. Вас ждет узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины. С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы каньона.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. Возможна замена главного блюда по запросу.
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за дополнительную плату 500 руб.
Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки. С них открываются невообразимые виды. Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату.
Заселение в отель.
Дербент и Нарын-Кала. «Лунь»
Завтрак в отеле. Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году. Окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Далее — застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.
Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Возвращение в отель.
Свободный день
Завтрак в отеле.
У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за доп. плату на выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Кахиб, Гоор;
- Гуниб, Салта;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Самурский лес
Завтрак в отеле.
Лиановый лес — это уникальный участок земли, расположенный на территории Дагестана, покрытый густыми зарослями субтропических лиан. Этот реликтовый лес находится в дельте живописной горной реки Самур.
В лесу обитает множество редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены в Красную книгу РФ и находятся под защитой государства.
В Самурском лесу растет мощное древнее дерево — платан, которое достигает огромных размеров. Исследователи говорят, что это самое старое дерево в Дагестанеи ему около 700-800 лет. Чтобы полностью обхватить его ствол, становясь в круг, нужно от 15 до 19 человек.
Обед, национальная кухня.
Возвращение в отель.
Экскурсия по Махачкале и отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться секретами и красотой. Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики — Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.
Следом мы перейдем к традиционному кавказскому гостеприимству. Обед пройдет в заведении Махачкалы, где будет подана национальная кухня народов Дагестана.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Здесь проходит городская набережная, находится пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Время вылета из Дагестана — после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-3-местное
|28 900
|6000/7000
|1-местное
|36 900
|5500
|Детям до 12 лет
|26 010
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Релакс
Бутик-отель расположен в Дербенте в 5 км от центра города. В этом отеле 5 номеров.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Сотрудники бутик-отеля по запросу организуют гостям трансфер. Персонал говорит на английском и русском.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 4 ночи в отеле
- Питание:4 завтрака кроме первого дня4 обеда кроме третьего дня
- 4 завтрака кроме первого дня
- 4 обеда кроме третьего дня
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Катание на катере по каньону - от 700 руб
- Прыжок с тарзанки - цена уточняется
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура: завтрак в первый деньобед в третий деньужины
- Завтрак в первый день
- Обед в третий день
- Ужины
- Страховка по желанию - 200 руб. /чел
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Входит ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой будет маршрут?
Сулакский каньон — Смотровая площадка Дубки — Комплекс пещер Нохъо — Самурский Лес — Дербент — Крепость Нарын-Кала — Махачкала
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Отзывы и рейтинг
Прекрасная страна! Каньон, горы, ущелья, древний город Дербент, крепость Нарын-Кала, заброшенные аулы, горные реки - все оставило незабываемое впечатление. Отдельно хочется отметить гостеприимство и радушие местных жителей. Дагестан - это ❤️.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе