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Описание тура

До конца недели действует скидка 37%.

Главные отличия этого тура:

1. Гибкость маршрута. Вы можете выбрать любую часть программы от 3-х до 8-ми дней подряд. Ваш отпуск - ваши правила.

2. Сервис с большой буквы. Все продуманно до мелочей. Организатор - девушка, переехавшая в Дагестан из Питера, сертифицированный инструктор-проводник, с опытом путешествий по всему миру и умением создать сервис там, где его еще нет.

3. Комфорт. Только один раз за весь тур меняем место проживания - вам не нужно будет постоянно собирать и разбирать свои вещи. Уровень жилья и питания превосходит 90% представленных в других турах на этом сайте.

4. Логистика. В дороге вы будете проводить минимум времени, за счет грамотно выстроенной логистики.

5. Без доплат за самое интересное. Такие активности как Supboard-серфинг, лошади, катание на катере и рафтинг с баней уже включены в стоимость и не потребуют дополнительной оплаты.

6. Безопасность - наш приоритет. Шесть лет ежедневной организации туров в горах. Опытные водители, проверенная логистика и обязательный инструктаж перед каждой активностью позволят вам просто выдохнуть и наслаждаться моментом. Все под контролем на каждом этапе пути.

7. Полное погружение в культуру. Наши гиды рассказывают о Дагестане увлекательно, интересно и с юмором, без зачитывания скучных исторических лекций. Для ваших лучших кадров мы подготовили национальные костюмы, папахи и аутентичную атрибутику — примеряйте, фотографируйтесь и чувствуйте себя своими.

8. Гастрономический азарт. Питание в туре разнообразное и подобрано так, чтобы вы попробовали максимальное количество новых блюд и именно в тех местах, где их готовят лучше всего. Места трапез атмосферные и колоритные.