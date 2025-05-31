Описание тура
До конца недели действует скидка 37%.
Главные отличия этого тура:
1. Гибкость маршрута. Вы можете выбрать любую часть программы от 3-х до 8-ми дней подряд. Ваш отпуск - ваши правила.
2. Сервис с большой буквы. Все продуманно до мелочей. Организатор - девушка, переехавшая в Дагестан из Питера, сертифицированный инструктор-проводник, с опытом путешествий по всему миру и умением создать сервис там, где его еще нет.
3. Комфорт. Только один раз за весь тур меняем место проживания - вам не нужно будет постоянно собирать и разбирать свои вещи. Уровень жилья и питания превосходит 90% представленных в других турах на этом сайте.
4. Логистика. В дороге вы будете проводить минимум времени, за счет грамотно выстроенной логистики.
5. Без доплат за самое интересное. Такие активности как Supboard-серфинг, лошади, катание на катере и рафтинг с баней уже включены в стоимость и не потребуют дополнительной оплаты.
6. Безопасность - наш приоритет. Шесть лет ежедневной организации туров в горах. Опытные водители, проверенная логистика и обязательный инструктаж перед каждой активностью позволят вам просто выдохнуть и наслаждаться моментом. Все под контролем на каждом этапе пути.
7. Полное погружение в культуру. Наши гиды рассказывают о Дагестане увлекательно, интересно и с юмором, без зачитывания скучных исторических лекций. Для ваших лучших кадров мы подготовили национальные костюмы, папахи и аутентичную атрибутику — примеряйте, фотографируйтесь и чувствуйте себя своими.
8. Гастрономический азарт. Питание в туре разнообразное и подобрано так, чтобы вы попробовали максимальное количество новых блюд и именно в тех местах, где их готовят лучше всего. Места трапез атмосферные и колоритные.
Программа тура по дням
Дербент - Перекресток цивилизаций
Вы окажетесь в месте, где века наслаиваются друг на друга, как страницы старой книги. Дербент - это не просто самый древний город России, это живой музей под открытым небом, где камни помнят поступи легионеров, персидских шахов и великих ханов. Этот день о том, как великое прошлое становится частью вашего настоящего.
План дня:
Завтрак 9:00.
Выезд: Путь в самый южный город России.
Комплексный обед: Традиционная восточная кухня.
Цитадель Нарын-Кала: Прогулка по крепости и легенды зиндана.
Кубачинское серебро: Мастер-класс от потомственного ювелира.
Магалы 8 века: Лабиринты старого города и дегустация гранатового вина.
Променад: Улица Счастливых людей, символ трех религий и парк.
Ужин: Кульминация вкуса - тот самый аварский хинкал.
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Маршрут и впечатления:
9:00 - Завтрак и выезд в самый южный город страны: Сразу после завтрака мы отправляемся в путь. Дорога к Каспийским воротам - это предвкушение встречи с городом, где время течет иначе, а за каждым поворотом открывается новая глава многовековой истории.
Трапеза в древнем городе: Начнем знакомство с Дербентом с сытного комплексного обеда в атмосферном месте, состоящего из блюд восточной кухни, чтобы набраться сил перед предстоящей прогулкой по цитадели.
Величие веков: Цитадель Нарын-Кала - Главный символ города, находящийся под охраной Юнеско. Окунуться в историю этого места вам поможет отдельный гид по крепости, чья подача материала будет интересной, насыщенной и нескучной. Вы узнаете много захватывающих легенд, посчитаете или покидаете деньги в зиндан (тюрьму-колодец), попробуете отгадать назначение некоторых загадочных предметов на крепости, увидите как растет миндаль, попробуете спеть в древнем хамаме, а в конце у вас будет время для самостоятельной прогулки и созерцания фантастических видов со смотровых, где весь город виден как ладони, а городские кварталы ритмичными ступенями спускаются к самому морю.
Магия ремесла: Кубачинское серебро. Даже не уезжая в горы, вы прикоснетесь к легенде. От потомственного мастера вы посмотрите небольшой мастер-класс и узнаете, как серебро превращается в кружево, обрамленное фирменной чернью, а самые смелые сами попробуют нанести тончайшие узоры на специальную заготовку. При желании вы сможете приобрести для себя или в качестве сувениров эти знаменитые изделия напрямую от мастера без наценок и без риска нарваться на подделку.
Лабиринты истории: Далее двинемся на прогулку по магалам - древним кварталам в старой части Дербента, возникшим еще в 8 веке. Это лабиринт узких улочек, где до сих пор многие строения сохранились в первозданном виде, благодаря охране Юнеско. Там нас ждут лавки с местными сладостями. Вы сможете отведать пахлаву, щекербуру (миндальный пирожок), дербентский сахар и мятные конфетки парварда. Далее вас ждет небольшая дегустация домашних вин, которые хранятся в деревянных бочках и имеют неповторимый вкус, особенно популярное в Дербенте гранатовое вино.
Святыни и вековые платаны: Вы увидите одну из пяти старейших мечетей мира - Джума-мечеть, во дворе которой растут четыре огромных платана возрастом более 700 лет.
Душа города: Улица Счастливых людей. Небольшая прогулка по самому красивому променаду. Мы увидим памятник Братство трех религий, где за одним столом за чаем ведут беседу раввин, священник и мулла - символ того, что Дербент веками остается самым толерантным городом, объединяющим все конфессии. Здесь, среди отреставрированных фасадов и кованых фонарей, хочется замедлиться и просто улыбаться прохожим.
Гастрономический финал: Ужин, где главным героем стола станет Аварский хинкал - монументальное блюдо, без которого невозможно представить настоящий Дагестан. Сытые и довольные, полные ярких впечатлений, вы отправитесь в обратный путь, чтобы успеть выспаться и набраться сил перед завтрашним путешествием в горы.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Сулакский каньон и пустыня
Сегодняшний маршрут - это игра на контрастах: от безмолвия крупнейшей пустыни Европы до взрывного восторга перед головокружительной красотой Сулакского каньона. Оказавшись над бездной каньона, где замирало сердце даже у искушенного мировыми красотами Александра Дюма, вы поймете, что объектив камеры бессилен - этот масштаб остается только прожить и навсегда оставить в памяти.
План дня:
Завтрак 9:00 и выезд с вещами: курс в горы.
Бархан Сарыкум: Прогулка по пустыне.
Обед: Свежевыловленная форель на углях.
Прогулка на катерах: Катание по Сулаку и плачущие скалы.
Поселок гидростроителей Дубки: панорама на Чиркейское вдх.
Хребет Хадум-Баш: каньон с высоты птичьего полета.
Пещеры Нохъо: Экстрим над пропастью (оплачивается отдельно).
Ужин в Аварал: Современная этно-кухня.
Гимринский тоннель: Проезд сквозь горы.
с. Гергебиль: Прибытие и заселение на ближайшие 5 ночей.
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Маршрут и впечатления:
09:00 - Завтрак и выезд с вещами: Начинаем день в 9:00. После завтрака мы прощаемся с побережьем: впереди 6 дней в горах, и первая точка маршрута - легендарный бархан Сарыкум.
Утро в пустыне: Бархан Сарыкум. После завтрака мы покидаем равнину и берем курс на крупнейший одиночный бархан Евразии - настоящий кусочек Сахары среди гор Кавказа. Именно в этих песках товарищ Сухов откапывал Саида в известном фильме Белое солнце пустыни. Это уникальный природный заповедник с микроклиматом настоящей пустыни и краснокнижными обитателями флоры и фауны. Для птиц здесь создан отдельный рай - орнитологическая станция. Вы подниметесь на вершину по специальной эко-тропе, где у самого края можно заметить символ бархана - ушастую круглоголовку - или рассмотреть редкие растения (астрагал и джузгун), удерживающие пески от рассыпания.
Дары Сулака: Форель на углях. После жарких песков мы переместимся в видовой ресторан у воды. Вас ждет комплексный обед со свежевыловленной форелью, идеально приготовленной на углях. Пожалуй, это будет самая вкусная рыба в вашей жизни.
В глубине каньона: Прогулка на катерах. Вы спуститесь к причалу турбазы Исток на реке Сулак, чтобы совершить часовое путешествие на катере по главной водной артерии Дагестана. Вы пройдете вплотную вдоль самой живописной части каньона, где скалы сжимаются, открывая вид на плачущие гроты - природное чудо, где вода тонкими хрустальными нитями стекает сквозь мягкий мох прямо в бирюзовую бездну. Это момент абсолютного единения с природой в окружении гигантских каменных стен, уходящих в небо.
Масштаб с высоты: с. Дубки и Хадум-Баш. После водной прогулки вы подниметесь по серпантину на хребет Хадум-Баш. Дорога пройдет через поселок гидростроителей Дубки - один из самых передовых в советское время. На подъезде к нему перед вами внезапно распахнется панорама Чиркейского водохранилища с его неземной природной геометрией рельефа, выточенного водой. С обзорной площадки Хадум-Баш Сулакский каньон откроется во всем своем величии - его бирюзовая лента далеко внизу и парящие в восходящих потоках орлы, за которыми здесь можно наблюдать на уровне глаз. Здесь, на краю бездны, вы легко поймете чувства Александра Дюма, который несмотря на свою искушенность мировыми красотами, был настолько ошеломлен масштабом Сулакского каньона, что не рискнул стоять на ногах, а просто лег на живот, чтобы заглянуть в эту головокружительную бездну.
Экстрим по желанию: пещеры Нохъо. Визитная карточка каньона для фанатов экстрима. Локация отсутствует в обязательной программе, но доступна для самостоятельного посещения искателям адреналина. Вы можете посетить экстрим-комплекс перед ужином, чтобы без дневных многочасовых очередей испытать тарзанку или экстрим-качели над пропастью.
Финальный штрих: Ужин в Аварал. Традиции в современном прочтении. Это больше, чем ресторан - это этно-культурный комплекс с премиальным сервисом. Прилегающая территория с фонтанами и ландшафтным дизайном станет идеальным контрастом после диких пейзажей каньона. Свободный выбор блюд по меню позволит вам насладиться именно тем, чего просит душа: от сочного мяса на углях до национальных чуду.
Портал в сердце гор: Гимринский тоннель. По пути в село Гергебиль вас ждет встреча с самым длинным автодорожным тоннелем в России - настоящей границей между двумя мирами. На выезде вы можете оказаться в совершенно иной стихии, отличной от той, что провожала на въезде. В эти более чем 4 км пути придет трепетное осознание того, что вы буквально пронзаете сердце Кавказа насквозь, а горы принимают вас в свои суровые объятия. К позднему вечеру мы прибудем к месту, которое станет вашим уютным домом на ближайшие пять ночей.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Величественный Гуниб: По следам Кавказской войны
Сегодня вы пройдете по следам великих сражений, изменивших историю Кавказа. Салтинский подземный водопад вы увидите там, где каждый камень помнит стойкость и отвагу участников одноименного сражения, а Пирогов впервые в мире применил наркоз в полевых условиях. Узнаете историю последнего оплота Имама Шамиля - природной крепости Гуниб, места окончания полувековой Кавказской войны. Будете дышать целебным воздухом, ради которого император отправлял сюда сына. Поймете Айвазовского, сменившего море на горы. Ощутите пульс эпохи, где честь была дороже жизни, путем погружения в атмосферу местного быта и традиций в краеведческом музее, где вас нарядят в национальную одежду и обучат знакомиться у родника по всем правилам горской чести.
План дня:
Комплексный завтрак: 08:00.
Салтинский водопад: Подземный водопад.
Башня Андалал и Гунибская Гэс: Память о мужестве и мощь инженерной мысли.
Комплексный обед: Традиционная кухня в сердце гор.
Краеведческий музей: Живая экскурсия и фотосессия в нац. костюмах.
Парк Победы: Мемориал Журавли и смотровая на Кегерское плато.
Гунибская крепость: Финальный подъем.
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив.
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Маршрут и впечатления:
08:00 - Завтрак: Сытное начало дня перед погружением в историю.
Чудо природы: Салтинский водопад. Пешая прогулка по узкой теснине приведет вас в уникальную пещеру, где сквозь скальное кольцо падает поток воды. Вы окажетесь там, где в 1847 году разыгралось одно из самых кровопролитных сражений, и узнаете, как в этих суровых условиях Николай Пирогов совершил революцию в медицине.
Символы стойкости: Башня Андалал и Гунибская Гэс. Остановка у мемориала, посвященного легендарной победе над Надир-шахом и Дню единства народов Дагестана. У вас будет возможность подняться на саму башню, чтобы с высоты оценить масштаб плотины на реке Каракойсу. Это место - поразительный контраст между суровой древней памятью и мощью современной инженерной мысли.
Комплексный обед: Время восстановить силы и обсудить первые впечатления за щедрым дагестанским столом.
Ожившая история: Краеведческий музей. Это не просто витрины, а живое пространство в историческом здании, где история Гуниба рассказана через судьбы людей. Вас ждет глубокое погружение в прошлое: от эпохи Имама Шамиля до быта простых горцев. В завершение экскурсии - полное перевоплощение: примерка аутентичных костюмов горца и горянки для колоритных фото и знакомство с традициями горского этикета, где вы узнаете, как по всем правилам чести происходила встреча у родника.
Высота памяти: Парк Победы и Журавли. Пронзительный мемориал Расула Гамзатова, посвященный 1340 жителям Гунибского района, которые ушли на фронт Великой Отечественной войны и не вернулись. Отсюда открывается один из лучших видов на Кегерское плато, с которого писал Айвазовский, который будучи убежденным маринистом, на время оставил море и перенес на холст величественную красоту горы Гуниб в лучах заходящего солнца.
Цитадель истории: Гунибская крепость. Завершится ваше знакомство с Гунибом проездом через ворота Шамиля и ворота Барятинского к площадке, с которой вы совершите небольшое восхождение на вершину величественной стены, к башне Гунибской крепости. Она была возведена солдатами царской армии уже после завершения Кавказской войны как символ утверждения новой власти. Вы пройдете вдоль укреплений, опоясывающих плато, где когда-то разыгрались финальные сцены великого противостояния. С этой двусторонней смотровой открывающиеся виды останутся в памяти даже у самого искушенного туриста. Гуниб и окрестные хребты видны как на ладони - идеальное место, чтобы проводить закат.
Ужин и вечерний отдых: Возвращение в Гергебиль. Как обычно, ужин по индивидуальному заказу с возможностью выбрать блюдо под настроение. Время для неспешной трапезы, обмена впечатлениями и сбора вещей, так как это ваша завершающая ночевка в горах.
Вечерний досуг: Игровой интерактив и теплая атмосфера общения, которая поможет по-настоящему переварить все события этого насыщенного дня.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Хунзах - край водопадов и Аварского ханства
Сегодняшний день - это ваш личный диалог с природой. Вы замрете в немом восторге перед масштабами Хунзахского плато и бездной каньона Цолотль, где воздух наполнен прохладной свежестью водопадов, и практически наравне с вами в безмолвном танце кружат величественные орлы. Это время подлинных открытий: от душевного тепла аварского дома, где каждый гость - подарок Всевышнего, до удивительной акустики Каменной чаши, где в каждом эхо отражается мощь природы. Здесь, на стыке неба и земли, среди безмолвного величия Матласа, вы почувствуете редкую ясность и покой, когда всё суетное отступает перед вечным величием природы.
План дня:
Комплексный завтрак 8:00.
Каньон Цолотль: Водопады Тобот и Итлятляр.
Смотровая Каменное пламя: Взгляд на гору-седло Тлилимэер и парящие орлы.
Мельница урбеча: Секреты производства дагестанской нутеллы и дегустация.
Комплексный обед: Традиционное гостеприимство в аварской семье.
Каменная чаша: Прогулка по доисторическому природному лабиринту.
Экстрим-парк Матлас: Масштабы гор и адреналин.
Матласская лестница: Спуск к водопаду, за которым можно пройти.
Полет на зиплайне: Самый длинный и живописный полет в Дагестане (по желанию).
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив.
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Маршрут и впечатления:
08:00 - Завтрак: По традиции начинаем утро с домашнего комплексного завтрака.
Величие стихии: Каньон Цолотль и водопады. Хунзах встретит вас грандиозным каньоном, в который падают водопады Тобот и Итлятляр, словно две пульсирующие артерии на теле древних известняков. Водопад Тобот - один из высочайших на Северном Кавказе, а Итлятляр при ветреной погоде преподносит невероятное зрелище: его потоки могут начать падать вверх. Это одно из самых фотогеничных мест Дагестана, где масштаб природы ощущается каждой клеткой.
На уровне орлов: Смотровая Каменное пламя. Это архитектурный мятеж скал. Создается впечатление, будто лепестки гигантского костра охватили местами края обрыва и навечно застыли под кинжальными ветрами Аварии. С неё перед вами развернется панорама, достойная кисти эпического мастера, где орлы парят на расстоянии вытянутой руки и открывается один из лучших видов на гору Тлилимэер, чьи очертания напоминают гигантское седло, застывшее во времени.
Сладкое золото гор: Урбеч и чурчхела. Посетим мельницу, где вы увидите, как на каменных жерновах рождается настоящий урбеч. Узнаете, почему этот концентрат горной энергии называют суперфудом горцев, и обязательно продегустируете разные виды этой тягучей и полезной сладости. А ближе к вечеру мы заглянем на местное производство чурчхелы, где представлено такое разнообразие вкусов, что перепробовать всё будет настоящим вызовом.
Родина Гамзатова: Мемориал Журавли. По дороге на обед вы проедете мимо родового села Расула Гамзатова - Цада, увидев знаменитый мемориал Журавли - дань памяти всем невернувшимся с Вов жителям Дагестана. Количество павших героев отображено на каждом отдельном камне мемориальной аллеи, где указаны названия всех городов и сёл республики. Все желающие смогут прогуляться вдоль этой аллеи и почтить память воинов на обратном пути в конце дня.
Комплексный обед: Гостеприимство как главная специя. Вас будет ждать обед в гостях у настоящей аварской семьи, от которой голодным еще не уходил никто. Через аромат домашних блюд вам начнет раскрываться душа этого народа. Каждый продукт здесь - от овощей с грядки до мяса и масла - выращен и приготовлен самими хозяевами. А собранный с любовью полезный травяной чай окончательно закрепит ощущение, что здесь вам искренне рады.
Природный феномен: Каменная чаша. Вы попадете в параллельную вселенную с тесными, сводчатыми залами скального лабиринта. Здесь свой микроклимат: даже в самый жаркий день сохраняется плотная прохлада и влажность, а стены, поросшие мхом, создают атмосферу доисторического каменного лабиринта, где кажется, что за очередным поворотом вот-вот появятся динозавры. Фактурные 30-метровые скалы чутко ловят каждый звук, превращая его в объемный аудио-эффект глубокого эхо.
На стыке неба и земли: Плато Матлас. Вас ждет прогулка по эко-тропе к Матласскому водопаду - уникальная возможность пройти по каменным ступеням, вырубленным прямо в скале, и оказаться по ту сторону падающей воды, ощутив её мощь и свежесть изнутри. На этом маршруте сосредоточено несколько природных и рукотворных арт-объектов: смотровая в бездну возле Ханского водопада, огромные природные сферолиты, поражающие воображение, аутентичная молельня и памятник Л. Н. Толстому и непокорному горцу Хаджи-Мурату в виде расколотой надвое каменной глыбы - символу столкновения двух миров.
Интересный факт: Природные декорации Каменной чаши и Матласской лестницы настолько фантастичны, что именно их выбрали для съемок новых экранизаций Волшебника Изумрудного города и Бременских музыкантов.
Вызов высоте (по желанию): Для тех, чьё сердце жаждет адреналина - шанс пролететь по самому длинному и живописному зиплайну в Дагестане или совершить прыжок с резинкой в пропасть к одному из двух водопадов (Тобот или Ханский). Это момент, когда страх превращается в абсолютный восторг.
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив. Неспешная трапеза, настольные игры и общение в кругу единомышленников - лучшее завершение такого эмоционального дня.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Аулы-призраки: созерцание вечности
Сегодня для вас начнется путь к истокам, где камни помнят тепло человеческих рук и вы сможете услышать, о чем они молчат. Этот день наполнен созерцанием вечности в древних и аулах-призраках - Кахибе и Гооре. Петроглифы и историю бурной жизни на улицах Кахиба дополнят честные рассказы того, для кого неприступные башни Гоора были домом. Вы ощутите пульс ушедших эпох и увидите мир глазами горцев с высоты Языка тролля, где эстетика гор встречается с бесконечным чувством свободы.
План дня:
Комплексный завтрак 8:00.
Датунский храм: Христианская святыня 9-11 вв.
Аул-призрак Кахиб: Прогулка по древним руинам и лабиринтам истории.
Панорамы Кахиба: Открытый фуникулер и подвесной мост (по желанию).
Обед в Гооре: Традиционное гостеприимство в гостях у горцев.
Старый Гоор: Личная память и легенды страны башен.
Язык тролля: Фотосессия (возможна аренда Fly-платья).
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив.
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Маршрут и впечатления:
08:00 - Завтрак: Начинаем утро с домашнего комплексного завтрака.
Святыня в ущелье: Датунский храм. Вас ждет встреча с живым Средневековьем. В глубине Воскресенского ущелья на природном постаменте стоит единственный в Дагестане христианский храм 11 века. Он был свидетелем эпохи, когда горы только принимали ислам, и устоял даже в бурные годы Кавказской войны. Здесь замирает время, а суровость стен контрастирует с буйной зеленью ущелья.
Аул-призрак Кахиб: Каменный лабиринт, ювелирно вписанный в скальный рельеф. Вы пройдете по улицам, где когда-то кипела торговля, а теперь властвует тишина. Здесь история оживает в деталях в виде языческих петроглифов, оставленных еще до прихода Ислама.
Панорамы Кахиба: Взгляд на древность под новым углом. Переправа на открытом фуникулере (доп. оплата) позволит вам охватить взором весь масштаб аула-призрака без физической нагрузки, а проход по подвесному мосту (доп. оплата) добавит остроты ощущений и подарит лучшие ракурсы для снимков.
Обед в Гооре: Традиционное гостеприимство в гостях у горцев. Сытные национальные блюда, приготовленные с душой.
Подъем в Старый Гоор: Короткий подъем на внедорожнике прямо к руинам древнего аула, парящего над пропастью. Один из самых эффектных серпантинов тура.
Живая история с горцем: Погружение в ушедшую эпоху с проводником, чье детство прошло в этих стенах. Вы узнаете тайны оборонительных башен и поймете, как люди веками уживались среди отвесных скал.
Фотосессия на Языке тролля: Знаменитые скальный выступ над бездной. У вас будет время для идеальных кадров. Для тех, кто хочет сделать снимки по-настоящему эффектными, доступна аренда Fly-платьев - длинные шлейфы на горном ветру создадут невероятный контраст со скалами.
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив. Неспешная трапеза, настольные игры и общение в кругу единомышленников - лучшее завершение насыщенного дня.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Ирганай - Дагестанская Атлантида
Финальный аккорд. Утро станет моментом абсолютного релакса, когда вы на сапах будете скользить по бирюзовой Атлантиде, чувствуя под веслом историю целого затопленного селения и созерцая вокруг безмолвные отражения красивейших скал. А после вы увидите Дагестан глазами экспертов National Geographic, в месте, где мироздание собрало воедино все свои художественные стремления и превратило это в настоящий оазис красоты. Мы оставили самое статусное и созерцательное на десерт, чтобы заключительный взгляд на Кавказ стал самым ярким кадром в вашей памяти, а чувство общего человеческого и безграничного счастья согревало вас еще долго после возвращения домой.
План дня:
Комплексный завтрак 8:00 и выезд с вещами.
Ирганайское водохранилище: Фотостоп на панорамной смотровой.
Турбаза Койсубула: Часовой релакс на сапах по бирюзовой глади.
Комплексный обед: Заключительный обед в горах.
Смотровая с. Харачи: Подъем по серпантину и лесной трекинг.
Мировой топ National Geographic: Вишенка на торте. Созерцание и финальная фотосессия.
Трансфер: Выезд в аэропорт.
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Маршрут и впечатления:
08:00 - Завтрак и выезд с вещами: Финальное утро в горах. Наслаждаетесь сытным завтраком, загружаете багаж на нашего верного железного коня и прощаетесь с местом, которое практически стало вторым домом за эти дни.
Бирюзовое зеркало гор: Ирганайское водохранилище. Вас ждет панорама Дагестанской Атлантиды - рукотворного моря, созданного человеком для укрощения мощи реки Аварское Койсу. Насыщенный цвет воды в зеркальном отражении скал поражает: кажется, будто норвежские фьорды встроились в кавказский рельеф. Ошеломляющий контраст и масштаб ущелья заставят вас замереть в восторге перед этим храмом природы, прежде чем вы прикоснетесь к его бирюзовой тайне лично.
Турбаза Койсубула: Релакс на сапах. Это время медитативного наслаждения видами, когда реальность эффектнее любых фильтров, а время замирает, чтобы поведать о настоящем сокровище, скрытом под толщей бирюзовой воды, о Дагестанской Атлантиде - затопленном селении Старый Ирганай, которое ушло под воду вместе с сотнями гектаров плодовых садов, родовыми землями и памятью предков, став одним из самых красивых мест на планете. Обычная прогулка здесь превращается в нечто большее: возможность подумать о вечном и прочувствовать скрытый масштаб этого места под вашим веслом.
Безопасность: Акватория идеальна и для опытных, и для новичков. Под контролем инструкторов и в спасжилете вы сможете чередовать спокойную греблю с настоящим детским восторгом от купания в прозрачной водичке или просто дрейфовать, лежа на сапе в состоянии абсолютного релакса.
Комплексный обед: Перед финальной локацией обязательно нужно восполнить калории. Это ваша заключительная трапеза в горах - время, чтобы еще раз насладиться вкусами Дагестана и поделиться главными впечатлениями от вашего восьмидневного приключения.
Смотровая с. Харачи: Подъем по серпантину и лесной трекинг. Вас ждет живописный подъем по горному серпантину на отдельном транспорте, который поднимет вас к месту, откуда начнется трекинг. Вам предстоит пройти около километра по утоптанной дороге вдоль соснового леса, вдыхая головокружительные ароматы хвои и горного воздуха, которые станут идеальной прелюдией перед моментом, когда природа раскроет свой главный козырь.
National Geographic: Вишенка на торте. Если придорожные смотровые позволяют лишь потрогать горы взглядом, то смотровая с. Харачи - это настоящий эстетический нокаут. Неслучайно в 2021 году National Geographic официально включил эту точку в перечень самых выдающихся смотровых площадок мира. Это наша Вишенка на торте - жемчужина Дагестана, перед великолепием которой меркнет даже знаменитый Сулакский каньон. Когда в конце трекинга вы достигнете края обрыва, то не поверите своим глазам - вас накроет мощнейшей волной восторга, которая смоет все лишние мысли. Мурашки по телу обеспечены: вид настолько невероятен, что кажется сверхреалистичной компьютерной графикой или кадром из фэнтези.
Прощание с Дагестаном: Это время для глубокого созерцания и финальной фотосессии, после которой вы не захотите прощаться с Дагестаном, а лишь скажете ему: До новых встреч, я обязательно вернусь!.
Трансфер в аэропорт: Наполненные энергией смотровой с. Харачи, мы отправляемся в аэропорт. Впереди дорога домой, но этот простор и чувство счастья теперь навсегда останутся частью вашей личной истории.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Добро пожаловать, в Дагестан! Махачкала
Городские легенды и тепло традиций. Сегодня вы поставите мир на паузу: замените уведомления в смартфоне на шепот улиц и старинных зданий, почувствуете тепло шерстяной нити под пальцами и увидите, как огромный город зажигает огни специально для вас.
План дня:
Точка старта: Встреча в аэропорту в 13:00 и заселение
Ковроткачество: Тактильное погружение в ремесло.
Маршрут Скрытые истории: Дом-корабль и артефакты Махачкалы.
Кофе в истории: Пауза в музее-кофейне Город 1857.
Гора Тарки-Тау: Масштаб города у ваших ног.
Видовой ужин: Национальные блюда и праздничный бонус.
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Маршрут и впечатления:
13:00 - Точка старта: Встреча в аэропорту. С этого момента все заботы о вас мы берем на себя. Вас ждет трансфер к месту проживания, где вы сможете оставить вещи в ваших апартаментах, а также взять с собой перекус в дорогу, при необходимости.
Тактильное погружение: Мы идем в живую ремесленную мастерскую. На мастер-классе по ковроткачеству вы прикоснетесь к одному из древнейших ремесел Дагестана - научитесь завязывать те самые петли и узлы, которые веками хранят истории горских семей.
Пешеходная экскурсия Скрытые истории Порт-Петровска: Вы пройдете по маршруту, который скрыт от обычных туристов. Узнаете почему местный Титаник (знаменитый дом-корабль) никогда не утонет и узнаете легенду о капитане, который не смог жить на суше; сделаете паузу в одном из самых атмосферных мест Махачкалы, в здании с вековой историей (названном в честь года основания Порт-Петровска)- музее-кофейне Город 1857; обнаружите выживший артефакт — Дом с атлантами, среди старинных домов с кладкой 19-20 веков и завершите путь на Центральной площади, где масштаб советской архитектуры встречается с национальным колоритом и энергией современного Кавказа.
Масштаб: Подъем на гору Тарки-Тау. Вся Махачкала окажется у ваших ног в лучах заходящего солнца. Это идеальная точка, чтобы осознать - ваше большое путешествие началось.
Кульминация: Здесь вас ждет приветственный ужин в видовом ресторане, где вы впервые сможете попробовать блюда Дагестанской кухни на свой выбор. Финальным штрихом этого дня станет небольшой торжественный сюрприз от организаторов. Далее недолгая дорога к месту проживания. Отдыхаем и набираемся сил - завтра нас ждет древний Дербент.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Путь воина: Верный конь и штурм Аварского Койсу
Сегодня вы ощутите дух древних защитников этих гор: начиная от первого знакомства с верным конем и уверенного чувства в седле до азартного командного сражения на Аварском Койсу под руководством профессионального и харизматичного инструктора. Это день бережного преодоления себя и заслуженной награды - прогулки сквозь Ворота чудес, место, где мощь природы помогает оставить лишние тревоги и ощутить настоящее величие гор.
План дня:
Комплексный завтрак 8:00.
Гоцатлинская Гэс: Масштаб технологий и тайны археологии.
Карадахская теснина: Прогулка сквозь Ворота чудес.
Конная прогулка: Созерцание, фруктовые сады и чай у реки.
Комплексный обед: Колоритная горская кухня.
Рафтинг: Сплав по реке Аварское Койсу.
Горная база: Баня с озером и гольф.
Ужин и досуг: Гастрономическая свобода и вечерний интерактив.
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Маршрут и впечатления:
08:00 - Завтрак: Начинаем утро с домашнего комплексного завтрака, настраиваясь на день, новых ощущений и навыков.
Гоцатлинское водохранилище: Здесь современные технологии соседствуют с памятью древней земли, а мощь бетона подчеркивает величие гор. Вы увидите самую молодую Гэс Дагестана с уникальным водосбросом и узнаете об археологических артефактах, которые буквально подняли со дна во время её создания.
Карадахская теснина: Памятник природы регионального значения и результат вековой работы стихии и человека. Река - пробивала, человек - добывал горючий сланец. Вас ждет прогулка сквозь Ворота чудес: узкий коридор, где стены переливаются всеми красками, а высоко над головой застыли огромные валуны. Здесь величие природы становится максимально осязаемым.
Видовая прогулка на лошадях: Здесь не потребуются навыки наездника - просто доверьтесь моменту. Ваш путь пройдет через яблоневые и абрикосовые сады к берегу горной реки. Мерный шаг обученных лошадей настроит на нужный лад, а завершением маршрута станет травяной чай на дровах под шепот речки в тенистом саду.
Комплексный обед: Традиционная горская кухня. Лучший способ восстановить силы перед активной частью маршрута.
Рафтинг по Аварскому Койсу: Чистая энергия гор в каждом гребке. Вы пройдете по бурному руслу, ощущая мощь ледниковой воды и азарт командной работы. Не переживайте за опыт: маршрут включает как пологие шиверы, так и пороги 2-4 категории, с которыми под присмотром профессионального инструктора справятся даже новички. Вся техническая часть на нас. Вам остается только ловить драйв!
Горная база: Баня с озером и гольф. Заслуженная награда за смелость. Жаркая баня поможет расслабить мышцы, прыжок в прохладное озеро вернет тонус, а партия в гольф на фоне суровых хребтов станет необычным финалом отдыха.
Ужин и вечерний отдых: Возвращение в Гергебиль. Ужин по индивидуальному заказу - возможность выбрать блюдо под настроение. Время для неспешной трапезы, обмена впечатлениями и полного расслабления.
Вечерний досуг: Игровой интерактив и общение в кругу единомышленников - лучшее завершение насыщенного дня.
Внимание! Порядок посещения, количество локаций, места для обеда и ужина могут быть изменены организатором по соображениям безопасности, в силу объективных причин: перекрытие дорог, очереди, погодных условий или иных, независящих от организатора обстоятельств или оставшегося времени.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и обратно
- Комфортабельный транспорт с кондиционером. Тип транспорта будет зависеть от кол-ва участников тура (Микроавтобус, минивэн, кроссовер, внедорожник)
- Топливный сбор
- Активности: Supboard-сёрфинг, лошади, прогулка на катере, рафтинг, баня (при группе от 4-х человек), мастер-класс по ковроткачеству
- Проживание в комфортных апартаментах с санузлом, феном и Wi-Fi
- Питание полупансион: завтрак + обед (кроме дня прилета). Ужин во 2 день в подарок
- Учёт индивидуальных особенностей в питании (озвучивается при бронировании тура)
- Входные билеты и туристические сборы на всех локациях по маршруту
- Транспорт повышенной проходимости на отдельных участках маршрута
- Гиды, которых хочется слушать вечно (живая, а не энциклопедическая подача информации)
- Опытный тур-лидер и менеджерская поддержка на протяжении всего тура
- Чек-листы с полезными инструкциями
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание в 1 день тура
- Сувениры
- Личные расходы
- Активности, вне основной программы, идущие по желанию
О чём нужно знать до поездки
После бронирования тура мы отправим вам подробный чек-лист для подготовки к туру, так как рекомендации могут отличаться в зависимости от сезона.
Пожелания к путешественнику
1. Внешний вид.
Следует избегать следующих предметов одежды:
Девушкам:
юбки и платья выше колена
обтягивающие джинсы
глубокое декольте
вещи из просвечивающих материалов
кофточки, топы, сарафаны, открывающие плечи
короткие майки, обнажающие живот
купальники
Мужчинам:
Короткие шорты
майки
плавки для купания
2. Информация для курящих: обращаем ваше внимание, что женщинам следует воздерживаться от курения у всех на виду.
3. Также предупреждаем, что нахождение на локациях в алкогольном опьянении строго запрещается и может привести к окончанию тура для вас раньше времени. Вечером по приезду в места проживания можете спокойно употребить легкий алкоголь.
Визы
Визы не требуются, Дагестан - это Россия.