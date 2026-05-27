Встречаемся и едем к бархану Сарыкум, крупнейшей дюне Евразии с редкой флорой и фауной. Неподалёку можно посетить пещеры Нохъо и пройтись по подвесному мосту, прокатиться на зиплайне и тарзанке.

После отправимся к Сулакскому каньону, природной гордости Дагестана, глубина которого достигает 1920 м. Побываем на главной и малой смотровых площадках, полюбуемся видами и сделаем эффектные кадры. При подходящей погоде можно пройти на катере по Чиркейскому водохранилищу или арендовать сапборды.

Затем держим путь в Гуниб. Остановимся у Ирганайского водохранилища на реке Аварское Койсу, чтобы насладиться отражениями тёмных скал в изумрудной воде. К вечеру отвезём вас в ваш гостевой дом в горах.