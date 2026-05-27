Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой? Идеальный вариант — ручная кладь или чемодан размера S, M, L.
На выездах пригодится только маленький рюкзак или сумка (документы, телефон, вода).
Полный перечень вещей высылаем после бронирования.
Важно:
1. До некоторых локаций предстоят пешие прогулки от 800 м до 2 км.
2. Самый сложный участок — подъём к Гамсутлю: 1–2 часа в зависимости от темпа. Есть возможность добраться на транспорте или лошади.
3. Поездка подходит людям со средним уровнем физической подготовки, не подходит для людей с ограниченными возможностями.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Гуниб
Встречаемся и едем к бархану Сарыкум, крупнейшей дюне Евразии с редкой флорой и фауной. Неподалёку можно посетить пещеры Нохъо и пройтись по подвесному мосту, прокатиться на зиплайне и тарзанке.
После отправимся к Сулакскому каньону, природной гордости Дагестана, глубина которого достигает 1920 м. Побываем на главной и малой смотровых площадках, полюбуемся видами и сделаем эффектные кадры. При подходящей погоде можно пройти на катере по Чиркейскому водохранилищу или арендовать сапборды.
Затем держим путь в Гуниб. Остановимся у Ирганайского водохранилища на реке Аварское Койсу, чтобы насладиться отражениями тёмных скал в изумрудной воде. К вечеру отвезём вас в ваш гостевой дом в горах.
Салтинский водопад, плато Матлас и Хунзахское
Сегодня отправимся в Салтинскую теснину с подземным водопадом (по сезону). Остановимся на кофе с видом на горы и переедем на плато Матлас. Здесь для желающих доступны поездка на квадроциклах, конная прогулка, зиплайн, тарзанка.
Пообедаем в селе Гонох и доберёмся до Хунзахского плато — исторического центра Аварского ханства. Увидим водопады Тобот и Итлятляр, Цолотлинский каньон и Аранийскую крепость.
Во второй половине дня, в зависимости от погоды и сезона, или сплавимся по реке, или поучаствуем в мастер-классе по лезгинке, или прогуляемся вдоль Гунибской крепости.
Парк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, обед в местном доме, Гоор и Язык Тролля, костёр в Дарада-Мурада
Начнём с парка им. Расула Гамзатова. Затем заглянем в музей истории Гуниба, где вы послушаете о Кавказской войне и традициях аварцев. После кофе-паузы на природе побываем в Карадахской теснине (при подходящей погоде). А обедать будем в доме местных жителей.
Во второй половине дня посетим аул Гоор, увидим знаменитый Язык Тролля и боевые башни. При желании — арендуем национальные костюмы для колоритных фотографий. В селе Дарада-Мурада полюбуемся закатом и посидим у костра. Вечером вернёмся в Гуниб.
Гамсутль и Чох, переезд в Дербент
Посетим аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м: подняться можно пешком, на транспорте или лошадях. Осмотрим заброшенное селение и насладимся горными панорамами.
Затем полюбуемся террасами аула Чох, одного из древнейших поселений на Шёлковом пути. Поговорим о местных исторических личностях. После — обед в горах и переезд в Дербент с остановкой у экраноплана «Лунь» на берегу Каспия.
Вечером отвезём вас в ваш отель. Перед сном — ужин в ресторане с музыкой и прогулка по городу.
Крепость Нарын-Кала, Старый город, Джума-мечеть, переезд в аэропорт
Утром — свободное время. Можно прогуляться по набережной или поплавать в море (по желанию — прогулка или купание). После завтрака побываем в цитадели Нарын-Кала. Осмотрим мощные крепостные стены, древние постройки и посмотрим на город с высоты. Прогуляемся по Старому Дербенту и посетим Джума-мечеть — старейшую в России.
Затем пообедаем (шведский стол), при желании заглянем на рынок за сувенирами и через Избербаш, Каспийск и Махачкалу поедем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание, в том числе пикники и кофе
- Транспорт по программе
- Работа гида и координатора
- Все экскурсии и входные билеты
- Сопровождение
- Уроки лезгинки
- Фото и видео
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Подвесной мост и пещеры Нохъо - 500 ₽/чел
- Дополнительные активности (по желанию):
- Катер - около 1000 ₽/чел
- Аренда сапов - около 1000 ₽/час
- Рафтинг - около 3000 ₽./чел
- Зиплайн - до 1500 ₽/чел
- Прыжок с верёвкой - 7000-9000 ₽/чел
- Конная прогулка - 500-2000 ₽/чел