Мои заказы

Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю

Главные природные локации, древние аулы и самый южный город России
Сначала ваши ноги погрузятся в тёплый и мягкий песок бархана Сарыкум.

Затем ветер растреплет волосы, пока вы будете стоять на краю Сулакского каньона, где под вами — почти двухкилометровый обрыв и
читать дальшеуменьшить

бирюзовая лента реки. Мы полюбуемся закатами и выпьем ароматный кофе с видом на горы. Побываем в древних аулах Гуниб, Гамсутль, Гоор и Чох.

Пройдём по узким каменным коридорам и увидим впечатляющие водопады, пообедаем с местными жителями и поговорим об истории. Исследуем Дербент, а на Языке Тролля ваше сердце замрёт от высоты и свободы. Это путешествие, где всё ощущается острее, чем где-либо ещё.

Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю
Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю
Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой? Идеальный вариант — ручная кладь или чемодан размера S, M, L.
На выездах пригодится только маленький рюкзак или сумка (документы, телефон, вода).
Полный перечень вещей высылаем после бронирования.
Важно:
1. До некоторых локаций предстоят пешие прогулки от 800 м до 2 км.
2. Самый сложный участок — подъём к Гамсутлю: 1–2 часа в зависимости от темпа. Есть возможность добраться на транспорте или лошади.
3. Поездка подходит людям со средним уровнем физической подготовки, не подходит для людей с ограниченными возможностями.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Гуниб

Встречаемся и едем к бархану Сарыкум, крупнейшей дюне Евразии с редкой флорой и фауной. Неподалёку можно посетить пещеры Нохъо и пройтись по подвесному мосту, прокатиться на зиплайне и тарзанке.

После отправимся к Сулакскому каньону, природной гордости Дагестана, глубина которого достигает 1920 м. Побываем на главной и малой смотровых площадках, полюбуемся видами и сделаем эффектные кадры. При подходящей погоде можно пройти на катере по Чиркейскому водохранилищу или арендовать сапборды.

Затем держим путь в Гуниб. Остановимся у Ирганайского водохранилища на реке Аварское Койсу, чтобы насладиться отражениями тёмных скал в изумрудной воде. К вечеру отвезём вас в ваш гостевой дом в горах.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, ГунибБархан Сарыкум, Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, Гуниб
2 день

Салтинский водопад, плато Матлас и Хунзахское

Сегодня отправимся в Салтинскую теснину с подземным водопадом (по сезону). Остановимся на кофе с видом на горы и переедем на плато Матлас. Здесь для желающих доступны поездка на квадроциклах, конная прогулка, зиплайн, тарзанка.

Пообедаем в селе Гонох и доберёмся до Хунзахского плато — исторического центра Аварского ханства. Увидим водопады Тобот и Итлятляр, Цолотлинский каньон и Аранийскую крепость.

Во второй половине дня, в зависимости от погоды и сезона, или сплавимся по реке, или поучаствуем в мастер-классе по лезгинке, или прогуляемся вдоль Гунибской крепости.

Салтинский водопад, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинский водопад, плато Матлас и ХунзахскоеСалтинский водопад, плато Матлас и Хунзахское
3 день

Парк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, обед в местном доме, Гоор и Язык Тролля, костёр в Дарада-Мурада

Начнём с парка им. Расула Гамзатова. Затем заглянем в музей истории Гуниба, где вы послушаете о Кавказской войне и традициях аварцев. После кофе-паузы на природе побываем в Карадахской теснине (при подходящей погоде). А обедать будем в доме местных жителей.

Во второй половине дня посетим аул Гоор, увидим знаменитый Язык Тролля и боевые башни. При желании — арендуем национальные костюмы для колоритных фотографий. В селе Дарада-Мурада полюбуемся закатом и посидим у костра. Вечером вернёмся в Гуниб.

Парк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, обед в местном доме, Гоор и Язык Тролля, костёр в Дарада-МурадаПарк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, обед в местном доме, Гоор и Язык Тролля, костёр в Дарада-МурадаПарк Расула Гамзатова, музей истории Гуниба, Карадахская теснина, обед в местном доме, Гоор и Язык Тролля, костёр в Дарада-Мурада
4 день

Гамсутль и Чох, переезд в Дербент

Посетим аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 м: подняться можно пешком, на транспорте или лошадях. Осмотрим заброшенное селение и насладимся горными панорамами.

Затем полюбуемся террасами аула Чох, одного из древнейших поселений на Шёлковом пути. Поговорим о местных исторических личностях. После — обед в горах и переезд в Дербент с остановкой у экраноплана «Лунь» на берегу Каспия.

Вечером отвезём вас в ваш отель. Перед сном — ужин в ресторане с музыкой и прогулка по городу.

Гамсутль и Чох, переезд в ДербентГамсутль и Чох, переезд в ДербентГамсутль и Чох, переезд в Дербент
5 день

Крепость Нарын-Кала, Старый город, Джума-мечеть, переезд в аэропорт

Утром — свободное время. Можно прогуляться по набережной или поплавать в море (по желанию — прогулка или купание). После завтрака побываем в цитадели Нарын-Кала. Осмотрим мощные крепостные стены, древние постройки и посмотрим на город с высоты. Прогуляемся по Старому Дербенту и посетим Джума-мечеть — старейшую в России.

Затем пообедаем (шведский стол), при желании заглянем на рынок за сувенирами и через Избербаш, Каспийск и Махачкалу поедем в аэропорт.

Крепость Нарын-Кала, Старый город, Джума-мечеть, переезд в аэропортКрепость Нарын-Кала, Старый город, Джума-мечеть, переезд в аэропортКрепость Нарын-Кала, Старый город, Джума-мечеть, переезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание, в том числе пикники и кофе
  • Транспорт по программе
  • Работа гида и координатора
  • Все экскурсии и входные билеты
  • Сопровождение
  • Уроки лезгинки
  • Фото и видео
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Подвесной мост и пещеры Нохъо - 500 ₽/чел
  • Дополнительные активности (по желанию):
  • Катер - около 1000 ₽/чел
  • Аренда сапов - около 1000 ₽/час
  • Рафтинг - около 3000 ₽./чел
  • Зиплайн - до 1500 ₽/чел
  • Прыжок с верёвкой - 7000-9000 ₽/чел
  • Конная прогулка - 500-2000 ₽/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 8:30
Завершение: Махачкала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Здравствуйте, дорогие мои гости! ☀️ Разрешите представиться — меня зовут Заур, и я буду искренне счастлив познакомиться с каждым из вас лично ✿ܓ Наша главная цель — подарить вам любовь к горам,
читать дальшеуменьшить

людям и земле, чтобы вы увезли с собой не просто фотографии, а настоящие живые эмоции и вдохновение. Что вас ждёт: • Самая вкусная национальная кухня • Просторные внедорожники и внимательные водители • Энергия Кавказа, мощная природа и искреннее гостеприимство Рады каждому ♡

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Знаковые места Дагестана за одну поездку. На джипах в горы и к морю»

В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
98 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
29 мая в 08:00
1 июн в 08:00
43 900 ₽ за человека
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
На машине
5 дней
-
10%
48 отзывов
В объятиях гор Дагестана: красивые места, старинные башни и атмосферные аулы
Изучить древние улицы, крепости и аулы, увидеть подземный водопад и научиться плести ковры
Начало: Махачкала, пр-т. Акушинского 34 с, ресторан «Минар...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
34 200 ₽38 000 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
На машине
5 дней
5 отзывов
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
4 июн в 08:00
14 июн в 08:00
26 000 ₽ за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На машине
5 дней
2 отзыва
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
1 июн в 11:30
8 июн в 11:30
41 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
35 000 ₽ за человека