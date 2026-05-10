Мои заказы

Комфортный тур в Дагестан: главные места, кухня, горы и море

Побывать на Хунзахском плато, исследовать заброшенные аулы и погулять по магалам Дербента
Начнём путешествие в Махачкале и будем ехать всё выше и выше в горы, откуда видны многотысячники Кавказского хребта. Ни одна дорога не повторится, поэтому вы увидите максимум живописных мест.

Почувствуете себя
читать дальшеуменьшить

бедуинами в песках бархана Сарыкум и сделаете фото на фоне Сулакского каньона, посетите аулы-призраки и прогуляетесь в Карадахской теснине. От вершин — к морю. Заключительные дни проведём на берегу Каспия, в старинном Дербенте.

Программа насыщенная, но мы без спешки проживём каждый момент: будем сидеть у костра, провожать закаты и слушать тишину.

В стоимость включили комфортабельное проживание, завтраки и ужины, чтобы вы ни о чём не беспокоились и наслаждались приключением.

5
1 отзыв
Комфортный тур в Дагестан: главные места, кухня, горы и море
Комфортный тур в Дагестан: главные места, кухня, горы и море
Комфортный тур в Дагестан: главные места, кухня, горы и море

Описание тура

Организационные детали

За неделю до тура мы создадим чат с участниками поездки, где познакомимся и ответим на вопросы. Также там будет информация по таймингу и началу путешествия, встрече в аэропорту и списку необходимых вещей.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Прилетайте любым удобным рейсом до 19:00 или на день раньше. Затем у вас будет свободное время, чтобы заглянуть на рынок, отдохнуть на море или просто погулять. Вечером — приветственный ужин в ресторане.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Бархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньон

После завтрака отправимся в нагорную часть Дагестана. Посетим бархан Сарыкум, крупнейший в Европе, где снимали фильм «Белое солнце пустыни». Гид поведает мифы и легенды о том, как здесь возникли дюны. По желанию побываем в пещере «Нохъо».

Заедем на форелевое хозяйство «Главрыба» или в персиковый сад на обед. Пока блюда готовятся, можно прогуляться по парку и пофотографироваться. Дальше прокатимся по смотровым площадкам Сулакского каньона, а желающие промчатся на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Поужинаем, насладимся закатом и поделимся впечатлениями.

Бархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньонБархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньонБархан Сарыкум, форелевое хозяйство и Сулакский каньон
3 день

Хунзахское плато, водопады Тобот и Итляр и плато Матлас

Кто готов встать пораньше, застанут невероятный рассвет. После завтрака выселимся и поедем ещё выше в горы. Путь займёт около 2 часов по живописной дороге мимо Ирганайского водохранилище с остановками на кофе и фото. Первая локация — Хунзахское плато на высоте 1658 м. Полюбуемся водопадами Тобот и Итляр, а затем пообедаем в кафе с видом на горы.

Поднимемся на высоту 1800 метров — на плато Матлас. Дорога вновь порадует пейзажами: волнообразные хребты, водопады, ущелья. На плато погуляем, а потом поедем на базу отдыха, где и поужинаем. Ночь проведём в окружении гор!

Хунзахское плато, водопады Тобот и Итляр и плато МатласХунзахское плато, водопады Тобот и Итляр и плато Матлас
4 день

Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля

В первой половине дня вы сможете отдохнуть на базе, покататься на лошадях и квадроциклах, сходить в баню и искупаться в бассейне с горной водой. Рядом находится смотровая Хучада — о ней мало кто знает, но виды оттуда открываются впечатляющие!

После обеда поедем к высокогорным аулам-призракам: побываем в Кахибе и Гооре. Встретим закат на Языке Тролля, к вечеру вернёмся на базу, поужинаем и посидим у костра

Порядок посещения локаций может меняться по усмотрению организатора.

Заброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык ТролляЗаброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык ТролляЗаброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык ТролляЗаброшенные аулы Кахиб и Гоор, Язык Тролля
5 день

Карадахская теснина, Датунский храм и Дербент

После завтрака выселимся и поедем в Дербент — старейший город России. По пути побываем в Карадахской теснине и осмотрим спрятанный в ущелье Датунский храм 10 века. В Дербенте после размещения в гостинице будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, послушать шум Каспийского моря и полюбоваться поющим фонтаном. Завершим день ужином в ресторане.

Карадахская теснина, Датунский храм и ДербентКарадахская теснина, Датунский храм и ДербентКарадахская теснина, Датунский храм и Дербент
6 день

Крепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тура

Сегодня вы увидите крепость Нарын-Кала, узнаете историю и интересные факты о цитадели. Прогуляетесь по Старому городу, исследуете узкие улочки и магалы. Желающие съездят к экраноплану «Лунь», продегустируют вино или отдохнут на море. После обеда — трансфер в аэропорт. Если вам нужно в Махачкалу или другой город, мы вас отвезём.

Крепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тураКрепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тураКрепость Нарын-Кала, Старый город и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник58 695 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, заброски на внедорожниках
  • Сопровождение профессиональных турлидера и гидов
  • Входные билеты в парки и музеи
  • Помощь в подборе билетов, в бронировании гостиницы (если прилетаете раньше или улетаете позже)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно из Дербента
  • Обеды - ок. 1000 ₽ в день
  • Активности по желанию
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 19:00
Завершение: Аэропорт Дербента, планируйте обратный вылет после 16:40. При необходимости отвезём вас в Махачкалу или другой город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 26 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
читать дальшеуменьшить

и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сергей
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное огромное спасибо хочется сказать нашей команде — турлидеру Максиму и гиду Мураду.

Максим — настоящий
читать дальшеуменьшить

профессионал и душа компании. Чувствовалось, что он переживает за каждого участника: всегда подскажет, где лучший ракурс для фото, проследит, чтобы все вовремя позавтракали, и сгладит любые организационные моменты. Благодаря его заботе мы ни разу не отвлеклись на бытовые мелочи, а просто наслаждались поездкой.

Но главное открытие тура — это гид Мурад. Настоящий дагестанец, влюблённый в свой край! Все 6 дней пути он не умолкал ни на минуту, и это было лучшее аудиосопровождение, которое можно представить. Мурад не просто перечислял даты и названия, он погружал нас в традиции, обычаи, рассказывал, как живут горцы сегодня, объяснял смысл каждого обряда. Дорога превращалась в увлекательную лекцию, а потом в душевную беседу.

Сам маршрут — как калейдоскоп: мы стартовали в Махачкале и уехали всё выше в горы, откуда открывались виды на многотысячники Кавказского хребта. И правда, ни одна дорога не повторялась — каждый день новые, живописнейшие места. А после гор мы спустились к морю — заключительные дни на берегу Каспия и в старинном Дербенте стали идеальным финалом. Спасибо Максиму за чёткую организацию, а Мураду — за то, что показал Дагестан не просто как открытку, а как место с душой и великой историей. Всем рекомендую этот тур!

Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное+2
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Хочу поделиться эмоциями от нашего путешествия по Дагестану. Тур получился невероятно насыщенным и живым, и отдельное
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Комфортный тур в Дагестан: главные места, кухня, горы и море»

В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
На машине
5 дней
98 отзывов
В поисках впечатлений: тур «всё включено» с проживанием в горах и на берегу моря
Изучить кухню Дагестана, прокатиться верхом, послушать легенды у костра и увидеть главные локации
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 июн в 08:00
5 июн в 08:00
43 900 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
На лодке
4 дня
13 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
1 июн в 08:00
4 июн в 08:00
32 900 ₽ за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия в мини-группе
На машине
7 дней
10 отзывов
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия в мини-группе
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
На машине
5 дней
5 отзывов
Редкие локации Южного Дагестана: восхождение на Шалбуздаг и аулы-призраки
Погулять по улочкам Дербента, исследовать заброшенные селения и подняться на священную гору
Начало: Встретим вас в Махачкале/Дербенте/Избербаше (точно...
4 июн в 08:00
14 июн в 08:00
26 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
58 695 ₽ за человека