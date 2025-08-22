Вы исследуете Сулакский каньон, погрузитесь в историю Дербента и Махачкалы, а также насладитесь свободным временем у моря. Восхититесь экранопланом «Лунь» — гениальным творением советской инженерии.
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон
Сбор группыв аэропорту Махачкалы. Рекомендуемое время прилета — до 12:00. Групповые трансферы:
- аэропорт «Уйташ»;
- ж/д вокзал Махачкалы.
Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа за доп. плату от 700 руб. /чел.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные изгибы каньона.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане — комплексе пещер «Нохъо» за доп. плату 500 руб. Штольни объединяются навесным мостом над рекой Сулак, по обе стороны которого оборудованы смотровые площадки.
Здесь у вас будет возможность совершить прыжок с тарзанки за доп. плату 7 000 руб.
Заселение в отель.
Дербент, цитадель Нарын-Кала, экраноплан и Ханагский водопад
Завтрак в отеле. Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Прогулка по улицам старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году.
Далее нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.
Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.
Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.
Следом переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Крепость семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.
Возвращение в отель.
Свободный день
Завтрак в отеле.
У вас будет возможность присоединиться к однодневным экскурсиям за доп. плату на выбор:
- Хунзах;
- Гамсутль, Чох;
- Гуниб, Салта;
- Кахиб, Гоор;
- Кубачи;
- Ахты.
Либо провести этот день в отеле, посетить пляж или выбрать любую другую активность.
Экскурсия по Махачкале. Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Во время экскурсиивы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.
Далее вы спуститесь к главной мечети республики —Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с архитектурой и внутренним убранством.
Следом мы перейдем к приятной части — традиционному кавказскому гостеприимству. Обед пройдет в заведении Махачкалы, где будет подана национальная кухня.
Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии. Здесь проходит городская набережная и пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.
Проспект — сосредоточение памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана. Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар — излюбленное место для прогулок.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы. Время вылета из Дагестана — после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-, 3-местное
|24 900
|6000/7000
|1-местное
|30 900
|5500
|Детям до 12 лет
|22 410
|-
При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Релакс
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание: 3 ночи в Дербенте в отеле Релакс
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Катание на катере по каньону - от 700 руб
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо - 500 руб
- Дополнительные экскурсии
- Питание не указанное в программе тура: завтрак в первый день, обед в 3 день, ужины
- Сувениры и другие личные покупки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- телефон;
- зарядка для телефона + powerbank;
- лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
- увлажняющий крем;
- антисептик, глазные капли;
- зубная паста и щетка;
- шампунь-гель;
- расческа;
- дезодорант;
- купальник;
- полотенце;
- нижнее белье и носки;
- майки;
- удобная обувь и шлепки;
- удобные вещи по погоде.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение в программе?
В связи с погодными условиями в целях безопасности организатор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу.
Страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Отзывы и рейтинг
Мест много, но хотелось бы ещё больше.
Очень понравилась крепость👍👍
Тур советую)
