2 день

Дербент, цитадель Нарын-Кала, экраноплан и Ханагский водопад

Завтрак в отеле. Второй день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Прогулка по улицам старого города и посещение Джума-мечети, построенной в 733 году.

Далее нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду. Чаепитие.

Следующая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Следом переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей. Крепость семи братьев и одной сестры, которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

Возвращение в отель.

