Приглашаем в индивидуальный тур по Дагестану: пейзажи, города, природные объекты
Невероятные пейзажи, захватывающие дух ущелья и каньоны, древние руины и города — все это ждет вас в индивидуальном туре по Дагестану.
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Ближайшие даты:
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
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Что вас ожидает:
- 6 невероятных дней в Дагестане
- 1 день
- Сулакский каньон
- ☑️ Чиркейское водохранилище
- ☑️ Язык троля
- ☑️ Секретная смотровая 🌝
- ☑️ Прогулка на катерах по каньону (аул Зубутли)
- ☑️ Обед в ресторане Главрыба
- ☑️ Пещера, подвесной мост, зиплайн
- ☑️ Бархан-Сарыкум
- 2 день
- Хунзах
- ☑️ Самый длинный автодорожный Тоннель (4304м)
- ☑️ Ирганайское водохранилище
- ☑️ Гимринская башня
- ☑️ Водопад тобот
- ☑️ Матлас
- ☑️ Каменная чаща
- 3 день
- Гоор
- ☑️ Карадахская теснина
- ☑️ Датунский Храм
- ☑️ Гоор Язык троля (каменный выступ)
- 4 день
- ☑️ Гунибская ГЭС
- ☑️ Андалалская башня
- ☑️ Салтинский подземный водопад
- ☑️ Гуниб
- ☑️ Гунибская крепость
- 5 день
- ☑️ Чох
- ☑️ Чохские терассы
- ☑️ Гамсутль (аул призрак)
- ☑️ Площадка Айвазовского
- 6 день
- Дербент
- ☑️ Крепость Нарын-Кала
- ☑️ Древняя Джума мечеть
- ☑️ Прогуляемся по старому городу Магал
- ☑️ Экраноплань лунь
- ☑️ По желанию прогуляемся по Набережной
Описание
Составьте свою программу индивидуального тура по Дагестану вместе с нашим гидом. Мы выберем для вас самые интересные локации и достопримечательности, чтобы вы максимально прочувствовали кавказское гостеприимство, увидели красоту природы и древние памятники. Ждем вас в Дагестане! Что вас ожидает: Программа составляется с учетом ваших пожеланий. Вы можете побывать в крепости Нарын-Кала, полюбоваться Сулакским каньоном и прокатиться по нему на катере, увидеть Хунзахский водопад Тобот и Салтинский подземный водопад, заехать в древний город Дербент и насладиться видами смотровых площадок в Дубках. Выберите свой формат! Важно знать:
- Мы составим программу совместно с вами, учитывая ваши желания и предпочтения. Продолжительность тура зависит от количества выбранных локаций.
- Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.
- Стоимость зависит от количества человек в группе. Группа до 4 человек — 12 000 рос. руб. Группа от 5 до 7 человек — 15 000 рос. руб. Продолжительность программы: от 1 до 6 дней.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 6 невероятных дней в Дагестане
- 1 день
- Сулакский каньон
- ☑️ Чиркейское водохранилище
- ☑️ Язык троля
- ☑️ Секретная смотровая 🌝
- ☑️ Прогулка на катерах по каньону (аул Зубутли)
- ☑️ Обед в ресторане Главрыба
- ☑️ Пещера, подвесной мост, зиплайн
- ☑️ Бархан-Сарыкум
- 2 день
- Хунзах
- ☑️ Самый длинный автодорожный Тоннель (4304м)
- ☑️ Ирганайское водохранилище
- ☑️ Гимринская башня
- ☑️ Водопад тобот
- ☑️ Матлас
- ☑️ Каменная чаща
- 3 день
- Гоор
- ☑️ Карадахская теснина
- ☑️ Датунский Храм
- ☑️ Гоор Язык троля (каменный выступ)
- 4 день
- ☑️ Гунибская ГЭС
- ☑️ Андалалская башня
- ☑️ Салтинский подземный водопад
- ☑️ Гуниб
- ☑️ Гунибская крепость
- 5 день
- ☑️ Чох
- ☑️ Чохские терассы
- ☑️ Гамсутль (аул призрак)
- ☑️ Площадка Айвазовского
- 6 день
- Дербент
- ☑️ Крепость Нарын-Кала
- ☑️ Древняя Джума мечеть
- ☑️ Прогуляемся по старому городу Магал
- ☑️ Экраноплань лунь
- ☑️ По желанию прогуляемся по Набережной
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру
- Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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