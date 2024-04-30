Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур в Махачкале

Приглашаем в индивидуальный тур по Дагестану: пейзажи, города, природные объекты

Невероятные пейзажи, захватывающие дух ущелья и каньоны, древние руины и города — все это ждет вас в индивидуальном туре по Дагестану.

Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • 6 невероятных дней в Дагестане
  • 1 день
  • Сулакский каньон
  • ☑️ Чиркейское водохранилище
  • ☑️ Язык троля
  • ☑️ Секретная смотровая 🌝
  • ☑️ Прогулка на катерах по каньону (аул Зубутли)
  • ☑️ Обед в ресторане Главрыба
  • ☑️ Пещера, подвесной мост, зиплайн
  • ☑️ Бархан-Сарыкум
  • 2 день
  • Хунзах
  • ☑️ Самый длинный автодорожный Тоннель (4304м)
  • ☑️ Ирганайское водохранилище
  • ☑️ Гимринская башня
  • ☑️ Водопад тобот
  • ☑️ Матлас
  • ☑️ Каменная чаща
  • 3 день
  • Гоор
  • ☑️ Карадахская теснина
  • ☑️ Датунский Храм
  • ☑️ Гоор Язык троля (каменный выступ)
  • 4 день
  • ☑️ Гунибская ГЭС
  • ☑️ Андалалская башня
  • ☑️ Салтинский подземный водопад
  • ☑️ Гуниб
  • ☑️ Гунибская крепость
  • 5 день
  • ☑️ Чох
  • ☑️ Чохские терассы
  • ☑️ Гамсутль (аул призрак)
  • ☑️ Площадка Айвазовского
  • 6 день
  • Дербент
  • ☑️ Крепость Нарын-Кала
  • ☑️ Древняя Джума мечеть
  • ☑️ Прогуляемся по старому городу Магал
  • ☑️ Экраноплань лунь
  • ☑️ По желанию прогуляемся по Набережной

Описание

Составьте свою программу индивидуального тура по Дагестану вместе с нашим гидом. Мы выберем для вас самые интересные локации и достопримечательности, чтобы вы максимально прочувствовали кавказское гостеприимство, увидели красоту природы и древние памятники. Ждем вас в Дагестане! Что вас ожидает: Программа составляется с учетом ваших пожеланий. Вы можете побывать в крепости Нарын-Кала, полюбоваться Сулакским каньоном и прокатиться по нему на катере, увидеть Хунзахский водопад Тобот и Салтинский подземный водопад, заехать в древний город Дербент и насладиться видами смотровых площадок в Дубках. Выберите свой формат! Важно знать:
  • Мы составим программу совместно с вами, учитывая ваши желания и предпочтения. Продолжительность тура зависит от количества выбранных локаций.
  • Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.
  • Стоимость зависит от количества человек в группе. Группа до 4 человек — 12 000 рос. руб. Группа от 5 до 7 человек — 15 000 рос. руб. Продолжительность программы: от 1 до 6 дней.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 6 невероятных дней в Дагестане
  • 1 день
  • Сулакский каньон
  • ☑️ Чиркейское водохранилище
  • ☑️ Язык троля
  • ☑️ Секретная смотровая 🌝
  • ☑️ Прогулка на катерах по каньону (аул Зубутли)
  • ☑️ Обед в ресторане Главрыба
  • ☑️ Пещера, подвесной мост, зиплайн
  • ☑️ Бархан-Сарыкум
  • 2 день
  • Хунзах
  • ☑️ Самый длинный автодорожный Тоннель (4304м)
  • ☑️ Ирганайское водохранилище
  • ☑️ Гимринская башня
  • ☑️ Водопад тобот
  • ☑️ Матлас
  • ☑️ Каменная чаща
  • 3 день
  • Гоор
  • ☑️ Карадахская теснина
  • ☑️ Датунский Храм
  • ☑️ Гоор Язык троля (каменный выступ)
  • 4 день
  • ☑️ Гунибская ГЭС
  • ☑️ Андалалская башня
  • ☑️ Салтинский подземный водопад
  • ☑️ Гуниб
  • ☑️ Гунибская крепость
  • 5 день
  • ☑️ Чох
  • ☑️ Чохские терассы
  • ☑️ Гамсутль (аул призрак)
  • ☑️ Площадка Айвазовского
  • 6 день
  • Дербент
  • ☑️ Крепость Нарын-Кала
  • ☑️ Древняя Джума мечеть
  • ☑️ Прогуляемся по старому городу Магал
  • ☑️ Экраноплань лунь
  • ☑️ По желанию прогуляемся по Набережной
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру
  • Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеПрирода и пейзажиДагестанВыездныеВсе турыБархан СарыкумПопулярные местаЧиркейская ГЭСЭкраноплан «Лунь»Салтинский водопадКаменная чашаЧиркейское водохранилище

Похожие туры из Махачкалы

Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тотальная перезагрузка. Джип-тур по Дагестану
Махачкала
5 мая
2 июня
7 июля
4 авг
137 700 за человека
Селфи тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Селфи тур по Дагестану
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
2 мая
16 мая
30 мая
13 июня
51 000 за человека
Недельный тур по Дагестану
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Недельный тур по Дагестану
г. Махачкала
4 мая
7 июня
12 июля
9 авг
от 60 570 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам