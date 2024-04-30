Мы составим программу совместно с вами, учитывая ваши желания и предпочтения. Продолжительность тура зависит от количества выбранных локаций.

Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.

Стоимость зависит от количества человек в группе. Группа до 4 человек — 12 000 рос. руб. Группа от 5 до 7 человек — 15 000 рос. руб. Продолжительность программы: от 1 до 6 дней.

Составьте свою программу индивидуального тура по Дагестану вместе с нашим гидом. Мы выберем для вас самые интересные локации и достопримечательности, чтобы вы максимально прочувствовали кавказское гостеприимство, увидели красоту природы и древние памятники. Ждем вас в Дагестане! Что вас ожидает: Программа составляется с учетом ваших пожеланий. Вы можете побывать в крепости Нарын-Кала, полюбоваться Сулакским каньоном и прокатиться по нему на катере, увидеть Хунзахский водопад Тобот и Салтинский подземный водопад, заехать в древний город Дербент и насладиться видами смотровых площадок в Дубках. Выберите свой формат! Важно знать: