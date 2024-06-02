Экраноплан «Лунь» – туры в Махачкале

Найдено 16 туров в категории «Экраноплан «Лунь»» в Махачкале, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100 за человека
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
10 отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900 за человека
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900 за человека
Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000 за человека
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за человека
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000 за человека
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Выше облаков на 3760 метров на гору Шалбуздаг: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Восхититься просторами со скального возвышения и увидеть нетуристический Дагестан
Начало: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 08:40-09:40 /...
8 сен в 08:00
15 сен в 08:40
58 200 за человека
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Индивидуальный тур по Дагестану
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
От барханов до гор Дагестана: путешествие на 4 дня
Начало: Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
Расписание: по средам в 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
37 000 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
68 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 12:00
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром "Огни Дагестана". Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно, грамотно скомпоновано.
    Посетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересноПосетили с подругой Дагестан с экскурсионным туром &quot;Огни Дагестана&quot;. Очень довольны программой, все было насыщенно, интересно
  • Л
    Людмила
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Я очень много путешествую по нашей стране и по другим странам. Давно хотела в Дагестан, но опасалась. И вот мечта
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    сбылась, я посетила Дагестан. Гид Амина и водитель Али, которые сопровождали нас все 4 дня влюбили нас в Дагестан. Экскурсии очень понравились, как вела их Амина. Али тоже вносил свою лепту в рассказы о Дербенте, Горном Дагестане. Группа у нас была очень дружная, хотя разновозрастная. Нам всем было по 30 лет. Удивило, что не смотря на брутальность дагестанцев, они все такие отзывчивые и добрые. Спасибо Большой Стране за организацию тура, что они пользуются услугами принимающей стороны Амины и водителя Али. Отель "ОКЕАН" - не много портил всю картину тура. Хорошо, что мы в номерах были не много времени. Ни разу за все 4 дня не выбросили мусор. Не говорю уже об уборке номера. Завтрак - иногда не чего было выбрать кроме огурцов и помидоров. На ресепшене люди были отзывчивые готовые помочь. Мне надо было с 3 этажа спустить чемодан (Отель ОКЕАН без лифта), мне любезно его спустили. Спасибо.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Огни Дагестана. Экскурсионный тур
    Отлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещала быть плохой, но поменялась))
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    Отель Океан, завтраки, обеды потрясающие, никто не останется голодный и реально вкусно!!!) какие виды и отлично слаженные экскурсии! За короткое время так много увидеть и узнать и получить кучу эмоций и воспоминаний нереально, но, повторюсь, с ними возможно все. Веселые, внимательные, общительные и короче … все очень круто! Дагестан🫶

    Отлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещалаОтлично все, от нашего водителя Али и гида Амины до каждой мелочи, даже погоды, которая обещала
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
    Экскурсии по Дагестану очень понравились, рекомендую посетить эту республику, особая благодарность организатору -Абдулле.
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек
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    с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом
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    смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.

  • У
    Ульяна
    23 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное
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    общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩

  • Т
    Татьяна
    22 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Отдыхали с мужем в Дагестане в апреле 2024 года. Очень понравился такой вариант путешествия. Все организовано: и питание, и проживание,
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    и экскурсии. И никаких доплат. В машине - три ряда. Нас было пятеро плюс водитель-гид (Аликбек). На локациях никто нас не торопил, кормили много и сытно, к просьбам что-то купить - прислушивались. За это Аликбеку огромное спасибо! И за чудесный кофе в горах, и за звездное небо! Мы в Дагестане никогда не были, но теперь имеем очень хорошее представление об этом удивительном горном крае. И люди, которые там живут, - замечательные: открытые, приветливые и очень добрые. Однозначно рекомендуем гида и данный тур взрослым путешественникам. Спасибо огромное!!!

  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Перезагрузка по-дагестански: всё включено
    Всё было супер! Спасибо еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экраноплан «Лунь»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
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  3. Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
  4. Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
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  2. Бархан Сарыкум
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  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
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