Каменная чаша – туры в Махачкале

Найдено 14 туров в категории «Каменная чаша» в Махачкале, цены от 13 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
34 отзыва
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Автотур по топовым местам Дагестана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
39 отзывов
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000 за человека
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
29 отзывов
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200 за человека
Горы, море и древняя история Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
79 900 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900 за человека
Индивидуальный тур по Дагестану
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Начало: Махачкала, время и место по договорённости
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
60 000 за всё до 2 чел.
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Начало: Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
38 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • I
    Irina
    7 июня 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
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    могу сказать, что наша экскурсия была организована отлично, Шамиль интересный рассказчик с хорошей грамотной речью. Три дня пролетели незаметно. Кроме исторических фактов мы говорили об обычаях и традициях. Надо сказать, что Шамиль очень терпеливо выслушивал и отвечал на мои дотошные вопросы:) И он не просто гид, а настоящий мужчина. Несколько зарисовок - пришли на поляну, на которой местные коровы разбросали мусор - рассказывая о месте, начал его убирать, быстренько все вместе убрали. После сильнейшего ветра снесло пару листов ДСП с ближайшей стройки - убрал с дорожки и привалил камнем (место супер-мега туристическое - ни один человек/мужчина этого не сделал, проще обойти). Ну это так, штрихи к портрету. Пару раз возникали накладки (погода, желание одного из туристов непременно прыгнуть у водопада в свой день рождения:)) я б на такое не решилась!) - все тихо и оперативно решил. При этом приходилось перестраивать на ходу порядок посещения мест. Но для меня как для туриста все было легко и отлично, несколько раз поймала себя на мысли что вообще не думаю куда едем, успеем ли, все ли посмотрим, потому что нас вел отличный "шеф"!:) Отдельно благодарю семьи местных жителей, у которых останавливались и в которых нас кормили. Их рекомендовал Шамиль и я ни разу не пожалела! Не помню как звали хозяйку, которая организовывала после обеда небольшой мастер-класс по танцам. Она просто чудесная - красавица и от нее такая добрая женская энергетика идет! Осталось только еще раз поблагодарить Шамиля за прекрасный отдых, пожелать успехов и хороших туристов!

    Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзывПишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
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  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
  • Г
    Георгий
    20 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
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    провел по маршруту, на котором был минимум других туристов и за счет этого удалось сделать большое количество фотографий как своих, так и природы.

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы и нюансы предстоящей поездки.
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    Абдулла по нашей просьбе добавил четвертый день в тур, отвечал очень подробно на все вопросы, составил отличную программу. В назначенный день встретил нас и мы отправились в путь на очень комфортабельной машине. Первый день была поездка в Кубачи, где мы провели целый день и ночь в гостях у семьи даргинцев Юнуса и Изы. Спасибо, Абдулла, за знакомство с такими чудесными людьми. Мы увидели мастер - класс от хозяина дома в его мастерской, где он творит свои шедевры из серебра. Это очень впечатляющее зрелище, такая кропотливая ювелирная работа, изделия очень красивые! Вкусно пообедав мы отправились исследовать местность. В семье сохранили старую часть дома как музей, там жили бабушка и дедушка, остались вещи и бережно хранятся, чтобы была память… Хозяйка дома Иза провела нам небольшую экскурсию по этой части дома, где собрано очень много старинных вещей, мебели, предметов интерьера и быта. Это очень интересно и ценно! Потом мы гуляли по старой части аула Кубачи, по узким улочкам с Изой, увидели старые жилища местных жителей, встретили бабушек, которые сидели на площадке и вязали носки- так мило! Купила у бабушек носочки! Потом поднимались на гору, чтобы увидеть закат солнца, очень красивые места. А сюрприз на ужин в каминном зале выше всяких похвал, очень были впечатлены!!! Огромное спасибо за гостеприимство!!! Переночевав и позавтракав мы отправились дальше. Второй день нашего маршрута - путь на Сулакский каньон. Увидели смотровые площадки на Чиркейское водохранилище, основная была в Дубках, далее Миатлинская ГЭС, а после обеда нас ждала прогулка на катере по каньону. Мы сняли весь катер на двоих и чудесно с ветерком прокатились, очень красиво и живописно! Ночевали в придорожном семейном отеле Папаха, только построенном, в совершенно новых номерах. Хозяева отеля хорошие знакомые Абдуллы, поэтому прием был теплым и радушным, люди очень приятные. Номер уютный, просторный, все необходимое было (полотенца, шампунь,мыло, чайник, вода, телевизор и т. д), вытяжку в душе осталось добавить и вообще супер будет! Утром нам приготовили очень вкусный завтрак и самый вкусный капучино! Третий день - отправились покорять Горный Дагестан, проехав через Гимринский тоннель в Гимринское ущелье, посетили башню Шамиля, где Абдулла рассказывал нам исторические события,связанные с кавказской войной. В этот день мы увидели Каменную чашу, водопад Тобот, Теснинау, п Чох, Чохские трассы уже на закате были очень живописны. На ночлег Абдулла привез нас в чудесное местечко в селе Согратль, в гости к потомственному мельнику. Проехав по серпантину мы спустились в низину, с обоих сторон которую окружали горы, и попали в волшебное,наполненное любовью место- где живёт чудесная семья. Хозяйка Зарема и ее дочь встретили нас вкусным ужином и уютным ночлегом. Место это необыкновенное, гостевой домик стоит прямо около горной речки, она течет прямо под окнами, фантастика! Двор такой уютный, красиво ухоженный, с вечерней подсветкой просто сказка! Зарема очень приятная и заботливая хозяйка, а ещё и собеседник интересный, разговаривали весь вечер, узнали много интересного о местности,о жизни жителей, о их семье. А на утро хозяйка накормила вкусным завтраком, а Абдулла познакомил с мельником и мельницей. Нам показали процесс работы мельницы, которой 300 лет, мы увидели агрегат в работе- очень впечатляющее! Желаем всей семье удачи в их делах!!! А мы отправляемся в последний день нашего путешествия, нас ждёт Гамсутль и Салтинская теснина. Гамсутль в нашем путешествии - вишенка на торте!!! Абдулла Браво!!! Пока основная масса туристов ещё трясется в автобусах по горному серпантину по пути к Гамсутлю, чтобы изнывая от жары взбираться вверх до точки назначения - заброшенного аула… Мы, с утренней прохладой, под чутким руководством нашего Абдуллы и по дополнительной договоренности, садимся в джипп, и нас везут с ветерком на самую высокую точку горы. И начинается наш неспешный, СПУСК с горы по направлению к Гамсутлю. Какая красота горной природы открывается, не описать… Мы проходим несколько террас, каждая покрыта разными цветами: то ярко синими, то нежно- сереневыми, то желтыми… И вот, внизу открывается долгожданный таинственный Гамсутль. Ещё немного спуска по чуть крутой тропе и мы на месте!!! Пока аул пустой,мы его первые гости. Абдулла ведёт нас на верхнюю террасу, где когда-то жили местные жители, и накрывает колоритный чайный стол, заваривает чай… и мы, сидя на открытой веранде наслаждаемся чудесным напитком и невероятными горными панорамами. Про фотографии и видео сделанные во время этого маршрута наверное и говорить не стоит, их так много и они очень крутые. Абдулла- ты волшебник, а мы любим чудеса! Такой маневр со спуском к Гамсутлю - бомба! Далее вкусный обед, Салтинская теснина и возвращение в Махачкалу. Абдулла-спасибо тебе за эти незабываемые дни, за твою любовь к малой родине! Дагестан прекрасный край, мы обязательно вернёмся и продолжим исследовать его вместе с тобой! Ребята, приезжайте в Дагестан, берите в гиды Абдуллу, обязательно, он знает как и что показать, он познакомит вас с удивительными гостеприимными людьми и покажет всё самое интересное. С благодарностью, Коля и Ира!!!

    Мы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросыМы с мужем провели четыре незабываемых дня в Дагестане с гидом Абдуллой. Заранее обсудили все вопросы
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Знаменитые места Дагестана за 3 дня
    Все очень понравилось. Организация на высшем уровне, было очень приятно познакомиться. Люди давно занимаются данной деятельностью, что сказывается на впечатлениях
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    от поездки. Еда, проживание, маршруты выбрали именно такие, какие нужны были, все прошло настолько комфортно и впечатляюще, что хочется повторить еще раз)

  • В
    Виталий
    15 мая 2024
    В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию по достопримечательностям и сделали
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    выбор и не ошиблись! Это были незабываемые три дня. Шамиль просто находка как гид и спутник в путешествие! Сам тут очень интересный и насыщенный, хоть природа только начинает распускаться в начале весны. Самые основные места которые доступны весной мы посетили, но словами всего не передать - Дагестан нужно увидеть глазами и ощутить его! По поводу тура - Шамиль очень приятный и радушный человек, коренной житель, поэтому знает много и ему есть что рассказать и показать, очень хороший водитель. Мы были семьей с двумя детьми 4 и 7 лет. Думали что детям будет тяжеловато 3 дня в пути, но было все отлично, где было трудно Шамиль всегда готов был помочь нам, за это ему ещё раз огромное спасибо. А как вкусно готовят его родственники в маленьком гостином дворике - по настоящему узнаешь вкус национальной еды и гостеприимства. Но все нужно испробовать самим! Подводя итоги - насыщенный и интересный тур с очень хорошим гидом, впечатления будут не забываемые! Всем советуем окунуться во все краски Дагестана именно с Шамилем!

    Собрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсиюСобрались на внесении каникулы в маленькое путешествие и выбор пал на прекрасный Дагестан. Искали небольшую экскурсию
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
    В названии тура все отражено, кроме того что Дагестан это очень красиво, вкусно и дружелюбно! Тур хорошо структурирован и сформирован. Впечатлений масса, фотографий еще больше, наилучшие рекомендации жрузьям.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
    Спасибо большое за замечательную сказку в Дагестане. 4 дня погружения в культуру, историю, обычаи, невероятную природу, вкуснейшую еду, гостеприимство и заботу. Очень
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    повезло с гидом (Мурадом) и водителем (Гапизом). Так аккуратно меня ещё в горах не возили, и как чедове Гапиз замечательный, очень благородный и правильный!! Мурад очень эрудированный и внимательный человек, обладающими широким кругозором и глубокими знаниями. Программа продумана хорошо, отели приличные, везде заботятся, спрашивают, что поменять, чем помочь и пр. Кормили тоже вкусно. Для первого знакомства в Дагестаном просто замечательно! Мурад, спасибо Вам большое, мы смело рекомендуем Вас и всю команду! Надеемся ещё вернуться.

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  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль. Был организован тур так,
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    чтобы на ночь приехать в село рядом с Гамсутлем, чтобы рано утром выйти в заброшенный аул, чтобы не было туристов. Это очень продумано и экономит для туристов кучу времени. Мы ночевали в таком шикарном месте, в доме у мельнице, журчала водичка, спали как убитые. И рано утром отправились в путь, 2 км на пазике, 2 км в пешком, Абдулла нёс тяжёлый рюкзак, в котором нас ждал сюрприз на горе, вкусный чай со сладостями, наливал чай по своим обычаям, и пили чай с шикарным видом на горы и других туристов не было, потому что мы 2 часа на дорогу потратили вечером, а другие туристы утром. Всю дорогу мы общались о достопримечательностях, о жизни, об обычаях, шутили, нашли общий язык и очень было комфортно. Абдулла отвечал на все наши вопросы, обедали в очень вкусных местах. Абдулла вам большой от нас привет и рекомендуем вас всем другим. Нам очень понравилось. У нас ещё остался Дербент не увиденный, приедем за ним😄

    Мы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и ГамсутльМы 5 девушек из Сочи, ездили с Абдуллой на 2 дня на Сулакский каньон и Гамсутль

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Каменная чаша»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
  2. Автотур по топовым местам Дагестана
  3. Знаменитые места Дагестана за 3 дня
  4. В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
  5. Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Каменная чаша" можно забронировать 14 авторских туров от 13 000 до 79 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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