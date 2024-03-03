Чиркейская ГЭС – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Чиркейская ГЭС» в Махачкале, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
16 500 за человека
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Авторский тур
2 дня 10 часов
16 отзывов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 500 за человека
Индивидуальный тур по Дагестану
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
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    и, конечно, самые лучшие локации. Чтобы это было адекватно по цене и желательно уложиться в несколько праздничных дней. И, считаю, мне реально повезло, увидев в сети контакт организатора джип-туров по Дагестану- Мухтара! Я как опытны турист с многолетним стажем. И, мне реально не к чему придраться! Тур спланирован идеально! За несколько дней я увидела наверное, the best локации! Питалась в ресторанчиках очень вкусными местными и не только блюдами в огромных порциях, 3 раза в день. Кухня - от Бога! Ночевала в достойных гостевых домах, ни в чем не нуждаясь. Каталась в комфортных джипах, останавливаясь там, где считала необходимым сделать фото. А сами достопримечательности, их так много и все такие особенные, впечатлительные, что теперь можно полгода смело выклалывать новые фото, смакуя каждую локацию с удивительно-интересной историей. При том, что сами горы поражают своим величием! Хотелось бы отметить еще раз нашего гида в горах Мухтара. Очень впечатлили его осведомленные рассказы с множеством деталей на каждой локации. Столько ущелий, водопадов, каньонов, ГЭС, теснин, исторических аулов, даже экстрим на лодках! Множество историй о традициях, обычаях разных наций Дагестана. Знание местностей изнутри. Нам было очень интересно, познавательно, что-то в новинку! В целом, огромная благодаоность Мухтару!!

  • Т
    Татьяна
    27 января 2024
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
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    горного Дагестанка очень насыщенная, но в тоже время не изнуряющая и не изматывающая. От души рекомендую обращаться и заказывать экскурсии у Руслана!

  • Е
    Евгения
    9 ноября 2023
    По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
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    больше к группе никто не присоединился. Организатор пошел на встречу и сместил даты на удобные нам. Всё было организовано прекрасно: встретили в аэропорту, организовали проживание в горах, расписание и локации корректировали, с учетом наших пожеланий. Гиды много рассказывали про традиции Дагестана. Ну, и сам тур необыкновенно красивый. Было очень тепло, много солнца - маленькое лето чтобы отдохнуть от питерского ноября:) В это время ещё и туристов поменьше. В общем, всё понравилось, всем, кто любит природные достопримечательности, рекомендую:)

    Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, такСпасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    11 апреля 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
  • Н
    Никита
    8 ноября 2022
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
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    узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейская ГЭС»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
  2. Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
  3. Индивидуальный тур по Дагестану
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Чиркейская ГЭС" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Чиркейская ГЭС», 18 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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