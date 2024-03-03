1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
1 день
Индивидуальный тур по Дагестану
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ММария3 марта 2024Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
- ТТатьяна27 января 2024Получили то, что хотели. Все было легко, спокойно, с уважением и учетом пожеланий. Помогли выбрать дом в горах, забронировать. Программа
- ЕЕвгения9 ноября 2023Спасибо большое Руслану и его супруге за это путешествие! У нас был фактически индивидуальный тур, так как поехали вдвоем и
- ЮЮлия4 сентября 2023Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняНаше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
- ССветлана11 апреля 2023Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняДагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
- ННикита8 ноября 2022Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняПровёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Чиркейская ГЭС»
Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Чиркейская ГЭС" можно забронировать 3 тура от 13 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Чиркейская ГЭС», 18 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август