читать дальше

и, конечно, самые лучшие локации. Чтобы это было адекватно по цене и желательно уложиться в несколько праздничных дней. И, считаю, мне реально повезло, увидев в сети контакт организатора джип-туров по Дагестану- Мухтара! Я как опытны турист с многолетним стажем. И, мне реально не к чему придраться! Тур спланирован идеально! За несколько дней я увидела наверное, the best локации! Питалась в ресторанчиках очень вкусными местными и не только блюдами в огромных порциях, 3 раза в день. Кухня - от Бога! Ночевала в достойных гостевых домах, ни в чем не нуждаясь. Каталась в комфортных джипах, останавливаясь там, где считала необходимым сделать фото. А сами достопримечательности, их так много и все такие особенные, впечатлительные, что теперь можно полгода смело выклалывать новые фото, смакуя каждую локацию с удивительно-интересной историей. При том, что сами горы поражают своим величием! Хотелось бы отметить еще раз нашего гида в горах Мухтара. Очень впечатлили его осведомленные рассказы с множеством деталей на каждой локации. Столько ущелий, водопадов, каньонов, ГЭС, теснин, исторических аулов, даже экстрим на лодках! Множество историй о традициях, обычаях разных наций Дагестана. Знание местностей изнутри. Нам было очень интересно, познавательно, что-то в новинку! В целом, огромная благодаоность Мухтару!!