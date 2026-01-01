Описание тура
Мечтаете познать Мелодию Дагестана?
Скорее всего, вы давно хотели побывать в Дагестане, но, по какой-то причине откладывали решение?
Скорее присоединяйтесь к нам! Наша программа гарантировано состоится даже при 1 участнике.
Мы вложили всю душу в разработку нашего путешествия!
Что вас ждёт в Путешествии:
5 насыщенных дней в горах, ущельях, у водопадов, древних поселениях и на берегу Каспия.
Вкуснейшая национальная еда — от наших хозяек, с душой.
Уникальная природа — горы, водопады, море, реки, каньоны, ущелья и заброшенные аулы.
Удивительные рассветы и закаты.
Погружение в живую историю, прогулки с опытным гидом и рассказы о культуре и традициях.
Обучение лезгинке, мастер-классы и чаепития на природе.
Кофе в турке и горный чай со сладостями прямо в горах.
Мы не используем автобусы — только комфортные внедорожники (Lexus, Kia, Toyota, Hyundai и т. п.), максимум по 4 гостя в машине.
Проживание:
3 ночи — в горах, с. Гуниб. Уютные большие дома по 4-5 человек (2-х местные комнаты, при необходимости — есть комнаты на троих для компаний и семей). Все удобства в доме, а не на улице. Дома принадлежат нам.
1 ночь — в отеле у моря в Дербенте: можно прогуляться по набережной или искупаться.
Количество мест ограничено. Не откладывайте — ближайшие даты уже активно бронируются!
С понедельника по пятницу - главный гид Заур.
С четверга по понедельник - главный гид Магомед.
Почему стоит выбрать именно нас?
Уникальная авторская программа, которой нет ни у одного организатора.
От 1 до 16 участников — идеальный размер группы.
Сертифицированные гиды: Заур (пн-пт) и Магомед (чт-пн).
Топовые локации + скрытые жемчужины, которых нет в других программах.
Никто не будет вас торопить — у каждого будет время сделать фото, насладиться моментом.
Опытные водители, которые не хуже гида расскажут о достопримечательностях.
Разнообразие активностей (в зависимости от сезона и погоды): катание на лошадях, зиплайн, Sup-прогулки, рафтинг, прыжки с верёвки, катание на катере и т. п.
Вас ждёт огромное количество восхитительных фото и видео.
Вас ждут новые знакомства, эмоции, впечатления.
Помощь и поддержка 24/7 от прекрасной помощницы Нины (ответит на все вопросы, поможет с отелями, экскурсиями до/после программы по Дагестану и Чечне, посоветует кафе и достопримечательности, что взять в поездку).
Всё включено — трёхразовое питание, проживание, перемещение, услуги гида, входные билеты, экскурсии, сопровождение, помощь на протяжении всего времени (до завершения программы), кофе-таймы, помощь в подборе рейсов/отелей.
Самая лучшая компания!
Протяжённость маршрута — более 1000 км!
Почему это Путешествие — Особенное?
Вы не просто посмотрите Дагестан — вы почувствуете его ритм, вкус, дыхание и душу. Мы вложили сердце в каждую деталь маршрута, чтобы вы увезли домой не только фото, но и настоящие эмоции, открытия и вдохновение.
В течение всего путешествия, нам удастся посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана!
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум - Пещеры Нохъо - Сулакский каньон
Добро пожаловать в путешествие по Дагестану!
Общая программа:
Бархан Сарыкум (самая настоящая пустыня в России). Пещеры Нохъо и подвесной мост (по желанию). Сулакский каньон (главная обзорная и малая площадки). Катание на катере или Sup-прогулка (по погоде и желанию). Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки.
Время встречи:
Сарыкум, Сулакский каньон, бирюзовые реки и горы — за один день? Легко!
Ваше приключение начинается в 08:30 в Махачкале (возле супермаркета Шеф, точный адрес отправим после бронирования). Чтобы день прошёл без спешки и с комфортом, у вас есть два варианта:
Прилететь в день старта — желательно до 06:00, чтобы не рисковать из-за задержек рейсов.
Прилететь накануне — идеальный вариант, чтобы выспаться и набраться сил перед насыщенной программой. По запросу подберём отель на любой бюджет.
Если не нашли удобный рейс — напишите нам, мы поможем найти оптимальный!
Пошаговое описание:
Бархан Сарыкум — песчаное чудо Евразии
Первой точкой станет легендарный Бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна на всём континенте! Высотой до 252 метров, с температурой песка до +60C летом, это место похоже на настоящую пустыню.
Здесь обитают редчайшие животные и растения, занесённые в Красную книгу.
Совет девушкам: возьмите с собой красивые наряды — фото и видео на фоне золотых дюн будут фантастическими!
Дополнительная активность (по желанию):
Подвесной мост
Пещеры Нохъо
Самый длинный зиплайн (около 1500 руб. /чел.)
Экстремальная тарзанка (около 7000 руб. /чел.)
Вход: 500 руб. /чел.
Чтобы запечатлить полученные эмоции, отправляемся на обед — в самое лучшее место Дагестана!
Сулакский каньон — глубже Гранд-Каньона!
После вкусного обеда мы направимся на главную природную гордость Дагестана — Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, он глубже даже знаменитого Гранд-Каньона в Сша!
Посетим две смотровые площадки, чтобы сделать захватывающие кадры этого чуда природы.
Чиркейское водохранилище — катера, Sup и водная музыка
Далее — катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу (около 1000 руб. /чел.) — с ветерком и музыкой, как вы любите! Летом (с июня по сентябрь) можно искупаться и покататься на Sup-борде (1000 руб. /чел./час, без опыта). Прокат зависит от погоды и условий — всё согласуется с гидом.
Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.
По пути в горы: Ирганайское водохранилище (если не стемнеет)
По дороге в горный посёлок Гуниб остановимся у Ирганайского водохранилища, чтобы сделать несколько кадров невероятной бирюзовой глади. Это одно из самых красивых мест региона!
Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.
Вечер в Гунибе — отдых, ужин, уют
Заселяемся в гостевой дом в горах: душ, чистое белье, wi-fi, уютная атмосфера — всё на месте! Вас ждёт вкусный домашний ужин, общение и свободное время для восстановления сил.
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Основные моменты:
Завтрак — самостоятельно до начала поездки
Встреча группы в 08:30 утра в Махачкале.
Обед — на маршруте, в одном из лучших месте Дагестана.
Ужин и ночевка — в гостевом доме.
Комфорт проживания: душ, туалет, постельное бельё, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi и др.
Остались вопросы? Напишите нам — мы всегда на связи и с радостью поможем вам подготовиться к этому удивительному путешествию. Не стесняйтесь обращаться:)
Призрачный Гамсутль, сердце Чоха и дорога к морю
В этот день вас ждут легенды Чоха, восхождение к аулу-призраку Гамсутль, панорамные виды с Кегерского плато, фото на поляне Айвазовского и вечерняя магия Дербента. Это будет день, который останется с вами навсегда. Поехали!
Общая программа:
Аул-призрак Гамсутль — Мачу-Пикчу Кавказа. Аул Чох — перекрёсток Шёлкового пути. Кегерское плато и горный Кегер. Поляна Айвазовского — вдохновляющие виды. Экраноплан Лунь — советский монстр у моря. Вечерний Дербент — древнейший город России.
Пошаговое описание:
Завтрак с 07:30.
Выезд группы на локации в 08:00 (с чемоданами).
Этот день начинается немного раньше — и правильно, ведь сегодня нас ждёт переезд к морю, а до этого — такие места, что мурашки по коже. Сбор чемоданов, последний взгляд на горный Гуниб и мы снова в пути.
Первая остановка — аул-призрак Гамсутль, местная Мачу-Пикчу, спрятанная на высоте 1500 метров. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь каменные дома цепляются за скалы, храня тишину и память.
Подъём займёт немного времени, и у каждого есть выбор:
подняться частично на вазиках или буханках (прогулка к селению занимает около 0,40-1,5 часа),
доехать верхом на лошади (в зависимости от погодных условий, по стоимости около 2500 руб. /чел.),
или пройти весь путь пешком, прочувствовав эту дорогу до конца (прогулка к селению занимает около 1,5-2 часов). На вершине — захватывающие панорамы, заброшенные дома, дом последнего жителя и тишина, такая, какой не услышишь больше нигде.
Спустившись, мы отправимся к террасам села Чох — культурной жемчужине Кавказа. Это одно из древнейших поселений региона, стоящее на пересечении Шёлкового пути. На прогулке вы увидите дом Закария Нахибашева, услышите о первопечатнике Магомед-Мирзе Мавраеве и художнике Халил-Беке Мусаясулове. Но самое ценное здесь — не только история, а атмосфера: гостеприимная, спокойная, настоящая.
Далее — обед в аутентичном кафе (доме), среди горных склонов. Тёплый хлеб, свежие травы, горячее мясо, кофе от гида, душевные разговоры — то, ради чего едешь в горы.
А теперь — прощание с горами и дорога в Дербент. По пути мы увидим, как меняется пейзаж: скалы становятся мягче, горизонт шире, воздух теплее, и вот уже — Каспийское море вдали.
Перед самым закатом сделаем остановку у экраноплана Лунь — настоящего гиганта, оставленного на берегу как напоминание о технологической дерзости прошлого. Фото здесь получаются особенно атмосферные — особенно в золотой час.
Затем — заселение в отель в Дербенте, недалеко от моря. Немного отдыха, приведение себя в порядок и отправляемся на ужин в ресторан. С живой музыкой, танцами, вкусной кухней и, возможно, красивыми платьями. Это вечер, где можно позволить себе чуть больше: нарядиться, танцевать, смеяться и наслаждаться жизнью.
После — возвращение в отель. День получился долгим, насыщенным, очень разным. Горные тени сменились городскими огнями. И впереди — финальный аккорд великого путешествия.
Завтра выезд группы на завтрак в 09:20 (с чемоданами). До 09:20 — свободное время: можно искупаться или прогуляться по побережью перед завтраком.
Основные моменты:
Завтрак — в нашем горном доме с настоящим гостеприимством с 07:30.
Выезд группы на локации в 08:00 (с чемоданами).
Обед — в аутентичном кафе (доме) в горах.
Ужин — в ресторане Дербента, с живой музыкой и танцами (можно прогуляться по ночному городу, безумного красиво).
Ночевка в Дербенте — в уютном отеле недалеко от моря (возможна замена, если потребуется), сбор чемоданов.
История, ущелья, башни и закат
Вас ждут узкие каменные теснины, легендарный Язык Тролля, башни Гоора, исторические данные и закат, который хочется сохранить в памяти навсегда. Будет красиво, атмосферно и очень по-дагестански. Поехали!
Общая программа:
Парк имени Расула Гамзатова. Музей истории Гуниба. Карадахская теснина (по погоде). Старый аул Гоор и Язык Тролля. Село Дарада-Мурада — закат и атмосферный вечер у костра.
Пошаговое описание:
Завтрак с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
На третий день наше путешествие по Дагестану становится ещё глубже и душевнее. Это день прикосновения к истории, уединения с природой и тех самых моментов, когда замираешь и просто дышишь.
Утро начинается в родном уже гостевом доме — с горячего чая, хлеба из тандыра и приятной усталости в теле. Мы едем навстречу новому дню, а он, обещаем, будет особенным.
Первая остановка — парк имени Расула Гамзатова. Он небольшой, уютный, с видами, которые будто специально созданы для тихих утренних прогулок. Здесь ощущаешь — ты в Дагестане, настоящем, гордом, поэтичном.
Далее отправляемся в музей истории Гуниба — старинное здание, наполненное памятью о Кавказской войне, обороне аула, жизни и обычаях аварского народа. Здесь всё без лишнего пафоса, но с теплом и уважением. Ты словно входишь в хронику, где каждый экспонат — как живая строчка.
Затем — дорога в горы. По пути — ароматный кофе-брейк на природе: гид варит напиток на огне, ветер щекочет лицо, а где-то вдалеке звенит река. В такие моменты особенно остро чувствуешь вкус жизни.
Следующая локация — Карадахская теснина. Если погода благосклонна, мы отправимся в это удивительное ущелье, где каменные стены нависают почти вплотную, а небо над головой — узкой полоской. Свет здесь преломляется волшебно, а фотографии получаются как кадры из фэнтези-фильма.
Дальше — обед в горном доме у местных жителей. Вас встретят с широкой улыбкой, накроют стол, где пахнет дымком, зирой и свежей лепёшкой. А ещё — невероятная хозяйка, которая накормит не только желудок, но и душу.
После обеда едем к Языку Тролля — скале, свисающей над пропастью, и в древний аул Гоор, чьи боевые башни словно сторожат столетия. Здесь можно зависнуть над горами, над реками, над собой. И, конечно, сделать кадры, которые вы будете пересматривать снова и снова. При желании и хорошей погоде — можно взять напрокат лёгкое шёлковое платье для атмосферных фото (около 1000 руб.).
Финальный аккорд дня — село Дарада-Мурада. Здесь мы проводим солнце: укутанные в пледы, у костра, с чашкой чая или кофе в руках. Воздух наполняется тишиной, а небо — цветом. Это не просто закат. Это прощание с днём, который останется с вами навсегда.
Поздним вечером возвращаемся в гостевой дом. Нас ждёт тёплый ужин, неспешные разговоры и, возможно, лёгкая грусть оттого, что один из самых красивых дней уже позади.
Основные моменты:
Завтрак — в нашем горном доме с настоящим гостеприимством с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
Обед — в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
Ужин и ночевка — в гостевом доме (+ сбор чемоданов).
Комфорт проживания: душ, туалет, постельное бельё, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi и др.
Водопады, плато и хунзахские просторы
В этот день вас ждут подземный водопад, легендарное плато Матлас, прыжки с тарзанки, бирюзовые ущелья, кофе с видом и обед, который вы не забудете никогда. Поехали!
Общая программа:
Салтинская теснина и подземный водопад. Хунзахское плато. Водопад Тобот и Итлятляр. Цолотлинский каньон. Село Матлас. Экстрим-зона (по желанию): зиплайн, квадроциклы, рафтинг. Село Гонох (обед). Село Мочох (только зимой). Гунибская крепость (альтернатива в зависимости от сезона).
Пошаговое описание:
Завтрак с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
Этот день невозможно забыть. Он — как будто собран из самых ярких открыток, запахов горного чая, вкуса домашнего хлеба и звуков падающей воды. Пробуждение в горах уже само по себе подарок, а впереди — целая коллекция чудес, от которых захватывает дух.
После завтрака мы отправляемся к месту, где природа словно шепчет сказки — в Салтинскую теснину. Это не просто ущелье — это портал в другое измерение: узкий проход, каменные стены, а если повезёт, и подземный водопад, который струится с высоты, как слезы гор. Всё здесь дышит тишиной, силой и тайной.
Потом — короткая остановка на кофе с видом. Потому что в горах даже глоток чая может стать моментом, который вы запомните навсегда. Рядом шумит река, вдали мерцают вершины, и вы просто есть — в моменте, в себе, в природе.
А дальше — просторы плато Матлас. Открывается небо, расступаются скалы, и вы стоите над ущельем, а ветер треплет волосы и зовёт навстречу приключениям. По желанию — здесь можно:
прокатиться на квадроцикле или багги,
совершить прогулку верхом на лошади,
отважиться на зиплайн (около 1500 руб. /чел.) или тарзанку (около 8000 руб. /чел.) над пропастью,
вдохнуть аромат кофе у скалы или прицелиться в мишень на стрельбище. Всё это — не для галочки, а ради ощущений, свободы и живого восторга.
Когда сердце насытится, а тело захочет уюта, мы едем в село Гонох — на обед. И не просто обед, а тот самый, после которого все говорят: Лучше, чем дома!
Домашняя дагестанская кухня, горячее, ароматное, щедрое. И время, чтобы купить сувениры, отправить открытки или просто посидеть под деревом в тени, слушая, как гудит мир вокруг.
Следом — Хунзахское плато, сердце древнего Аварского ханства. Здесь всё пропитано историей: воздух, камни, даже трава. Мы увидим:
водопад Тобот, который срывается с высоты в гигантскую пропасть,
Итлятляр, тихий и живописный,
Цолотлинский каньон, где дух захватывает даже у самых храбрых,
и Аранийскую крепость, молчащую свидетельницу тысячелетий.
Захотите — можно сделать прыжок с верёвкой (да, прямо в ущелье!) — и испытать тот самый момент, когда страшно, но хочется.
В завершение дня, в зависимости от сезона и погоды, нас ждёт один из трёх вариантов:
сплав по горной реке (около 3000 руб. /чел.), когда вода поёт под вами,
мастер-класс по лезгинке, где ноги танцуют сами,
или прогулка вдоль крепостной стены Гуниба с закатным видом на водохранилище.
А потом — возвращение в наш тёплый, настоящий, по-домашнему уютный гостевой дом в Гунибе. Ужин. Лампа. Тихие разговоры. И ощущение — я живу правильно.
Основные моменты:
Завтрак — в нашем горном доме с настоящим гостеприимством с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
Обед — в проверенном кафе с душой.
Ужин и ночевка — в гостевом доме.
Комфорт проживания: душ, туалет, постельное бельё, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi и др.
Крепость Нарын-Кала, cтарый Дербент и прощание
Вы прикоснетесь к 5000-летней истории, прогуляетесь по древним улицам Дербента, почувствуете морской бриз и проводите Кавказ с лёгкой грустью и теплом в сердце. Спасибо, что были с нами. До встречи в новых горах!
Общая программа:
Каспийское море — утренние прогулки и купание (по сезону). Цитадель Нарын-Кала — крепость с историей в 5000 лет. Джума-мечеть — старейшая мечеть России. Старый город Дербент — улицы, хранящие дыхание веков.
Пошаговое описание:
Это утро наполнено особенным светом. Последние часы у Каспия — словно подарок напоследок. Кто-то идёт босиком к морю, кто-то ныряет в волны (в сезон с июня по октябрь), кто-то просто молчит и смотрит на горизонт. Здесь и сейчас — только ты, солнце и дыхание воды.
После прогулки — мы собираем чемоданы и выезжаем на завтрак в 09:20, чтобы мягко вернуться в ритм дня. После отправляемся в путь по улицам, которые помнят больше, чем можно себе представить.
Первое, что мы посетим — цитадель Нарын-Кала, сердце древнего Дербента. Ей более 5000 лет — и каждый камень тут дышит вечностью. Мы поднимемся на крепостные стены, где перед нами раскроется панорама города, моря и истории. Услышим легенды, увидим древние бани, мечети, храмы и остатки шахского дворца. Это место — как последняя глава книги, которую не хочешь закрывать.
Затем мы погружаемся в старый город Дербента — те самые магалы, где улицы как лабиринт времени. Пройдёмся по узким улочкам, заглянем в тень платанов, прикоснёмся к стенам, что видели всё. Посетим Джума-мечеть — самую старую мечеть России, где всё словно замерло в тишине и благоговении.
После насыщенного погружения — обед в ресторане. Стол сервирован, блюда изобилуют ароматами специй и трав, и каждый кусочек — как благодарность телу за прекрасные дни. Шведский стол — всё, что вы любите, и чуть-чуть больше.
По желанию, можно будет заглянуть на рынок, чтобы увезти с собой кусочек Дагестана — в виде варенья, чая, лезгинского ножа или просто тёплой улыбки продавца.
И вот — пора собираться. Мы отправляемся в трансфер: кто-то — в аэропорт, кто-то — в отель, кто-то остаётся ещё на пару дней у моря. Мы проезжаем Избербаш, Каспийск, аэропорт, Махачкалу смотрим в окно и не верим, что всё позади.
А в душе — только одно: Это было настоящее!
Вот и всё. Но не совсем. Потому что Дагестан остаётся внутри. В аромате чая. В мягкой лепёшке. В кадрах с каньона. В закате у костра. И мы не говорим — прощай. Мы говорим:
До скорой встречи. Мы уже ждём тебя снова!
Рейсы домой, можно будет рассматривать с 19:30 (включительно!) - дополнение чуть ниже.
Как всегда, возможны незначительные изменения в расписании, ведь мы подстраиваемся под ваши рейсы и настроение. Но главное — мы заботимся о вас до самого конца!
Основные моменты:
Свободное утро у моря (по желанию — купание).
Выезд на завтрак в 09:20 (с чемоданами).
Обед — шведский стол в ресторане.
По желанию — рынок (сувениры и вкусности с собой).
Трансфер до аэропорта/отелей. Рекомендуем бронировать рейсы не ранее 19:30 — всё успеваем.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные внедорожники (Lexus, Kia, Toyota, Hyundai и т. п.) на все 5 дней между локациями. Все автомобили принадлежат нашей команде
- После окончания программы сможем завезти в Дербент, Избербаш, Каспийск, аэропорт, Махачкалу
- Работа сертифицированного гида. Работа старшего координатора группы. С понедельника по пятницу - главный сопровождающий Заур. С четверга по понедельник - главный сопровождающий Магомед
- Проживание: первые 3 ночи - в горах (село Гуниб), в уютных гостевых домах (принадлежат нам) по 4-5 человек. В каждом доме 2 комнаты, двухместное размещение (есть комнаты на троих - для семей и компаний). В домах есть: полотенца, постельное белье, посуда, чайник, обогреватель, фен, утюг, стиральная машина, микроволновка, холодильник, Wi-Fi. Последняя ночь - в отеле в Дербенте недалеко от моря (при отсутствии мест - возможна замена)
- Трёхразовое питание включено: завтраки (кроме первого дня) и ужины (кроме последнего дня) - в нашем доме, у нас своя кухня и хозяйки. Обеды - в домах местных жителей или в кафе (зависит от маршрута). Всё уже включено, брать с собой еду не нужно. Если у вас есть ограничения по питанию - напишите до оплаты, обсудим варианты
- Пикники и кофе-таймы в горах - кофе в турке, горный чай со сладостями
- Все экскурсии по маршруту. Все входные билеты
- Сопровождение на всех локациях
- Уроки лезгинки от мастера
- Чудесные фотографии, видео на память
- Поддержка 24/7. Помощь в выборе подходящих рейсов и отелей, если прилетаете раньше или задерживаетесь после программы
- Рекомендации кафе, ресторанов, достопримечательностей до/после программы
- Советы и помощь при остановке в Чечне (гид, жильё, экскурсии)
- Теплая атмосфера, забота и самая лучшая компания
- Если остались вопросы - пишите, звоните, спрашивайте! Мы всегда на связи и с радостью всё подскажем:
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на покупку сувениров, алкоголя, фруктов и других мелочей
- Дополнительная локация: Подвесной мост + пещеры Нохъо - 500 руб. /чел
- Экстремальные виды развлечений (не требуют опыта, участие по желанию, зависят от сезона и погодных условий): поездка на катере - около 1 000 руб. /чел. Sup-прогулка - около 1 000 руб. /чел. в час (уточняйте доступность у организатора) рафтинг - около 3 000 руб. /чел. (уточняйте доступность у организатора) зиплайн - до 1 500 руб. /чел. прыжок с верёвкой - от 7 000 до 9 000 руб. /чел. (есть доплаты за видеосъёмку) прогулка на лошадях - от 500 до 2 000 руб. /чел
О чём нужно знать до поездки
Погружение в магию гор Дагестана: 5-дневное путешествие, которое не забудется!
Хотите побывать в самом сердце Кавказа, насладиться живописными горами, древними селами и величественными водопадами? Это путешествие откроет вам удивительные красоты Дагестана и подарит незабываемые эмоции!
Что вас ждёт в этом путешествии?
Чистый воздух и невероятные виды. Проживание будет в уютных домах в горах села Гуниб — настоящем сердце Дагестана. Здесь вас ждёт не только комфорт, но и уникальные пейзажи! Наслаждайтесь тихими вечерами в горах с захватывающими видами на природу. Последнюю ночь проведем недалеко от моря в тихом месте Дербента.
Комфортное путешествие. Вместе с вами будет комфортное размещение в поездке: во внедорожниках по 4 путешественника. Это обеспечит достаточно места для каждого, чтобы наслаждаться путешествием с комфортом и уютом.
Профессиональные гиды. В этой программе вас будут сопровождать настоящие эксперты — главные гиды с понедельника по пятницу Заур, а с четверга по понедельник Магомед, которые сделают ваше путешествие незабываемым и максимально информативным. Вместе с ними вы увидите самые необычные и скрытые красоты Дагестана!
Активные прогулки по природным чудесам. Каждый день — это новое приключение. От похода к Салтинскому водопаду до захватывающего подъема к древнему селению Гамсутль. Процесс будет не легким, но виды с горы стоят всех усилий!
Что взять с собой? Не беспокойтесь, мы подготовим список того, что нужно для путешествия. Главное — небольшой рюкзак/сумочка для документов и телефона. Больше ничего лишнего!
Для кого подходит путешествие? Этот маршрут под силу всем с средним уровнем физической подготовки. Наслаждаться природой и получать удовольствие от путешествия смогут все, кто готов к небольшим пешим прогулкам. К сожалению, маршрут не подойдет для людей с ограниченными физическими возможностями.
Когда лучше поехать?
Выберите сезон по своему вкусу:
Апрель — цветущие абрикосовые сады;
Май — идеальная температура около +20C, без летнего зноя;
Июнь — время купания и наслаждения фруктами;
Август — сезон вкусных арбузов, персиков и винограда;
Октябрь — золотая осень, потрясающие виды;
Ноябрь — спелая хурма на ветках.
Путеводитель по сувенирам. Не забудьте привезти домой уникальные дагестанские сувениры! Серебряные украшения, ароматные специи, традиционные ножи и кинжалы, а также ароматный урбеч и коньяк. Всё это — напоминание о вашем путешествии в этот удивительный уголок России!
Хотите продолжить отдых у моря? Мы поможем вам организовать продолжение отпуска на одном из лучших пляжей Дагестана. Обращайтесь, и мы подберем идеальные варианты для отдыха!
Безопасность на высшем уровне! С вами всегда будут наши опытные гиды — с понедельника по пятницу Заур, а с четверга по понедельник Магомед, которые обеспечат ваше спокойствие и комфорт на протяжении всего путешествия. Всё, что нужно — это соблюдать базовые правила безопасности и уважать местные традиции.
Готовы к путешествию, которое перевернёт ваш взгляд на Кавказ? Свяжитесь с нами, чтобы узнать все подробности и забронировать место в программе!
Пожелания к путешественнику
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Дагестану!
Если вы мечтаете покорить горы, увидеть самые живописные уголки Кавказа и пережить незабываемые приключения, наше путешествие — именно то, что вам нужно!
Важные моменты:
Уважение к местной культуре. Дагестан — это не только природные чудеса, но и глубоко укоренённая культура и традиции. Мы просим наших гостей соблюдать уважение к местным обычаям, особенно в одежде:
Девушки, пожалуйста, избегайте глубоких декольте, коротких шорт/юбок/платьев и прозрачной одежды.
Мужчины, лучше отдать предпочтение длинным шортам и футболкам без ярких надписей и прозрачных тканей.
Ответственность и безопасность. Безопасность — наш приоритет! Руководитель группы всегда вправе адаптировать программу путешествия в зависимости от погодных условий или рекомендаций Мчс, чтобы ваше приключение было безопасным и комфортным.
Уважение и комфорт. Мы ждем тех, кто ценит уважение и готов проявить дружелюбие к каждому участнику группы. Это путешествие для тех, кто готов к новым открытиям и по-настоящему ценит атмосферу взаимопонимания и доверия.
Умеренность. Просим проявлять сдержанность в отношении алкоголя. Мы предлагаем вам насладиться красотами природы и приключениями, не отвлекаясь на лишние волнения.
Есть вопросы? Не стесняйтесь обращаться — мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем с подготовкой к путешествию!
