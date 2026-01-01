1 день

Бархан Сарыкум - Пещеры Нохъо - Сулакский каньон

Добро пожаловать в путешествие по Дагестану!

Общая программа:

Бархан Сарыкум (самая настоящая пустыня в России). Пещеры Нохъо и подвесной мост (по желанию). Сулакский каньон (главная обзорная и малая площадки). Катание на катере или Sup-прогулка (по погоде и желанию). Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки.

Время встречи:

Сарыкум, Сулакский каньон, бирюзовые реки и горы — за один день? Легко!

Ваше приключение начинается в 08:30 в Махачкале (возле супермаркета Шеф, точный адрес отправим после бронирования). Чтобы день прошёл без спешки и с комфортом, у вас есть два варианта:

Прилететь в день старта — желательно до 06:00 , чтобы не рисковать из-за задержек рейсов.

Прилететь накануне — идеальный вариант, чтобы выспаться и набраться сил перед насыщенной программой. По запросу подберём отель на любой бюджет.

Если не нашли удобный рейс — напишите нам, мы поможем найти оптимальный!

Пошаговое описание:

Бархан Сарыкум — песчаное чудо Евразии

Первой точкой станет легендарный Бархан Сарыкум — крупнейшая песчаная дюна на всём континенте! Высотой до 252 метров, с температурой песка до +60C летом, это место похоже на настоящую пустыню.

Здесь обитают редчайшие животные и растения, занесённые в Красную книгу.

Совет девушкам: возьмите с собой красивые наряды — фото и видео на фоне золотых дюн будут фантастическими!

Дополнительная активность (по желанию):

Подвесной мост

Пещеры Нохъо

Самый длинный зиплайн (около 1500 руб. /чел.)

Экстремальная тарзанка (около 7000 руб. /чел.)

Вход: 500 руб. /чел.

Чтобы запечатлить полученные эмоции, отправляемся на обед — в самое лучшее место Дагестана!

Сулакский каньон — глубже Гранд-Каньона!

После вкусного обеда мы направимся на главную природную гордость Дагестана — Сулакский каньон. Его глубина достигает 1920 метров, он глубже даже знаменитого Гранд-Каньона в Сша!

Посетим две смотровые площадки, чтобы сделать захватывающие кадры этого чуда природы.

Чиркейское водохранилище — катера, Sup и водная музыка

Далее — катерная прогулка по Чиркейскому водохранилищу (около 1000 руб. /чел.) — с ветерком и музыкой, как вы любите! Летом (с июня по сентябрь) можно искупаться и покататься на Sup-борде (1000 руб. /чел./час, без опыта). Прокат зависит от погоды и условий — всё согласуется с гидом.

Чиркейское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс, крупнейшее водохранилище Северного Кавказа. На берегах расположено село Чиркей, по которому оно и получило название, и посёлок Дубки. Высота над уровнем моря — 335 м.

По пути в горы: Ирганайское водохранилище (если не стемнеет)

По дороге в горный посёлок Гуниб остановимся у Ирганайского водохранилища, чтобы сделать несколько кадров невероятной бирюзовой глади. Это одно из самых красивых мест региона!

Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской Гэс.

Вечер в Гунибе — отдых, ужин, уют

Заселяемся в гостевой дом в горах: душ, чистое белье, wi-fi, уютная атмосфера — всё на месте! Вас ждёт вкусный домашний ужин, общение и свободное время для восстановления сил.

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.

Основные моменты:

Завтрак — самостоятельно до начала поездки .

Встреча группы в 08:30 утра в Махачкале.

Обед — на маршруте, в одном из лучших месте Дагестана.

Ужин и ночевка — в гостевом доме.

Комфорт проживания: душ, туалет, постельное бельё, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, посуда, чайник, обогреватель, wi-fi и др.

