Мои заказы

Рассвет в горах Дагестана. Все включено

Рассвет в горах Дагестана
Вы будете жить в домиках с панорамными окнами и по вечерам сидеть у костра. Посетите не только популярные места, но и скрытые от глаз мало известные локации. В программе: конные прогулки, поездки на катерах, джипинг и по желанию полезный мастер-класс.

В стоимость входит абсолютно всё: питание, транспорт, входные билеты, активности и даже вкуснейший кофе, приготовленный гидом прямо в горах.
5
3 отзыва
Рассвет в горах Дагестана. Все включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рассвет в горах Дагестана. Все включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Рассвет в горах Дагестана. Все включеноФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерах

В программе дня гарантированные вау-эффекты!

Встреча в аэропорту Уйташ (Махачкала) в 7:00. Чтобы обеспечить беспрепятственное начало вашего тура, рекомендуем прибыть до 7:00.

Встреча в Махачкале (Южная автостанция) в 8:00, ул. Амет-Хана Султана, 344. Этот вариант подходит для тех, кто прибывает заранее.

Бархан Сарыкум. Почувствуйте себя исследователем в сердце крупнейшей песчаной дюны Европы. Идеальное место для эффектных фотографий и заряда энергией.

Экокомплекс «ГлавРыба». Насладитесь изысканным обедом на берегу кристально чистой реки Сулак. Свежая форель или сочный шашлык — выбор за вами.

Сулакский каньон (джипинг и катание на катерах). Отправляйтесь в захватывающее путешествие по одному из самых глубоких каньонов мира. Панорамные виды, брызги водопадов и адреналин гарантированы!

Смотровые площадки Хадум и Язык тещи. Полюбуйтесь захватывающими видами на каньон и Чиркейскую дамбу.

Чиркейское водохранилище. Завершите день, наблюдая закат над «дагестанским морем» — крупнейшим водохранилищем Северного Кавказа.

После насыщенного дня вас ждет размещение в стильных А-фреймах, расположенных в живописном горном районе.

Вечером традиционный дагестанский ужин и возможность отдохнуть у костра, слушая легенды от нашего опытного гида.

Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерахСулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерахСулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерахСулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горах

В 08:00 начнем день с аутентичного дагестанского завтрака и отправляемся в незабываемое горное приключение.

Оставьте свои чемоданы в комфортабельных номерах — возьмите с собой только самое необходимое для легкого треккинга.

Аул-призрак Гамсутль. Исследуем одно из древнейших поселений России, расположенное на высоте 1500 метров. Почувствуем величие истории и уникальность архитектуры, парящей над горными вершинами.

Мы довезем вас на комфортабельных УАЗах максимально близко к аулу, далее прогулка пешком (около 40 минут) позволит вам в полной мере насладиться красотой окружающего пейзажа (по желанию возможна конная прогулка за доп плату).

Аутентичный обед. После спуска вас ждет сытный и вкусный обед с лучшими блюдами дагестанской кухни: ароматный шашлык, сочный плов, традиционный ботишал и лагман, а также чай, свежие нарезки и компот.

Чохские террасы. Расскажем об уникальных искусственных террасах, а также расскажем, где зародилась террасная культура возделывания земли.

Насладимся ароматным кофе, сваренным прямо перед вами с захватывающим видом на горные пейзажи.

Салтинская теснина и подземный водопад. Прогуляемся по узкой тропе живописной теснины, где стены возвышаются до 15 метров, где погрузитесь в сказочную атмосферу подземного водопада — жемчужины Дагестана, скрытой от посторонних глаз.

После насыщенного дня вас ждет ужин в уютном ресторане «Лагуна Голхинг» над живописным Гунибским водохранилищем.

Возвращение в комфортабельные А-фреймы для уединения с природой и полноценного отдыха.

Гамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горахГамсутль - подземный водопад - Салтинская теснина - Чохские террасы - кофе-брейк в горах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Язык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храм

После вкусного завтрака (начало в 8:00) мы отправимся навстречу новым приключениям, полным ярких впечатлений и острых ощущений.

Карадахская теснина. Исследуем самую высокогорную теснину в России, где ширина варьируется от 2 до 4 метров, а высота достигает 170 метров. Пройдемся по живописным канатным дорогам и лестницам, наслаждаясь захватывающими видами и уникальными изгибами скал.

Аул Гоор (действующий). Посетим аул, известный своими легендарными башнями и панорамными смотровыми площадками, где в сопровождении местного гида-аксакала вы прогуляетесь по красивым местам, услышите предания и истории создания этих аулов.

Язык Тролля. Сделаем незабываемые фотографии на краю пятиметрового скалистого выступа над пропастью с видом на долину Аварского Койсу.

Этно-обед в Гооре. Погрузитесь в атмосферу горской кухни и попробуете традиционные блюда в одном из этно-домов и по желанию примите участие в мастер-классе по приготовлению блюд по старинным рецептам.

Датунский храм. Посетим самую древнюю христианскую церковь на территории Дагестана, построенную грузинскими миссионерами в XI веке, где оцените сохранившуюся архитектуру и живописное расположение храма в горном ущелье.

Вечером вас ждет вкусный ужин с новыми национальными блюдами. После ужина вы сможете провести время у костра, играя в настольные игры под руководством нашего гида.

Язык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храмЯзык Тролля - Карадахская теснина - Гоор, Датунский храм
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Катание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское плато

После завтрака съезжаем с вещами из отеля, но не в аэропорт, а мы отправимся в путешествие по самым живописным местам, где каждая локация — идеальный кадр для вашей ленты.

Хунзахское плато. Почувствуете себя на краю света, прогуливаясь по плато на высоте 1700 метров, с которого открываются захватывающие виды на серебряные водопады и древние аулы.

Водопады Итлятляр и Тобот. Покорите один из самых высоких водопадов России – Итлятляр, чьи воды обрушиваются с высоты около 100 метров. Полюбуйтесь водопадом Тобот, самым красивым водопадом Дагестана, образующимся от множества рек и падающим с высоты до 70 метров.

Обед с вкусом Аварии. Попробуем пять различных национальных блюд аварской кухни и закончим трапезу знаменитой абрикосовой кашей на десерт. Почувствуете гастрономическое разнообразие Дагестана!

Прогулка верхом на лошадях. Ощутите свободу, совершая конную прогулку по живописному плато Матлас в сопровождении опытных инструкторов.

Экстрим-парк Матлас, славящийся своими видами на горы и водопады. Пройдёмся под Ханским водопадом и пополните свой фотоальбом уникальными кадрами.

Каменная чаша. Откроем для себя галерею внутри скал — огромные природные залы, где вместо потолка над вами простирается синее небо. Пройдем по узкому коридорчику и ощутим себя исследователями, попав в Каменную чашу.

Прощаемся с аварскими землями и отправляемся в аэропорт. Для вашего удобства мы рекомендуем приобретать билеты на рейсы, вылетающие после 19:00.

Программа тура завершится около 15:00, и трансфер до аэропорта займет около 3 часов.

Желающие могут продлить свое пребывание в Дагестане и насладиться пляжным отдыхом на побережье Каспийского моря.

Катание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское платоКатание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское платоКатание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское платоКатание на лошадях - водопады - Каменная чаша - экстрим-парк - Хунзахское плато
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в А-фреймах.

Доплата за 1-местное размещение — 12 000 руб. /весь период тура.

Варианты проживания

Адамант

3 ночи

На территории комплекса есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса, костровая зона и бесплатный wi-fi.

Вечером у нас будет возможность собраться за костром и играть разные игры во главе с гидом.

Душ, туалет находятся в домиках.

АдамантАдамантАдамантАдамант
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3-разовое (3 завтрака, 4 обеда,3 ужина)
  • Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Комфортный транспорт
  • Все входные билеты
  • Все экскурсии на протяжении всего тура
  • Катание на катере по каньону
  • Катание на лошадях
  • Активности, подарки и развлечения
  • Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура или более, либо же задержаться после тура
  • Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
  • Кофе на смотровых площадках + сладости к нему
  • Проживание по программе
  • Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
  • Джипинг
  • Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
  • удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
  • паспорт;
  • легкая куртка, кофта:
  • зарядное устройство;
  • личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор;
  • советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
  • обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
  • теплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли поехать в тур одной или одному?

Да, можно. По вашему желанию мы найдем к вам подселение, если не захотите одноместное размещение, за которое нужно доплатить.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что привезти домой из сувениров?
  • серебряные украшения (серьги, браслет, кольцо);
  • папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
  • магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
  • куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
  • урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье мясо и т. п.
Программа может измениться?

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности.

При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Антон
25 сен 2025
Невероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! Очень приветливые люди! Вкусная еда - до «отвала» кормят! Но самое главное - полученные эмоции!!! Было шикарно!
Невероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! ОченьНевероятное путешествие! Просто невообразимые пейзажи до мурашек! Каспийское море - просто картина Айвазовского в живую! Очень
А
Анжела
24 сен 2025
Тур прошел прекрасно. Проживания комфортное, в очень живописном месте, территория чистая. Питание разнообразное, вкусное и сытное. Сам тур понравился разнообразием, прекрасными видами и незабываемыми впечатлениями. Передвижение между локациями очень комфортное, водитель прекрасный! Гид все прекрасно объяснял, доводил до локаций и давал свободное время для прогулок и фотосессий! ☺️
А
Александра
23 сен 2025
Тур прекрасный, я осталась в полном восторге от программы, от гида Заиры и от Дагестана в общем. 😍 Хотелось бы более разнообразное питание, но когда так много ходишь это становится не столь важным. 😹Я очень рекомендую этот тур. Вы останетесь довольны❤️
Тур прекрасный, я осталась в полном восторге от программы, от гида Заиры и от Дагестана вТур прекрасный, я осталась в полном восторге от программы, от гида Заиры и от Дагестана вТур прекрасный, я осталась в полном восторге от программы, от гида Заиры и от Дагестана в

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры из Махачкалы

От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
На машине
5 дней
4 отзыва
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 9:00
15 дек в 09:00
23 фев в 09:15
41 900 ₽ за человека
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
На машине
4 дня
9 отзывов
Дагестан зовёт в гости: увлекательный тур с питанием и мини-квестом (всё включено)
С комфортом исследовать горы и аулы, посетить «местную Швейцарию», покататься верхом и на лодке
Начало: Аэропорт Уйташ, 7:30, или в Махачкале в 8:00
3 янв в 08:00
7 янв в 08:00
31 200 ₽ за человека
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
На машине
5 дней
5 отзывов
В Дагестан за вкусами и видами: всё включено
Погрузиться в гастрономию республики, каждый день пробуя национальные блюда, и приготовить урбеч
Начало: Махачкала, ул. Имама Шамиля 31 г «Россия моя истор...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
40 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы