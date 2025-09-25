1 день

Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Главрыба - Чиркейское водохранилище - джипинг и катание на катерах

В программе дня гарантированные вау-эффекты!

Встреча в аэропорту Уйташ (Махачкала) в 7:00. Чтобы обеспечить беспрепятственное начало вашего тура, рекомендуем прибыть до 7:00.

Встреча в Махачкале (Южная автостанция) в 8:00, ул. Амет-Хана Султана, 344. Этот вариант подходит для тех, кто прибывает заранее.

Бархан Сарыкум. Почувствуйте себя исследователем в сердце крупнейшей песчаной дюны Европы. Идеальное место для эффектных фотографий и заряда энергией.

Экокомплекс «ГлавРыба». Насладитесь изысканным обедом на берегу кристально чистой реки Сулак. Свежая форель или сочный шашлык — выбор за вами.

Сулакский каньон (джипинг и катание на катерах). Отправляйтесь в захватывающее путешествие по одному из самых глубоких каньонов мира. Панорамные виды, брызги водопадов и адреналин гарантированы!

Смотровые площадки Хадум и Язык тещи. Полюбуйтесь захватывающими видами на каньон и Чиркейскую дамбу.

Чиркейское водохранилище. Завершите день, наблюдая закат над «дагестанским морем» — крупнейшим водохранилищем Северного Кавказа.

После насыщенного дня вас ждет размещение в стильных А-фреймах, расположенных в живописном горном районе.

Вечером традиционный дагестанский ужин и возможность отдохнуть у костра, слушая легенды от нашего опытного гида.

