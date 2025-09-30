Вы постоите
Описание тура
Организационные детали
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- лёгкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).
Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Какого размера брать чемодан?
Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Программа тура по дням
Пещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горах
Встретим вас в аэропорту или на южной автостанции Махачкалы. Сначала мы посетим пещеру Нохъо с туннелями и смотровой площадкой над Сулаком. Желающие смогут прокатиться на зиплайне, прыгнуть с тарзанки или пройти по подвесному мосту. Далее отправимся к бархану Сарыкум — крупнейшему в Европе, где прогуляемся по пескам.
Обед пройдёт в экотуркомплексе «ГлавРыба», где подадут свежую форель или шашлык из мяса на выбор. Затем спустимся на джипах к причалу в селе Зубутли и прокатимся на катере по Сулакскому каньону, подплыв к водопадам.
После этого нас ждёт смотровая площадка «Язык тёщи», вид на Чиркейскую дамбу и Чиркейское водохранилище. Здесь встретим закат.
Вечером разместимся в комплексе, поужинаем национальными блюдами и соберёмся у костра, где гид поделится легендами.
Карадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтинг
Завтракаем в 8:00 и выезжаем в путь. Посетим Карадахскую теснину и «Язык тролля» — скальный выступ над пропастью с видом на долину Аварского Койсу. Здесь сделаем фотографии в национальных папахах и костюмах.
После осмотрим Датунский храм 11 века, а финалом дня станет рафтинг по реке. Под руководством инструктора и с новым снаряжением мы пройдём участки с шиверами и порогами 2–4 категории протяжённостью более 20 км.
Вечером поужинаем и разместимся в барн-хаусах или сафари-тентах. День завершится посиделками у костра.
Хунзахское плато, Матлас и Дербент
После завтрака в 8:00 выедем с вещами и отправимся в одни из самых зрелищных и фотогеничных мест Дагестана.
Первая остановка — Хунзахское плато. С высоты 1700 метров открываются виды на водопады и древние аулы. Мы прогуляемся до водопадов Тобот и Итлятляр. По желанию — прыжок с тарзанки или зиплайн (по предварительной договорённости с гидом). Итлятляр — один из самых высоких водопадов России (до 100 метров), Тобот — самый известный в Дагестане, его высота около 70 метров.
На обед попробуем пять национальных блюд аварской кухни, в том числе абрикосовую кашу.
Далее отправимся в экстрим-парк «Матлас» — здесь нас ждут виды на горы, прогулка под Ханским водопадом и фотопаузы. Затем — верховая прогулка в сопровождении инструкторов по окрестностям Матлаского плато. Продолжим маршрут у Каменной чаши — природной галереи в скалах. Пройдём через узкий проход и окажемся внутри.
Завершит день Дербент — древнейший город России. После экскурсии заселимся в отель, где на ужин нам подадут табасаранское чуду — традиционное блюдо южного Дагестана.
Знакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на багги
После завтрака поедем в табасаранские земли. В одном из горных сёл нас примет кавказская семья: мы познакомимся с их бытом, традициями и попробуем блюда экокухни.
Далее переедем в Хучни — центр Табасаранского района. Здесь увидим крепость «Семи братьев и одной сестры», о которой ходит множество легенд, и прогуляемся к живописному Хучнинскому водопаду, известному как «маленькая Швейцария».
В гостях у местных жителей нас ждёт обед из национальных блюд.
Финалом дня станет прогулка на багги (лёгкий внедорожник) вдоль исторической стены Даг-бары в Дербенте. Перед стартом проведём инструктаж и получим экипировку. После активной программы вернёмся в отель, где нас ждут ужин и вечерние посиделки.
Экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обед
В 8:00 завтракаем и выезжаем с вещами. Сделаем остановку у экраноплана «Лунь», гибрида корабля и самолёта, когда-то гордости Советского Союза. Далее отправимся в Дербент и посетим крепость Нарын-Кала, пройдём по старым кварталам-магалам и заглянем в Джума-мечеть — старейшую в России и на территории СНГ. Затем прогуляемся по рынку и сувенирным лавкам.
На обед заглянем в этнодом, где в формате иммерсивного обеда попробуем блюда местной кухни. Здесь же примерим национальные костюмы горянки и джигита. В завершение подведём итоги квест-игры и наградим победителей небольшими призами.
Программа тура завершится около 15:00. После обеда возможна доставка в аэропорт (рекомендуемый вылет — после 19:00) или на южную автостанцию Махачкалы. При необходимости поможем с заселением в отель или апартаменты.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание, а также свежесваренный кофе на смотровых площадках и вкусности к нему
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все входные билеты
- Экскурсии по программе
- Катание на катере по каньону
- Прогулка на багги
- Рафтинг
- Конная прогулка
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
- Зиплайн или тарзанка - от 5000 ₽