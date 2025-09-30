All inclusive по-кавказски — это когда в стоимость включено не только комфортабельное проживание в горах и у моря и трёхразовое питание, но и море эмоций, впечатлений и незабываемых моментов.Вы постоите

на скальном выступе над пропастью, попробуете местные блюда, сплавитесь по реке на рафте, увидите водопады Итлятляр и Тобот. Ещё с ветерком прокатитесь на багги (лёгком внедорожнике) вдоль исторической стены Даг-бары в Дербенте. Также вас ждёт экстрим-парк и конная прогулка, а за доплату — зиплайн или тарзанка. Познакомитесь с бытом и культурой местных, сделаете эффектные снимки в папахах и костюмах — реквизит мы предоставим. А сколько будет гастрономических открытий: форель, шашлык, чуду, плов, ботишал, лагман… Тур — молодёжный, поэтому будет драйвово и очень весело, никаких скучных экскурсий!

- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);

- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;

- паспорт;

- лёгкая куртка, кофта:

- зарядное устройство;

- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;

- солнцезащитный крем;

- головной убор;

- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;

- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;

- тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.