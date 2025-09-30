Мои заказы

Тур «всё включено» в Дагестан для молодых и активных: рафтинг, багги и главные места

Промчаться по Сулаку на катере, отведать местных блюд и пройтись под водопадом в экстрим-парке
All inclusive по-кавказски — это когда в стоимость включено не только комфортабельное проживание в горах и у моря и трёхразовое питание, но и море эмоций, впечатлений и незабываемых моментов.

Вы постоите
на скальном выступе над пропастью, попробуете местные блюда, сплавитесь по реке на рафте, увидите водопады Итлятляр и Тобот.

Ещё с ветерком прокатитесь на багги (лёгком внедорожнике) вдоль исторической стены Даг-бары в Дербенте. Также вас ждёт экстрим-парк и конная прогулка, а за доплату — зиплайн или тарзанка.

Познакомитесь с бытом и культурой местных, сделаете эффектные снимки в папахах и костюмах — реквизит мы предоставим.

А сколько будет гастрономических открытий: форель, шашлык, чуду, плов, ботишал, лагман… Тур — молодёжный, поэтому будет драйвово и очень весело, никаких скучных экскурсий!

5
4 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- удобная одежда для поездок в горы: можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, кофты, но не короткая, не обтягивающая (обязательно ниже колена. Колени и плечи должны быть прикрыты);
- удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- лёгкая куртка, кофта:
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- солнцезащитный крем;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно, при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт. Развлечения оплачиваются только наличкой;
- тёплые вещи (погода в горах в осеннее и зимнее время бывает прохладной).

Мужчинам не рекомендуется ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Какого размера брать чемодан?

Вы можете брать чемоданы любого размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Программа тура по дням

1 день

Пещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горах

Встретим вас в аэропорту или на южной автостанции Махачкалы. Сначала мы посетим пещеру Нохъо с туннелями и смотровой площадкой над Сулаком. Желающие смогут прокатиться на зиплайне, прыгнуть с тарзанки или пройти по подвесному мосту. Далее отправимся к бархану Сарыкум — крупнейшему в Европе, где прогуляемся по пескам.

Обед пройдёт в экотуркомплексе «ГлавРыба», где подадут свежую форель или шашлык из мяса на выбор. Затем спустимся на джипах к причалу в селе Зубутли и прокатимся на катере по Сулакскому каньону, подплыв к водопадам.

После этого нас ждёт смотровая площадка «Язык тёщи», вид на Чиркейскую дамбу и Чиркейское водохранилище. Здесь встретим закат.

Вечером разместимся в комплексе, поужинаем национальными блюдами и соберёмся у костра, где гид поделится легендами.

Пещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горахПещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горахПещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горахПещера Нохъо, обед в «ГлавРыбе», прогулка на катере по Сулакскому каньону и закат в горах
2 день

Карадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтинг

Завтракаем в 8:00 и выезжаем в путь. Посетим Карадахскую теснину и «Язык тролля» — скальный выступ над пропастью с видом на долину Аварского Койсу. Здесь сделаем фотографии в национальных папахах и костюмах.

После осмотрим Датунский храм 11 века, а финалом дня станет рафтинг по реке. Под руководством инструктора и с новым снаряжением мы пройдём участки с шиверами и порогами 2–4 категории протяжённостью более 20 км.

Вечером поужинаем и разместимся в барн-хаусах или сафари-тентах. День завершится посиделками у костра.

Карадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтингКарадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтингКарадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтингКарадахская теснина, фотосессия на «Языке тролля» и рафтинг
3 день

Хунзахское плато, Матлас и Дербент

После завтрака в 8:00 выедем с вещами и отправимся в одни из самых зрелищных и фотогеничных мест Дагестана.

Первая остановка — Хунзахское плато. С высоты 1700 метров открываются виды на водопады и древние аулы. Мы прогуляемся до водопадов Тобот и Итлятляр. По желанию — прыжок с тарзанки или зиплайн (по предварительной договорённости с гидом). Итлятляр — один из самых высоких водопадов России (до 100 метров), Тобот — самый известный в Дагестане, его высота около 70 метров.

На обед попробуем пять национальных блюд аварской кухни, в том числе абрикосовую кашу.

Далее отправимся в экстрим-парк «Матлас» — здесь нас ждут виды на горы, прогулка под Ханским водопадом и фотопаузы. Затем — верховая прогулка в сопровождении инструкторов по окрестностям Матлаского плато. Продолжим маршрут у Каменной чаши — природной галереи в скалах. Пройдём через узкий проход и окажемся внутри.

Завершит день Дербент — древнейший город России. После экскурсии заселимся в отель, где на ужин нам подадут табасаранское чуду — традиционное блюдо южного Дагестана.

Хунзахское плато, Матлас и ДербентХунзахское плато, Матлас и ДербентХунзахское плато, Матлас и ДербентХунзахское плато, Матлас и ДербентХунзахское плато, Матлас и ДербентХунзахское плато, Матлас и Дербент
4 день

Знакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на багги

После завтрака поедем в табасаранские земли. В одном из горных сёл нас примет кавказская семья: мы познакомимся с их бытом, традициями и попробуем блюда экокухни.

Далее переедем в Хучни — центр Табасаранского района. Здесь увидим крепость «Семи братьев и одной сестры», о которой ходит множество легенд, и прогуляемся к живописному Хучнинскому водопаду, известному как «маленькая Швейцария».

В гостях у местных жителей нас ждёт обед из национальных блюд.

Финалом дня станет прогулка на багги (лёгкий внедорожник) вдоль исторической стены Даг-бары в Дербенте. Перед стартом проведём инструктаж и получим экипировку. После активной программы вернёмся в отель, где нас ждут ужин и вечерние посиделки.

Знакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на баггиЗнакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на баггиЗнакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на баггиЗнакомство с бытом местных, крепость «Семи братьев и одной сестры» и прогулка на багги
5 день

Экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обед

В 8:00 завтракаем и выезжаем с вещами. Сделаем остановку у экраноплана «Лунь», гибрида корабля и самолёта, когда-то гордости Советского Союза. Далее отправимся в Дербент и посетим крепость Нарын-Кала, пройдём по старым кварталам-магалам и заглянем в Джума-мечеть — старейшую в России и на территории СНГ. Затем прогуляемся по рынку и сувенирным лавкам.

На обед заглянем в этнодом, где в формате иммерсивного обеда попробуем блюда местной кухни. Здесь же примерим национальные костюмы горянки и джигита. В завершение подведём итоги квест-игры и наградим победителей небольшими призами.

Программа тура завершится около 15:00. После обеда возможна доставка в аэропорт (рекомендуемый вылет — после 19:00) или на южную автостанцию Махачкалы. При необходимости поможем с заселением в отель или апартаменты.

Экраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обедЭкраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обедЭкраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обедЭкраноплан «Лунь», Нарын-Кала, прогулка по Дербенту и иммерсивный обед

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, а также свежесваренный кофе на смотровых площадках и вкусности к нему
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все входные билеты
  • Экскурсии по программе
  • Катание на катере по каньону
  • Прогулка на багги
  • Рафтинг
  • Конная прогулка
  • Активности, подарки и развлечения
  • Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
  • Зиплайн или тарзанка - от 5000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:30, или южная автостанция (ул. Амет-Хана Султана 344), 8:00
Завершение: Дербент, 15:00. Мы доставим вас в аэропорт или на вокзал Махачкалы, выбирайте рейсы с вылетом после 20:00 или билеты на поезда с отбытием после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан
Курбан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 1108 туристов
Уважаемые гости, меня зовут Курбан. Я на протяжении многих лет знакомлю весь мир с красотами Дагестана! Искренне рад, что наша республика стала популярна в туристическом направлении. Люблю свой Дагестан, показывать
его и рассказывать про него путешественникам! В портфолио 20+ различных программ. В маршруты входят горные походы, пляжные туры, молодёжные экскурсии, поездки в заброшенные аулы, гастрономические туры, джип-сафари, экскурсии на Багах, сапах, катерах и лошадях. В 2016 году я купил недорогой автомобиль, на котором возил гостей, а сегодня у меня есть команда профессиональных гидов и опытных водителей с большим стажем! Наши экскурсии и туры посетили более 90 000 гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мы, команда из Дагестана, с энергией и тёплой улыбкой встретим вас. Научим танцевать лезгинку и готовить национальные блюда. Мы подбираем необычные места для проживания (барн-хаусы и A-frames), показываем тайные локации и подбираем необычные активности. Мы остаёмся друзьями с клиентами даже после окончания туров!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Б
Булат
1 окт 2025
Все очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали на все наши вопросы и были очень отзывчивыми. Море впечатлений и положительных эмоций. Лучше гор только горы.
только горы.
Из пожеланий возможно стоит немного перераспределить программу тк в первый день очень много активностей и времени в автобусе, а в последний только экскурсия в Дербенте и рынок. В аэропорту мы были уже в 3 часа, хотя рекомендуемый вылет в туре указывался после 7.

Все очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали наВсе очень понравилось! Кормят очень много, голодными не останетесь. Гид Тамерлан и водитель Рафик отвечали на
Е
Евгения
26 сен 2025
Добрый день! Полный восторг! Очень насыщенная программа и масса положительных эмоций. В экскурсионном туре была первый первый раз и очень понравилось. Потрясающий гид Руслан, который окружил теплотой и заботой. Контролировал все на всех этапах. Думать не нужно было совсем. Мозг по-настоящему отдохнул и перезагрузился. Вернулась бы я еще раз- однозначно ДА! Спасибо за такой незабываемый отдых, прямо в сердце ❤
Курбан
Курбан
Ответ организатора:
Спасибо большое за прекрасный отзыв, мы рады что вам понравился наш Дагестан, ждем вас с нетерпением еще.
Я
Якушенко
20 сен 2025
Впервые брал тур и я не пожалел! Спасибо большое Атлухану и всей группе тура, скучать не приходилось, интересные моменты были везде, еда вкусной, а Атлухан на суете)
Впервые брал тур и я не пожалел! Спасибо большое Атлухану и всей группе тура, скучать не
А
Александра
17 сен 2025
Я в восторге! Красота Дагестана - это нечто! Кормили на убой! Домики с локацией на речку и горы - это неописуемая красота, тишина и умиротворение. Отель в Дербенте - лучший из лучших, до моря 100 метров. Нас принимали, как звезд. Если выбирать, то только данный тур. 5 насыщенных дней запомниться навсегда. Дагестан - ты в моем сердечке!

