Топ Дагестана за 5 дней - всё включено

Этот тур идеально подходит для тех кто планирует свою поездку в Дагестан в первый раз.

В туре собраны все самые знаменитые и лучшие локации Дагестана: Сулакский каньон — второй в мире,
после каньона в США.

В тур также включили Язык Тролля в старом Гоор, который ничем не хуже Норвежского; аул-призрак Гамсутль; Чохские террасы схожие с террасами Индонезии; старинный Дербент и много других мест, которые вы могли видеть в рилсах!

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 09:00

Описание тура

Городские и горные красоты в одном туре Этот тур создан для тех, кто впервые собирается посетить Дагестан. Он охватывает самые известные и захватывающие места республики:

  • знаменитый Сулакский каньон, уступающий по величине лишь американскому;
  • Язык Тролля в Гооре, не уступающий норвежскому аналогу;
  • загадочный аул Гамсутль;
  • живописные Чохские террасы, напоминающие индонезийские;

• древнейший город России — Дербент, и другие популярные достопримечательности, которые наверняка встречались вам в социальных сетях. В тур включено:

  • питание с блюдами национальной кухни;
  • четыре ночи в горах в красивейших местах;
  • услуги опытного гида и профессионального водителя, отлично знающего горные дороги • все входные билеты на пути следования;

• эксклюзивная прогулка на катере по каньону к знаменитым Плачущим водопадам. Важная информация:

  • Выезд в тур в понедельник в 8:00. Вам необходимо прилететь в Махачкалу о этого времени или на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги и погулять по Махачкале.
  • Обратные билеты желательно брать не раньше чем на 20:00-21:00 или на следующий день.

По понедельникам в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Экраноплан Лунь
  • Каспийское море
  • Аул Старый Гоор
  • Река Аварское Койсу
  • Язык Тролля
  • Аул Кахиб
  • Храм «Датуна»
  • Водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр
  • Хунзахское плато
  • Каменная чаша
  • Село Гонох
  • Цолотлинский каньон
  • Самый длинный высокогорный подвесной мост в России
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Село Кегер
  • Салтинский подземный водопад
  • Чохские земледельческие террасы
  • Точка Айвазовского
  • Сулакский каньон
  • Главрыба
  • Комплекс пещер Нохъо
  • Горное село Старое Зубутли
  • Поселок Дубки
  • Чиркейское водохранилище
  • ГЭС
  • Тещин Язык
Что включено
  • Проживание - 4 ночи в гостевых домах и отелях в горах
  • Питание - комплексные завтраки, обеды и ужины с блюдами национальной кухни
  • Услуги гида-проводника
  • Транспорт по всему маршруту
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Все входные билеты на локации по программе тура
Что не входит в цену
  • Перелет до Махачкалы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 4000 рублей
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Завершение: Махачкала, просп. Амет-хана султана 346
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 09:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Выезд в тур в понедельник в 8:00. Вам необходимо прилететь в Махачкалу о этого времени или на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги и погулять по Махачкале
  • Обратные билеты желательно брать не раньше чем на 20:00-21:00 или на следующий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Андрей
25 окт 2025
Прекрасный тур. Ездили в октябре, поэтому попались в маленькую группу из 6 человек. Гид Руслан самый лучший!

