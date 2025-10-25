Этот тур идеально подходит для тех кто планирует свою поездку в Дагестан в первый раз.
В туре собраны все самые знаменитые и лучшие локации Дагестана: Сулакский каньон — второй в мире,
Описание тура
Городские и горные красоты в одном туре Этот тур создан для тех, кто впервые собирается посетить Дагестан. Он охватывает самые известные и захватывающие места республики:
- знаменитый Сулакский каньон, уступающий по величине лишь американскому;
- Язык Тролля в Гооре, не уступающий норвежскому аналогу;
- загадочный аул Гамсутль;
- живописные Чохские террасы, напоминающие индонезийские;
• древнейший город России — Дербент, и другие популярные достопримечательности, которые наверняка встречались вам в социальных сетях. В тур включено:
- питание с блюдами национальной кухни;
- четыре ночи в горах в красивейших местах;
- услуги опытного гида и профессионального водителя, отлично знающего горные дороги • все входные билеты на пути следования;
• эксклюзивная прогулка на катере по каньону к знаменитым Плачущим водопадам. Важная информация:
- Выезд в тур в понедельник в 8:00. Вам необходимо прилететь в Махачкалу о этого времени или на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги и погулять по Махачкале.
- Обратные билеты желательно брать не раньше чем на 20:00-21:00 или на следующий день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Дербент
- Крепость Нарын-кала
- Экраноплан Лунь
- Каспийское море
- Аул Старый Гоор
- Река Аварское Койсу
- Язык Тролля
- Аул Кахиб
- Храм «Датуна»
- Водопады Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр
- Хунзахское плато
- Каменная чаша
- Село Гонох
- Цолотлинский каньон
- Самый длинный высокогорный подвесной мост в России
- Аул-призрак Гамсутль
- Село Кегер
- Салтинский подземный водопад
- Чохские земледельческие террасы
- Точка Айвазовского
- Сулакский каньон
- Главрыба
- Комплекс пещер Нохъо
- Горное село Старое Зубутли
- Поселок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- ГЭС
- Тещин Язык
Что включено
- Проживание - 4 ночи в гостевых домах и отелях в горах
- Питание - комплексные завтраки, обеды и ужины с блюдами национальной кухни
- Услуги гида-проводника
- Транспорт по всему маршруту
- Прогулка на катере по Сулакскому каньону
- Все входные билеты на локации по программе тура
Что не входит в цену
- Перелет до Махачкалы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 4000 рублей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Махачкала просп. Амет-Хана Султана, 346
Завершение: Махачкала, просп. Амет-хана султана 346
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 09:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Выезд в тур в понедельник в 8:00. Вам необходимо прилететь в Махачкалу о этого времени или на день раньше, чтобы отдохнуть после дороги и погулять по Махачкале
- Обратные билеты желательно брать не раньше чем на 20:00-21:00 или на следующий день
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
25 окт 2025
Прекрасный тур. Ездили в октябре, поэтому попались в маленькую группу из 6 человек. Гид Руслан самый лучший!
