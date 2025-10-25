читать дальше после каньона в США.



В тур также включили Язык Тролля в старом Гоор, который ничем не хуже Норвежского; аул-призрак Гамсутль; Чохские террасы схожие с террасами Индонезии; старинный Дербент и много других мест, которые вы могли видеть в рилсах!

Этот тур идеально подходит для тех кто планирует свою поездку в Дагестан в первый раз.В туре собраны все самые знаменитые и лучшие локации Дагестана: Сулакский каньон — второй в мире,