Описание тура
Мы превратим ваш отпуск в удивительное путешествие, наполненное приключениями, эмоциями и полноценным отдыхом!
Вас ждут захватывающие панорамные виды на горы и стремительные реки с лазурными водами, вечерние посиделки под аккомпанемент звуков дикой природы, чистый адреналин для любителей автопробегов и уникальные локации для настоящих ценителей природы. Но, конечно, не забыли и о вашем комфорте — передвигаться по горным дорогам вы будете на внедорожниках и минивэнах повышенной проходимости, а ночевать в уютных домиках с удобствами.
Мы не набираем большие группы, чтобы не портить качество!
Количество мест ограничено. Не откладывайте — ближайшие даты уже активно бронируются!
С понедельника по пятницу - главный гид Мурад или Рамазан.
Почему стоит выбрать именно наше путешествие?
Вас ждёт небольшая, но самая лучшая команда: от 1 до 16 человек
Вас ждут самые топовые локации + тайные места
Вас ждёт сертифицированный гид, который не просто покажет Мелодию Дагестана, но и расскажет о каждой её достопримечательности
Вас ждут современные внедорожники и минивэны (все машины принадлежат нам): Lexus, Kia, Toyota, Hyundai и т. д.
Вас ждёт свободное время, никто не будет торопить
Вас ждут потрясающие водители, которые также обладают всеми должными знаниями о достопримечательностях Дагестана
Вас ждёт комфортное проживание (все дома принадлежат нам): уютные большие дома по 4-5 человек (2-х местные комнаты, при необходимости — есть комнаты на троих для компаний и семей). Все удобства в доме, а не на улице. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест). Все дни проживаем в одном месте без переезда.
Вас ждёт разнообразие активностей (в зависимости от сезона и погоды): катание на лошадях, зиплайн, Sup-прогулки, рафтинг, прыжки с верёвки, катание на катере и т. п.
Вас ждёт огромное количество восхитительных фото и видео
Вас ждут новые знакомства, эмоции, впечатления
Вас ждёт самый вкусный кофе/чай, сваренный в горах
Вас ждут бесконечные рассказы, факты, истории о традициях, культуре
Помощь и поддержка 24/7 от прекрасной помощницы Нины (ответит на все вопросы, поможет с отелями, экскурсиями до/после программы по Дагестану и Чечне, посоветует кафе и достопримечательности, что взять в поездку).
Всё включено — трёхразовое питание, проживание, перемещение, услуги гида, входные билеты, экскурсии, сопровождение, помощь на протяжении всего времени (до завершения программы), кофе-таймы, помощь в подборе рейсов/отелей.
Самая лучшая компания!
Протяжённость маршрута — более 1000 км!
Вы погрузитесь в живую историю, которая скрыта в каждом камне древних крепостей и аутентичной архитектуры. Прогулки по горам, путешествия во времени и встречи с уникальными людьми сделают это путешествие незабываемым.
Гастрономическое разнообразие региона тоже не оставит вас равнодушными. В каждый день программы вас ждут дегустации блюд национальной кухни, где даже хинкал будет разным в зависимости от местных традиций.
Осторожно! Длительное пребывание в Дагестане может быть опасно — вы можете влюбиться в этот край и оставить здесь своё сердце. В этом месте гармонично переплетаются древность и современность, дикая природа и цивилизация, контрасты и единство традиций. Кто побывал здесь однажды, обязательно вернется снова.
Почему это Путешествие — Особенное?
Вы не просто посмотрите Дагестан — вы почувствуете его ритм, вкус, дыхание и душу. Мы вложили сердце в каждую деталь маршрута, чтобы вы увезли домой не только фото, но и настоящие эмоции, открытия и вдохновение.
В течение всего путешествия, нам удастся посмотреть все самые главные достопримечательности Дагестана!
Программа тура по дням
Пески, каньон и прощание с Дагестаном
Общая программа:
Бархан Сарыкум (пустыня России). Сулакский каньон. Чиркейское водохранилище и Ирганайское водохранилище. Бирюзовые горные реки.
Этот — шанс увидеть Дагестан с его самыми потрясающими природными чудесами, которые захватывают дух и оставляют незабываемые впечатления. Мы проведем вас по самым интересным и загадочным уголкам этого края: от жарких песчаных барханов до глубоких каньонов и сверкающих водоемов.
Пошаговое описание:
Погрузитесь в мир дикой природы!
Это утро немного особенное. В нём есть лёгкая грусть и одновременно благодарность. Мы завтракаем в горах, собираем чемоданы — и отправляемся в сторону новых пейзажей. Сегодня Дагестан покажет вам себя во всей природной мощи.
Завтрак — 08:00, выезд — 08:30.
По пути нас ждут впечатляющие виды: мы проедем через самый длинный тоннель, увидим Ирганайское водохранилище, его Гэс и затем — величественное Чиркейское водохранилище, крупнейшее на Северном Кавказе.
Бирюзовая вода, скалы, отражающиеся в зеркальной глади — хочется останавливаться каждые пять минут.
Для желающих — прогулка на катерах (около 1000 руб. /чел., в зависимости от погодных условий). Ветер, музыка, скорость, капли воды на лице и ощущение свободы. Это яркий аккорд перед встречей с главным героем дня. Летом (с июня по сентябрь) можно искупаться и покататься на Sup-борде (1000 руб. /чел./час, без опыта). Прокат зависит от погоды и условий — всё согласуется с гидом.
Далее нас ждут смотровые площадки Сулакского каньона — самого глубокого в России. 1920 метров глубины. Представьте эту цифру. Стоишь на краю, смотришь вниз — и дыхание перехватывает.
Гид расскажет истории, вы сделаете те самые фотографии, которые потом будут пересматривать снова и снова. Здесь не просто красиво — здесь величественно.
После прогулки мы отправимся на обед. Сытный, вкусный, с тем самым кавказским радушием. За столом уже звучит: Не верится, что это последний день.
После обеда — вариативная часть программы:
Первый вариант — Бархан Сарыкум. Крупнейший песчаный массив Евразии. Настоящая пустыня среди гор. Горячий песок, золотые дюны, ощущение, будто вы на другой планете. Здесь хочется идти босиком, смеяться и делать кадры, как из фильма.
Второй вариант — Пещеры Нохъо и подвесной мост (вход 500 руб. /чел.). Прогулка над пропастью, виды на ущелье, лёгкий адреналин и невероятные фото. Для тех, кто любит ощущение высоты и драйва.
Дополнительная активность (по желанию):
Самый длинный зиплайн (около 1500 руб. /чел.)
Экстремальная тарзанка (около 7000 руб. /чел.)
По дороге, если позволит сезон, можем остановиться у фруктовых лавок — сладкие персики, инжир, гранаты Дагестан прощается вкусно.
Затем — трансфер в Махачкалу или в аэропорт. В машине немного тишины, немного смеха и сотни фотографий в телефоне.
И в какой-то момент приходит мысль: Я обязательно сюда вернусь! До встречи!
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Основные моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30 (с чемоданами).
Обед на маршруте в самом лучшем месте Дагестана.
Трансфер до аэропорта или любого отеля Махачкалы.
Подходящие рейсы — с 20:30 (включительно)!
В связи со сложившейся ситуацией в мире, стали часто переносить внутренние рейсы. Поэтому, если последний рейс вылета в 19:30 - берите смело, подойдёт, будем подстраиваться.
Пишите, звоните — мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с организацией вашего отдыха!
Гамсутль, Салтинский водопад и закат
Общая программа:
Аул-призрак Гамсутль — Мачу-Пикчу Кавказа. Аул Чох — перекрёсток Шёлкового пути. Салтинская теснина, Салтинский подземный водопад, Салтинское ущелье. Кегерское плато и горный Кегер. Поляна Айвазовского — вдохновляющие виды.
Приготовьтесь к путешествию, которое откроет перед вами величие Дагестанских гор и истории, захватывающие дух. Это путешествие — настоящий взгляд на древнюю культуру, потрясающие природные пейзажи и заброшенные поселения, которые хранят в себе тайны прошлого.
Пошаговое описание:
Погрузитесь в атмосферу древности и загадок!
Этот день начинается чуть раньше обычного. В горах рассвет особенный — мягкий свет ложится на вершины, воздух свежий и прозрачный, а внутри предвкушение чего-то большого.
После раннего завтрака мы отправляемся к месту, которое называют Кавказским Мачу-Пикчу.
Завтрак — 07:30, выезд — 08:00.
Гамсутль — это не просто точка на карте. Это ощущение. Каменные дома, будто выросшие из скал, узкие тропы, тишина и ветер. Подъём становится маленьким приключением: часть пути можно преодолеть на Уазах, на лошадях (около 2500 руб. /чел.), а можно пройти пешком — и прочувствовать каждую ступеньку этой дороги.
Наверху время будто останавливается. Мы гуляем по старому аулу, заходим в дом последнего жителя, делаем фотографии, но самое главное — ловим состояние. Здесь не хочется говорить громко. Здесь хочется просто смотреть.
Спустившись, мы направляемся к террасам Чоха. Словно огромная зелёная лестница, уходящая в горы. Отсюда открываются потрясающие виды на древний аул Чох — один из самых старых на Кавказе. Каменные дома, сложенные ярусами, и горы, обнимающие долину.
Это место про гармонию человека и природы.
После насыщенного утра нас ждёт обед. Тёплый приём, ароматные блюда, щедрость горской кухни. За столом уже не просто группа — вы смеётесь, делитесь впечатлениями, обсуждаете подъём и виды.
Дальше — настоящая природная магия. Салтинская теснина — узкое ущелье, где скалы сходятся почти вплотную, а свет падает сверху тонкой полосой.
Если сезон позволяет, мы увидим Салтинский подземный водопад. Вода падает сквозь свод пещеры, капли звенят, воздух влажный и прохладный. Это словно сцена из фильма — только вы внутри неё.
Затем мы поднимаемся на Кегерское плато. Простор, ветер и бескрайние линии горизонта. Здесь чувствуешь масштаб Дагестана — не глазами, а грудной клеткой.
Финальная точка дня — Поляна Айвазовского. Солнце медленно уходит за вершины, окрашивая горы в золото и розовый. Мы отдыхаем, делаем атмосферные фотографии, провожаем закат.
А затем — неожиданный, яркий акцент: небольшой мастер-класс по лезгинке. Смех, ритм, энергия — и вы уже сами чувствуете себя частью Кавказа.
К вечеру возвращаемся в Гуниб. Немного отдыха, тёплый душ.
И затем — домашний ужин. Уютный свет, разговоры, лёгкая усталость и ощущение, что этот день был невероятно насыщенным.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу, сохраняя при этом высокий уровень сервиса и качества.
Основные моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 07:30.
Выезд группы на локации в 08:00.
Обед на маршруте.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
В доме есть всё необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда, обогреватель, wi-fi.
Это не просто путешествие - это шанс увидеть то, что скрывает от глаз большинства путешественников, ощутить дух Кавказа в каждом шаге, вдохнуть свежий горный воздух и сохранить в памяти самые впечатляющие моменты.
Есть вопросы? Пишите или звоните — с радостью ответим на все ваши запросы и поможем вам подготовиться к этому невероятному приключению!
Гунибская история, теснины и закат над башнями
Общая программа:
Парк имени Расула Гамзатова. Музей истории Гуниба. Карадахская теснина (по погоде). Старый аул Гоор и Язык Тролля.
Если вы хотите оказаться в самом сердце гор, в окружении дикой природы, древних храмов и величественных высокогорных аулов, это путешествие создано именно для вас. Подготовьтесь к незабываемому путешествию, где каждый момент — это волшебное открытие.
Пошаговое описание:
Просыпаться в горах — это уже счастье. Тишина, прохладный воздух, запах свежего хлеба и горячего чая. За завтраком никто не спешит (почти-почти) — впереди день, который будет постепенно раскрываться, как красивая кавказская легенда.
Завтрак — 08:00, выезд — 08:30.
Мы начинаем с лёгкой прогулки по Гунибскому парку имени Расула Гамзатова. Здесь особенно хорошо чувствуется масштаб гор и поэтичность этого края. Простор, обзорные виды, первые фотографии — и ощущение, что вы действительно в самом сердце Кавказа.
Далее отправляемся в музей истории Гуниба. Небольшой, камерный, но очень глубокий. Здесь оживают страницы Кавказской войны, история основания аула, адаты и традиции аварского народа. Это не просто экскурсия — это разговор о чести, силе и характере горцев.
После исторического погружения мы выезжаем в сторону Карадахской теснины. По дороге — тёплая остановка на кофе или чай, приготовленные гидом прямо на природе. Дымок, кружка в руках, горы вокруг — такие моменты запоминаются надолго.
А затем — сама Карадахская теснина (посещение зависит от погодных условий). Узкое ущелье с высокими каменными стенами, будто созданное для приключений. Свет пробивается сверху тонкой полоской, скалы переливаются оттенками охры и розового. Здесь хочется идти медленно, касаться камня рукой и просто слушать тишину.
После прогулки нас ждёт обед в деревенском доме. Тёплый приём, хозяйка с улыбкой, стол, накрытый с щедростью и любовью. Домашние блюда, свежая лепёшка, ароматные травы — вы почувствуете не просто вкус еды, а вкус настоящего дагестанского гостеприимства.
Далее — одна из самых впечатляющих точек дня: Язык Тролля и старый аул Гоор. Древние боевые башни, стоящие на краю пропасти, горные хребты до горизонта, ветер в волосах. Стоя на смотровой площадке, вы поймёте, почему это место называют символом горного Дагестана. Здесь получаются те самые фотографии, которые потом становятся заставкой телефона. При желании и хорошей погоде — можно взять напрокат лёгкое шёлковое платье для атмосферных фото (около 1000 руб.).
А для тех, кто хочет добавить в день ещё немного драйва, возможен рафтинг (около 3000 руб. /чел.) — сплав по горной реке. Вода, смех, адреналин и ощущение полной свободы. Это яркий финальный штрих к насыщенному дню.
Вечером мы возвращаемся в Гуниб. Усталые, счастливые, немного оглушённые красотой. Нас ждёт домашний ужин в гостевом доме, тёплый свет, разговоры, смех и чувство, что вы уже не просто туристы — вы часть этой истории.
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Основные моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
Обед на маршруте в деревенском доме, кофе и чай от гидов.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
В доме есть всё необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда, обогреватель, wi-fi.
Эта программа не просто путешествие — это возможность почувствовать себя частью Дагестана, открыть для себя его неизведанную красоту и познать культуру через её жителей и памятники.
У вас остались вопросы? Не стесняйтесь обращаться! Мы с радостью поможем вам подготовиться к этому незабываемому путешествию.
Водопады, плато и хунзахские просторы
Общая программа:
Хунзахское плато. Гергебильской Гэс. Село Матлас. Экстрим-зона (по желанию): зиплайн, квадроциклы, рафтинг. Село Гонох (обед). Водопад Тобот и Итлятляр. Цолотлинский каньон. Село Мочох (только зимой). Гунибская крепость.
Готовы отправиться в сердце Кавказа? Это путешествие — идеальный выбор для тех, кто ищет приключения, вдохновляющие виды и желание прикоснуться к великой истории. Мы проведем вас по самым знаковым местам Дагестана, где каждый уголок наполнен мистикой и красотой.
Пошаговое описание:
Погрузитесь в атмосферу древности и загадок!
Этот день — про простор. Про ветер в волосах, бескрайние плато и ту самую красоту, от которой сначала замолкаешь, а потом смеёшься от счастья.
Утро начинается с завтрака в 08:00 в нашем гостевом доме. Горный воздух бодрит лучше любого будильника, а впереди — один из самых живописных дней программы.
Мы отправляемся в 08:30 в сторону Хунзахского района, и дорога постепенно открывает новые горизонты. Первая остановка — у Гергебильской Гэс. Здесь мы сделаем тёплый кофейный перерыв: чашка горячего напитка в руках, шум воды внизу и горы вокруг — момент, который хочется сохранить в памяти.
Дальше наш путь лежит к плато Матлас. Это место свободы и высоты. Простор, каньоны, ущелья — и ощущение, что ты стоишь на крыше Дагестана.
Здесь можно добавить в день немного драйва (по желанию):
прогулки на лошадях,
поездки на квадроциклах или багги,
полёт на зиплайне (около 1500 руб. /чел.),
прыжок с тарзанки (около 8000 руб. /чел.),
стрельба из лука.
А можно просто гулять по плато, смотреть на водопад, заглядывать в ущелье, пить кофе в маленькой горной кофейне и выбирать сувениры.
После такой высоты особенно приятно отправиться на обед. Нас ждёт тёплый приём и сытная дагестанская кухня. За столом — смех, обмен впечатлениями и ощущение, что день только набирает обороты.
Затем мы едем к главным панорамам Хунзаха. Здесь открываются смотровые площадки на:
мощный водопад Тобот, который обрывается в глубокую пропасть,
изящный Итлятляр,
грандиозный Цолотлинский каньон,
и древнюю Аранийскую крепость, стоящую на краю истории.
Это те самые виды, ради которых люди преодолевают тысячи километров.
На обратном пути нас ждёт прогулка вдоль Гунибской крепостной стены. Здесь особенно ощущается масштаб гор и спокойствие водохранилища внизу. Ветер мягко касается лица, а в груди — ощущение наполненности.
К вечеру мы возвращаемся в Гуниб. Немного отдыха, тёплый душ, время для себя.
А затем — ужин в гостевом доме. Домашняя еда, уютный свет, разговоры и чувство, что этот день был по-настоящему щедрым.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу, сохраняя при этом высокий уровень сервиса и качества.
Основные моменты:
Завтрак в гостевом доме в горах с 08:00.
Выезд группы на локации в 08:30.
Обед на маршруте.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
В доме есть всё необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда, обогреватель, wi-fi.
Это не просто путешествие - это шанс увидеть то, что скрывает от глаз большинства путешественников, ощутить дух Кавказа в каждом шаге, вдохнуть свежий горный воздух и сохранить в памяти самые впечатляющие моменты.
Есть вопросы? Пишите или звоните — с радостью ответим на все ваши запросы и поможем вам подготовиться к этому невероятному приключению!
Дербент, Лунь, море и дорога в горы
Общая программа:
Каспийское море. Цитадель Нарын-Кала — крепость с историей в 5000 лет. Экраноплан Лунь.
Приготовьтесь к невероятному путешествию, которое откроет вам Дагестан с его живописными пейзажами, историческими сокровищами и современными чудесами. Мы предложим вам не просто программу — а настоящее приключение!
Время встречи:
Это путешествие начинается с особенного утра. Лёгкое волнение, новые лица, первые улыбки — и ощущение, что впереди нас ждёт не просто поездка, а маленькая жизнь длиной в несколько дней.
Мы встречаемся в Махачкале в 08:30 и отправляемся в путь — навстречу древности, морскому воздуху и горам.
Вы можете прилететь в день старта программы (важно успеть до 06:00), либо прилететь за день до начала программы — мы сможем помочь подобрать удобные и недорогие варианты для ночлега.
Пошаговое описание:
Первой точкой станет Дербент — один из древнейших городов мира. Здесь каждая улица помнит шаги купцов, воинов и поэтов.
Мы поднимемся к легендарной крепости Нарын-Кала. Ей более 5000 лет — только представьте! Каменные стены, древние бани, руины дворцов, ветер с Каспия С крепостных высот открывается вид, от которого невольно замираешь: старый город, уходящий к морю, мягкий свет солнца и ощущение прикосновения к вечности.
Это не просто экскурсия — это встреча с историей лицом к лицу.
После прогулки нас ждёт обед в кафе. Шведский стол, национальные блюда, аромат специй, тёплый хлеб. Это тот самый момент, когда вы впервые скажете: Как же здесь вкусно!
За столом знакомство продолжается — уже не просто группа, а компания людей, объединённых одним приключением.
По желанию можно заглянуть на местный рынок — купить сладости, специи, орехи, чай с чабрецом. Маленькие баночки с ароматами Дагестана станут тёплым напоминанием об этом дне.
Далее нас ждёт встреча с настоящим гигантом — экранопланом Лунь. Его называют Каспийским монстром, и когда вы увидите его вживую, поймёте почему.
Огромный, футуристичный, стоящий у самого берега моря — он будто сошёл со страниц научной фантастики. На закате Лунь выглядит особенно впечатляюще: море, ветер, золотой свет и этот инженерный исполин.
Мы немного задержимся у воды, вдохнём морской воздух полной грудью — и отправимся дальше.
Вечером нас ждёт переезд в горный Гуниб. Дорога постепенно уводит от моря к вершинам. Воздух становится прохладнее, пейзажи — мощнее, а внутри появляется то самое чувство: я в настоящем Кавказе.
По прибытии — заселение в уютный гостевой дом или отель в горах (в зависимости от наличия мест). Домашний ужин, тёплый свет, знакомство поближе, организационные моменты и разговоры до лёгкой усталости.
И в этот момент приходит осознание: путешествие только начинается.
Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Основные моменты:
Завтрак — самостоятельно до начала программы.
Встреча группы в 08:30 в Махачкале.
Обед на маршруте в кафе, где будет для вас организован шведский стол.
Ужин в нашем гостевом доме в горах.
Ночевка в гостевом доме в горах. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест).
В доме есть всё необходимое: душ, туалет, постельное белье, полотенца, фен, утюг, стиральная машина, холодильник, микроволновая печь, чайник, посуда, обогреватель, wi-fi.
С нами вы не просто увидите Дагестан — вы прочувствуете его культуру, его уникальную атмосферу, познакомитесь с людьми, которые наполняют этот край душой.
У вас остались вопросы? Не стесняйтесь обращаться! Мы с радостью поможем вам подготовиться к этому незабываемому путешествию.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортные внедорожники и минивэны (Lexus, Kia, Toyota, Hyundai и т. п.) на все 5 дней между локациями. Все автомобили принадлежат нашей команде
- После окончания программы сможем завезти в Махачкалу и аэропорт
- Работа сертифицированного гида. Работа старшего координатора группы. С понедельника по пятницу - главный сопровождающий Мурад или Рамазан
- Проживание: все дни в одном месте без переезда - в горах Гунибского района, в уютных гостевых домах (принадлежат нам) по 4-5 человек. В каждом доме 2 комнаты, двухместное размещение (есть комнаты на троих - для семей и компаний). В домах есть: полотенца, постельное белье, посуда, чайник, обогреватель, фен, утюг, стиральная машина, микроволновка, холодильник, Wi-Fi. Либо же, будет проживание в гостевом доме/отеле в горах (зависит от наличия мест)
- Трёхразовое питание включено: завтраки (кроме первого дня) и ужины (кроме последнего дня) - в нашем доме, у нас своя кухня и хозяйки. Обеды - в домах местных жителей или в кафе (зависит от маршрута). Всё уже включено, брать с собой еду не нужно. Если у вас есть ограничения по питанию - напишите до оплаты, обсудим варианты
- Пикники и кофе-таймы в горах - кофе в турке, горный чай со сладостями
- Все экскурсии по маршруту. Все входные билеты
- Сопровождение на всех локациях
- Уроки лезгинки от мастера
- Чудесные фотографии, видео на память
- Поддержка 24/7. Помощь в выборе подходящих рейсов и отелей, если прилетаете раньше или задерживаетесь после программы
- Рекомендации кафе, ресторанов, достопримечательностей до/после программы
- Советы и помощь при остановке в Чечне (гид, жильё, экскурсии)
- Теплая атмосфера, забота и самая лучшая компания
- Если остались вопросы - пишите, звоните, спрашивайте! Мы всегда на связи и с радостью всё подскажем:
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на покупку сувениров, алкоголя, фруктов и других мелочей
- Экстремальные виды развлечений (не требуют опыта, участие по желанию, зависят от сезона и погодных условий): поездка на катере - около 1 000 руб. /чел. Sup-прогулка - около 1 000 руб. /чел. в час (уточняйте доступность у организатора) рафтинг - около 3 000 руб. /чел. (уточняйте доступность у организатора) зиплайн - до 1 500 руб. /чел. прыжок с верёвкой - от 7 000 до 9 000 руб. /чел. (есть доплаты за видеосъёмку) прогулка на лошадях - от 500 до 2 000 руб. /чел
О чём нужно знать до поездки
Погружение в магию гор Дагестана: 5-дневное путешествие, которое не забудется!
Хотите побывать в самом сердце Кавказа, насладиться живописными горами, древними селами и величественными водопадами? Это путешествие откроет вам удивительные красоты Дагестана и подарит незабываемые эмоции!
Что вас ждёт в этом путешествии?
Чистый воздух и невероятные виды. Проживание будет в уютных домах в горах села Гуниб — настоящем сердце Дагестана. Здесь вас ждёт не только комфорт, но и уникальные пейзажи! Наслаждайтесь тихими вечерами в горах с захватывающими видами на природу.
Комфортное путешествие. Вместе с вами будет комфортное размещение в поездке: во внедорожниках и минивэнах. Это обеспечит достаточно места для каждого, чтобы наслаждаться путешествием с комфортом и уютом.
Профессиональные гиды. В этом путешествии вас будут сопровождать настоящие эксперты — главные гиды с понедельника по пятницу Мурад или Рамазан, которые сделают ваше путешествие незабываемым и максимально информативным. Вместе с ними вы увидите самые необычные и скрытые красоты Дагестана!
Активные прогулки по природным чудесам. Каждый день — это новое приключение. От похода к Салтинскому водопаду до захватывающего подъема к древнему селению Гамсутль. Процесс будет не легким, но виды с горы стоят всех усилий!
Что взять с собой? Не беспокойтесь, мы подготовим список того, что нужно для путешествия. Главное — небольшой рюкзак/сумочка для документов и телефона. Больше ничего лишнего!
Для кого подходит программа? Этот маршрут под силу всем с средним уровнем физической подготовки. Наслаждаться природой и получать удовольствие от путешествия смогут все, кто готов к небольшим пешим прогулкам. К сожалению, маршрут не подойдет для людей с ограниченными физическими возможностями.
Когда лучше поехать?
Выберите сезон по своему вкусу:
Апрель — цветущие абрикосовые сады;
Май — идеальная температура около +20C, без летнего зноя;
Июнь — время купания и наслаждения фруктами;
Август — сезон вкусных арбузов, персиков и винограда;
Октябрь — золотая осень, потрясающие виды;
Ноябрь — спелая хурма на ветках.
Путеводитель по сувенирам. Не забудьте привезти домой уникальные дагестанские сувениры! Серебряные украшения, ароматные специи, традиционные ножи и кинжалы, а также ароматный урбеч и коньяк. Всё это — напоминание о вашем путешествии в этот удивительный уголок России!
Хотите продолжить отдых у моря? Мы поможем вам организовать продолжение отпуска на одном из лучших пляжей Дагестана. Обращайтесь, и мы подберем идеальные варианты для отдыха!
Безопасность на высшем уровне! С вами всегда будут наши опытные гиды — Мурад или Рамазан, которые обеспечат ваше спокойствие и комфорт на протяжении всего путешествия. Всё, что нужно — это соблюдать базовые правила безопасности и уважать местные традиции.
Готовы к путешествию, которое перевернёт ваш взгляд на Кавказ? Свяжитесь с нами, чтобы узнать все подробности и забронировать место в программе!
Пожелания к путешественнику
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Дагестану!
Если вы мечтаете покорить горы, увидеть самые живописные уголки Кавказа и пережить незабываемые приключения, наше путешествие — именно то, что вам нужно!
Важные моменты:
Уважение к местной культуре. Дагестан — это не только природные чудеса, но и глубоко укоренённая культура и традиции. Мы просим наших гостей соблюдать уважение к местным обычаям, особенно в одежде:
Девушки, пожалуйста, избегайте глубоких декольте, коротких шорт/юбок/платьев и прозрачной одежды.
Мужчины, лучше отдать предпочтение длинным шортам и футболкам без ярких надписей и прозрачных тканей.
Ответственность и безопасность. Безопасность — наш приоритет! Руководитель группы всегда вправе адаптировать программу путешествия в зависимости от погодных условий или рекомендаций Мчс, чтобы ваше приключение было безопасным и комфортным.
Уважение и комфорт. Мы ждем тех, кто ценит уважение и готов проявить дружелюбие к каждому участнику группы. Это путешествие для тех, кто готов к новым открытиям и по-настоящему ценит атмосферу взаимопонимания и доверия.
Умеренность. Просим проявлять сдержанность в отношении алкоголя. Мы предлагаем вам насладиться красотами природы и приключениями, не отвлекаясь на лишние волнения.
Есть вопросы? Не стесняйтесь обращаться — мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем с подготовкой к путешествию
Забронируйте наше путешествие уже сегодня и погрузитесь в атмосферу Кавказа!