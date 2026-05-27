Вы увидите и удивительные рукотворные террасы, и бирюзу Чиркейского водохранилища, и песчаные барханы.
Погуляете по заброшенным улочкам аула Гамсутль, пройдёте вдоль узких стен Салтинской теснины и сделаете фотографии на фоне Сулакского каньона.
Описание тура
Организационные детали
Программа не подходит для людей, которые не в состоянии продержаться пару дней без алкоголя, так как в горах опасно находиться в нетрезвом состоянии.
Действует дресс-код: шорты, майки, лосины, топики и прочая откровенная одежда категорически запрещена.
За несколько дней до старта будет организован специальный чат в мессенджерах. Там вы сможете оперативно связаться с нашими сотрудниками, задать любые возникшие вопросы относительно маршрута, питания и особенностей путешествия. Вы получите ответы и рекомендации, которые помогут подготовиться к поездке наилучшим образом.
Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений, задержек или других непредвиденных обстоятельств.
Программа тура по дням
Встреча, водопад Тобот, Каменная чаша и Матлас
Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00. Для прибывших заранее гид организует трансфер в Махачкале или Каспийске. После сбора группы отправимся в путь. Пообедаем с видом на слияние рек Аварское Койсу и Кара-Койсу.
В Хунзахском районе осмотрим водопад Тобот и посетим видовые точки, откуда открывается вид на Цолотлинский каньон. Исследуем Каменную чашу — известняковое образование с высотой стен около 30 метров и шириной проходов около 17 метров. Прогулка здесь будет комфортной даже в жаркую погоду.
На смотровой площадке Матлас полюбуемся горами. Пока вы будете наслаждаться закатом, мы почитаем вам стихи Расула Гамзатова. После заселения в ваш отель вы поужинаете блюдами дагестанской кухни. А за чашкой чая из местных трав поделитесь впечатлениями и поиграете в настольные игры.
Гунибский район: Чохские террасы, Гамсутль и Салтинская теснина
Старт с 8:30 до 9:00, точное время зависит от погодных условий. После завтрака поедем в Гунибский район. Посетим Чохские террасы — уникальные сельскохозяйственные ступенчатые участки, созданные местными жителями на сложном горном рельефе.
Заглянем в Гамсутль — заброшенную горную деревню на высоте около 1500 метров, известную как «дагестанский Мачу-Пикчу». Часть пути преодолеем на автомобиле УАЗ, оставшиеся 2 км пройдём пешком. Гид поведает историю этого необычного места. После экскурсии пообедаем.
Побываем в Салтинской теснине — узком ущелье с высокими стенами. Затем, если позволит погода и будет время, остановимся, чтобы попить кофе в живописном месте.
Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Сегодня отправимся на Чиркейское водохранилище. По желанию и за доплату вы сможете промчаться по бирюзовой воде на катере. Затем осмотрим Сулакский каньон — он глубже Гранд-Каньона в США! Пообедаем блюдами местной кухни и поедем на бархан Сарыкум — крупнейший в Европе. Вы сможете прогуляться по песчаным насыпям и сделать красивые фотографии.
На этом наше путешествие завершено. Мы доставим вас в аэропорт до 18:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|20 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание, сезонные фрукты и пикники в живописных местах, вода
- Трансферы по маршруту
- Туристические и экосборы
- Входные билеты
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Дополнительные развлечения по желанию