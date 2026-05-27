По знаковым местам Дагестана: от Хунзаха до Гуниба и Сулака с трёхразовым питанием

Увидеть аул-призрак Гамсутль, пройтись по Салтинской теснине и полюбоваться Чохскими террасами
Всего за 3 дня мы покажем вам самые живописные и интересные места Дагестана, накормим вкуснейшей национальной кухней и погрузим в историю региона.

Вы увидите и удивительные рукотворные террасы, и бирюзу Чиркейского водохранилища, и песчаные барханы.

Погуляете по заброшенным улочкам аула Гамсутль, пройдёте вдоль узких стен Салтинской теснины и сделаете фотографии на фоне Сулакского каньона.
Описание тура

Организационные детали

Программа не подходит для людей, которые не в состоянии продержаться пару дней без алкоголя, так как в горах опасно находиться в нетрезвом состоянии.

Действует дресс-код: шорты, майки, лосины, топики и прочая откровенная одежда категорически запрещена.

За несколько дней до старта будет организован специальный чат в мессенджерах. Там вы сможете оперативно связаться с нашими сотрудниками, задать любые возникшие вопросы относительно маршрута, питания и особенностей путешествия. Вы получите ответы и рекомендации, которые помогут подготовиться к поездке наилучшим образом.

Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право вносить изменения в программу в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений, задержек или других непредвиденных обстоятельств.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, водопад Тобот, Каменная чаша и Матлас

Встретим вас в аэропорту Махачкалы в 11:00. Для прибывших заранее гид организует трансфер в Махачкале или Каспийске. После сбора группы отправимся в путь. Пообедаем с видом на слияние рек Аварское Койсу и Кара-Койсу.

В Хунзахском районе осмотрим водопад Тобот и посетим видовые точки, откуда открывается вид на Цолотлинский каньон. Исследуем Каменную чашу — известняковое образование с высотой стен около 30 метров и шириной проходов около 17 метров. Прогулка здесь будет комфортной даже в жаркую погоду.

На смотровой площадке Матлас полюбуемся горами. Пока вы будете наслаждаться закатом, мы почитаем вам стихи Расула Гамзатова. После заселения в ваш отель вы поужинаете блюдами дагестанской кухни. А за чашкой чая из местных трав поделитесь впечатлениями и поиграете в настольные игры.

2 день

Гунибский район: Чохские террасы, Гамсутль и Салтинская теснина

Старт с 8:30 до 9:00, точное время зависит от погодных условий. После завтрака поедем в Гунибский район. Посетим Чохские террасы — уникальные сельскохозяйственные ступенчатые участки, созданные местными жителями на сложном горном рельефе.

Заглянем в Гамсутль — заброшенную горную деревню на высоте около 1500 метров, известную как «дагестанский Мачу-Пикчу». Часть пути преодолеем на автомобиле УАЗ, оставшиеся 2 км пройдём пешком. Гид поведает историю этого необычного места. После экскурсии пообедаем.

Побываем в Салтинской теснине — узком ущелье с высокими стенами. Затем, если позволит погода и будет время, остановимся, чтобы попить кофе в живописном месте.

3 день

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Сегодня отправимся на Чиркейское водохранилище. По желанию и за доплату вы сможете промчаться по бирюзовой воде на катере. Затем осмотрим Сулакский каньон — он глубже Гранд-Каньона в США! Пообедаем блюдами местной кухни и поедем на бархан Сарыкум — крупнейший в Европе. Вы сможете прогуляться по песчаным насыпям и сделать красивые фотографии.

На этом наше путешествие завершено. Мы доставим вас в аэропорт до 18:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник20 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание, сезонные фрукты и пикники в живописных местах, вода
  • Трансферы по маршруту
  • Туристические и экосборы
  • Входные билеты
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Дополнительные развлечения по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедов
Магомедов — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Мы — команда путешественников, досконально знающих местность, историю и безгранично любящих свою родину! Организовываем экскурсии по всему Кавказу уже 6 лет. Для нас это не работа, а увлечение и смысл жизни. На нашем счету более 300 выездов и более чем 5000 довольных путешественников со всей России и стран СНГ. На качество услуг даём гарантию!

